klimaatgek, Rob de Vos
Vom 9. bis 20. November findet in Antalya, Türkei, der 31. Internationale Klimagipfel (UNFCCC COP31) statt. Dieser Klimagipfel findet inmitten der durch fossile Brennstoffe ausgelösten Energiekrise und eines extremen El Niño statt . … So beginnt die Website von Greenpeace Niederlande.
Die COP ist der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen. Sie findet im Rahmen des UNFCCC (Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen – Klimaübereinkommen von 1992) statt. Die fossilen Brennstoffe spielen wieder eine große Rolle. Aber El Niño? Das ist ein natürlicher Faktor; werden wir auch dagegen etwas unternehmen?
Eine solche Klimakonferenz ist nicht sonderlich spannend und dient in erster Linie dem Geldverdienen. Dies führt dazu, dass viele Akteure im Umfeld einer solchen Konferenz sehr aktiv werden. Das Thema Klimawandel bietet eine willkommene Gelegenheit, Aufmerksamkeit (und vor allem Geld) zu erregen.
Abb. 1 Quelle: NU.nl
[In Deutschland entspricht NU.nl am ehesten kostenlosen, werbefinanzierten Nachrichtenportalen wie t-online.de, Focus Online oder n-tv.de. „NU ist niederländisch für „Jetzt“ ]
Bitte lesen Sie den obenstehenden Artikel von NU über den vom Untergang bedrohten Inselstaat Tuvalu. Tuvalu liegt im Pazifik und besteht aus mehreren Atollen (Koralleninseln), die kaum aus dem Wasser ragen. Die Bevölkerung hat sich seit 1980 mehr als verdoppelt und zählt über 11.000 Einwohner. Das ist zwar nicht viel, aber das Bevölkerungswachstum ist bemerkenswert hoch, insbesondere für einen vom Untergang bedrohten Inselstaat. Ich habe mir selbst ein Bild von der dramatischen Lage gemacht.
Abb. 2 Quelle: Google Earth
Atolle sind ringförmige Inseln, die aus Korallen bestehen. Abbildung 2 zeigt eines der Atolle von Tuvalu, Funafuti. Das Inselkönigreich liegt etwa 3.500 km ostnordöstlich von Australien.
Atollinseln (und die Riffe, auf denen sie liegen) sind nicht statisch . Sie wachsen mit dem Meeresspiegelanstieg durch biologische und morphologische Prozesse. Während des 120-Meter-Anstiegs seit der letzten Eiszeit (vor etwa 13.000 Jahren) wuchsen viele Atolle mit diesem Anstieg. Der Anstieg im frühen Holozän verlief schneller (teilweise 10–20 mm/Jahr durch Schmelzwasserimpulse), doch viele Riffe hielten dem Anstieg stand oder holten ihn ein, als sich dieser nach etwa 7.000–6.000 Jahren verlangsamte.
Die heutigen Atollriffe bestehen daher oft aus holozänem Kalkstein, der auf älteren Plattformen ruht. Diese Atolle ragen mitunter nur wenige Meter über den Meeresspiegel hinaus. Jüngste Satellitenstudien zeigen, dass die meisten Atollinseln in den letzten Jahrzehnten trotz des jüngsten Meeresspiegelanstiegs von einigen Dezimetern stabil geblieben oder sogar gewachsen sind.
Anders sieht es aus, wenn der Meeresspiegelanstieg das Korallenwachstum übersteigt. Die vertikalen Wachstumsraten von Riffen im Holozän liegen oft zwischen 3 und 10 mm pro Jahr und können unter günstigen Bedingungen lokal 15–20 mm und mehr pro Jahr erreichen. Der Meeresspiegelanstieg müsste daher sehr stark sein, damit das vertikale Wachstum gegenüber dem Wasserstand ins Hintertreffen gerät. NU.nl schreibt: „ In den letzten drei Jahrzehnten ist der Meeresspiegel in Tuvalu um 15 Zentimeter gestiegen , deutlich schneller als der globale Durchschnitt. Der Anstieg wird sich in den kommenden Jahren beschleunigen: Der Inselstaat ‚ertrinkt‘ langsam . “
Abb. 3 Quelle: Adams et al. (2023)
Ich folgte dem Link im Text, der auf einen amerikanischen Artikel (nicht peer-reviewed) verwies. Mir fiel sofort auf, dass die Angabe von 15 cm auf einer kurzen Gezeitenmessreihe ab 1993 beruhte, obwohl Daten bereits seit 1977 vorliegen. Der Artikel der Northwestern University (NU) behauptet weiterhin, der Anstieg werde sich in den kommenden Jahren beschleunigen, und im amerikanischen Artikel sehe ich, dass dies auf Modellen basiert (Abbildung 3). Man muss hier sehr vorsichtig sein, insbesondere da zwei der im amerikanischen Artikel verwendeten Modelle SSP5-8.5 und SSP3-7.0 heißen. Beide Modelle wurden kürzlich vom IPCC verworfen, da sie selbst für den IPCC zu übertrieben waren und niemals erreicht werden können. Der Artikel von Adams et al. verwendet genau diese fehlerhaften Modelle.
Abb. 4 Daten: PSMSL
Adams et al. und der NU-Artikel verwenden die aktuellste (kurze) Gezeitenreihe von Funafuti B, die 1992 beginnt (blaue Linie). Es existiert jedoch auch eine Reihe von 1977 bis 2000, die ebenfalls Funafuti genannt wird (rote Linie). Abbildung 4 zeigt, dass sich die Gezeitenreihen (basierend auf monatlichen Daten) von Funafuti und Funafuti B von 1993 bis 2000 überschneiden. Diese parallelen Messungen von 1993 bis 2000 sind üblich, wenn Messstationen verlegt werden. Dass diese Überlappung nahezu perfekt ist, überrascht nicht: Beide Gezeitenstationen befinden sich nur wenige Kilometer voneinander entfernt auf derselben Insel (Abbildung 2).
Abb. 5 Daten: PSMSL
Die Grafik in Abbildung 5 zeigt den monatlichen relativen Meeresspiegelanstieg (RSL) von Mai 1993 bis März 2026. Der Trend über den gesamten Zeitraum beträgt 4,3 mm/Jahr . Dies entspricht recht gut dem im NU-Artikel erwähnten Anstieg von 15 cm über den gesamten Zeitraum von fast 33 Jahren. Wir wissen jedoch mittlerweile, dass kurze Zeitreihen sehr empfindlich auf die Ausreißer im oberen und unteren Bereich einer Grafik reagieren. Beispielsweise weist der letzte Teil der obigen Grafik (rechts von der grünen Linie, von 2028 bis 2025) einen Trend von nicht weniger als -8,7 mm/Jahr auf . Um einen zuverlässigen Trend zu erhalten, ist es daher wünschenswert, lange Messreihen zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich die beiden Gezeitenreihen Funafuti und Funafuti B zu einer 48-jährigen Reihe (1978 bis 2025) zusammengefasst.
Abb. 6 Daten: PSMSL
Dies hat unmittelbare und gravierende Folgen: Der Trend sinkt von fast 4,3 mm/Jahr auf 3,2 mm/Jahr (Abbildung 6). Das bedeutet, dass der im NU-Artikel erwähnte Meeresspiegelanstieg in Tuvalu in den letzten drei Jahrzehnten von 15 cm viel zu hoch ist. Bei einem Anstieg von 3,2 mm pro Jahr beträgt der Gesamtanstieg in den letzten dreißig Jahren etwa 10 cm.
Zu beachten ist, dass Messungen an Gezeitenstationen stets relative Meeresspiegeldaten betreffen – die Höhe des Meeresspiegels im Verhältnis zum Festland. Der Meeresboden an den Standorten der Gezeitenstationen ist jedoch fast immer in Bewegung. Mithilfe von GPS sind in Tuvalu seit einigen Jahren (2002–2020) Daten zur vertikalen Meeresbodenbewegung verfügbar.
Abb. 7 Quelle: SONEL
Im angegebenen Zeitraum beträgt die Landabsenkungsrate 1,43 mm/Jahr. Geht man von einer langfristigen Landabsenkung aus, so lässt sich der absolute Meeresspiegelanstieg in Tuvalu auf 3,2 – 1,43 = ~1,7 mm/Jahr schätzen.
Für die Beantwortung der Frage, ob die Bewohner Tuvalus durch das Meer bedroht sind, sind jedoch nur zwei Faktoren relevant: der relative Meeresspiegelanstieg (Daten von Gezeitenstationen) und Prozesse, die die Inseln anheben (Korallenwachstum, Sedimentation und potenzieller Küstenschutz). In den letzten Jahren wurde hierzu viel geforscht, oft anhand von Vergleichen von Satellitenbildern der Atolle.
Abb. 8 Quelle: Duvat (2018)
Virginie Duvat (2018) untersuchte jahrzehntelange Daten von 709 Inseln auf 30 Atollen im Pazifik und Indischen Ozean. Ihre Schlussfolgerung: 88,6 % der Inseln blieben flächenstabil oder vergrößerten sich, nur 11,4 % verkleinerten sich. Letztere Kategorie umfasste ausschließlich sehr kleine, unbewohnte Inseln mit einer Fläche von unter 10 ha.
Abb. 9 Quelle: Kench et al. (2018)
Kench et al. (2018) untersuchten die 101 Inseln des Tuvalu-Archipels. Die Ergebnisse zeigten, dass die Gesamtlandfläche Tuvalus trotz des Meeresspiegelanstiegs um 73,5 Hektar (2,9 %) zunahm. Von den neun bewohnten Atollen Tuvalus verzeichneten acht einen Flächenzuwachs (Abbildung 9). Auch hier bestätigt sich Duvats Beobachtung: Der Rückgang der Inselfläche betrifft fast ausschließlich (unbewohnte) Inseln mit einer Fläche von unter 10 Hektar. Insgesamt wurden deutlich mehr Inseln größer als kleiner: 74 % gegenüber 26 %.
Schlussfolgerung von Kench et al.: „ Die Ergebnisse stellen die gängige Ansicht vom Verschwinden von Inseln in Frage. Sie zeigen, dass Inseln dynamische Landschaftselemente sind, die voraussichtlich auch im kommenden Jahrhundert als Wohngebiete erhalten bleiben werden. Dies eröffnet alternative Anpassungsmöglichkeiten, die die große Vielfalt der Inseltypen und die Dynamik ihrer Veränderungen berücksichtigen.“
Mein Fazit: Der Bericht von NU.nl über Tuvalu ist einseitig und teilweise falsch. Der Autor hat sich nicht die Mühe gemacht, die Angelegenheit genauer zu recherchieren. Ich habe auf meiner Website nach „Tuvalu“ gesucht und festgestellt, dass ich in der jüngeren Vergangenheit mindestens viermal über den Niedergang Tuvalus geschrieben habe , zuletzt Ende 2023 mit einem Artikel unter der Überschrift : „Tuvalu sinkt wieder“ . Sobald irgendwo ein Klimagipfel stattfindet, wird Tuvalu offenbar wieder als Opfer ins Spiel gebracht. Immer wieder gibt es Medien, die die alarmistische Version der Geschichte unkritisch aufgreifen und veröffentlichen. Sehr bedauerlich.
https://klimaatgek.nl/wordpress/2026/11/07/tuvalu-verdrinkt-alweer/
Tuvalu oder überhaupt auch die Maledieven, gingen schon öfter unter. Hier nur wenige Links
Die immer neu aufsteigenden und untergehenden Inseln wie zum Beispiel Tuvalu
Tuvalu versinkt mal wieder – nicht. UNO Generalsekretär posiert für das Time Magazin
Die Landflächen der Pazifikinseln nehmen zu – trotz steigendem Meeresspiegel
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
IPCC TAR 11
Dr. Robert Balling: Der IPCC stellt fest, dass „keine signifikante Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs während des 20. Jahrhunderts festgestellt wurde“.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/TAR-11.pd
AR6 dito
Professor Jørgen Peder Niels Bohr Institute – University of Copenhagen „The Climate Change story told by ice cores…“ 2021_11_11 https://www.youtube.com/watch?v=L1mjG_F8ppw&t=145s
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Der Beitrag ist schlicht zynisch.
Klar können solche Inseln überdauern, das vertikale Wachstum scheint gesichert. Die Bewohner müssen nur auf Pfahlbauten oder Mobile-Homes umsteigen.
„Die Höhe ihrer Oberflächen wird dabei von den energiereichsten Wellen bestimmt“, erklärt Masselink. „Deshalb sind darüber strömendes Wasser und Überflutungen notwendig, um die Inseln zu erhalten, auch wenn dies oft lästig und auch gefährlich ist.“
https://weather.com/de-DE/wissen/klima/news/2020-06-19-atolle-konnen-steigendem-meeresspiegel-trotzen
Sie bringen mich auf Ideen: „Klar können die Menschen die Klimakatastrophe überstehen, sie steigen nur in ihre Mobile-Homes und fahren nach Mallorca, weil da das Wetter sehr beliebt ist“
DAnke für diesen interessanten Beitrag.
die Inselwelt dort ist ständigen Veränderungen unterworfen, was im Artikel sehr schön beschrieben wird. Interessant ist die am Schluß erwähnte Untersuchung, von der ich bereits wußte:
2018 erschien in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications eine Untersuchung der Universität Auckland.
Die Forscher untersuchten sämtliche 101 Inseln Tuvalus anhand von Luft- und Satellitenbildern aus rund 40 Jahren (1971–2014).
Das Ergebnis: +2,9 % Zunahme der gesamten Landfläche Tuvalus +73,5 ha
Netto-Landgewinn im Untersuchungszeitraum
Die Inseln sind dicht besiedelt, etwa 400 ha/km2, also fast doppelt so viel wie Deutschland und die Einwohnerzahlt wächst sehr stark. Der Staat ist eigentlich reich aufgrund der vielen ausländischen Einnahmequellen. Da sind die Leute fündig. Und das soll so bleiben. Für die nächste Generation soll bereits vorgesorgt werden also genau der Gegensatz zu uns. Bei uns kommt die nächste Generation verschuldet auf die Welt.
Und Wunder, da haben die pfiffigen Politiker des kleinen Inselstaates bereits eine neue Geldeinnahmequelle- eben das Anzapfen von Klimafonds entdeckt. Wir Deutsche werden schon zahlen und unsere Nachfolgegeneration weiter verschulden, noch bevor unsere Kinder geboren sind.
Pfiffige Politiker: Die lassen sich von außen unterhalten.
Tuvalu verdient einen erheblichen Teil seines Staatseinkommens, ohne selbst viel produzieren zu müssen:
Die Folgen: Unsere Staatsverschuldung beträgt 2025 etwa 34 000 Euro je Einwohner und die von Tuvalu nur 400 Euro. Das ist 80 mal weniger. Die Leute mit ihrem Ministaat erwirtschaften im Land kaum was selbst, sondern lassen sich von außen unterhalten. Wohlstand auf Kosten der Weißen.
Gebt doch mal meinen Text der KI ein. Die bestätigt alles und verstärkt manches noch. Mehr Vorsicht mahnt sie an, dass wir Deutsche und Weiße nicht alleine bezahlen, sondern auch Japan, Südkorea, Taiwan…Aber sie bestätigt, dass der deutsche Anteil erheblich ist. Und natürlich beim Schlußsatz oben mahnt sie zur Vorsicht -als hätte auch sie eine Kolonialschuld abzutragen- , bestätigt mir aber, dass die Geburtenrate dort mehr als doppelt so hoch ist wie in Deutschland.
Kein Wunder bei doppelter Besiedlungsdichte und 2,3mal höherer Geburtenrate, die Sofafischer mit gesicherten Lizenzeinahmen brauchen neues Land für ihre noch ungeborenen Kinder. Wenn Australien so dumm ist!!
Hab ich. Antwort (zum Thema):
„Ursache und Kehrseite: Dieser Zuwachs entstand nicht durch ein Sinken des Meeresspiegels (dieser stieg dort doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt), sondern durch Wellen- und Sedimentumlagerungen nach Stürmen. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass eine größere Fläche nicht automatisch Bewohnbarkeit bedeutet: Versalzung des Grundwassers, Küstenerosion an besiedelten Abschnitten und fehlende Süßwasserressourcen bedrohen die Lebensgrundlagen weiterhin massiv. [1, 2, 3]“