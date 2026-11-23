Robert Bradley Jr. from MasterResource
„Die Organisatoren preisen den einunddreißigsten Gipfel als den an, bei dem endlich alle mit der Umsetzung beginnen. Einunddreißig Treffen sind eine lange Zeit, um endlich zu dem Punkt zu gelangen, an dem man die Dinge in die Tat umsetzt … Es erscheint vernünftig zu fragen, wie viel von der Arbeit der letzten dreißig Jahre sich in den Energiebilanzen niederschlägt und wie viel Energie die Wanderausstellung selbst auf ihrem Weg verbraucht.“ – Vlado Vivoda (unten)
Die COP 31 in Antalya, Türkei, markiert den zehnten Jahrestag des Pariser Abkommens der COP 21. Dieser (freiwillige) internationale Vertrag hat sich zum Ziel gesetzt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf „deutlich unter“ 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und gleichzeitig eine Begrenzung auf 1,5 °C anzustreben. Ein weiteres Ziel war es, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, mit einer Netto-Reduzierung von 45 Prozent bis 2030.
So viel zu den Ambitionen. Politisch wie auch anderweitig lässt sich die Präferenz der Verbraucher für die besten Energiequellen nicht leugnen. Der aktuelle weltweite Marktanteil fossiler Brennstoffe liegt bei soliden 86 Prozent, trotz jahrzehntelanger staatlicher Eingriffe zur Förderung von Kernkraft, Wind- und Solarenergie in der Stromerzeugung. Laut KI lag dieser Anteil 1990 bei 85–87 Prozent und 2015 bei 86 Prozent. So viel zur „Energiewende“.
Die Realität: James Hansen hatte Recht
Bei seiner Verabschiedung im Jahr 2015 bezeichnete James Hansen das Pariser Klimaabkommen als „eigentlich einen Betrug, eine Fälschung … Es sind einfach nur wertlose Worte.“ Er fügte hinzu:
Es ist einfach nur Unsinn, wenn sie sagen: „Wir setzen uns ein 2-Grad-Erwärmungsziel und versuchen dann, alle fünf Jahre ein bisschen besser zu werden.“ Das sind nur leere Worte. Es gibt keine Taten, nur Versprechungen. Solange fossile Brennstoffe die billigsten auf dem Markt zu sein scheinen, werden sie weiterhin verbrannt werden.
Als Realist hatte Hansen noch mehr zu dem Abkommen und der dahinter stehenden „Big Green“-Lobby zu sagen:
Beobachten Sie genau, was in Paris passiert, um zu sehen, ob die Staats- und Regierungschefs nichts anderes tun als den Unsinn zu unterzeichnen, den UN-Bürokraten zusammenbasteln – Ablässe und Versprechen zur Reduzierung künftiger Emissionen –, um sich dann gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und den Erfolg zu verkünden.
Und weiter:
„Big Green“ besteht aus mehreren „Umwelt“-Organisationen, darunter der Environmental Defense Fund (EDF) und der National Resources Defense Council (NRDC), die jeweils über Budgets von über 100 Millionen Dollar verfügen, alle aus hochgesteckten, nützlichen Anfängen hervorgegangen sind und jede mehr hochbezahlte Anwälte hat als man zählen kann. Der EDF … war der Hauptarchitekt des katastrophalen Kyoto-Fiaskos. Der NRDC beansprucht stolz die Urheberschaft für Obamas EPA-Strategie und lässt törichterweise zu, dass diese nach Paris übertragen wird. [1]
Doch die Energiewende wurde zu einer „Energiezugabe“ (Daniel Yergin) und nun zu einer „Energieduplizierung“ herabgestuft. Man denke an steigende Energiepreise aufgrund einer Klimaschutzpolitik, die sich als Maßnahmen für bezahlbare Energie auszugeben versucht.
In „Dreißig Jahre Klimaversprechen und ein Rekordjahr für fossile Brennstoffe“ (11. November 2026) lieferte Dr. Vlado Vivoda eine Zehn-Jahres-Bilanz zur COP 31 im Hinblick auf die COP 21. „Prominente Kommentatoren haben sich über den COP-Zirkus in Antalya lustig gemacht“, begann er.
Das hat es verdient. Laut Associated Press haben sich rund 68.500 Menschen für die zwei Wochen angemeldet, dazu kommen fast 25.000 weitere, die für den reibungslosen Ablauf sorgen, und lokale Amtsträger haben das ganze Jahr über versprochen, dass Antalya den besten November aller Zeiten erleben und rund 2 Milliarden US-Dollar an Deviseneinnahmen verzeichnen werde. Die Organisatoren stellen den 31. Gipfel als denjenigen dar, bei dem endlich alle mit der Umsetzung beginnen. Einunddreißig Treffen sind eine lange Zeit, bis man endlich zu dem Punkt kommt, an dem man tatsächlich etwas tut. Bevor die Delegierten verkünden, was sie als Nächstes vorhaben, scheint es angebracht zu fragen, wie viel von der Arbeit der letzten dreißig Jahre sich in den Energiebilanzen niederschlägt – und wie viel Energie die Wanderveranstaltung selbst dabei verbraucht.
Vlado Vivoda fuhr fort:
Ich habe mir noch einmal den „Statistical Review of World Energy“ des Energy Institute angesehen und die globalen Zahlen für 1995 – als die erste COP in Berlin stattfand –, für 2015 – als das Pariser Abkommen verabschiedet wurde – und für 2025 – das letzte vollständige Jahr in der Tabelle – herausgesucht. Hier ist die Zahl, die mich stutzig gemacht hat: Weltweit werden pro Jahr 206 Exajoule mehr fossile Energie verbraucht als zu Beginn der COP. Allein dieser Anstieg ist größer als der gesamte jährliche Ölverbrauch der Welt heute.
Und weiter:
Der Rückgang des Anteils fossiler Brennstoffe ist real, wenn auch gering: ein Rückgang um lediglich 3,1 Prozentpunkte. Ebenso wie das Wachstum bei den erneuerbaren Energien. Seit dem Pariser Abkommen sind weltweit etwa 23 Exajoule an jährlicher Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und 51 Exajoule an jährlichem Verbrauch fossiler Brennstoffe hinzugekommen – mehr als zwei Einheiten neuer fossiler Energie pro Einheit neuer erneuerbarer Energie. Der Nenner wuchs so schnell, dass der Anteil fossiler Energien sank, während Öl, Gas und Kohle jeweils einen neuen Höchststand in der Tabelle erreichten.
Schlussfolgerung
Die im Pariser Abkommen festgelegten Reduktionsziele für Emissionen sind gescheitert – und die Lücke wird von Tag zu Tag größer. Der geringfügige Rückgang der gesamten Kohlendioxid-Einsparungen im Jahr 2026 war auf außergewöhnliche Faktoren zurückzuführen. Und was kommt bei der COP 31 dabei heraus? Kaum mehr als ein Vorschlag des Gastgeberlandes Türkei, den Anteil der Stromerzeugung am weltweiten Endenergiebedarf bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen – verglichen mit etwa 25 Prozent heute.
Die COP 31 ist von der Politik überrollt worden. Mehr als 100 Unternehmen oder Konzerne aus dem Bereich fossiler Brennstoffe sind vor Ort und sorgen dafür, dass die Geschäftsmöglichkeiten und staatlichen Subventionen ihrem Marktanteil von 86 Prozent zugutekommen. [2] Es wird also eine fossile Zukunft geben – was gut ist, um die Anpassung in einer neuen Phase der Klimapolitik zu erleichtern.
[1] Hansens Realismus in Bezug auf erneuerbare Energien gilt als ein Grund für die Sinnlosigkeit des Pariser Abkommens. „Die Behauptung, dass erneuerbare Energien es uns ermöglichen werden, in den Vereinigten Staaten, China, Indien oder weltweit rasch aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, kommt fast dem Glauben an den Osterhasen und die Zahnfee gleich“, beklagte er.
[2] Vlado Vivoda merkte an: „Kick Big Polluters Out zählte in Baku fast 1.800 Lobbyisten der fossilen Brennstoffindustrie – mehr als die Regierungsdelegierten der zehn klimagefährdetsten Länder zusammen – und in Belém 1.602, was etwa einem Teilnehmer von 25 entspricht und zwei Drittel mehr sind als die 1.061 Delegierten, die von diesen zehn Ländern entsandt wurden. Nur die brasilianische Delegation selbst war größer.“
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/21/fossil-future-cop-31s-failure/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Der Deutsche „Klimaminister“ dazu:
Klimakonferenzen als „Welttemperaturthermostat“, wir werden von Außerirdischen in Menschengestalt regiert, die das als lustigen Zeitvertreib betreiben, anders lässt sich das Agieren unserer Politiker nicht mehr erklären….
Die Zeitenwende für die deutsche Energiewende ins Nichts ist bereits in Gang. Unterstützt von einem ständig wachsendes Gestrüpp aus Gesetzen und Organisationen ist die vernunftwidrige, dafür wahnwitzige deutsche Energiewende das Spiegelbild einer dysfunktionalen, verlogenen deutschen Gesellschaft – basierend aus dem linksgrünen Spektrum. Denn so kann und darf es nicht weitergehen.
Neben den anderen Wenden ist die Energiewende nur ein Teil des umfassenden Staatsversagens. Denn hinter der demokratischen Fassade verhüllt sich ein unproduktiver, hochgradig ineffizienter und parasitärer Beamtenstaat als das Gegenteil einer bürgerlichen Leistungsgesellschaft, welcher sich mit hunderttausenden Vorschriften und einem aufgeblähten öffentlichen Dienst in alles einmischt, alles reguliert und kontrolliert bis sich kein Rad mehr drehen kann. Allein schon das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist den 13 deutschen Sozialgesetzbüchern ebenbürtig.
Der politisch angestrebte steigende Strombedarf in der Bevölkerung, der Industrie, des Handels und Gewerbes wird sich von der bisher gescheiterten, dezentralen grün-philosophischen Energiewende in Richtung einer wirklichkeitsnahen Atomwende mit vielen dezentralen und CO2-freien nuklearen Micro-Reaktoren für verbrauchsintensive Regionen im Süden orientieren. Süddeutschland als Vorreiter?
Ob die folgend zitierten sogenannten Hauptschlagadern der grünen Energiewende jeweils wie geplant fertig werden, das wird noch lange, lange in den Sternen stehen. Die Problematik dazu steht in Wikipedia geschrieben. Was nicht darin steht:
wie viel sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen undwie viel sie die Natur und Umwelt von Menschen, Flora und Fauna schädigen.Textauszug aus Wikipedia:
Vorhaben 1: A-Nord von Emden Ost in Niedersachsen nach Osterath in Nordrhein-Westfalen (Vorhabenträger Amprion), geplante Inbetriebnahme 2027[veraltet][26]Vorhaben 2: Ultranet, von Osterath nach Philippsburg in Baden-Württemberg (Vorhabenträger Amprion und TransnetBW), geplante Inbetriebnahme 2024[veraltet][27]Vorhaben 3: Südlink von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg (Vorhabenträger Tennet und TransnetBW), geplante Inbetriebnahme 2026[veraltet][28]Vorhaben 4: Südlink von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern (Vorhabenträger Tennet und TransnetBW), geplante Inbetriebnahme 2026[veraltet][29]Vorhaben 5: Südostlink von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zum Umspannwerk Isar in Bayern (Vorhabenträger 50Hertz Transmission und Tennet), geplante Inbetriebnahme 2025[veraltet][30].“ Zitat Ende. Ergo: Was Deutschland an fossilen Energieträgern verschmäht, das ernährt und fördert weltweit andere Volkwirtschaften – auf allen Kontinenten.
Ja klar, die Frösche fragen, ob der Teich trockengelegt werden soll…
Solange die Fossilies von ihren x Billionen regelmäßigen Gewinns ein paar hundert Millionen Dollar zur „Meinungsbildung“ reinstreuen können, werden niemals die Haupt-Treibhausgase CO2 und CH4 reduziert.
(70-Jährige und älter muss das nicht weiter kümmern.)
Wollen Sie mir weismachen, daß 0,042 % CO2 in der Luft irgendeinen Einfluß auf unser Wetter haben? Denn nur darum geht es. Klima ist Statistik von 30 Jahren. Ich habe als Bub Kühe auf die Weide „getrieben“, die wußten ihren Weg. Ich habe auch gesehen, wie sie auf einer frischen Weide/Wiese gierig nach den schönsten Grasbüscheln das andere Gras zertraten, aber nie habe ich eine auf 1 km Weg furzen gehört, rülpsen im Stall beim Wiederkäuen ist normal.
Was im Gang ist sind geradezu monströse Machenschaften zum Schaden der Menschheit.
Falls sie es noch nicht wissen, Gott hat die Welt geschaffen, der Beweis steht seit 1948, wir haben drei große Zeugen, Georges Lemaitre, Albert Einstein und Stephen Hawking.
Solange die Frösche mit ihren Leistungen den Wohlstand vieler mehren, ist das auch gut so. Und genau das tun sie.
Wer daran etwas ändern möchte, muss neue Froschkollegen ins Spiel bringen, die durch echte Innovationen besseren Umweltschutz und noch mehr Wohlstand für noch mehr Menschen schaffen – statt auf brutto teure, dauerhaft subventionsbedürftige Regenerative zu setzen, die ohne verlässliche Grundlast unsere Industrie abwürgen.
Übrigens: Regelmäßiger Gewinn ist eine ökonomische Notwendigkeit – und hoher regelmäßiger Gewinn ist im freien Wettbewerb das beste Indiz dafür, dass vielen Menschen echter Nutzen geboten wird, oder?
Die abgebildeten Häppchen im Eröffnungsbild sind es allemal wert, nach der COP 31 noch weitere anzuhängen, vielleicht zunächst bescheiden bis zur COP 100.
So ein Jubiläum ist es immer wert, dann die Teilnehmerzahl auf 500.000 zu erhöhen und die Anzahl der Häppchen um das 20-fache zu steigern.
Eins muss man den Schmarotzern lassen: Die abgebildeten Häppchen sehen in der Tat nicht schlecht aus, auch wenn KI im Spiel war.. Guten Appetit – oder noch besser – prost!
Sehr geehrter Herr Puschner, stellen Sie sich vor, die ganzen gut gekleideten Personen würden sich nicht ständig in den schönsten Ecken der Welt treffen, und den Rest des Jahres diese Treffen vorbereiten, sondern in Monteurkleidung schwitzend arbeiten! Das wäre schrecklich, das können wir nicht zulassen! Und es sind Hundertausende!
Genau deswegen läuft das Klima aus dem Ruder uns muss unbedingt gerettet werden!
Die Machtverhältnisse haben sich mit dem Austritt der USA aus den Pariser Klimavereinbarungen stark verändert.
Was wird die deutsche Regierung daraus lernen?
Sie wird nach außen so tun als ob sie sich wohl dosiert in ihren Klimazielen anpassen oder mäßigen täte.
In Wirklichkeit wird sie straff weiter deindustrialisierend ihren Klimaausstiegszielen 2045 folgen, wohl wissend das man nicht ein bisschen schwanger sein kann, man hat den klimatischen Schwangerschaftsabbruch längst gesetzlich verboten – und ist sehr froh darüber, oder?
Wer lesen kann ist im Vorteil!!
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Professor Jørgen Peder Niels Bohr Institute – University of Copenhagen „The Climate Change story told by ice cores…“ 2021_11_11 https://www.youtube.com/watch?v=L1mjG_F8ppw&t=145s
Seit 500 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.022055499 https://www.pnas.org/ The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a peer reviewed journal of the National Academy of Sciences (NAS), is an authoritative source of high-impact, original research that broadly spans the biological, physical, and social sciences. The journal is global in scope and submission is open to all researchers worldwide
Gen Z regelt das. Ganz betstimmt.
Die Energiewende markierte schon immer das Denk-Ende!
Man könnte es natürlich auch so sagen, die COP ist auf die „normative Kraft der Wirklichkeit“ eingeschwenkt.
Ich frage mich seit langem, wer eigentlich die „Delegierten“ sind, die hier verhandeln? Von wem haben sie eine Legitimation, sich für irgend ein Ergebnis wichtig zu machen? Es gibt auf der ganzen Welt keine übergeordnete Legislative, die diesbezüglich irgendeine Schiedsrichterrolle wahrnimmt oder wahrnehmen kann!
Es ist daher nichts anderes als aufgeblähter „Popanz“, der hier medial wirksam abgeht!
Ich frage mich auch, wieso alle MSM so tun, als sei die Welt nun untergegangen? Die Wirklichkeit sieht anders aus, es gibt weltweit keinen einzigen haltbaren Beleg, daß CO₂ eine physikalisch nicht erklärbare Erwärmung verursacht, wie es die Alarmisten z. B. bei IPCC AR6 behaupten!
Alles ist in Übereinstimmung mit der Physik so, wie es sein muß! Wenn es wärmer wird, bedeutet das, die Energieaufnahme durch weniger Wolken gepaart mit der gleichzeitigen Energieaufnahme durch direkte Absorption seitens O₂, O₃, Wasserdampf H₂O und auch ein wenig von CO₂-Banden führt zu dieser Erwärmung. Es gibt keinen Hebel, den man dagegen einsetzen kann!
Fazit: alles ist im thermischen Gleichgewicht, ohne jeden THE! Etwas anderes wäre gem. Physik auch nicht möglich …
Steigende O2-Werte sorgen für Erwärmung.
Is klar.
Wo lesen Sie „steigende“?
Sinnerfassend lesen hilft!
Tip: sehen Sie sich das Sonnenspektrum in meinem Hunga Tonga Kommentar an!
Was konkret bezweifeln Sie eigentlich?
Neuer Erklärungsversuch.
Z.B. würden alle Länder an der Nordsee Erdöl fördern wie Norwegen. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden usw usw.
Dann gäbe es mehr Öl im Markt, weniger Bedarf für einzelne Länder, weil sie das Zeug sich auch selbst rausholen.
—-> Norwegen verdient weniger, weil es nicht mehr so viel exportieren kann.
Dann kommen die dummen Grünen und verknappen das.
Die Länder verzichten auf Öl und Gas aber nicht ganz.
Widerspruch beginnt ja schon damit, dass man mehr Gaskraftwerke in Deutschland bauen möchte.
—-> Norwegen verdient mehr, weil alle anderen Nachbarländer auf das Zeug verzichten wollen aber es nicht können. Es wird einmal teurer und zweitens ist der Bedarf größer, weil man auf etwas verzichten möchte, was man aber realistisch nicht kann.
Jetzt organisiert man diese dummen Veranstaltungen wie in Antalya und möchte dass Norwegen freiwillig auf sein Erdöl verzichtet. 🙂
Gerade diese Länder klammern sich mehr fest.
Das ist doch eigentlich Kindergarten.
Der Cartoon zu Beginn ist insoweit treffend, als der Ölscheich der Schiri ist.
Haben Sie den Aktivisten bemerkt, einfach auf den Rücken gefallen, konnte sich nicht einmal mehr festkleben, und erst die tollen Laufschuhe, oder?
Hahahaha War alles schon einkalkulierbar.
CO2 Konzentration wird demnach also sich wohl erhöhen.
Das bedeutet die ganzen Bemühungen mit erneuerbaren Energien und das reingesteckte Geld war umsonst.
Die 3 Weltmächte (China, Russland und USA) haben gemeinsam sich für mehr Förderung von Öl und Gas entschieden.
In Antalya konnte keine Einigung für weniger Fossile-Rohstoffe erzielt werden.
Wenn Europa und die anderen Länder auf fossile Energieträger verzichten wollen und sie nicht fördern oder nutzen, dann werden sie knapp und damit teurer.
Die Länder, die davon leben, können diese Rohstoffe für mehr Geld verkaufen, weil sie künstlich verknappt werden. Putin profitiert davon und wird nicht sanktioniert, wenn wir auf sein Öl und Gas verzichten, weil wir durch Verknappung den gesamten Markt beeinflussen und sein Öl und Gas teurer machen.
Weil in der ganzen Welt Öl und Gas Markt kleiner wird (weil wir darauf verzichten wollen), können die Länder, die das fördern und verkaufen mehr Profit machen.
Dann werden sie sich viel mehr auf die fossilen Energieträger festklammern und niemals darauf verzichten wollen. Mehr Profit. Warum sollen sie auf Geld und Profit verzichten???
Norwegen ist das reichste Land an der Nordseeküste als Beispiel.
Warum soll Norwegen auf Erdöl verzichten, wenn es damit sau reich wird?
Das verstehen die Linken und Grünen nicht, weil sie absolut keine Ahnung von der Wirtschaft und dieser Zusammenhänge haben. Das werden sie nie begreifen und die ganze Bevölkerung muss darunter leiden, arm werden und die Rivalen werden reicher, weil die zu blöd sind.
Bislang war es immer so und ist auch noch nicht falsifiziert worden, dass das CO2 der Temperatur folgt.
Wer hat das eigentlich umgedreht und mit welcher physikalischen Erkenntnis, die über das Wissen eines Albert Einstein hinausgeht?
Herrlich!
COPs abschaffen, IPCC auflösen und die Hunderttausende arbeiten lassen!
Arbeiten, selber arbeiten, womöglich noch per Hand im Schweiße seines Angesichts, das Horrorszenario der LinksGrünen Schmarozer-Mischpoke. Sollte das Klima-Thema demnächst wirklich durch sein, kommt bestimmt was Neues um neues Steuergeld zu saugen.
Aber bitte, so eine schreckliche Drohung!
COP 21 vor 10 Jahren. Dieser (freiwillige) internationale Vertrag hat sich zum Ziel gesetzt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf „deutlich unter“ 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und gleichzeitig eine Begrenzung auf 1,5 °C anzustreben.
Und kein Mensch weiß, wie hoch das vorindustrielle Temperaturniveau war, denn viele Kontinente waren noch gar nicht entdeckt oder erschlossen, es gab damals keine Wetterstationen und heute gibt es die, aber immer noch nicht gleichmäßig verteilt, so dass auch heute noch keine globale Welttemperatur feststellbar ist. Was mann nicht weiß, will man mit etwas vergleichen, dass man erst recht nicht kennt.
Wie lange lassen wir Deutschen uns diesen Klimarettungs-Schwachsinn noch bieten
Wieviele waren 1850 denn noch nicht entdeckt?
DAnke für die Frage
z.B. Antarktis, schauen Sie nach Scott und Amundsen. Die Jahreszahlen der Entdeckung.
Dann lesen Sie die Erforschung des Innern Afrikas, zB.. Albert Schweizer. In Grönland wird erst seit 1990 ein grönländisches Messnetz aufgebaut. Wie hoch war dort wohl die Durchschnittstemperatur um 1850? Nobody knows.
Dann: Ich geh davon aus, dass es wärmer wurde seit 1850, allein weil die Bevölkerung stark zugenommen hat, die Landflächen trockengelelgt wurden und die Wärmeinseln sich wohl großflächig ausgebreitet haben. Aber um wieviel der Globus wärmer wurde weiß kein Mensch. Was Copernicus in Hunderstel angibt sind von der EU bestellte Simulationstemperaturen, damit das Geschäftsmodell Klimarettaung weiterbestehen kann.
Ich hoffe, Sie durchschauen das.
„Zum Beispiel“ Antarktis 😉
Blaubraun = dumm, dümmer.
Genau wie bei Eckehard Dietrich. Die Farben sind aber viel abstoßender:
Grün bis dunkelgrün, stark schleimig, so wie abgestandene Kotze!. Und das kommt nicht einmal aus dem Magen, sondern zu 100% aus dem Gehirn nach dessen Zerfall und Auflösung!
(Trifft das den Stil, den Sie so bevorzugen?)
Typische Antwort eines Trolls. Auf einem Nebensatz rumhacken von dem jeder weiß, wie er gemeint ist. Das sind hier keine Zeitungsartikel oder wissenschaftliche Abhandlungen, sondern einfach in einer Minute freier Zeit verfasste kurze Antworten.
Dass die Aussage Quatsch ist, interessiert dann nicht. Man hat es halt in 60 Sekunden hingehuddelt. Das soll dann als Entschuldigung dienen, wenn jemand nicht bis max 7 zählen kann?
„Viele Kontinente unentdeckt“, oh weia, was hätte die Hexe das verrissen…
… hatten Sie ihr wann zuletzt widersprochen? Sie hätten täglich etliche Gelegenheiten. Wahrscheinlich wird die aber auch von Ihnen längst nicht mehr ernstgenommen 😉
Das Scheitern der selbst ernannten Klimaweltenretter.
Gut für uns, Dekarbonisierung heißt zugleich Deindustrialisierung. Ich will kein deinstustrialisiertes Deutschland. Wir brauchen eine umfassende Schulausbildung in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern, damit die Industrie mit der Natur und Umwelt arbeiten kann.
In den letzten 30 Jahren wurde die Naturwissenschaft in den Schulen abgebaut, das Grundlagenwissen ist gesunken. Kein Wunder, dass so viele Leute Deutschlands die Parteien der Grünen und Linken wählen. Wer gar keine oder fast keine naturwissenschaftliche Ahnung hat, der glaubt an Naturreligionen, und das ist die Ideologie der Linken und Grünen. Nach deren Verständnis muss Reichtum nicht mithilfe von preisgünstiger Energie erwirtschaftet werden, sondern man kann Reichtum den Reichen wegnehmen und verteilen.
Sie halten Wohlstand und Reichtum für etwas Feststehendes, -also völlig unabhängig von der Energie – den wir als Ausbeuter der Dritten Welt einst weggenommen haben. Und nun gilt es davon wieder einen Teil zurückzugeben und den Rest gleichmäßig unter den Deutschen zu verteilen. Dass Reichtum und Wohlstand täglich neu erarbeitet werden muss, und dass preisgünstige Energie die Voraussetzung dafür ist, das können diese Leute von der CO-Klimakirche nicht erkennen. Grün = dumm, dümmer.