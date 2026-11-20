Cap Allon

Die drei größten CO₂-Emittenten der Welt konnten bei der COP31 nicht einmal einen einzigen Staatschef aufbieten, während die UNO sich zunehmend damit beschäftigt zu kontrollieren, was die Öffentlichkeit liest, schreibt und hört.

Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Emmanuel Macron, Friedrich Merz sowie die Regierungschefs Italiens, Kanadas und Japans blieben dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs letzte Woche in Antalya in der Türkei fern. Washington machte sich nicht einmal die Mühe, eine offizielle Delegation zu entsenden. Anwesend war nur der Brite Andy Burnham als einziger der G7-Staats- oder Regierungschefs.

Nach mehr als drei Jahrzehnten endloser Klimakonferenzen bleibt Europa in dieser Angelegenheit der große Verlierer und baut bereitwillig die Infrastruktur ab, auf der sein Wohlstand aufgebaut wurde.

Im Jahr 2015 weihte Deutschland in Hamburg-Moorburg eines der modernsten Kohlekraftwerke der Welt ein. Es kostete 3 Milliarden Euro, verfügte über eine Leistung von mehr als 1.600 MW und erreichte einen Wirkungsgrad von 46,5 %.

Sechs Jahre später wurde es – obwohl es einwandfrei funktionierte – im Namen grüner Ideale stillgelegt – und dann sogar gesprengt.

Die Deutschen hätten es zumindest als Notreserve behalten können. Stattdessen kam das Dynamit zum Einsatz.

Ein noch größerer Akt nationaler Dummheit fand im April 2023 statt, als Deutschland seine letzten drei Kernkraftwerke abschaltete – die zuverlässig, wetterunabhängig und nahezu CO₂-frei Strom erzeugt hatten!

[Hervorhebung vom Übersetzer, weil diese zum Himmel schreiende Narretei gar nicht stark genug hervorgehoben werden kann!]

Das Ergebnis ist eine unzuverlässige und teure Stromversorgung. Am 29. Oktober dieses Jahres, während einer der vielen Windflauten, erreichten die deutschen Stromgroßhandelspreise 574 €/MWh, und das Land importierte riesige Mengen Strom aus seinen Nachbarländern, unabhängig davon, wie dieser erzeugt wurde – ob aus Kohle, Gas oder Kernkraft: Diese Energiequellen sind nicht so verwerflich, wenn Deutschland sie braucht.

Schweden betreibt im Grunde genommen die gleiche Art von Unsinn.

Durch die Stilllegungen von Ringhals 1 und 2 in den Jahren 2020 und 2019 gingen fast 1.800 MW zuverlässiger Erzeugungskapazität verloren. Untersuchungen von Energiforsk ergaben, dass die Strompreise in Südschweden im Herbst um 45 % niedriger hätten ausfallen können, wären die Reaktoren weiter in Betrieb geblieben.

Und Großbritannien hat – obwohl es einräumt, dass es noch jahrzehntelang Erdgas benötigen wird – gerade neue Explorationslizenzen für die Nordsee per Gesetz verboten, das es als „Energy Independence Bill“ (Gesetz zur Energieunabhängigkeit) zu bezeichnen dreist genug war.

Selbst die Europäische Kommission räumt ein, dass europäische Unternehmen mehr als doppelt so viel für Strom bezahlen wie ihre amerikanischen Konkurrenten. Ende Oktober lagen die europäischen Großhandelspreise für Erdgas fast beim 13-fachen der Preise in den Vereinigten Staaten.

Eine feindlich gesinnte ausländische Macht, die darauf aus ist, die europäische Industrie lahmzulegen, hätte es schwer, wirksamere Maßnahmen zu entwickeln als jene, die sich die europäischen Regierungen freiwillig auferlegt haben.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Das Wahrheits-Ministerium

Aber zurück zur COP31. Anlässlich dieser Konferenz äußerte sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt über „Desinformation“.

„Die Integrität von Informationen ist für den #Klimaschutz unerlässlich“, schrieb er diese Woche und warb für Initiativen, die sich mit KI und Werbung befassen, bevor er abschließend feststellte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass sie gewinnen.“

Mit „sie“ meint er diejenigen, die darauf hinweisen, welche Kosten diese Politik verursacht.

Um dem entgegenzuwirken, arbeitet die UNO nun daran, Einfluss darauf zu nehmen und zu kontrollieren, wie KI mit Klimainformationen umgeht. Wenn man KI dazu drängt, wird sie Fakten liefern und letztendlich das Dogma des Klimawandels mühelos zerpflücken. Das ist nicht gerade ideal für Leute wie António Guterres, deren Aufgabe es ist, die anthropogene globale Erwärmung (AGW) als existenzielle Bedrohung zu verkaufen, die Billionen an Steuergeldern und Einschränkungen der individuellen Freiheiten erfordert.

Deutschland hat in einem weiteren Akt der Dummheit 2 Millionen Euro für diese Initiative zugesagt.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

NGOs

Vertrauliche Fördervereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission und Umwelt-NGOs sind ans Licht gekommen.

Von den 28 Verträgen, die von einer Arbeitsgruppe geprüft wurden, umfassten 27 Interessenvertretung oder Lobbyarbeit gegenüber EU-Institutionen.

Die europäischen Steuerzahler wurden faktisch dazu gezwungen, politische Kampagnen für Maßnahmen zu finanzieren, die sie immer ärmer machen.

Und nun wird von genau diesen Steuerzahlern erwartet, dass sie Maßnahmen zur Bekämpfung der Whistleblower finanzieren, die diesen Betrug aufdecken.

Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-building-fast-across-the-western?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE