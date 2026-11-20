Cap Allon

Der Polarwirbel hat sich außergewöhnlich früh umgekehrt, was das Risiko extremer Kälte erhöht – gerade jetzt, wo Europas auf erneuerbare Energien angewiesene Stromnetze immer teurer und unzuverlässiger werden.

Am 11. November kehrte sich die Windrichtung in 30 km Höhe über der Arktis auf -2,2 m/s um; dies ist die früheste derartige Umkehr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1958. Ähnliche Störungen haben Wochen später extreme Kälte ausgelöst, wie es 2018 beim berüchtigten „Beast from the East“ der Fall war.

Eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass solche Wirbel-Anomalien die Wahrscheinlichkeit eines extremen Strombedarfs in Nord- und Mitteleuropa um das 1,5- bis 3-Fache erhöhen können. Und die Bewirtschaftung der europäischen Stromnetze erweist sich schon jetzt als ruinös teuer.

In Großbritannien rechnet der Netzbetreiber NESO nun mit Kosten aufgrund von Überlastungen im Übertragungsnetz in Höhe von 3,9 Milliarden Pfund im Jahr 2027, die bis 2030 möglicherweise auf 7,7 Milliarden Pfund jährlich steigen könnten. Allein im letzten Jahr wurden fast 500 Millionen Pfund an Windparks gezahlt, damit diese die Stromerzeugung einstellten – einzig und allein, weil das Netz ihren Strom nicht transportieren konnte. Darüber hinaus schalten sich Windkraftanlagen aus Sicherheitsgründen automatisch ab, wenn der Wind zu stark wird.

Andere Stromerzeuger müssen dann bezahlt werden, um den fehlenden Windstrom zu ersetzen – für Großbritanniens vertraglich gebundene Kapazitäten aus Gaskraftwerken zu Kosten von bis zu 1,9 Milliarden Pfund pro Lieferjahr – Zahlungen dafür, dass die Kraftwerke in Bereitschaft gehalten werden, noch bevor der tatsächlich erzeugte Strom gekauft wird. Laut NESO fließen rund 75 % der britischen Kosten für Netzengpässe im Bereich der thermischen Energieerzeugung in Ersatzstrom, der überwiegend aus Gaskraftwerken stammt.

Hinzu kommen die Kosten für den Ersatz der Windkraftanlagen selbst.

Ein Bericht des Parlaments kam zu dem Ergebnis, dass die Modernisierung veralteter Windparks fast genauso viel kosten kann wie der Bau neuer Anlagen. Aus Unterlagen, die dem Parlament im Jahr 2026 vorgelegt wurden, geht hervor, dass das strategische Stromplanungsmodell der NESO die Modernisierung nicht einmal berücksichtigt.

Ähnlich verhält es sich in Deutschland: Das Engpass-Management im Stromnetz kostete im Jahr 2025 3,08 Milliarden Euro, darunter 955 Millionen Euro für die Bereitstellung von Reservekraftwerken und weitere 412 Millionen Euro für deren Aktivierung. Für Subventionen für erneuerbare Energien werden im Jahr 2027 voraussichtlich weitere 17,5 Milliarden Euro an Steuergeldern benötigt. Die deutschen Großhandelsstrompreise stiegen im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 51,7 %.

Europa bezahlt für zwei Energiesysteme – und zahlt für beide zu viel.

1) Milliarden für die Förderung und den Betrieb von Wind- und Solarenergie.

2) Weitere Milliarden für die Aufrechterhaltung konventioneller Stromerzeugung als Reserve, einschließlich Importe.

Wenn der Wind weht, zahlen die Verbraucher dafür, dass die Windkraftanlagen abgeschaltet werden.

Wenn er nicht weht, zahlen sie für die Reserve.

Und nun naht der Winter. Jede längere Kältewelle in Verbindung mit schwachem Wind würde wahrscheinlich einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage, unzuverlässige Erträge aus erneuerbaren Energien, erdrückende Strompreise und mögliche Netzstörungen bedeuten.

Link: https://electroverse.substack.com/p/polar-vortex-threatens-europes-energy?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE