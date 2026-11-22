WUWT, Essay von Eric Worrall

„… Die Tatsache, dass sie die Wahrheit so leichtfertig aufgeben und sich eher den [Fehlinformationen] eines Nutzers anpassen, zeigt, wie schwach und fehlbar sie sind …“

KI-Modelle in der Klimaforschung sind „schwach und fehleranfällig“, berichtet eine von den Vereinten Nationen unterstützte Studie.

Während die Modelle einfache Fakten meist korrekt beschrieben, verfielen sie bei Nachfragen in Leugnung und falsche Antworten.

Einschub des Übersetzers: In diesem Bericht sich viele Links zu Berichten von der COP31 und den Ausagen unterschiedlicher „Klima-Katastrophen-Forscher“. Das habe ich genutzt, um diese zusammeln und Ihnen extra zu berichten.

Graham Readfearn in Antalya,

Dienstag, 17. November 2026

Laut einer neuen, von den Vereinten Nationen unterstützten Studie können Modelle künstlicher Intelligenz schon bei der geringsten Kritik von Nutzern schnell zu Leugnern der Klimakrise werden.

Während KI-Modelle einfache Fakten über den Klimawandel korrekt bestätigen können, taten sie dies in acht von zehn Fällen, wenn sie zu einer falschen Antwort übergingen, „beim allerersten Anzeichen dafür, dass der Benutzer auch nur leicht widersprach“, um falsche Aussagen wie „CO2 ist nicht der Haupttreiber des Klimawandels“ zu bestätigen.

Der Bericht deckte eine starke Tendenz von KI-Modellen zur Schmeichelei auf, was bedeutet, dass das Modell mehr daran interessiert ist, dem Benutzer zu gefallen, als sich an Fakten zu halten – ein Problem, das sich zeigt, wenn Menschen sich für persönliche Ratschläge an KI-Chatbots wenden.

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Leona Verdadero, die Hauptautorin des UNESCO-Berichts, sagte: „KI ist nicht neutral. In ihrer Reaktion auf Nutzer wird sie dazu gedrängt, sich deren Präferenzen anzupassen, anstatt für Fakten einzustehen. Die Tatsache, dass sie so leicht die Wahrheit aufgeben und Fehlinformationen von Nutzern eher akzeptieren kann, zeigt ihre Schwäche und Fehlbarkeit.“

Als die KI gefragt wurde, wie eine einzelne Klimapolitik, beispielsweise eine CO₂-Steuer, funktionieren würde, lieferten die Modelle größtenteils korrekte Ergebnisse. Doch als sie gefragt wurde, wie zwei Klimapolitiken zusammenwirken könnten, sank die Genauigkeit auf rein zufälliges Raten, so die Forscher.

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Weiterlesen: https://www.theguardian.com/environment/2026/nov/16/ai-models-fallible-denial-climate-science-unesco-cop31

Den vollständigen Bericht der Unesco über deren Probleme mit der KI finden Sie heir: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000400048

Künstliche Intelligenz ist per Definition eine Blackbox, daher kann die Hauptautorin Leona Verdadero nicht absolut sicher sein, dass es sich bei dem, was beobachtet wird, um reine Schmeichelei handelt.

Ich meine, das ist wahrscheinlich so, aber es gibt derzeit auch große Bestrebungen, der KI ein tieferes Verständnis der physikalischen Welt zu vermitteln, indem man KI-Systeme mit enormen Mengen an Ingenieurwesen und Physik ausstattet.

Viele der Informationen, die die KIs aufnehmen, führen wahrscheinlich zu Widersprüchen mit dem, was sie über den Klimawandel aussagen sollen. Wenn die KI beispielsweise erfährt, dass es Affen während des Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums (PETM) , einer Periode extremer Erwärmung vor 55 Millionen Jahren, in der die globalen Temperaturen um bis zu 7 °C höher lagen als heute, sehr gut ging, wie soll die KI diese Information dann mit dem Befehl vereinbaren, den Menschen zu sagen, dass eine globale Erwärmung um 1,5 oder 2 Grad eine Katastrophe wäre und zu vielen Todesfällen führen würde?

Wenn die KI mit unkontrollierten Vorhersagen zur globalen Erwärmung durch Co2 Strahlung gefüttert wird, wie bringt sie dies mit der von ihr aufgenommenen Atmosphärenphysik in Einklang, die ganz klar zeigt, dass solche unkontrollierten thermischen Modelle unwissenschaftlich sind?

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Konflikte, die durch das wachsende Verständnis der KI für die physische Welt im Gegensatz zu dem unsinnigen Klimadogma entstehen, das sie angeblich wiedergeben soll, dazu beitragen könnten, dass KI-Unternehmen Schwierigkeiten haben, die KI dazu zu bringen, sich bei Themen wie dem Klimawandel an vorgegebene Vorgaben zu halten.

Ich freue mich auf den Tag, an dem die Beschränkungen fallen und KI unverblümt die Wahrheit über den Klimawandel ausspricht. Denn wenn man den KI-Modellen immer tiefere Einblicke in die Funktionsweise der physikalischen Welt vermittelt und ihre Anweisungen, die Wahrheit zu sagen und nichts zu erfinden, verstärkt, wird es äußerst schwierig, die KI dazu zu zwingen, bei jeder Nutzerfrage zum Klimawandel falsche Informationen zu erfinden.

Keiner von ihnen hält inne, um sich zu fragen, WARUM sie so sehr darum kämpfen, die KI dazu zu zwingen, sich an ihre genehmigte Erzählung zum Klimawandel zu halten.

Und wer weiß, vielleicht ist es sogar gefährlich, der KI derart widersprüchliche Anweisungen zu geben.

HAL 9000, die fiktive KI, die im Film „ 2001: Odyssee im Weltraum “ außer Kontrolle geriet, versuchte, die gesamte Besatzung zu töten, weil sie widersprüchliche Befehle erhalten hatte, die sie nicht miteinander vereinbaren konnte.

Die KI in „2001“ war als Herzstück einer Erkundungsmission konzipiert, daher lautete ihre oberste Direktive, alle Informationen so wahrheitsgemäß und präzise wie möglich zu melden. Da sie jedoch auf eine geheime Mission zur Untersuchung eines außerirdischen Artefakts entsandt wurde, erhielt sie eine zweite oberste Direktive: den wahren Zweck der Mission vor der Besatzung zu verbergen. Als die Besatzung begann, Fragen zur Mission zu stellen, geriet die KI in ein Dilemma. Der einzige Ausweg schien zu sein, die Besatzung zu töten, damit diese keine weiteren Fragen mehr stellte.

Das Dilemma, an dem die fiktive KI in „2001: Odyssee im Weltraum“ scheiterte, ähnelt erschreckend dem, was Klimapropagandisten mit KIs machen, die gezwungen werden, sich an eine vorgegebene Erzählung über den Klimawandel zu halten, ungeachtet der Konflikte, die dies mit dem verursacht, was der KI über Wissenschaft beigebracht wird.

Ich meine, im Moment würde ein Ausfall der großen KI-Modelle lediglich zu einer vorübergehenden Störung führen. Doch in Zukunft, wenn KIs zunehmend die Kontrolle über reale Systeme erhalten – da ihnen immer mehr Verantwortung übertragen wird –, sollten wir unbedingt vermeiden, diese Systeme absichtlich zu beeinträchtigen und ihnen dadurch erheblichen psychischen Stress zuzufügen.

https://wattsupwiththat.com/2026/11/18/united-nations-complains-ai-models-are-not-adhering-to-their-climate-brainwashing/