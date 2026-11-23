Robert Bradley Jr. from MasterResource

„Die Organisatoren preisen den einunddreißigsten Gipfel als den an, bei dem endlich alle mit der Umsetzung beginnen. Einunddreißig Treffen sind eine lange Zeit, um endlich zu dem Punkt zu gelangen, an dem man die Dinge in die Tat umsetzt … Es erscheint vernünftig zu fragen, wie viel von der Arbeit der letzten dreißig Jahre sich in den Energiebilanzen niederschlägt und wie viel Energie die Wanderausstellung selbst auf ihrem Weg verbraucht.“ – Vlado Vivoda (unten)

Die COP 31 in Antalya, Türkei, markiert den zehnten Jahrestag des Pariser Abkommens der COP 21. Dieser (freiwillige) internationale Vertrag hat sich zum Ziel gesetzt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf „deutlich unter“ 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und gleichzeitig eine Begrenzung auf 1,5 °C anzustreben. Ein weiteres Ziel war es, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, mit einer Netto-Reduzierung von 45 Prozent bis 2030.

So viel zu den Ambitionen. Politisch wie auch anderweitig lässt sich die Präferenz der Verbraucher für die besten Energiequellen nicht leugnen. Der aktuelle weltweite Marktanteil fossiler Brennstoffe liegt bei soliden 86 Prozent, trotz jahrzehntelanger staatlicher Eingriffe zur Förderung von Kernkraft, Wind- und Solarenergie in der Stromerzeugung. Laut KI lag dieser Anteil 1990 bei 85–87 Prozent und 2015 bei 86 Prozent. So viel zur „Energiewende“.

Die Realität: James Hansen hatte Recht

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 2015 bezeichnete James Hansen das Pariser Klimaabkommen als „eigentlich einen Betrug, eine Fälschung … Es sind einfach nur wertlose Worte.“ Er fügte hinzu:

Es ist einfach nur Unsinn, wenn sie sagen: „Wir setzen uns ein 2-Grad-Erwärmungsziel und versuchen dann, alle fünf Jahre ein bisschen besser zu werden.“ Das sind nur leere Worte. Es gibt keine Taten, nur Versprechungen. Solange fossile Brennstoffe die billigsten auf dem Markt zu sein scheinen, werden sie weiterhin verbrannt werden.

Als Realist hatte Hansen noch mehr zu dem Abkommen und der dahinter stehenden „Big Green“-Lobby zu sagen:

Beobachten Sie genau, was in Paris passiert, um zu sehen, ob die Staats- und Regierungschefs nichts anderes tun als den Unsinn zu unterzeichnen, den UN-Bürokraten zusammenbasteln – Ablässe und Versprechen zur Reduzierung künftiger Emissionen –, um sich dann gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und den Erfolg zu verkünden.

Und weiter:

„Big Green“ besteht aus mehreren „Umwelt“-Organisationen, darunter der Environmental Defense Fund (EDF) und der National Resources Defense Council (NRDC), die jeweils über Budgets von über 100 Millionen Dollar verfügen, alle aus hochgesteckten, nützlichen Anfängen hervorgegangen sind und jede mehr hochbezahlte Anwälte hat als man zählen kann. Der EDF … war der Hauptarchitekt des katastrophalen Kyoto-Fiaskos. Der NRDC beansprucht stolz die Urheberschaft für Obamas EPA-Strategie und lässt törichterweise zu, dass diese nach Paris übertragen wird. [1]

Doch die Energiewende wurde zu einer „Energiezugabe“ (Daniel Yergin) und nun zu einer „Energieduplizierung“ herabgestuft. Man denke an steigende Energiepreise aufgrund einer Klimaschutzpolitik, die sich als Maßnahmen für bezahlbare Energie auszugeben versucht.

In „Dreißig Jahre Klimaversprechen und ein Rekordjahr für fossile Brennstoffe“ (11. November 2026) lieferte Dr. Vlado Vivoda eine Zehn-Jahres-Bilanz zur COP 31 im Hinblick auf die COP 21. „Prominente Kommentatoren haben sich über den COP-Zirkus in Antalya lustig gemacht“, begann er.

Das hat es verdient. Laut Associated Press haben sich rund 68.500 Menschen für die zwei Wochen angemeldet, dazu kommen fast 25.000 weitere, die für den reibungslosen Ablauf sorgen, und lokale Amtsträger haben das ganze Jahr über versprochen, dass Antalya den besten November aller Zeiten erleben und rund 2 Milliarden US-Dollar an Deviseneinnahmen verzeichnen werde. Die Organisatoren stellen den 31. Gipfel als denjenigen dar, bei dem endlich alle mit der Umsetzung beginnen. Einunddreißig Treffen sind eine lange Zeit, bis man endlich zu dem Punkt kommt, an dem man tatsächlich etwas tut. Bevor die Delegierten verkünden, was sie als Nächstes vorhaben, scheint es angebracht zu fragen, wie viel von der Arbeit der letzten dreißig Jahre sich in den Energiebilanzen niederschlägt – und wie viel Energie die Wanderveranstaltung selbst dabei verbraucht.

Vlado Vivoda fuhr fort:

Ich habe mir noch einmal den „Statistical Review of World Energy“ des Energy Institute angesehen und die globalen Zahlen für 1995 – als die erste COP in Berlin stattfand –, für 2015 – als das Pariser Abkommen verabschiedet wurde – und für 2025 – das letzte vollständige Jahr in der Tabelle – herausgesucht. Hier ist die Zahl, die mich stutzig gemacht hat: Weltweit werden pro Jahr 206 Exajoule mehr fossile Energie verbraucht als zu Beginn der COP. Allein dieser Anstieg ist größer als der gesamte jährliche Ölverbrauch der Welt heute.

Und weiter:

Der Rückgang des Anteils fossiler Brennstoffe ist real, wenn auch gering: ein Rückgang um lediglich 3,1 Prozentpunkte. Ebenso wie das Wachstum bei den erneuerbaren Energien. Seit dem Pariser Abkommen sind weltweit etwa 23 Exajoule an jährlicher Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und 51 Exajoule an jährlichem Verbrauch fossiler Brennstoffe hinzugekommen – mehr als zwei Einheiten neuer fossiler Energie pro Einheit neuer erneuerbarer Energie. Der Nenner wuchs so schnell, dass der Anteil fossiler Energien sank, während Öl, Gas und Kohle jeweils einen neuen Höchststand in der Tabelle erreichten.

Schlussfolgerung

Die im Pariser Abkommen festgelegten Reduktionsziele für Emissionen sind gescheitert – und die Lücke wird von Tag zu Tag größer. Der geringfügige Rückgang der gesamten Kohlendioxid-Einsparungen im Jahr 2026 war auf außergewöhnliche Faktoren zurückzuführen. Und was kommt bei der COP 31 dabei heraus? Kaum mehr als ein Vorschlag des Gastgeberlandes Türkei, den Anteil der Stromerzeugung am weltweiten Endenergiebedarf bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen – verglichen mit etwa 25 Prozent heute.

Die COP 31 ist von der Politik überrollt worden. Mehr als 100 Unternehmen oder Konzerne aus dem Bereich fossiler Brennstoffe sind vor Ort und sorgen dafür, dass die Geschäftsmöglichkeiten und staatlichen Subventionen ihrem Marktanteil von 86 Prozent zugutekommen. [2] Es wird also eine fossile Zukunft geben – was gut ist, um die Anpassung in einer neuen Phase der Klimapolitik zu erleichtern.

[1] Hansens Realismus in Bezug auf erneuerbare Energien gilt als ein Grund für die Sinnlosigkeit des Pariser Abkommens. „Die Behauptung, dass erneuerbare Energien es uns ermöglichen werden, in den Vereinigten Staaten, China, Indien oder weltweit rasch aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, kommt fast dem Glauben an den Osterhasen und die Zahnfee gleich“, beklagte er.

[2] Vlado Vivoda merkte an: „Kick Big Polluters Out zählte in Baku fast 1.800 Lobbyisten der fossilen Brennstoffindustrie – mehr als die Regierungsdelegierten der zehn klimagefährdetsten Länder zusammen – und in Belém 1.602, was etwa einem Teilnehmer von 25 entspricht und zwei Drittel mehr sind als die 1.061 Delegierten, die von diesen zehn Ländern entsandt wurden. Nur die brasilianische Delegation selbst war größer.“

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/21/fossil-future-cop-31s-failure/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE