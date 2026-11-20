H. Sterling Burnett

Das Heartland Institute kritisiert seit langem die Berechnungen der „sozialen Kosten von Kohlenstoff“, mit denen vermeintliche zukünftige Schäden durch den Klimawandel monetarisiert werden. (Siehe beispielsweise einige unserer Vorträge auf ICCC-Konferenzen, in Nachrichtenbeiträgen, in Kommentaren und bei „Climate Change Weekly“). Zwar haben wir und unsere Verbündeten konkrete Probleme bei der Berechnung dieser angeblichen Kosten aufgezeigt – von den unrealistischen Modellen bis hin zum erschreckend niedrigen Diskontsatz –, doch die aussagekräftigste und beständigste Kritik an den Modellrechnungen der Regierung ist das Versäumnis, etwaige Vorteile einer moderaten Erwärmung der Erde einzubeziehen, um einen ehrlichen Kosten-Nutzen-Vergleich anzustellen.

Sollten tatsächlich langfristige Schäden durch den Klimawandel entstehen, würde eine ausgewogene, umfassende Kosten-Nutzen-Analyse mit ziemlicher Sicherheit zu dem Ergebnis kommen, dass der Nettonutzen größer ist als die Kosten. Und das noch bevor wir den jüngsten Vorschlag berücksichtigen, wonach die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen tatsächlich eine bevorstehende Eiszeit oder Glazialperiode abgewendet haben. Eine in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie legt genau dies nahe, und sollte dies zutreffen, würde dies bedeuten, dass Berechnungen der gesellschaftlichen Kosten von Kohlenstoff überflüssig sind, da der Nutzen die Kosten um ein Vielfaches übersteigt.

In den letzten rund einer Million Jahren dauerten Eiszeiten oder Glazialperioden im Durchschnitt etwa 70.000 bis 90.000 Jahre, wenn auch manchmal etwas länger, während die Zwischeneiszeiten mit 10.000 bis 30.000 Jahren deutlich kürzer waren, wobei die meisten eher bei 10.000 als bei 30.000 lagen. Unser aktueller Zwischeneiszeitzyklus, das Holozän, begann vor etwa 12.000 Jahren mit einem abrupten Temperaturanstieg, gefolgt von zyklischen leichten Schwankungen bis heute. Darauf folgte ein massiver Rückzug der Gletscher, bei dem der Meeresspiegel sprunghaft stieg, als das in den meilenhohen Gletschern, die einen Großteil der nördlichen Hemisphäre bedeckten, gebundene Eis schmolz, große und kleine Süßwasserseen bildete und das Wasser in die Meere floss.

Es sollte jedem klar sein, dass Eiszeiten für das menschliche Leben und die meisten Wildtiere verheerend sind, weil sie den Lebensraum einschränken, die Anbauflächen verringern und die Ernteerträge sinken lassen. Der doppelte Anbau ist dann keine Option mehr. Zudem fordern niedrige Temperaturen weitaus mehr Todesopfer als hohe Temperaturen. Folglich wäre eine Eiszeit aus mehreren Gründen tödlich: Die Ernteerträge würden drastisch sinken; Massenhungersnöte, kältebedingte Krankheiten und vorzeitige Todesfälle würden stark zunehmen; und wahrscheinlich würden angesichts moderner Technologien tödliche Kriege um Ressourcen und Lebensraum ausbrechen. Sofern es nicht zu kaum vorstellbaren technologischen Durchbrüchen käme, würden Häfen und Küstenstädte auf der Nordhalbkugel Hunderte von Yards oder sogar mehrere Meilen vom nächsten Gewässer entfernt isoliert werden, und ganze Städte, Ortschaften und Gemeinden würden von der Erdoberfläche weggefegt und von Milliarden Tonnen Eis bedeckt werden. Wir hätten wahrlich eine klimabedingte Migrationskrise, würden doch Hunderte von Millionen Menschen aus der Nordhalbkugel versuchen, nach Süden zu ziehen.

Stellen Sie sich „The Day After Tomorrow“ vor, jedoch ohne das unmittelbare Chaos – ein Prozess, der sich über Hunderte von Jahren statt über wenige Tage hinweg vollzieht.

Deshalb gab es in den 1970er Jahren so viel Schlagzeilen machende Besorgnis, als viele Wissenschaftler feststellten, dass die nächste Eiszeit wahrscheinlich längst überfällig sei und die Durchschnittstemperaturen sanken. Führende Medien warnten vor der Möglichkeit einer bevorstehenden Eiszeit.

Im Rahmen der neuen Forschung untersuchten die beteiligten Wissenschaftler den Laurentidischen Eisschild (LIS), den größten der pleistozänen Eisschilde. Sie stellten fest, dass er vor etwa 3.600 Jahren sein glaziales Minimum erreichte und vor etwa 2.000 Jahren wieder zu wachsen begann. Sein Maximum erreichte er in den 1960er Jahren, gerade als die Sorge um sinkende Temperaturen und eine drohende Eiszeit Schlagzeilen machte. Dann, zeitgleich mit dem raschen Anstieg der CO₂-Emissionen, zeigte er eine negative Eisbilanz, was bedeutet, dass er sich zurückzog, anstatt weiter zu wachsen.

Die Zusammenfassung der Redaktion in „Science“ hob die Bedeutung der Forschung hervor:

„Hat die anthropogene Erwärmung den nächsten Glazialzyklus verhindert? Young et al. haben gezeigt, dass dies möglicherweise der Fall ist (siehe den Beitrag von Marcott). Sie untersuchten die Entwicklung der Barnes-Eiskappe auf Baffin Island in Kanada dem letzten verbliebenen Teil des Laurentidischen Eisschildes (LIS), der einst einen Großteil Nordamerikas bedeckte und der größte der pleistozänen Eisschilde war. Nachdem der LIS während eines Großteils des frühen und mittleren Holozäns geschrumpft war, begann er vor etwa 2000 Jahren wieder zu wachsen, schrumpfte dann aber um 1960 erneut. Die Autoren führen diese Umkehrung auf den anthropogenen Treibhauseffekt zurück – ein Beleg dafür, dass der Mensch das Ende der nächsten Vereisung verursacht hat.“

[Vgl. hierzu diesen Beitrag, in welchem ich kurz umrissen habe, dass „Koinzidenz“ etwas völlig anderes als „Kausalität“ ist. Deutlicher als der Autoren der oben zitierten Studie möchte ich betonen, dass sie eine Kausalität konstruieren, die natürlich in Wirklichkeit gar nicht da ist. Für mich persönlich ist diese Studie also Unsinn! A. d. Übers.]

Wenn das stimmt, ist das eine großartige Nachricht, die weltweit die Schlagzeilen anführen sollte – insbesondere weil sich ein Großteil der Welt gerade in der Türkei zur 31. UN-Klimakonferenz versammelt hat, um den Trend bei den CO₂-Emissionen umzukehren. Die Regierungen wollen genau den Faktor stoppen, der verhindert, dass ein natürlicher Vereisungszyklus Milliarden von Menschen vom Erdboden tilgt. Ich habe zwar einige Schlagzeilen zu dieser Studie in Wissenschaftsmagazinen gesehen, aber in den täglichen Kabel-, Satelliten- und Fernsehnachrichten sowie in den großen Tageszeitungen herrscht praktisch mediales Schweigen. Wo bleiben die Schlagzeilen der „New York Times“ oder der „Washington Post“, welche die Tatsache verkünden, dass die globale Erwärmung oder der Klimawandel uns vor der nächsten Eiszeit und der damit einhergehenden Zerstörung bewahrt hat? Es herrscht absolute Stille!

Falls diese Studie zutrifft, warum tagt die COP 31 dann immer noch und versucht, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden – abgesehen von der Trägheit der Bürokratie? Wir sollten eine große, CO₂-intensive Party schmeißen, um die Rettung der modernen Zivilisation zu feiern!

Stattdessen wird diese Forschungsarbeit ignoriert, so wie es bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Studien und Behauptungen der Fall war. Carbon Brief berichtete 2012 über einen Artikel in „Nature Geoscience“, der darauf hindeutete, dass der Klimawandel eine „tödliche Eiszeit“ um mindestens 1.500 Jahre verzögert habe, was der Menschheit Zeit gebe, die Vergletscherung abzuschwächen, sich darauf vorzubereiten und/oder sich daran anzupassen, sollte sie eintreten. Die Ergebnisse der Studie wurden weder mit Applaus noch mit Jubel bedacht. Stattdessen ignorierten Politiker und Aktivisten sie und drängten weiterhin auf Kohlendioxid-Grenzwerte zur Bekämpfung der Erderwärmung. Im Jahr 2016 veröffentlichte das Klima-alarmistische Potsdam-Institut für Klimaforschung PIK sogar eine Studie, die darauf hindeutete, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die nächste Eiszeit verhindert habe. Diese Forschungsarbeit stellte die früheren alarmistischen Behauptungen der Organisation in Frage, wonach der Mensch einen gefährlichen Klimawandel verursache. Der Environmental Defense Fund (EDF) nahm diese Studie zwar zur Kenntnis, versuchte jedoch, sie zu einer Schreckensgeschichte umzudeuten, indem er argumentierte, das Ausbleiben einer Eiszeit werde den Planeten für die nächsten 100.000 Jahre beeinträchtigen.

Ich weiß nicht, ob der Klimawandel die nächste Eiszeit abgewendet hat. Falls ja, bezweifle ich dennoch, dass Kohlendioxid – ein geringfügiges Spurengas in der Atmosphäre – der entscheidende Faktor dafür ist. Weit außerhalb unserer Kontrolle liegende große kosmische Kräfte haben in der Vergangenheit Vereisung oder Abschmelzen verursacht, ohne dass CO₂ dabei eine fördernde oder hemmende Rolle gespielt hätte. Stattdessen – und das können wir nicht wissen – könnten frühere Zwischeneiszeiten wärmere Phasen des Eisrückgangs oder der Stagnation gewesen sein, durchsetzt von kühleren Phasen und einer Ausdehnung des Eises, ohne dass es zu einer vollständigen Eiszeit gekommen wäre.

Unabhängig davon lautet die Moral dieser Geschichte nicht, dass die Erde vor einem eisigen Untergang gerettet wird – was ich mir natürlich erhoffe –, sondern dass fast alle, die Macht über unser Leben haben, diese mögliche gute Nachricht ignorieren, während sie weiterhin nach lebens- und freiheitsverweigernden Beschränkungen des Zugangs zu fossilen Brennstoffen streben. Offensichtlich können sie nicht zulassen, dass gute Nachrichten dem Marsch in Richtung Autoritarismus im Wege stehen.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Quellen: Science Alert; Climate Realism; Science

Link: https://heartland.org/opinion/climate-change-weekly-596-did-climate-change-stave-off-the-next-ice-age-study-says-maybe/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE