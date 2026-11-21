Cap Allon

In Europa breitet sich in den kommenden Wochen allmählich immer mehr der Winter aus, wobei Großbritannien die niedrigsten Temperaturen der Saison verzeichnet und Langzeitprognosen die Möglichkeit andeuten, dass sich im Dezember ein noch stärkerer und weitreichenderer Kälteeinbruch entwickeln könnte. Die Strompreise stehen bereits unter Druck.

Das Met. Office rechnet im Laufe dieser Woche mit einem starken Temperaturrückgang und weit verbreiteten Frost.

Für Teile Englands wurde für den Zeitraum vom 12. bis 14. November eine Kältewarnung der Stufe gelb ausgegeben.

Von größerer Bedeutung ist die am 10. November aktualisierte Vorhersage der Behörde für den Zeitraum vom 25. November bis zum 9. Dezember, welche die Möglichkeit der Bildung eines Hochdruckgebietes im Norden und eines Einbruchs polarer Kälte bis in den Dezember hinein in Betracht zieht. Es kommt selten vor, dass das Met Office eine so deutliche Prognose für kalte Wetterbedingungen abgibt.

[Kursiv im Original]

Und das Risiko beschränkt sich nicht auf Großbritannien. Unterdurchschnittliche Temperaturen werden diese Woche Nordeuropa erfassen, wobei Langzeitmodelle auf eine stärkere Abkühlung bis in den Dezember hinein hindeuten. Zu der Unsicherheit trägt zudem eine außergewöhnlich frühe Störung des stratosphärischen Polarwirbels bei. Ensemble-Prognosen des ECMWF deuten auf eine Umkehrung der Höhenwinde im November hin.

Die Auswirkungen auf den Energiesektor geben Anlass zur Sorge.

Am 10. November erreichten die Stromgroßhandelspreise in Deutschland etwa 514 €/MWh, in Polen 506 €, in den Niederlanden 494 € und in Großbritannien 298 €. Diese Preisspitzen treten bereits vor einer anhaltenden Winterkältewelle in Europa auf und sind auf die geringe Windenergieerzeugung zurückzuführen.

Britischen Haushalten wird empfohlen, „den Menschen zu wärmen, nicht das Haus“ – beheizte Handschuhe, USB-Einlegesohlen, Heizdecken und Wärmflaschen – als Alternative für alle, die mit explodierenden Heizkosten zu kämpfen haben.

Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel für die selbstverschuldete Energiekrise Europas.

Nach Jahren enormer Investitionen in Wind- und Solarenergie sind die Strommärkte des Kontinents nun den Launen des Wetters ausgeliefert. Konventionelle Kraftwerke müssen nach wie vor die Versorgungslücken schließen, oft zu deutlich höheren Preisen.

Die vermutlich bevorstehende großflächige Kältewelle wird natürlich den Heizbedarf auf den miteinander verbundenen europäischen Märkten erhöhen. Kombiniert man dies mit anhaltend geringen Windkraftleistungen und einer zu dieser Jahreszeit stark reduzierten Solarstromerzeugung, könnte der Druck noch erheblich zunehmen.

Link: https://electroverse.substack.com/p/japan-hits-20c-earlier-than-ever?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE