von Holger Douglas
Beim Stahlgipfel in Salzgitter fordert die Branche einen Strompreis von fünf Cent, eine Zusage bleibt aus. Wer bringt der IG Metall die Wahrheit über die grüne Stahl-Illusion bei?
140 Meter hoch ragt der neue Turm auf dem Hüttengelände in Salzgitter empor, in dessen Schatten der jüngste Stahlgipfel abgehalten wurde. Der Turm soll den neuen Elektroofen mit heißem Eisen versorgen. Der gehöre zu einem der größten industriellen „Transformationsprojekte Deutschlands“ hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion, heißt es bei Salzgitter. Bei solchen Unsinnsbegriffen wie „Transformationsprojekten“ ist Vorsicht geboten, es wird teuer und unrealistisch. Für den Umbau sind bisher 1,32 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln bewilligt.
Bereits im nächsten Jahr will die Salzgitter AG den ersten Stahl aus der neuen Anlage verkaufen. Doch was das Werk auf Dauer für seinen Strom bezahlen muss, blieb auf dem Nationalen Stahlgipfel am Montag offen. Mehr als 2.000 Beschäftigte demonstrierten nach Gewerkschaftsangaben für die Zukunft ihrer Werke. Für Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche gab es Buhrufe.
Elf Bundesländer mit Stahlstandorten, die IG Metall und die Wirtschaftsvereinigung Stahl übergaben Reiche ein gemeinsames Positionspapier. In der deutschen Stahlerzeugung arbeiten derzeit noch rund 80.000 Beschäftigte. Die Allianz fordert günstigere Energie, Absatzmärkte für CO₂-armen Stahl aus Europa, mehr Wasserstoff und Schutz vor sogenannten „unfairen Importen“. Darunter verstehen sie Stahlimporte aus Ländern, in denen keine CO2-Luftsteuern abgeknöpft werden.
Reiche erinnerte zaghaft daran, wie schwierig schon die Verhandlungen mit der EU über die geltende Strompreishilfe gewesen seien. Die seien aus wettbewerbsrechtlichen Gründen problematisch. „Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis, und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft“, sagte Reiche. Einen festen Strompreis für die Werke über 2028 hinaus sagte sie in Salzgitter nicht zu.
Regierung und Stahlkocher sprechen beide von fünf Cent je Kilowattstunde. Sie meinen damit zweierlei. Im September hatten Stahlverbände und IG Metall diesen Betrag als Endpreis gefordert, einschließlich Netzentgelten, Abgaben und Umlagen. Die fünf Cent der Bundesregierung beziehen sich jedoch allein auf den Großhandelspreis. An ihm bemisst sich, wie viel Geld berechtigte Unternehmen nachträglich für einen Teil ihres Stromverbrauchs zurückbekommen. Das Programm läuft von 2026 bis 2028. Für die Betriebskosten eines Stahlwerks 2029 gibt es damit keine verlässliche Rechengröße.
Die Salzgitter AG nennt in ihrem Quartalsbericht den Marktpreis. In den ersten neun Monaten kostete die Kilowattstunde an der Spotbörse im Schnitt 10,8 Cent, vor Netzentgelten und Abgaben. Salzgitter hatte den größten Teil seines Jahresbedarfs im Voraus eingekauft. Bei den Netzkosten verlangt Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter, den Bundeszuschuss bis Mitte der 2030er Jahre bei jährlich 6,5 Milliarden Euro zu halten. Der Bundestag hat für 2027 bis 2029 jeweils gut 5,5 Milliarden beschlossen. Der Bundesrat muss sich damit noch befassen.
In Salzgitter soll künftig bei der Eisenverhüttung teures Erdgas dem Eisenerz den Sauerstoff entziehen statt wie bisher preiswerte Kohle. Später soll die Illusion Wasserstoff dazu herhalten. Damit soll das Klima gerettet werden. Das so gewonnene Eisen wird dann in einem Elektroofen geschmolzen.
Beim Handelsschutz gibt es bereits eine Entscheidung aus Brüssel. Seit Juli 2026 gilt in der EU für 30 Gruppen von Stahlprodukten ein jährliches zollfreies Einfuhrkontingent von insgesamt 18,3 Millionen Tonnen. Für Einfuhren oberhalb der jeweiligen Quote fallen grundsätzlich 50 Prozent Zoll an.
Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne beschrieb eine Lücke. Werde Flachstahl im Ausland gebogen und als Gründungspfahl für eine Offshore-Anlage eingeführt, greife der Zoll auf das Ausgangsmaterial nicht. Der deutsche Betrieb, der aus Blech solche Pfähle fertigt, kauft sein Material auf dem geschützten Stahlmarkt und konkurriert mit dem importierten Fertigteil.
Wer kauft schließlich den teuren Stahl? Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies will, dass der Staat seine Einkaufsmacht nutzt. Wo er baut, subventioniert oder Aufträge ausschreibt, soll Stahl aus Europa zum Zuge kommen, etwa bei den Fundamenten für Windräder auf See. Die Stahlindustrie drängt außerdem darauf, dass Autohersteller den Einsatz von CO₂-armem europäischem Stahl auf ihre Flottengrenzwerte anrechnen dürfen. So bekäme der Stahl für Autobauer einen zusätzlichen Wert. Eine Abnahmegarantie des Bundes gab es in Salzgitter nicht. Selbst der kauft etwa bei seinen Brückenbauten billigen Stahl aus China ein.
Wie viel das Werk ab 2029 für den Strom seines neuen Ofens zahlen muss, blieb auf dem Gipfel offen. Und damit auch die Zukunft der Stahlproduktion in Deutschland. Reiche betonte jedenfalls, an der Klimapolitik halte man fest.
Und genau die macht den Stahl exorbitant teuer und die Stahlwerke nicht mehr wettbewerbsfähig.
Wer bringt es den demonstrierenden IG-Metallern bei?
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Wir sind Zeitzeugen einer ENTDEMOKRATISIERUNG hinein in eine Geld- und Propagandadiktatur.
Der klassische Sozialismus scheiterte stets am Geld- und gezüchteten Motivationsmangel der Masse.
Die gerade agierende, selbsternannte Weltregierung verschafft sich Geld aus dem NICHTS, – indem staatliche Programme per politischer Statthalter über Angst- und Panikstimulationen erzwungen werden, siehe Corona, Ukrainekrieg und CO2-Steuer – , was ungeheuerliche Steuersummen und frei kreiertes Fiatgeld von unten nach oben in die Taschen der globalen Finanziers spült.
…..und man lernte dazu, nach ersten zaghaften Versuchen, (der Vogelgrippe 10 Jahre zuvor), die Phalanx der alternativlosen Informationsverbreitung zu schließen.
Jetzt fließt Geld nur, wenn die in Narrative gefaßten beabsichtigten Gewinnmaximierungen globaler Wirtschaftsinteressen kritiklos unterstützt und bereitwillig in die Hirne der Bevölkerungen getackert werden.
Wer mitmacht, erhält Aufträge, Geld, Jobs, Preise, Anerkennung, Lob, akademische Grade, selbst o h n e entsprechende Vorbildung, hat plötzlich Beziehung und wird von Presse, Medien und Politik gepampert.
Ein System befruchtet sich selbst und merkt dabei nicht, daß es vor Gier und Eitelkeit sich selbst zerstört…..
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Innerhalb eines geframten Rahmens voller Selbstdarstellung wird untertänige Dummheit gefördert und selbst denkende Intelligenz bitter bekämpft.
Kritik zerstört, Realität gemieden, Meinungsfreiheit unterdrückt.
Die Demokratie stirbt.
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Ich gehe mal davon aus, dass die hiesig genannten und politisch agierenden Akteure gar nicht wissen a) was Stahl ist, b) wie er hergestellt wird, c) wofür Stahl überall eingesetzt und benötigt wird, d) welche unterschiedlichen Stahlsorten es gibt, e) wie zahllose stählerne Gegenstände aussehen, f) was mit Stahl alles ermöglicht wird etc. etc…
Das einzige, was unsere Politclowns sicher wissen und hauptsächlich meinen ist, dass man mit Subventionen aus dem Steuertopf (auch der Stahlarbeiter) nur wedeln muss, um jedes physikalisch, werkstoffmäßig, technisch, herkunftsmäßig und handlungmöglich noch so komplexes Problem einfach zu lösen.
Erst wenn am Ende des Geldes jeweils noch 10 Jahre bis zu den diversen Klimazielen übrig sind, dann werden sie erkennen, dass man allein mit Geld nicht wirtschaften kann.
Hochwertiger Stahl benötigt Kohlenstoff, den man vorzugsweise mit Koks herstellen muss. Das ist im Kleinformat so, wenn man z.B. eine Damaszenerklinge schmieden wil, genau so im Großen.
Auch die IG-Metall und deren Mitglieder waren in der Schule!! Warum sind sie Analphbeten??
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst
https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14
https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news
Puzzle aus dem Eis – Bäume unter Gletscher – DER SPIEGEL
2005_05_22
https://www.spiegel.de/wissenschaft/puzzle-aus-dem-eis-a-37e29ef0-0002- 0001- 0000-000040474089
Kleine Eiszeit
Die Folgen für die Moderne
2017_03_06
https://www.deutschlandfunk.de/kleine-eiszeit-die-folgen-fuer-die-moderne-100.html
Spiegel TV: Der Klimaschwindel
2017
https://www.youtube.com/watch?v=xUBK1gsiE-0&list=WL&index=16&t=1
https://www.dailymotion.com/video/x5wubo9?fbclid=IwAR3PVf9kyDkr8FVtQIDkSbizfuqLWgIyZmG85Tv6a5GL7zwT5FFrw1njbyg
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2015_12_09
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich-fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume. In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X 2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte-durch-diejahrtausende-doku-100.html
Deutschland unter 1 Kilometer Eis: Was die Landschaft über Klimageschichte verrät
https://tkp.at/2026/08/05/deutschland-unter-1-kilometer-eis-was-die-landschaft-ueber-klimageschichte-verraet/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8230
Auch die IG-Metall und deren Mitglieder waren in der Schule!! Haben sie dort nur geschlafen??
Schul-Physik 8. Klassehttps://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik–> Energie kann nicht erneuert werden https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik–> Wärme immer von warm zu kalt–> IPCC lügt mit Wärmepuffer Dr. Merkel wurde gewarntVideo-Botschaft vonEx-ZDF MeteorologeDr. Wolfgang Thüne 2015_08_25 https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb Schul-Chemie CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht. Schul-Biologie CO2 ist Dünger Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂2021_10_20 https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/ Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf https:/doi.org/10.3386/w29320We find that a 1 ppm increase in CO2 equates to yield increases for corn, soybeans, and winter wheat of 0.12%, 0.13%, and 0.19%, respectively. The fertilization effect is smaller for corn (a C4 crop) and greater for soybeans and winter wheat (C3 crops), consistent with findings from controlled experiments.
CO2 Effekte auf NahrungspflanzenEffects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios2004_01_09https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Agrar-Professor: Mehr CO₂, mehr Vegetation – Das „Umweltgift“ sichert unser Überleben 2022_03_02 https://www.epochtimes.de/umwelt/co2-anstieg-foerdert-vegetation-agrarwissenschaftler-prof-merbach-a3707122.html
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern2023_08_11https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/ Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study FindsNASA2016_04_26
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIROCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Er hat es nicht vergessen: CO2 fällt zu Boden
😂
Der globale Stahlmarkt steckt in einer massiven Überangebots-Krise – während sich Europa gleichzeitig durch Zölle und Klimakosten zu einer Hochpreis-Insel entwickelt.
Da helfen nur noch mehr Subventionen – bis zu Ende des Geldes der anderen.
„Schaut auf dieses Land“ – DDR2.0, oder?
Wieder einmal wird versucht, das Pferd von hinten aufzuziehen: Fristen, Gesetzte, „Absatzmarkt sichern“, bevor sie Anlage sauber läuft. Und wieder ein Projekt mit grenzwertigem Sinn, das mit unhaltbaren Voraussetzungen forciert wird.
Man könnte für die Industrie, die wirklich Wasserstoff benötigt, einen Teil des Wasserstoffs mit Strom, wenn möglich mit Überschuss-Strom herstellen.
Mann könnte für Wärmeprozesse teilweise (Überschuss)-Strom verwenden.
Diese Dinge sind zwar oft nicht wirtschaftlich, aber dennoch einfacher und sinnvoller als „grüner Stahl“.
Man könnte die CO2-Vorgaben sektoriell gestalten und eine Art Moratorium für Stahlwerke einführen.
Strom zum Endpreis von 5 Cent/kWh ist ohne Subvention unmöglich, weil alleine die Netzkosten aktuell schon deutlich höher liegen, und diese werden wahrscheinlich noch steigen.
Und selbst nackter Strom für durchschnittlich 5 Cent/kWh wäre, wenn überhaupt, nur von abgeschriebenen Kraftwerken möglich.
Und während Kohle normalerweise eine einzige Funktion hat (Energielieferung, für manche chemische Industrie Rohstoffbasis), so hat es in der Stahlindustrie eine Doppelfunktion:
Einerseits wird die Schmelze durch Kohlekoks erhitzt; andererseits entsteht bei der Verbrennung zuerst CO, das als Reduktionsmittel dient.
Erdgas ist zwar ein prima Energielieferant, aber taugt aber weniger zur Reduktion (also zur Umwandlung von Eisenoxyd zu Eisen). Und ja, mit Wasserstoff kann man auch Eisenoxyd reduzieren, aber in einem abweichenden Prozess. Und es entstehen andere Stahlqualitäten. Spezialstähle mit gewünschtem Kohlestoffgehalt sind mit diesem Prozess nicht möglich.
Wasserstoff als Sekundar- oder Tertiär-Energierträger ist teuer und für die Wärmelieferung fast zu schade.
Und ein Stahlwerk möchte wenn möglich kontinuierlich laufen.
Der Gipfel des Unsinns bestünde darin, in einer Flaute aus Kohle Strom herzustellen, diesen Strom zur Wasserstoffelektrolyse zu nutzen, den Wasserstoff zur Stahlherstellung zu nutzen, und wenn möglich in einem weiteren Prozess wieder Kohlenstoff dem Stahl zuzumischen.
Es ist genauso wie Sie schreiben. Es kommt noch hinzu, dass Wasserstoff ein Stahlschädling ist (Versprödung). Also Wassstoff direkt mit der Schmelze in Verbindung zu bringen wäre der Gipfel der Dummheit.
War es im real existierenden Sozialismus jemals anders?
Die Alt-/Kartell-Parteien, durchsetzt von grüner Ideologie, rasen mit einem Zug über ein Gleis auf ein fernes Ziel zu und hoffen, das alle Brücken auf dem Weg rechtzeitig fertig und alle Hindernisse bis dahin wie durch ein Wunder verschwunden sind, bis der Zug dort ankommt.
Und sie geben dabei auch noch immer mehr Gas!
Ja,die Frau Reiche. Wurde mit vielen Vorschußlorbeeren bei Amtsantritt beworfen. Dabei kommt sie aus der selben Form.
Es ist eine riskante Wette, auf den zukünftigen Absatz von und genügend Subventionen für „Green Steel“ zu setzen, aber was bleibt den Unternehmen übrig…
Außer dem Staat oder subventionierten Großkonzernen wird es wohl keinen Abnehmer dafür geben, solange die Kaufkraft der breiten Masse nicht vorhanden ist, welche sich die verteuerten Produkte leisten könnte.
Planwirtschaft wird so nicht auf lange Sicht funktionieren und dann wird es die breite Industriebasis in Deutschland gar nicht mehr geben.
Was bleibt den Unternehmen übrig? Sie sind selbst schuld an dieser Misere. Sie haben seit Merkel diesen Klimairrsinn IMMER unterstützt und waren immer mit vornedran. Jetzt haben sie den Salat. Es war von vornherein absehbar, dass Wirtschaft so NICHt geht. Ich frage mich auch, was sich die IG Metall, die diesen Klimairrsinn auch immer getragen hat, zu 5% Lohnforderung kommt. Ich gönne jeden eine Mehr in der Lohntüte, aber das geht zu 100% schief. Der Stahl wird nicht abgesetzt werden können, nicht mit den hohen Kosten, die der sogenannte grüne Stahl benötigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich hochwertigen Stahl in Gründ herstellen kann. Auf den Weltmarkt ist der unverkäuflich. Woher soll dann der Profit kommen, um allen 5 % mehr Lohn zahlen zu können? Das wird ganz üble Personalverminderung oder auch Werksschließungen auslösen.
Wir sind zum Teil wieder in einer DDR Planwirtschaft.Auf freien Märkten entscheidet der Unternehmer,welche Technologie für ihn(und in der Regel für die Gesselschaft) am effektifsten ist.Konzene sind schnell dabei wenn es Subventionen gibt.Ich habe die DDR Wirtschaft erlebt,es wird auch dieses mal nicht gut gehen,nur der Absturtz wird viel größer.Die unrealistischen Gewerkschaften,werden ohne Firmen auch den Bach runter gehen!!!
Grüner Stahl, eine Geldvernichtungsmaschine allererster Güte. Dümmer kann man m.E. nicht mehr denken.
Seit Jahrunderten wird Stahl mit Steinkohlenkoks kostengünstig aus dem Erz gewonnen. Jetzt glauben einige selbsternannte Klimaschützer, „whatever it takes“ mit Erdgas, selbstverständlich teures LNG aus den USA Stahl herzustellen. Chemisch-technisch ist das möglich wird aber immer unbezahlbar bleiben, China wird es freuen.
Auf das Klima und die CO2-Bilanz der Erde hat dieser Wahnsinn Null Einfluß! Diese sinnlosen Gedanken der Politik und der Klimahysteriker sorgen nur dafür das Stahl bald in Deutschland nicht mehr produziert und zum Luxusgut wird. Figuren wie Lies und Konsorten sollte man wegen Untreue den Prozeß machen!