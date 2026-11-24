Cap Allon

Der bislang größte UN-Klimagipfel, zu dem sich fast 120.000 Teilnehmer angemeldet hatten, ist ohne eine allgemeine Einigung zu Ende gegangen.

Die COP31 in Antalya (Türkei) endete am 22. November nach zweiwöchigen Verhandlungen, ohne dass sich die fast 200 teilnehmenden Länder auf eine zentrale politische Erklärung einigen konnten. Es war das erste Scheitern dieser Art seit Kopenhagen im Jahr 2009.

Die Europäische Union und ihre Verbündeten lehnten den endgültigen Entwurf ab, enthielt er doch keine ausdrückliche Verpflichtung zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Die Öl produzierenden Länder wehrten sich unterdessen gegen Formulierungen, welche die für ihre Wirtschaft tragenden Industriezweige bedrohten.

Die EU warf diesen Ländern vor, die Verhandlungen „gekapert“ zu haben.

Doch von Ländern wie Saudi-Arabien wurde faktisch verlangt, freiwillig auf ihre wichtigste Quelle des Reichtums, der wirtschaftlichen Sicherheit und des geopolitischen Einflusses zu verzichten.

Die Einheit der Pariser Ära bröckelt, da politische Ambitionen immer mehr mit der wirtschaftlichen Realität kollidieren.

Nach 44 Stunden Überstunden wurde die zentrale Vereinbarung abgelehnt. Die COP31 endete schließlich mit fast 50 Stunden Verspätung und war damit der längste UN-Klimagipfel seit Beginn der Aufzeichnungen.

Bei der Abschlusssitzung räumte der Vorsitzende der COP31 Murat Kurum ein: „Es ist klar, dass einige Parteien in diesem Saal diesen Text ablehnen. Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen.“

Das Scheitern erfolgt vor dem Hintergrund außerordentlicher staatlicher Ausgaben für die Dekarbonisierung.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur haben Regierungen seit 2020 fast 2 Billionen US-Dollar zur Förderung der „Wende zu sauberer Energie“ bereitgestellt, wobei bis Ende 2025 bereits 1,6 Billionen US-Dollar ausgezahlt worden sind.

Unterdessen berichtet die Weltbank, dass CO₂-Steuern und der Emissionshandel allein im Jahr 2025 weitere 107 Milliarden Dollar an staatlichen Einnahmen generierten – mehr als das Dreifache des Betrags, der ein Jahrzehnt zuvor eingenommen worden war.

Zudem geben diese Zahlen nicht die gesamten Kosten der Energiewende wieder. Der Ökonom Bjorn Lomborg schätzt, dass die kumulierten weltweiten Ausgaben seit dem Erdgipfel von Rio 1992 16 Billionen Dollar überschritten haben, wobei die jährlichen Ausgaben mittlerweile 2 Billionen Dollar übersteigen.

Und wofür?

Das jüngste „Global Carbon Budget“ prognostiziert für das Jahr 2026 fossile CO₂-Emissionen in Höhe von 38,2 Milliarden Tonnen – das sind etwa 70 % mehr als 1990. Für dieses Jahr wird ein geringfügiger Rückgang der Emissionen aus fossilen Brennstoffen um 0,4 % prognostiziert, was zum Teil auf den mit dem Iran-Konflikt verbundenen Schock bei der Ölversorgung zurückzuführen ist. Bezieht man jedoch die Emissionen aus der Landnutzung mit ein, werden die weltweiten CO₂-Emissionen voraussichtlich von 42,8 Milliarden Tonnen im Jahr 2025 auf einen Rekordwert von 43,3 Milliarden Tonnen im Jahr 2026 steigen – im Vergleich zu etwa 38,9 Milliarden Tonnen im Jahr 2020.

Trotz Ausgaben in Höhe von 16 Billionen US-Dollar ist weltweit kein Rückgang der CO₂-Emissionen zu verzeichnen.

Das Energy Institute berichtet, dass der weltweite Verbrauch fossiler Brennstoffe zwischen 2017 und 2025 sogar um 8 % gestiegen ist.

Die Wissenschaft ist alles andere als „settled“

William Happer, emeritierter Professor für Physik an der Princeton University, und Richard Lindzen, emeritierter Professor für Atmosphärenwissenschaften am MIT, haben Behauptungen über eine katastrophale, durch CO₂ verursachte Erwärmung sowie die wissenschaftliche Begründung für das „Netto-Null“-Ziel in Frage gestellt.

In ihrer Einschätzung vom Juni 2025 argumentieren sie, dass der abnehmende zusätzliche Treibhauseffekt steigender CO₂-Konzentrationen, Unsicherheiten hinsichtlich klimatischer Rückkopplungen und die Vorteile der CO₂-Düngung die Argumente für weitreichende Beschränkungen fossiler Brennstoffe untergraben.

Gleichzeitig ist der Beitrag der reichlich verfügbaren Energie zur menschlichen Entwicklung unbestreitbar.

Die weltweite Lebenserwartung hat sich mehr als verdoppelt – von etwa 32 Jahren im Jahr 1900 auf 73 Jahre im Jahr 2023 –, wobei auf allen bewohnten Kontinenten erhebliche Fortschritte zu verzeichnen sind. Und die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist von etwa 2,3 Milliarden im Jahr 1990 auf geschätzte 811 Millionen im Jahr 2026 gesunken – ein Rückgang um rund 65 %, trotz des dramatischen Bevölkerungswachstums.

Bezahlbare Energie, moderne Landwirtschaft, Kühltechnik, sanitäre Einrichtungen, Verkehr und Medizin haben die Zivilisation verändert, wobei fossile Brennstoffe eine grundlegende Rolle gespielt haben.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 in „The Lancet Planetary Health“ schätzte zudem, dass die Zahl der kältebedingten Todesfälle im Zeitraum 2000–2019 weltweit mehr als neunmal so hoch war wie die der hitzebedingten Todesfälle.

Zuverlässige, erschwingliche Energie ist nach wie vor unverzichtbar für das Wohlergehen der Menschen.

Dennoch drängt die UN-Klimapolitik die Länder weiterhin dazu, auf diese Brennstoffe zu verzichten – trotz der anhaltenden Abhängigkeit der Welt von ihnen und ihrer grundlegenden Rolle beim Aufbau und Erhalt der wohlhabendsten Zivilisation in der Geschichte der Menschheit.

Link: https://electroverse.substack.com/p/early-winter-bears-down-on-europe?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Anmerkung des Übersetzers: Es gibt auch hierzulande eine Zusammenfassung des gigantischen Problems, das hier auf unser Land zukommt, und zwar hier bei Apollo-News. Es ist bezeichnend, dass alles davon in unseren werten MSM, aber auch in der Politik gnadenlos wegzensiert wird!