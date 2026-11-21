Meldung vom 4. November 2026:

Kalte Pazifik-PDO dämpft den starken El Niño

Ein starker El Niño bestimmt derzeit das Geschehen im tropischen Pazifik, doch ein weiterer bedeutender Ozeanzyklus wirkt entlang der nordamerikanischen Küste in die entgegengesetzte Richtung.

Die Pazifische Dekadische Oszillation (PDO) befindet sich weiterhin in ihrer negativen Phase, die mit kühleren Gewässern vor der Westküste Nordamerikas einhergeht.

Laut den historischen PDO-Aufzeichnungen der NOAA ist die Oszillation seit Januar 2020 negativ geblieben und sank im Juli 2025 auf einen beispiellosen Wert von −4,21 – den niedrigsten Monatswert in den Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1854 zurückreichen.

Die kalte Phase hielt bis Ende 2026 an und markierte damit die längste ununterbrochene negative Phase in der 172-jährigen Aufzeichnungsgeschichte.

Der Atmosphärenwissenschaftler Cliff Mass von der University of Washington argumentiert, dass dieses Muster der Kaltphase die typischerweise mit El Niño einhergehende Erwärmung der Küstengewässer und den Anstieg des Meeresspiegels abmildert.

In La Push in Washington beispielsweise lagen die Meeresspiegelwerte im Oktober nur geringfügig über dem Normalwert und blieben unterhalb der Schwelle für kleinere Überschwemmungen. Mass führt diese gedämpfte Reaktion an der Küste zumindest teilweise auf die negative PDO zurück, obwohl das Ausmaß ihres Einflusses noch nicht geklärt ist.

Das Bemerkenswerteste ist jedoch die außergewöhnliche Beständigkeit der PDO. Fast sieben Jahre nach Beginn seiner längsten jemals verzeichneten negativen Phase bleibt die Oszillation trotz eines starken El Niño, der sich über den tropischen Pazifik ausbreitet, weiterhin deutlich negativ – Bedingungen, die normalerweise einen positiven PDO begünstigen würden.

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Zwei Meldungen vom 6. November 2026:

Frühere Klimaschwankungen stellen die heutige Erwärmung weit in den Schatten

Eiskernuntersuchungen belegen Temperaturschwankungen bis 10 °C innerhalb weniger Jahrzehnte, und zwar bereits Tausende von Jahren vor der Industrialisierung.

Vor etwa 14.700 Jahren erwärmte sich Grönland im Zuge des Rückgangs der letzten Eiszeit über mehrere Jahrzehnte hinweg um etwa 10 °C.

Vor etwa 12.900 Jahren sanken die Temperaturen zu Beginn der Jüngeren Dryas um rund 9 °C. Dann, vor etwa 11.700 Jahren, erwärmte sich Grönland innerhalb weniger Jahrzehnte oder noch schneller um weitere 10 °C.

Vor etwa 8.200 Jahren kühlte sich Grönland in weniger als 20 Jahren um 3,3 °C ab.

Eine 2009 in „Documenta Praehistorica“ veröffentlichte Studie identifizierte vier große Episoden rascher klimatischer Verschlechterung während des Holozäns und brachte sie mit bedeutenden Umwälzungen in prähistorischen Gesellschaften im östlichen Mittelmeerraum in Verbindung.

Zum Vergleich: Die globalen Temperaturen sind in den letzten 150 Jahren um etwa 1,4 °C gestiegen. Doch vor 14.700 Jahren erwärmte sich Grönland innerhalb weniger Jahrzehnte um rund 10 °C, vor 11.700 Jahren um einen ähnlichen Wert in nicht mehr als 30 Jahren und vor 8.200 Jahren kühlte es sich in weniger als 20 Jahren um 3,3 °C ab.

Die heutigen Temperaturänderungen sind weder beispiellos noch ungewöhnlich.

Ganz im Gegenteil.

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Das Problem des „Hockey-Schlägers“ mit den Eisbohrkernen

Eiskernaufzeichnungen, die für die 2.000-jährigen Temperaturrekonstruktionen des IPCC herangezogen worden sind, weisen laut einer neuen Analyse des Petrophysikers Andy May bemerkenswert schwache Korrelationen mit den heutigen Temperaturen auf.

In einer neuen Forschungsarbeit untersucht May sechs Datensätze aus Grönland und der kanadischen Arktis, die Teil des einflussreichen PAGES-2k-Datensatzes sind, auf dessen Grundlage die bekannte „Hockey-Schläger“-Temperaturrekonstruktion erstellt wurde.

Wissenschaftler bohren tief in Eisschilde und entnehmen Bohrkerne, die Tausende von Jahren angesammelter Schneefälle enthalten. Indem sie Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Eises untersuchen, versuchen sie, Temperaturen aus einer Zeit zu rekonstruieren, als es noch keine Thermometer gab.

Entscheidend ist, dass die oberen Schichten Schnee enthalten, der während der Ära moderner Temperaturmessungen abgelagert wurde. Dies ermöglicht einen Vergleich der chemischen Daten mit den Temperaturen aus dem gleichen Zeitraum.

Genau das hat May anhand von Temperaturdaten der NOAA aus der näheren Umgebung überprüft.

In Agassiz zeigte die Eis-Chemie praktisch keine Korrelation mit den modern gemessenen Temperaturen (R² = 0).

Bei Renland erklärte der statistische Zusammenhang lediglich 27 % der Schwankungen.

Selbst Bohrkerne, die im Abstand von nur 30 Metern entnommen worden waren, lieferten stark voneinander abweichende Ergebnisse.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Chemie des Eises nicht nur auf die Temperatur reagiert. Auch Höhenlage, Wind, Schneefallmuster und saisonale Veränderungen beeinflussen das Signal.

Das vom IPCC verwendete Modell „PAGES 2k“ nutzt sieben statistische Verfahren zur Rekonstruktion globaler Temperaturen, doch diese scheinbare statistische Raffinesse kann unzuverlässige Eingabedaten von vornherein nicht kompensieren. Wenn es bereits in der Neuzeit so schwierig ist, das Temperatursignal zu ermitteln, verdient das Vertrauen in die 2.000 Jahre zurückreichenden Rekonstruktionen weitaus mehr kritische Prüfung, als es derzeit erhält.

Link: https://electroverse.substack.com/p/siberian-snow-forecast-further-expansion?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

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Meldungen vom 10. November 2026:

Der Hype um El Niño lässt die Daten hinter sich

Die Warnungen vor einem beispiellosen El Niño halten an, auch wenn aktualisierte Prognosen auf ein schwächeres Ereignis hindeuten als ursprünglich vorhergesagt.

Im August warnte das britische Met Office vor dem stärksten El Niño seit Menschengedenken; Prognosen deuteten auf eine außergewöhnliche Erwärmung des Pazifiks hin und darauf, dass 2027 wahrscheinlich das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden würde.

Anfang August gingen die CFSv2-Prognosen von einer maximalen Temperaturanomalie im Pazifik von etwa +3,5 °C aus. Bis zum 10. November war diese Prognose jedoch auf etwa +2,6 °C gesunken, wobei die bias-korrigierten Prognosen des Modells eher bei +2,1 °C lagen.

Beide Grafiken zeigen, dass El Niño in den kommenden Monaten deutlich an Stärke verlieren wird.

Man sollte sich nichts vormachen: Es handelt sich nach wie vor um ein starkes El-Niño-Phänomen. Doch die Vorhersagen eines beispiellosen Ereignisses wirken mittlerweile deutlich weniger überzeugend als noch im August. Dennoch dominieren weiterhin Warnungen vor einem gefährlichen, katastrophalen El Niño die Schlagzeilen.

Die Prognosen wurden nach unten korrigiert. Die Rhetorik hingegen nicht.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-november-snow-in-japan-greenlands?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Hierzu gibt es eine Aktualisierung dieses Phänomens vom 16. November 2026:

El Niño-Modelle widersprechen sich

Die November-Prognosen von zehn führenden Vorhersagesystemen zeigen auffällige Diskrepanzen hinsichtlich der Stärke von El Niño.

Unter Verwendung des traditionellen Niño-3.4-Index‘ prognostiziert der deutsche DWD eine maximale Temperaturanomalie im Pazifik von +4,7 °C, während das amerikanische NCEP lediglich +3,3 °C vorhersagt – eine Differenz von 1,4 °C.

Unter Verwendung des relativen Niño-3.4-Index‘, der die Erwärmung des tropischen Ozeans in größerem Umfang berücksichtigt, reichen die Prognosen von +2,7 °C bis +4,5 °C – eine noch größere Streuung von 1,8 °C.

Alle zehn Modelle gehen von einem starken El Niño aus. Uneinig sind sie sich jedoch darüber, wie stark dieser sein wird.

Wenn sich die Modelle bereits wenige Wochen im Voraus so stark über die Temperaturen im Pazifik uneinig sind, sind zuverlässige Vorhersagen über den Zeitpunkt und das Ausmaß der folgenden Entwicklungen mit großer Vorsicht zu betrachten.

Wie bereits in früheren Aktualisierungen berichtet, wurden viele El-Niño-Prognosen bereits nach unten korrigiert.

Nun verstärken wöchentliche Beobachtungen diese Zweifel noch weiter. Die wöchentlichen relativen Werte für Niño 3.4 erreichten Ende Oktober +2,5 °C, bevor sie laut den von David Birch zusammengestellten Daten (siehe Grafik unten) am 4. November auf +2,3 °C und am 11. November auf +2,2 °C fielen.

Dies deutet darauf hin, dass El Niño seinen Höhepunkt bereits überschritten hat – früher und schwächer als prognostiziert.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-cold-at-the-south-pole-europes?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 12. November 2026:

Der Polarwirbel kehrt sich früher um als jemals zuvor verzeichnet

Der polare Stratosphärenwirbel über der Arktis hat die früheste jemals gemessene Windumkehr verzeichnet und damit das Hauptkriterium für eine bedeutende plötzliche stratosphärische Erwärmung (SSW) mehr als zwei Wochen vor dem bisherigen Referenzwert erfüllt.

Am 11. November kehrte sich die Windrichtung in einer Höhe von etwa 30 km über der Arktis auf -2,2 m/s um, während der saisonale Durchschnitt bei +28 m/s liegt.

Nach Angaben des ECMWF und von Copernicus ist dies die früheste derartige Umkehrung seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1958.

Das bisher früheste Ereignis ereignete sich vom 27. bis 29. November 1968.

Die Anomalie erfüllt das Hauptkriterium für eine Windumkehr im Rahmen einer bedeutenden SSW, auch wenn das Ereignis noch vorläufig ist und die Umkehrung bislang nur von kurzer Dauer war (nur ein Tag).

Dennoch könnten die Auswirkungen erheblich sein.

Plötzliche stratosphärische Erwärmungen können den Jetstream stören und atmosphärische Blockierungen begünstigen, wodurch die Wahrscheinlichkeit arktischer Kälteeinbrüche in Europa, Asien und Nordamerika in den folgenden Wochen steigt.

Die Reaktion am Boden ist jedoch weder unmittelbar noch garantiert. Und Prognosen deuten derzeit darauf hin, dass sich die Winde in den oberen Schichten im Laufe des Novembers wieder normalisieren könnten.

Die arktische Stratosphäre hat früher als je zuvor eine Umkehr vollzogen. Nun beobachten wir, was darunter und danach geschieht.

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Zum Schluss dieser Ausgabe noch etwas original vom IPCC, der offenbar höchstselbst auch den von den Medien kolportierten Klimawandel leugnet:

Das IPCC hat gesprochen!

Die wissenschaftliche Bewertung des IPCC höchstselbst enthält zahlreiche unbequeme Eingeständnisse in Bezug auf Überschwemmungen, Dürren, Niederschläge und Wüstenbildung – Eingeständnisse, die in den unaufhörlichen Schreckensmeldungen über Klimakatastrophen keinen Niederschlag finden.

Man betrachte Tabelle 12.12 im Sechsten Sachstandsbericht des IPCC:

• Hochwasser: Es gibt keine mit Sicherheit nachgewiesene Zunahme eines Anzeichens für den Klimawandel.

• Dürre: Geringe Sicherheit hinsichtlich der beobachteten Zunahme der Dürrehäufigkeit über die natürliche Schwankung hinaus in allen Regionen.

• Niederschlag: In der Tabelle gibt es keine mit Sicherheit nachgewiesene historische Zunahme.

• Wüstenbildung: Die separate Bewertung des IPCC kommt zu dem Ergebnis, dass die Begrünung die Wüstenbildung in den Trockengebieten weltweit bei weitem übertroffen hat.

Diese letzte Erkenntnis ist besonders unbequem.

Laut dem Bericht der Arbeitsgruppe II des IPCC kam es zwischen 1982 und 2015 in 41 % der weltweiten Trockengebiete zu einer deutlichen Begrünung, während nur 6 % von Wüstenbildung betroffen waren.

Fast siebenmal so viel Land wurde begrünt wie von Wüstenbildung betroffen war.

Die Beobachtungsdaten sind geprägt von regionalen Unterschieden, natürlichen Schwankungen und Unsicherheiten, die in der an die Öffentlichkeit gerichteten Katastrophen-Propaganda regelmäßig außer Acht gelassen werden. Der IPCC räumt diese Einschränkungen in seinen Fachberichten ein, doch die Medien zeigen kaum Interesse, darüber zu berichten – nur die Warnungen schaffen es in die Schlagzeilen.

Link: https://electroverse.substack.com/p/japan-freeze-spreads-polar-vortex?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE