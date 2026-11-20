Cap Allon
Die drei größten CO₂-Emittenten der Welt konnten bei der COP31 nicht einmal einen einzigen Staatschef aufbieten, während die UNO sich zunehmend damit beschäftigt zu kontrollieren, was die Öffentlichkeit liest, schreibt und hört.
Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Emmanuel Macron, Friedrich Merz sowie die Regierungschefs Italiens, Kanadas und Japans blieben dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs letzte Woche in Antalya in der Türkei fern. Washington machte sich nicht einmal die Mühe, eine offizielle Delegation zu entsenden. Anwesend war nur der Brite Andy Burnham als einziger der G7-Staats- oder Regierungschefs.
Nach mehr als drei Jahrzehnten endloser Klimakonferenzen bleibt Europa in dieser Angelegenheit der große Verlierer und baut bereitwillig die Infrastruktur ab, auf der sein Wohlstand aufgebaut wurde.
Im Jahr 2015 weihte Deutschland in Hamburg-Moorburg eines der modernsten Kohlekraftwerke der Welt ein. Es kostete 3 Milliarden Euro, verfügte über eine Leistung von mehr als 1.600 MW und erreichte einen Wirkungsgrad von 46,5 %.
Sechs Jahre später wurde es – obwohl es einwandfrei funktionierte – im Namen grüner Ideale stillgelegt – und dann sogar gesprengt.
Die Deutschen hätten es zumindest als Notreserve behalten können. Stattdessen kam das Dynamit zum Einsatz.
Ein noch größerer Akt nationaler Dummheit fand im April 2023 statt, als Deutschland seine letzten drei Kernkraftwerke abschaltete – die zuverlässig, wetterunabhängig und nahezu CO₂-frei Strom erzeugt hatten!
[Hervorhebung vom Übersetzer, weil diese zum Himmel schreiende Narretei gar nicht stark genug hervorgehoben werden kann!]
Das Ergebnis ist eine unzuverlässige und teure Stromversorgung. Am 29. Oktober dieses Jahres, während einer der vielen Windflauten, erreichten die deutschen Stromgroßhandelspreise 574 €/MWh, und das Land importierte riesige Mengen Strom aus seinen Nachbarländern, unabhängig davon, wie dieser erzeugt wurde – ob aus Kohle, Gas oder Kernkraft: Diese Energiequellen sind nicht so verwerflich, wenn Deutschland sie braucht.
Schweden betreibt im Grunde genommen die gleiche Art von Unsinn.
Durch die Stilllegungen von Ringhals 1 und 2 in den Jahren 2020 und 2019 gingen fast 1.800 MW zuverlässiger Erzeugungskapazität verloren. Untersuchungen von Energiforsk ergaben, dass die Strompreise in Südschweden im Herbst um 45 % niedriger hätten ausfallen können, wären die Reaktoren weiter in Betrieb geblieben.
Und Großbritannien hat – obwohl es einräumt, dass es noch jahrzehntelang Erdgas benötigen wird – gerade neue Explorationslizenzen für die Nordsee per Gesetz verboten, das es als „Energy Independence Bill“ (Gesetz zur Energieunabhängigkeit) zu bezeichnen dreist genug war.
Selbst die Europäische Kommission räumt ein, dass europäische Unternehmen mehr als doppelt so viel für Strom bezahlen wie ihre amerikanischen Konkurrenten. Ende Oktober lagen die europäischen Großhandelspreise für Erdgas fast beim 13-fachen der Preise in den Vereinigten Staaten.
Eine feindlich gesinnte ausländische Macht, die darauf aus ist, die europäische Industrie lahmzulegen, hätte es schwer, wirksamere Maßnahmen zu entwickeln als jene, die sich die europäischen Regierungen freiwillig auferlegt haben.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Das Wahrheits-Ministerium
Aber zurück zur COP31. Anlässlich dieser Konferenz äußerte sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt über „Desinformation“.
„Die Integrität von Informationen ist für den #Klimaschutz unerlässlich“, schrieb er diese Woche und warb für Initiativen, die sich mit KI und Werbung befassen, bevor er abschließend feststellte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass sie gewinnen.“
Mit „sie“ meint er diejenigen, die darauf hinweisen, welche Kosten diese Politik verursacht.
Um dem entgegenzuwirken, arbeitet die UNO nun daran, Einfluss darauf zu nehmen und zu kontrollieren, wie KI mit Klimainformationen umgeht. Wenn man KI dazu drängt, wird sie Fakten liefern und letztendlich das Dogma des Klimawandels mühelos zerpflücken. Das ist nicht gerade ideal für Leute wie António Guterres, deren Aufgabe es ist, die anthropogene globale Erwärmung (AGW) als existenzielle Bedrohung zu verkaufen, die Billionen an Steuergeldern und Einschränkungen der individuellen Freiheiten erfordert.
Deutschland hat in einem weiteren Akt der Dummheit 2 Millionen Euro für diese Initiative zugesagt.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
NGOs
Vertrauliche Fördervereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission und Umwelt-NGOs sind ans Licht gekommen.
Von den 28 Verträgen, die von einer Arbeitsgruppe geprüft wurden, umfassten 27 Interessenvertretung oder Lobbyarbeit gegenüber EU-Institutionen.
Die europäischen Steuerzahler wurden faktisch dazu gezwungen, politische Kampagnen für Maßnahmen zu finanzieren, die sie immer ärmer machen.
Und nun wird von genau diesen Steuerzahlern erwartet, dass sie Maßnahmen zur Bekämpfung der Whistleblower finanzieren, die diesen Betrug aufdecken.
Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-building-fast-across-the-western?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Herrn Werner Müllers Kommentar vom 31. Mai 2026 20:37 ist leider auch gut gealtert. Nur eine Aktualisierung: Aus den damals genannten 3 Monaten sind mittlerweile 10 geworden:
„Der Erdölpreis pendelt grob zwischen ca. 90 US$ und 110 US$ je Barrel und das seit knapp 3 Monate.
Das kostet Deutschland ca. 50 Milliarden zusätzlich bei den Energieimporten im Jahr 2026.
Für jeden sind das ca. 600 € zusätzlich, die statistisch mehr für Energie bezahlt werden müssen im Jahr 2026 für Energie, durch die Krise in der Straße von Hormus.“
(Danke, Frau Stein, für diesen Rückblick und die Aktualisierung!)
Ich erdreiste mich, Herrn Björns Kommentar vom 2. April d.J. hier nochmal zu drapieren:
„Der von Trumps Amerika und Israel anzettelte Krieg zeigt vor allem, dass wir noch viel energischer auf Erneuerbare Energien setzen sollten. Und das machen wir.Trump als Steigbügelhalter für den Aufstieg der Erneuerbaren. Das hatten sich seine Wähler wohl nicht so vorgstellt.
Energiepreise: Vom Iran-Schock zum Energiewende-Motor? | tagesschau.de
Iran-Krieg: Energiekrise sorgt für Boom bei Erneuerbaren
Iran-Krieg zeigt Vorteile erneuerbarer Energien“
(die Links bitte von hier aus öffnen):
https://eike-klima-energie.eu/2026/03/29/die-krise-in-der-strasse-von-hormus-zeigt-dass-die-welt-immer-noch-auf-fossilen-brennstoffen-basiert/#comment-496360
Hier werden mehrere Akte von Dummheit der deutschen Politik aufgeführt.
Mich beschleicht das Gefühl, dass es sich gar nicht um Dummheit handelt. Kann man so dumm überhaupt sein?
Als alternative Arbeitshypothese könnte man auch formulieren: hier wird Politik im Sinn einer fremden Agenda betrieben, die definitiv gegen deutsche Interessen gerichtet ist.
Bis zum Beweis des Gegenteils spricht nichts dagegen, die Geschehnisse unter dieser Hypothese zu beurteilen. Genügend Steigbügelhalter gibt es durchaus im eigenen Land, denen man zutrauen kann, eine solche Agenda umzusetzen.
Ich fürchte viele davon sind nicht dumm, sondern schlicht bösartig. Und tarnen das an einer neuen Religion, dem „Klimaschutz“
Ersetzen Sie „neuen“ durch „alten“, sowie „Klimaschutz“ durch „schwarzes Gold“.
Voilà, Text passt.
Die Dumm-Deutschen glauben immer noch dran.
Ganz schön viele „Dummdeutsche“, 64 % 😂
Alle remigrieren? Doch wohin?
( am 29. Oktober, ein Extrempreis, der für genau eine Stunde galt.)
Welche hohen Exporterlöse deutscher Strom in den letzten Wochen erzielte? Nix für Eike, man schweigt.
Während Frankreich heute Nacht, 20.11., seinen „so gut regelbaren“ Atomstrom von 2:15 Uhr bis 4:45 Uhr, also über 2,5 Stunden hinweg, für 0,00 €/MWh weggab. Durchgehend sagenhafte 17 GW Leistung. Also 17 AKWs, die halt so rumliefen. Eike schweigt.
Unter dem Strich bezahlen die Verbraucher/Steuerzahler kräftig hinzu.
Was soll ein solcher Unfug?
Ja, es ist Unfug, dass Frankreich einfach so Strom verschenkt. Weil die AKWs schlicht unflexibel sind. Das sollte aufhören, F ist längst arg hoch verschuldet, den französischen Steuerzahlern ist das nicht mehr länger zuzumuten.
Verstand hat man, oder man hat ihn eben nicht und dann klatscht man bei jedem noch so sinnentleertem Fingerzeig ins nichts.
D. Eckstein, 20.11.26. 15:00
Vielleicht solltest Du mal schweigen, €ckstein.
2025 wurden in D 206.700 GWh Wind- und Photovoltaikstrom in Zeiten eingespeist, in denen der Preis bei 0 oder weniger lag (hat mir OpenAI+ verraten). Bei einem durchschnittlichen Börsenpreis von 8,9 Cent/kWh wären das über 18 Milliarden Euro – nur mal so, damit Leute, die nur Euro können, eine Vorstellung bekommen. Der Stapel 100-Euro-Scheine wäre über 18 Kilometer hoch. Sagenhaft.
Daher schießen ja auch Batteriespeicher tsunamiartig aus dem Boden und werden Netze ausgebaut.
(btw: klemmt manchmal Ihr E?)
Korrektur:
Die Mist-AI faselt rum. Hier das ganze noch einmal korrigiert, nachdem ich ihr mit ein paar CSV-Dateien von SMARD auf die Sprünge geholfen habe, aber offensichtlich hat sie immer noch ein Problem mit der Dezimaltrennung. Die Originalausgabe des zweiten Anlaufs:
„Ich habe die stündlichen Einspeisemengen mit den jeweiligen Day-Ahead-Börsenpreisen für Deutschland/Luxemburg multipliziert und alle Stunden mit negativen Preisen ausgewertet.
Ergebnis: Negativer Börsenwert 2025
Photovoltaik und Windkraft zusammen
−294.391.054 €
Bei 27.014,8 GWh Einspeisung während negativer Börsenpreise
Energieträger; Einspeisung bei Negativpreisen; Negativer Börsenwert
Photovoltaik; 17.807,3 GWh; −242,51 Mio. €
Wind Onshore; 8.055,2 GWh; −46,81 Mio. €
Wind Offshore; 1.152,3 GWh; −5,07 Mio. €
Summe; 27.014,8 GWh; −294,39 Mio. €
Die Photovoltaik verursacht damit rund 82,4 % des rechnerischen negativen Börsenwerts von Wind- und Solarstrom.Zum Vergleich: Der negative Börsenwert aller Stromerzeugungsarten beträgt nach derselben Berechnung rund −367,68 Mio. €.“
Der Klimaschwindel fliegt auf.
Mag sein, aber daraus wir Deutschland keine Folgen ziehen. Die Grünen bekommen weiterhin 15% der Wählerstimmen, Stimmen von den deutschen Zipfelmützen. Und hier bei EIKE wird keiner der eingeschleusten Kommentatoren mit Pseudonamen seine Meinung änderun.
Eingeschleuste?
Paranoia?
„Und hier bei EIKE wird keiner der eingeschleusten Kommentatoren mit Pseudonamen seine Meinung ändern.“
Es geht dabei nicht um Meinung, die darf jeder nach seinem Gusto haben, es geht allein ums Geschäft.
Wer sein Geld für Lügen bekommt, bleibt aus recht einfachen Gründen bei seinen Lügen, siehe António Guterres. Er kann nicht anders und wird auch nicht anders können. Seine Lügen sichern ihm sein Einkommen.
Kann sich jemand vorstellen, dass dieser Herr sein Geld an anderer Stelle durch das Abliefern anerkannter Arbeit verdienen könnte?