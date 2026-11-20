Beim Stahlgipfel in Salzgitter fordert die Branche einen Strompreis von fünf Cent, eine Zusage bleibt aus. Wer bringt der IG Metall die Wahrheit über die grüne Stahl-Illusion bei?

140 Meter hoch ragt der neue Turm auf dem Hüttengelände in Salzgitter empor, in dessen Schatten der jüngste Stahlgipfel abgehalten wurde. Der Turm soll den neuen Elektroofen mit heißem Eisen versorgen. Der gehöre zu einem der größten industriellen „Transformationsprojekte Deutschlands“ hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion, heißt es bei Salzgitter. Bei solchen Unsinnsbegriffen wie „Transformationsprojekten“ ist Vorsicht geboten, es wird teuer und unrealistisch. Für den Umbau sind bisher 1,32 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln bewilligt.

Bereits im nächsten Jahr will die Salzgitter AG den ersten Stahl aus der neuen Anlage verkaufen. Doch was das Werk auf Dauer für seinen Strom bezahlen muss, blieb auf dem Nationalen Stahlgipfel am Montag offen. Mehr als 2.000 Beschäftigte demonstrierten nach Gewerkschaftsangaben für die Zukunft ihrer Werke. Für Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche gab es Buhrufe.

Elf Bundesländer mit Stahlstandorten, die IG Metall und die Wirtschaftsvereinigung Stahl übergaben Reiche ein gemeinsames Positionspapier. In der deutschen Stahlerzeugung arbeiten derzeit noch rund 80.000 Beschäftigte. Die Allianz fordert günstigere Energie, Absatzmärkte für CO₂-armen Stahl aus Europa, mehr Wasserstoff und Schutz vor sogenannten „unfairen Importen“. Darunter verstehen sie Stahlimporte aus Ländern, in denen keine CO2-Luftsteuern abgeknöpft werden.

Reiche erinnerte zaghaft daran, wie schwierig schon die Verhandlungen mit der EU über die geltende Strompreishilfe gewesen seien. Die seien aus wettbewerbsrechtlichen Gründen problematisch. „Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis, und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft“, sagte Reiche. Einen festen Strompreis für die Werke über 2028 hinaus sagte sie in Salzgitter nicht zu.

Regierung und Stahlkocher sprechen beide von fünf Cent je Kilowattstunde. Sie meinen damit zweierlei. Im September hatten Stahlverbände und IG Metall diesen Betrag als Endpreis gefordert, einschließlich Netzentgelten, Abgaben und Umlagen. Die fünf Cent der Bundesregierung beziehen sich jedoch allein auf den Großhandelspreis. An ihm bemisst sich, wie viel Geld berechtigte Unternehmen nachträglich für einen Teil ihres Stromverbrauchs zurückbekommen. Das Programm läuft von 2026 bis 2028. Für die Betriebskosten eines Stahlwerks 2029 gibt es damit keine verlässliche Rechengröße.

Die Salzgitter AG nennt in ihrem Quartalsbericht den Marktpreis. In den ersten neun Monaten kostete die Kilowattstunde an der Spotbörse im Schnitt 10,8 Cent, vor Netzentgelten und Abgaben. Salzgitter hatte den größten Teil seines Jahresbedarfs im Voraus eingekauft. Bei den Netzkosten verlangt Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter, den Bundeszuschuss bis Mitte der 2030er Jahre bei jährlich 6,5 Milliarden Euro zu halten. Der Bundestag hat für 2027 bis 2029 jeweils gut 5,5 Milliarden beschlossen. Der Bundesrat muss sich damit noch befassen.

In Salzgitter soll künftig bei der Eisenverhüttung teures Erdgas dem Eisenerz den Sauerstoff entziehen statt wie bisher preiswerte Kohle. Später soll die Illusion Wasserstoff dazu herhalten. Damit soll das Klima gerettet werden. Das so gewonnene Eisen wird dann in einem Elektroofen geschmolzen.

Beim Handelsschutz gibt es bereits eine Entscheidung aus Brüssel. Seit Juli 2026 gilt in der EU für 30 Gruppen von Stahlprodukten ein jährliches zollfreies Einfuhrkontingent von insgesamt 18,3 Millionen Tonnen. Für Einfuhren oberhalb der jeweiligen Quote fallen grundsätzlich 50 Prozent Zoll an.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne beschrieb eine Lücke. Werde Flachstahl im Ausland gebogen und als Gründungspfahl für eine Offshore-Anlage eingeführt, greife der Zoll auf das Ausgangsmaterial nicht. Der deutsche Betrieb, der aus Blech solche Pfähle fertigt, kauft sein Material auf dem geschützten Stahlmarkt und konkurriert mit dem importierten Fertigteil.

Wer kauft schließlich den teuren Stahl? Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies will, dass der Staat seine Einkaufsmacht nutzt. Wo er baut, subventioniert oder Aufträge ausschreibt, soll Stahl aus Europa zum Zuge kommen, etwa bei den Fundamenten für Windräder auf See. Die Stahlindustrie drängt außerdem darauf, dass Autohersteller den Einsatz von CO₂-armem europäischem Stahl auf ihre Flottengrenzwerte anrechnen dürfen. So bekäme der Stahl für Autobauer einen zusätzlichen Wert. Eine Abnahmegarantie des Bundes gab es in Salzgitter nicht. Selbst der kauft etwa bei seinen Brückenbauten billigen Stahl aus China ein.

Wie viel das Werk ab 2029 für den Strom seines neuen Ofens zahlen muss, blieb auf dem Gipfel offen. Und damit auch die Zukunft der Stahlproduktion in Deutschland. Reiche betonte jedenfalls, an der Klimapolitik halte man fest.

Und genau die macht den Stahl exorbitant teuer und die Stahlwerke nicht mehr wettbewerbsfähig.

Wer bringt es den demonstrierenden IG-Metallern bei?

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