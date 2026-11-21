klimaatgek, Rob de Vos

Vom 9. bis 20. November findet in Antalya, Türkei, der 31. Internationale Klimagipfel (UNFCCC COP31) statt. Dieser Klimagipfel findet inmitten der durch fossile Brennstoffe ausgelösten Energiekrise und eines extremen El Niño statt . … So beginnt die Website von Greenpeace Niederlande.

Die COP ist der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen. Sie findet im Rahmen des UNFCCC (Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen – Klimaübereinkommen von 1992) statt. Die fossilen Brennstoffe spielen wieder eine große Rolle. Aber El Niño? Das ist ein natürlicher Faktor; werden wir auch dagegen etwas unternehmen?

Eine solche Klimakonferenz ist nicht sonderlich spannend und dient in erster Linie dem Geldverdienen. Dies führt dazu, dass viele Akteure im Umfeld einer solchen Konferenz sehr aktiv werden. Das Thema Klimawandel bietet eine willkommene Gelegenheit, Aufmerksamkeit (und vor allem Geld) zu erregen.

Abb. 1 Quelle: NU.nl

[In Deutschland entspricht NU.nl am ehesten kostenlosen, werbefinanzierten Nachrichtenportalen wie t-online.de, Focus Online oder n-tv.de. „NU ist niederländisch für „Jetzt“ ]

Bitte lesen Sie den obenstehenden Artikel von NU über den vom Untergang bedrohten Inselstaat Tuvalu. Tuvalu liegt im Pazifik und besteht aus mehreren Atollen (Koralleninseln), die kaum aus dem Wasser ragen. Die Bevölkerung hat sich seit 1980 mehr als verdoppelt und zählt über 11.000 Einwohner. Das ist zwar nicht viel, aber das Bevölkerungswachstum ist bemerkenswert hoch, insbesondere für einen vom Untergang bedrohten Inselstaat. Ich habe mir selbst ein Bild von der dramatischen Lage gemacht.



Abb. 2 Quelle: Google Earth

Atolle sind ringförmige Inseln, die aus Korallen bestehen. Abbildung 2 zeigt eines der Atolle von Tuvalu, Funafuti. Das Inselkönigreich liegt etwa 3.500 km ostnordöstlich von Australien.

Atollinseln (und die Riffe, auf denen sie liegen) sind nicht statisch . Sie wachsen mit dem Meeresspiegelanstieg durch biologische und morphologische Prozesse. Während des 120-Meter-Anstiegs seit der letzten Eiszeit (vor etwa 13.000 Jahren) wuchsen viele Atolle mit diesem Anstieg. Der Anstieg im frühen Holozän verlief schneller (teilweise 10–20 mm/Jahr durch Schmelzwasserimpulse), doch viele Riffe hielten dem Anstieg stand oder holten ihn ein, als sich dieser nach etwa 7.000–6.000 Jahren verlangsamte.

Die heutigen Atollriffe bestehen daher oft aus holozänem Kalkstein, der auf älteren Plattformen ruht. Diese Atolle ragen mitunter nur wenige Meter über den Meeresspiegel hinaus. Jüngste Satellitenstudien zeigen, dass die meisten Atollinseln in den letzten Jahrzehnten trotz des jüngsten Meeresspiegelanstiegs von einigen Dezimetern stabil geblieben oder sogar gewachsen sind.

Anders sieht es aus, wenn der Meeresspiegelanstieg das Korallenwachstum übersteigt. Die vertikalen Wachstumsraten von Riffen im Holozän liegen oft zwischen 3 und 10 mm pro Jahr und können unter günstigen Bedingungen lokal 15–20 mm und mehr pro Jahr erreichen. Der Meeresspiegelanstieg müsste daher sehr stark sein, damit das vertikale Wachstum gegenüber dem Wasserstand ins Hintertreffen gerät. NU.nl schreibt: „ In den letzten drei Jahrzehnten ist der Meeresspiegel in Tuvalu um 15 Zentimeter gestiegen , deutlich schneller als der globale Durchschnitt. Der Anstieg wird sich in den kommenden Jahren beschleunigen: Der Inselstaat ‚ertrinkt‘ langsam . “



Abb. 3 Quelle: Adams et al. (2023)

Ich folgte dem Link im Text, der auf einen amerikanischen Artikel (nicht peer-reviewed) verwies. Mir fiel sofort auf, dass die Angabe von 15 cm auf einer kurzen Gezeitenmessreihe ab 1993 beruhte, obwohl Daten bereits seit 1977 vorliegen. Der Artikel der Northwestern University (NU) behauptet weiterhin, der Anstieg werde sich in den kommenden Jahren beschleunigen, und im amerikanischen Artikel sehe ich, dass dies auf Modellen basiert (Abbildung 3). Man muss hier sehr vorsichtig sein, insbesondere da zwei der im amerikanischen Artikel verwendeten Modelle SSP5-8.5 und SSP3-7.0 heißen. Beide Modelle wurden kürzlich vom IPCC verworfen, da sie selbst für den IPCC zu übertrieben waren und niemals erreicht werden können. Der Artikel von Adams et al. verwendet genau diese fehlerhaften Modelle.



Abb. 4 Daten: PSMSL

Adams et al. und der NU-Artikel verwenden die aktuellste (kurze) Gezeitenreihe von Funafuti B, die 1992 beginnt (blaue Linie). Es existiert jedoch auch eine Reihe von 1977 bis 2000, die ebenfalls Funafuti genannt wird (rote Linie). Abbildung 4 zeigt, dass sich die Gezeitenreihen (basierend auf monatlichen Daten) von Funafuti und Funafuti B von 1993 bis 2000 überschneiden. Diese parallelen Messungen von 1993 bis 2000 sind üblich, wenn Messstationen verlegt werden. Dass diese Überlappung nahezu perfekt ist, überrascht nicht: Beide Gezeitenstationen befinden sich nur wenige Kilometer voneinander entfernt auf derselben Insel (Abbildung 2).



Abb. 5 Daten: PSMSL

Die Grafik in Abbildung 5 zeigt den monatlichen relativen Meeresspiegelanstieg (RSL) von Mai 1993 bis März 2026. Der Trend über den gesamten Zeitraum beträgt 4,3 mm/Jahr . Dies entspricht recht gut dem im NU-Artikel erwähnten Anstieg von 15 cm über den gesamten Zeitraum von fast 33 Jahren. Wir wissen jedoch mittlerweile, dass kurze Zeitreihen sehr empfindlich auf die Ausreißer im oberen und unteren Bereich einer Grafik reagieren. Beispielsweise weist der letzte Teil der obigen Grafik (rechts von der grünen Linie, von 2028 bis 2025) einen Trend von nicht weniger als -8,7 mm/Jahr auf . Um einen zuverlässigen Trend zu erhalten, ist es daher wünschenswert, lange Messreihen zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich die beiden Gezeitenreihen Funafuti und Funafuti B zu einer 48-jährigen Reihe (1978 bis 2025) zusammengefasst.



Abb. 6 Daten: PSMSL

Dies hat unmittelbare und gravierende Folgen: Der Trend sinkt von fast 4,3 mm/Jahr auf 3,2 mm/Jahr (Abbildung 6). Das bedeutet, dass der im NU-Artikel erwähnte Meeresspiegelanstieg in Tuvalu in den letzten drei Jahrzehnten von 15 cm viel zu hoch ist. Bei einem Anstieg von 3,2 mm pro Jahr beträgt der Gesamtanstieg in den letzten dreißig Jahren etwa 10 cm.

Zu beachten ist, dass Messungen an Gezeitenstationen stets relative Meeresspiegeldaten betreffen – die Höhe des Meeresspiegels im Verhältnis zum Festland. Der Meeresboden an den Standorten der Gezeitenstationen ist jedoch fast immer in Bewegung. Mithilfe von GPS sind in Tuvalu seit einigen Jahren (2002–2020) Daten zur vertikalen Meeresbodenbewegung verfügbar.



Abb. 7 Quelle: SONEL

Im angegebenen Zeitraum beträgt die Landabsenkungsrate 1,43 mm/Jahr. Geht man von einer langfristigen Landabsenkung aus, so lässt sich der absolute Meeresspiegelanstieg in Tuvalu auf 3,2 – 1,43 = ~1,7 mm/Jahr schätzen.

Für die Beantwortung der Frage, ob die Bewohner Tuvalus durch das Meer bedroht sind, sind jedoch nur zwei Faktoren relevant: der relative Meeresspiegelanstieg (Daten von Gezeitenstationen) und Prozesse, die die Inseln anheben (Korallenwachstum, Sedimentation und potenzieller Küstenschutz). In den letzten Jahren wurde hierzu viel geforscht, oft anhand von Vergleichen von Satellitenbildern der Atolle.



Abb. 8 Quelle: Duvat (2018)

Virginie Duvat (2018) untersuchte jahrzehntelange Daten von 709 Inseln auf 30 Atollen im Pazifik und Indischen Ozean. Ihre Schlussfolgerung: 88,6 % der Inseln blieben flächenstabil oder vergrößerten sich, nur 11,4 % verkleinerten sich. Letztere Kategorie umfasste ausschließlich sehr kleine, unbewohnte Inseln mit einer Fläche von unter 10 ha.



Abb. 9 Quelle: Kench et al. (2018)

Kench et al. (2018) untersuchten die 101 Inseln des Tuvalu-Archipels. Die Ergebnisse zeigten, dass die Gesamtlandfläche Tuvalus trotz des Meeresspiegelanstiegs um 73,5 Hektar (2,9 %) zunahm. Von den neun bewohnten Atollen Tuvalus verzeichneten acht einen Flächenzuwachs (Abbildung 9). Auch hier bestätigt sich Duvats Beobachtung: Der Rückgang der Inselfläche betrifft fast ausschließlich (unbewohnte) Inseln mit einer Fläche von unter 10 Hektar. Insgesamt wurden deutlich mehr Inseln größer als kleiner: 74 % gegenüber 26 %.

Schlussfolgerung von Kench et al.: „ Die Ergebnisse stellen die gängige Ansicht vom Verschwinden von Inseln in Frage. Sie zeigen, dass Inseln dynamische Landschaftselemente sind, die voraussichtlich auch im kommenden Jahrhundert als Wohngebiete erhalten bleiben werden. Dies eröffnet alternative Anpassungsmöglichkeiten, die die große Vielfalt der Inseltypen und die Dynamik ihrer Veränderungen berücksichtigen.“

Mein Fazit: Der Bericht von NU.nl über Tuvalu ist einseitig und teilweise falsch. Der Autor hat sich nicht die Mühe gemacht, die Angelegenheit genauer zu recherchieren. Ich habe auf meiner Website nach „Tuvalu“ gesucht und festgestellt, dass ich in der jüngeren Vergangenheit mindestens viermal über den Niedergang Tuvalus geschrieben habe , zuletzt Ende 2023 mit einem Artikel unter der Überschrift : „Tuvalu sinkt wieder“ . Sobald irgendwo ein Klimagipfel stattfindet, wird Tuvalu offenbar wieder als Opfer ins Spiel gebracht. Immer wieder gibt es Medien, die die alarmistische Version der Geschichte unkritisch aufgreifen und veröffentlichen. Sehr bedauerlich.

https://klimaatgek.nl/wordpress/2026/11/07/tuvalu-verdrinkt-alweer/

Tuvalu oder überhaupt auch die Maledieven, gingen schon öfter unter. Hier nur wenige Links