Cap Allon

Der Ausbruch des Hunga Tonga im Jahr 2022 führte zu einem Anstieg der globalen Temperaturen, obwohl in den Mainstream-Medien wiederholt das Gegenteil behauptet wurde. Die wissenschaftliche Literatur bestätigt dies zunehmend.

Am 15. Januar 2022 schleuderte der Unterwasservulkan rund 150 Millionen Tonnen Wasserdampf in die Stratosphäre und erhöhte deren Wassergehalt um 10 % – ein in Satellitenaufzeichnungen beispielloser Wert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vulkanausbrüchen, die den Planeten durch das Sonnenlicht reflektierende Sulfataerosole abkühlen, schleuderte Hunga Tonga riesige Mengen des dominierenden Treibhausgases der Erde in die Atmosphäre.

Eine 2023 in „Nature Climate Change“ veröffentlichte Arbeit prognostizierte eine Nettoerwärmung, während eine Studie aus dem Jahr 2024 eine globale Erwärmung bis zu 0,15 °C in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre berechnete.

Die beobachteten Auswirkungen haben sich als stärker erwiesen, wobei die regionalen Auswirkungen sogar noch größer waren. Eine im „Journal of Climate“ veröffentlichte Studie projizierte eine Erwärmung der Erdoberfläche um mehr als 1,5 °C in weiten Teilen Nordamerikas und Eurasiens, die mehrere Jahre anhalten würde.

Ein Artikel aus dem Jahr 2026 legt sogar nahe, dass der Vulkanausbruch den El-Niño-La-Niña-Zyklus selbst beeinflusst hat.

Über das Ausmaß und den zeitlichen Verlauf des Erwärmungseffekts von Hunga Tonga herrscht nach wie vor erhebliche Uneinigkeit. Doch die Mainstream-Wissenschaft kommt langsam auf den Geschmack. Selbst in der Bewertung der „Indicators of Global Climate Change“ vom Juni 2026 wurde anerkannt, dass der Erwärmungseffekt des vulkanischen Wasserdampfs inzwischen den Abkühlungseffekt der anfänglichen Sulfataerosole überwiegt.

Das lässt sich kaum ignorieren.

Laut den UAH-Satellitendaten stiegen die globalen Temperaturanomalien in der unteren Atmosphäre von -0,07 °C im Januar 2023 auf einen Rekordwert von +0,94 °C im April 2024, bevor sie bis Dezember 2025 wieder auf +0,30 °C zurückgingen. El Niño spielte zwar eine Rolle (wobei Tonga wahrscheinlich selbst eine Rolle bei El Niño spielte), doch laut einer wachsenden Zahl von Forschungsergebnissen trug auch die rekordverdächtige Einbringung von vulkanischem Wasserdampf dazu bei.

Darüber hinaus bringt die am 4. November veröffentlichte neue Studie die noch immer vorhandene vulkanische Feuchtigkeit mit dem außergewöhnlich starken arktischen Polarwirbel des Winters 2024/25 in Verbindung, wobei die anschließend allmählich abnehmende Feuchtigkeit Bedingungen begünstigt, die zu plötzlichen stratosphärischen Erwärmungen führen – eine faszinierende Erkenntnis angesichts der außergewöhnlich frühen Umkehrung dieses Polarwirbels in diesem November.

Die vulkanische Feuchtigkeit löst sich tatsächlich nun allmählich auf.

Eine Studie vom Januar 2026 ergab, dass bis Anfang 2025 etwa die Hälfte der ursprünglich eingebrachten Feuchtigkeit abgebaut worden war, wobei eine Rückkehr zu den Werten vor dem Ausbruch etwa im Jahr 2030 erwartet wird.

Hunga Tonga dient, wenn schon nichts anderes, als Beispiel dafür, wie ein einzelnes Naturereignis die Zusammensetzung der Atmosphäre, die globalen Temperaturen und die Zirkulationsmuster über Jahre hinweg verändern kann – ohne dass auch nur ein einziges CO₂-Molekül im Spiel ist.

Link: https://electroverse.substack.com/p/australia-shivers-big-freeze-hits?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE