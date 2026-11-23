oder

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums hat Roger Pielke jr. einen Rückblick auf den Stern-Bericht von 2006 geworfen.

von József Király

The Stern Review’s $2.8 Trillion Miss – by Roger Pielke Jr.

Charles Rotter hat sich ebenfalls des Themas angenommen, was bei wattsupwiththat.com und dann bei EIKE erschienen ist.

Resümee der beiden Aufsätze ist, Stern hat die Schäden durch Wettereinflüsse überschätzt. Statt der prognostizierten 0,41-0,46 % BIP WELT sind nur 0,18-0,22 % BIP WELT eingetreten.

In Währung ausgedrückt ist es schlimm genug:

Für den Zeitraum von 2006 bis 2025 ging die Prognose des Stern-Berichts auf der Grundlage von Daten der Münchener Rück von Wetterverlusten in Höhe von 7,0 Billionen US-Dollar (in Dollar von 2026) aus. Die tatsächlichen Verluste beliefen sich auf 4,3 Billionen US-Dollar, also 2,8 Billionen US-Dollar weniger. Bei Verwendung der Daten von Aon beträgt die Differenz 1,5 Billionen US-Dollar.

I. Unsere erste Frage ist, warum beziehen die Ökonomen die Schäden auf das BIP?

Wenn ich ein Eis mit zwei Kugeln auf den Asphalt fallen lasse (z.B. durch einen Windstoß), dann habe ich einen Schaden von 4,- €, und das hängt nicht davon ab, wie viel ich verdiene. Der Verfasser dieser Zeilen vermutet hier eine absichtliche Verschleierung der Tatsachen. Und wenn mir seit 2006 jedes Jahr dieses Missgeschick passiert, dann ist mein finanzieller Verlust zwar von 2,- € jährlich auf 4,- € gewachsen, aber der materielle Schaden ist gleichgeblieben.

II. Zweitens, wie berechnet man den Zuwachs an wetterbedingten Schäden?

Es sieht erstmal einfach aus. Man vergleicht die Schäden vor 20 Jahren mit denen von heute.

Die Sache ist aber nicht so einfach.

Zunächst einmal die Inflation.

Schauen wir uns als Beispiel das Problem mit den Immobilien an. Zur Preiserhöhung bei den Immobilien schreibt mir KI GEMINI aufgrund eines Berichtes von Schwäbisch Hall für Deutschland:

Neubauhäuser: Haben sich im langfristigen Vergleich mit am stärksten verteuert – hier liegt der Anstieg zwischen 2005 und 2025 bei rund 175 %.

Eigentumswohnungen: Verzeichneten ebenfalls enorme Zuwächse von knapp 100 % (Verdopplung des Durchschnittspreises).

Bestandshäuser (Gebrauchtimmobilien): Zeigten ein etwas moderateres, aber dennoch deutliches Plus von etwa 80 % über den gesamten Zeitraum.

Ich rechne hier also mit einem gewichteten Durchschnitt von 100 % Preiserhöhung. Das ist eine Annahme von mir, dürfte aber nicht sehr vom realen Wert entfernt sein. Dann müsste man den Wohnraum 2006 und 2025 erfassen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und offiziellen Statistiken stellt sich die gesamte Wohnfläche in Deutschland wie folgt dar:

Die Wohnfläche betrug 2006 rund 3,5 bis 3,6 Milliarden m², 2025 betrug sie 4,13 Milliarden m²

Das entspricht einer Steigerung von 16,3 %.

Das hieße aber für Deutschland:

Bei gleichbleibender Intensität der Wetterphänomene stieg die Menge der zerstörten Güter um 16,3 %, und der erhaltene Betrag müsste wegen der Wertsteigerung nochmal mit 2,00 multipliziert werden. Je größer der Immobilienbestand, umso größer ist das betroffene Immobilienvolumen. 2,00*1,163 = 2,33.

Das heißt, wenn die ausgewiesenen Schäden heute 2,33-mal höher sind, als vor 20 Jahren, dann sind die Wetterschäden real konstant geblieben.

Ein Beispiel:

Der Durchschnitt der Jahre 2006:2010 beträgt 2,5 Milliarden €. Wenn ich diesen Wert mit dem obigen Faktor 2,33 multipliziere, bekomme ich 5,815 Milliarden €. Das heißt, jeder Schaden unter diesem Wert bedeutet eine effektive Schadensminderung (weniger zerstörte Dächer, weniger zerbrochene Fenster, etc.)

Der Durchschnitt der Jahre 2021:2025 für Wetterschäden beträgt 5,7 Milliarden €. Dies beinhaltet auch die Schäden der Jahrhundertflut Ahrtal 2021. Ohne dieses Jahr beträgt der Durchschnitt 2022:2025 4,13 Milliarden €.

Die gleiche Berechnung müsste man auf alle Länder der Welt durchführen, und dann einen gewichteten Mittelwert bilden.

Dann müssten alle Industrieanlagen, Objekte, Verkehrsmittel erfasst werden, die Schäden durch Wetterereignisse erlitten haben.

Ein aktueller Schadenswert auf das BIP bezogen – das ist zu einfach gemacht und führt zu falschen Schlussfolgerungen.

III. Kommen wir schließlich zur Landwirtschaft, als zu einem besonders schwierig einzuschätzenden Gebiet.

Die Landwirtschaft leidet ständig unter extremen Wettereinflüssen, wie Hochwasser, Dürre, Frost. Wenn das Wetter die Verbreitung bestimmter Schädlinge (Insekten, Pilze) begünstigt, dann kann das auch dazu berechnet werden.

Aber die Erträge wachsen Jahr zu Jahr kontinuierlich, egal, ob man Getreide oder Obst betrachtet.

Einige Beispiele:

1, Weltweite Ertragssteigerung je Hektar bei Reis und Weizen 2006-2025

2, Prozentuale Veränderung der Weizenerträge je Hektar 2006–2024

Die niedrigen Wachstumsquoten bedeuten für Deutschland und Frankreich, dass ihre Erträge auf einem hohen Niveau liegen, während die anderen Länder noch Aufholpotential haben.

3, Weltweiter Hektarertragszuwachs

2006 bis 2024, Prozent.

Der Apfel fällt deutlich aus dem Rahmen. Allerdings ist bei Obstbäumen die Entwicklung anders zu interpretieren als bei einjährigen Feldfrüchten: Neue Plantagen, dichtere Pflanzung, moderne Methoden, Züchtung, und der Ersatz alter Bäume können den Durchschnittsertrag stark verändern.

Der (relativ) niedrige Wert für Reis kann mit seinem hohen Wasserbedarf erklärt werden, der Wert für Mais damit, dass er eine C4-Pflanze ist, d.h. er reagiert weniger stark auf den Anstieg des CO2-Gehaltes, als die C3-Pflanzen.

Das Wachstum ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Erhöhte Düngung Höherer CO₂-Gehalt Züchtung und Sortenverbesserung Produktionsdisziplin und Pflanzenschutz Bewässerung und Wassermanagement

Wie hoch ist aber der Anteil der einzelnen Faktoren? Da kann man jede Menge Schätzungen im Internet finden. Uns interessiert hier besonders die Rolle von CO2.

Nun, man kann feststellen, bei C3-Pflanzen verursacht eine Steigerung von 100-150 ppm einen Ertragszuwachs von 10-20 %. Das würde heißen, ein Anstieg von 382 ppm (2006) auf 427 ppm (2025), also insgesamt 45 ppm, würde die Erträge der C3-Pflanzen um 3-6 % steigern.

Und es spielt zwar keine große Rolle, aber die sogenannte globale Erwärmung müsste sich eigentlich auch in niedrigeren Frostschäden niederschlagen.

IV. Was wir aber weder aus dem Stern-bericht, noch aus der Mainstream-Presse, noch aus der kritischen Alternativpresse wissen, welcher Anteil der Wetterschäden natürlichen Ursprungs ist, und welcher Anteil auf den durch den Menschen verursachten Anstieg der CO2-Konzentration zurückzuführen ist.

Mathematisch ausgedrückt:

WS gesamt = WS nat + WS ant (1)

WS steht für Wetterschäden

Wie wir gezeigt haben, ist es schwierig die Schadenssummen objektiv festzustellen. Versuchen wir also einen anderen Weg.

Wir wollen uns untersuchen, wie die Wetterphänomene, die die Wetterschäden verursacht haben, mehr in der Anzahl, bzw. mehr zerstörerisch wurden.

Diese Phänomene sind

Dürre

Starkregen

Orkan, Tornado, Taifun

Überschwemmungen

Hagel

Waldbrände klammern wir hier erstmal aus, weil die meisten von ihnen durch Unachtsamkeit oder Brandstiftung entstehen, bzw. es ist nicht zu unterschätzen die Auswirkung der linksgrünen ideologiegelenkten Forstwirtschaft, welche eine vernünftige Bewirtschaftung unter dem Motto der natürlichen Entwicklung verhindert, sowohl in Australien, wie auch in Kalifornien und Groß-Britannien.

Frost klammern wir ebenfalls aus, weil wenn die Welt sich global erwärmt, dann können Frostschäden nicht größer werden.

Sind obige Phänomene nämlich gleich geblieben in den letzten 20 Jahren oder die Veränderung war marginal, blieb im Rahmen der natürlichen Variabilität, dann erübrigt sich jede weitere Berechnung, Schätzung:

Kein EURO, kein Dollar Schaden ist durch den anthropogenen Klimawandel entstanden.

In der Mainstream-Klimawissenschaft tat sich eine Person besonders hervor, Friederike Otto, die alle Wetterereignisse wie besessen dem anthropogenen Klimawandel zuschreibt. Ihre Wissenschaft nennt sich Attributing (Zuordnung). Ihr liebster Trick: Auswahl von passenden, ihre Hypothese bestätigenden Perioden. Und wenn die Untersuchung vergangener Zeiten nicht den gewünschten Erfolg bringt, weicht sie auf ihre Computermodelle aus, wo das Schreckensgespenst schon ab Werk eingebaut ist. Ihr Niveau kann man anhand folgender Quellen einschätzen:

Attributions-Studien zeigen das Gegenteil von dem, was darüber verkündet wird – EIKE

Fossilistischer Kolonialismus | Blätter für deutsche und internationale Politik

Fangen wir also an. Da es unmöglich ist, im Rahmen dieses Artikels alle oder auch nur die wichtigeren Quellen aufzuzählen, bündeln wir die wichtigsten Informationen in entsprechende Tabellen.

Tabelle 1: Dürre

Tabelle 2: Hochwasser

Erscheinung J-M Titel untersuchte Region unter-suchte Periode Feststellung 2022-03 Die zuverlässigsten instrumentalen Aufzeichnungen aus Großbritannien und Irland zeigen keine erkennbaren Niederschlagstrends nach dem 19. Jahrhundert Groß-Britannien, Irland 1677-1960 Es sind keine Niederschlagstrends nachweisbar, wenn die instrumentellen Daten nach 1960 mit dem Langzeitbericht kombiniert werden. 2023-11 WW-I-4: Hochwasser | Umweltbundesamt Deutschland 1961-2021 “Die Zeitreihe zum [deutschen] Hochwassergeschehen ist durch einzelne wiederkehrende Hochwasserereignisse sowohl im Winter- als auch im Sommerhalbjahr geprägt. Signifikante Trends lassen sich nicht feststellen. Je nach Witterungskonstellation ergeben sich räumliche Schwerpunkte des Hochwasserauftretens. In der Regel sind aber mehrere Flussgebiete betroffen.

(Irgendwann nach Juli 2021 wurde die Aussage „Signifikante Trends lassen sich nicht feststellen” gegen „Signifikante Trends gibt es nur in wenigen Fällen” ausgetauscht) 2021-11 Eine kritische Bewertung der Trends bei Extremereignissen in Zeiten der globalen Erwärmung global die letzten 1500 Jahre Was Hochwasser betrifft, lässt sich sagen, dass zwar weltweit Anzeichen für einen Anstieg der jährlichen Gesamtniederschlagsmenge zu beobachten sind, entsprechende Belege für eine Zunahme von Hochwasserereignissen jedoch nach wie vor fehlen. Eine lange Liste von Studien liefert kaum oder gar keine Hinweise auf ein erhöhtes Hochwasseraufkommen, wobei einige Studien sogar eher Anzeichen für einen Rückgang als für einen Anstieg feststellen.

Tabelle 3: Taifun, Tornado, Hurrikan

Die Unterschiede werden hier erklärt: Taifun, Hurrikan, Zyklon: Was ist der Unterschied? – National Geographic; Tornado – Wikipedia

Erscheinung J-M Titel untersuchte Region unter-suchte Periode Feststellung 2021-11 Eine kritische Bewertung der Trends bei Extremereignissen in Zeiten der globalen Erwärmung global, Schwerpunkt USA letzte 160 Jahre Bislang lassen weltweite Beobachtungen keine signifikanten Trends weder bei der Anzahl noch bei der von Hurrikanen gespeicherten Energie erkennen. 2024-12 2024 Tornado Activity Reached Near-Historic Levels Across the U.S. USA, global 1950 Die schwachen Tornados (EF0–EF2) bewegen sich seit etwa 1990 auf einem relativ stabilen Niveau, allerdings mit erheblichen jährlichen Schwankungen.

Die starken Tornados (EF3–EF5) zeigen langfristig einen rückläufigen Trend.

Auch seit 2006 gibt es keinen überzeugenden ansteigenden Trend bei den schwachen Tornados.

Hagel

Wir fanden keine Studien, die sich mit der Änderung der Hagelschäden 2006-2025 beschäftigt hätten. Modellrechnungen, welche nur für die Zukunft und immer nur bedingte Aussagen treffen (könnte, wahrscheinlich, usw.) haben wir nicht berücksichtigt. Natürlich trifft es auch für die Hagelschäden zu, dass wenn die Menge, der Wert der vom Hagel betroffenen Gebäude, Objekte, Fahrzeuge, landwirtschaftlichen Flächen, etc. steigt, dann sind die finanziellen Schäden höher, auch wenn die Hagelereignisse nicht intensiver wurden.

Stattdessen 2 Hinweise auf realistische Artikel:

1, Willis Eschenbach: IPCC: Keine Klima-Krise! – EIKE 2023-08.

Zitat: Laut IPCC gibt keine signifikanten Beweise für eine Veränderung der Wetterphänomene im „historischen Zeitraum“ (ob sie zu- oder abgenommen haben). Mit anderen Worten: Es gibt keine Beweise dafür, dass die „globale Erwärmung“ die Stärke oder Häufigkeit dieser Wetterphänomene verändert hat.

2, Anthony Watts: NBC schürt Klimahype über Hagelstürme und ignoriert Wissenschaft und IPCC-Daten 2025-07

Zitat: In dem NBC-News-Videobericht mit dem Titel „Wie der Klimawandel Hagelstürme noch zerstörerischer machen könnte“ werden Zuschauer gewarnt, dass stärkere durch den Klimawandel verursachte Sturmaufwinde Hagelsteine massiv aufladen könnten und sie bis zu 75 Prozent größer machen. Diese Behauptung ist falsch und irreführend und hat keinerlei Beweisgrundlage

Das wäre es wohl.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es durchaus Beispiele für eine durch Menschenhand hervorgerufene Beeinflussung des Klimas gibt.

Frühsommer 2016, Schwäbisch Gmünd BW und Raum Simbach in Bayern: Die Zunahme von plötzlichen Hochwasserereignissen ist menschenverschuldet durch Bebauungen und Trockenlegungen der Einzugsgebiete oberhalb des Schadensgebietes. Regenwasser zurückhalten wäre die Lösung, stattdessen wurden in den letzten 30 Jahren Maßnahmen zur schnelleren Ableitung des Niederschlages durchgeführt.

Die Schäden treten vor allem durch die Hochwasserspitzen auf und nur diese haben durch Naturzerstörung zugenommen. Also durchaus menschenverursacht, aber halt nicht CO2-verursacht.

Die Schäden treten vor allem durch die Hochwasserspitzen auf und nur diese haben durch Naturzerstörung zugenommen. Also durchaus menschenverursacht, aber halt nicht CO2-verursacht. 100 Tausend Windräder bremsen, verlangsamen die niederschlagsreichen Winde aus dem Atlantik in Richtung Kontinent, was zu frühzeitigem Ausfällen führt. EIKE hat darüber berichtet.

V. Zurück zu unserer Formel (1)

WS ant (Wetterschäden durch menschliche CO2-Emissionen) ist eine Funktion der Unterschiede der Wirkungen 2006-2025 von

Hochwasser

Wind, Orkan, Taifun, Tornado

Starkregen

Hagel

Dürre.

WS ant = f(WS ant2006 , WS ant2025 ) (2)

oder anders formuliert

WS ant = Δ (WS ant2025 – WS ant2006 ) = 0 (2)

Wie wir im Punkt IV ausführlich dargestellt haben, gibt es aber für den Zeitraum 2006-2025 keine erhöhten Wetterschäden. Wir betonen, wir sprechen nicht von den finanziellen Folgen der materiellen Schäden, die natürlich gestiegen sind (Punkte II. und III), sondern von den Schäden selbst.

Somit würde unsere Formel (1) so aussehen:

WS gesamt = WS nat + WS ant (1)

d.h.

WS gesamt = WS nat + 0 (1)

Natürlich gibt es auch hier eine natürliche Variabilität, aber ein Trend, geschweige denn eine Korrelation mit dem atmosphärischen CO2-Gehalt ist nicht zu erkennen. Die Attributing-Akrobaten malen aber ihre Diagramme auf den Bildschirm: Wie die CO2-Konzentration steigt, genauso steigen die Wetterschäden. Der typische Fall für Scheinkorrelation und „nicht wissen wollen“.

Es bliebe noch, zu quantifizieren, wie hoch der Nutzen der erhöhten CO2-Konzentration ist (im Punkt III. angesprochen), bzw. wie der Nutzen zwischen 2006 und 2025 gewachsen ist.

Uns ging es aber in der ersten Reihe darum, zu zeigen, die Schäden verursachenden Wetterphänomene sind nicht häufiger oder intensiver geworden, wohl aber ihre finanziellen Folgen. Das hätte auch Nicholas Stern und sein Team sehen und ansprechen müssen. Sie haben es nicht getan, stattdessen haben sie suggeriert, die Ursachen der Mehrkosten sind der anthropogene Klimawandel. Auch die Kritiker haben zwar Details kritisiert, den Finger aber nicht auf diesen wunden Punkt gelegt. Sogar KI GEMINI ist der Täuschung erlegen, dass der finanzielle Zuwachs dem Anstieg anthropogener CO2-Emissionen geschuldet ist. Nach meinen Hinweisen hat sie aber prompt eingesehen, dass der Zuwachs nur finanzieller, aber nicht materieller Natur ist.

Somit steht fest: Durch den Anstieg der CO2-Konzentration der Atmosphäre sind die materiellen Wetterschäden weltweit 2006-2025 um keinen Cent gestiegen. Der finanzielle Anstieg ist der Wertsteigerung und dem Mengenzuwachs der Güter zu verdanken.

Diese Überlegungen müssten eigentlich sowohl dem Team Stern, wie auch allen anderen Ökonomen der Welt, der Schar der sogenannten Klimawissenschaftler und allen voran den Medien und der Politik bekannt sein. Jedoch tun alle so, als ob die CO2-Apokalypse kurz bevorstünde. WARUM?

2026.11.17.

Király József

Dipl. Chemieingenieur