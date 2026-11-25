46. Analysewoche 2026 von Rüdiger Stobbe

Mit der 46. Analysewoche des Jahres 2026 endet die Dunkelflaute, die mit einer Unterbrechung, die auch nur aus einem recht kleinem Windbuckel bestand, vom 28. Oktober bis zum 12. November 2026 gedauert hat. Insgesamt 16 Tage haben die Wind- und Solarkraftwerke nicht annähernd die Strommengen geliefert, die zum „Betrieb“ eines Industrielandes vonnöten sind. Nochmal für die Energiewendegläubigen als Merksatz:

Es können noch so viele Wind- und Solarkraftwerke in die Landschaft gestellt werden. Fehlen Wind und Sonne wird kein Strom erzeugt.

Um das zu verstehen, ist wirklich kein besonderer Bildungsabschluss erforderlich. Die aktuelle Dunkelflaute belegt außerdem, dass offensichtlich gar nicht so viel Strom übererzeugt und gespeichert werden kann, um die entstandene Stromlücke über mehr als zwei Wochen zu schließen. Das Scheitern der Energiewende ist denn mittlerweile auch im Medien-Mainstream, der BILD-Zeitung angekommen: „Experten warnen: Deutschland wird Energiewende ´nicht überleben`“ Der Bericht liegt hinter der Bezahlschranke. Deshalb hier die unterhaltsam-korrekte Zusammenfassung der Achgut-Maulheldin, die regelmäßig samstags die wesentlichen Polit-Aspekte der vergangenen Woche auf den Punkt bringt.

Noch drei Tage der aktuellen Analysewoche dauert die Dunkelflaute an. Ab dem späten Donnerstag geht es wieder bergauf mit der Windstromerzeugung. Da ist die PV-Stromerzeugung noch schwach, ab Freitag aber nimmt sie zu. Dennoch: Auch in dieser Woche wird nicht einmal die Bedarfslinie erreicht. Es muss von Montag bis Mittwoch durchgehend Strom netto importiert werden. Ab Donnerstag kommt es zu Stromexporten. Die zusätzlich unbedingt notwendige fossile Stromerzeugung ist naturgemäß nicht passgerecht, sondern auch aus Netzsicherheitsgründen (zu) hoch. Der überschüssige Strom wird ins benachbarte Ausland verkauft. Dabei verdient Deutschland recht ordentlich. Der Strompreis ist und bleibt – wie bereits in der vergangenen Woche – hoch.

Einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der 46. Analysewoche 2026 gibt Agora Energiewende. Die Hochrechnung im Vergleich zu den aktuellen Zahlen sieht in dieser Woche so aus. Der Prognosechart-Chart zeigt deutlich, dass zum Beispiel ein zügiger, massiver Ausbau der regenerativ-Kraftwerke, um die Dunkelflaute zu „entschärfen“, kontraproduktiv wäre. In den letzten drei Tagen der Analysewoche käme es zu starker Strom-Übererzeugung mit Preisverfall.

Meine Meinung: Der geplante Mini-Gaskraftwerksaufbau kann eingespart werden. Dafür müssen alle Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und: Bitte so bald wie möglich den Energiewendeunfug abblasen und einen schnellen, endgültigen Ausstieg finden. Dann läufts auch wieder mit der Wirtschaft!“

Was ist Kraftwerks-Leistung? Was ist Energie?

Gigawatt (GW) ist eine Einheit für Leistung, also für die maximale Fähigkeit eines Kraftwerks, Strom zu erzeugen. Gigawattstunden (GWh, TWh) sind eine Einheit für Energie, also für die tatsächlich produzierte Strommenge über eine bestimmte Zeit. Die Beziehung ist einfach: Energie = Leistung × Zeit. Ein Kraftwerk mit 1 GW Leistung erzeugt bei Volllast theoretisch maximal: 1 GW × 8.760 h = 8,76 TWh pro Jahr. Wie viel elektrische Energie tatsächlich entsteht, bestimmt beim Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk im weitesten Sinn der Mensch über die Brennstoffzufuhr und Zufuhrdauer. Die Energie für eine Stunde wird üblicher- und für den Normalbetrachter irreführenderweise mit GW bezeichnet. Die manchmal verwendete Schreibweise „GWh pro Stunde“ ist nur eine umständliche Form von GW – mathematisch kürzt sich die Stunde („h“ und „pro Stunde“) weg.

Bei Wind- und Solarkraft bestimmt nicht der Betreiber, sondern das Wetter die Strom-Produktion. Eine 5-MW-Windkraftanlage könnte theoretisch 43,8 GWh/Jahr erzeugen, liefert an Land aber realistisch in Deutschland nur etwa 20 Prozent davon (auf See 40 bis 50 Prozent), also rund 8,8 GWh/Jahr – im Mittel 1 MW-Dauerenergie. Bei Solarpaneelen mit ebenfalls 5 MW installierter Leistung halbieren sich die Werte nochmals wegen verschiedener Kapazitätsfaktoren : Nacht, Winter, flacher Sonnenstand, Bewölkung und Temperaturverluste.

Tageswerte

Jeder Tag beginnt mit dem Überblick, den Agora Energiewende zur Verfügung stellt. Die smard.de-Charts und -Tabellen ermöglichen vielfältige Analysen. Erkunden Sie das Potenzial.

Dunkelflaute. Die Strompreise .

Dunkelflaute. Die Strompreise.

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Dunkelflaute geht zu Ende Die Strompreise .

Starke Windstrom – und ordentliche PV-Stromerzeugung. Die Strompreise

Winddelle über Mittag wird durch PV-Stromerzeugung ausgeglichen. Die Strompreise

Starke Windstromerzeugung. Die Strompreise

Die bisherigen Artikel der Kolumne „Woher kommt der Strom?“ seit Beginn des Jahres 2019 mit jeweils einem kurzen Inhaltsstichwort finden Sie hier . Noch Fragen? Ergänzungen? Fehler entdeckt? Bitte Leserpost schreiben! Oder direkt an mich persönlich: stromwoher@mediagnose.de.

Alle Berechnungen und Schätzungen durch Rüdiger Stobbe und Peter Hager nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.