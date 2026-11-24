Im Original ist das Bild größer. Darunter steht: Ceylon-Hirsche trinken aus einem durch Dürre ausgetrockneten Wasserloch im Yala-Nationalpark in Sri Lanka. Foto: Eranga Jayawardena/AP – Aha, die Tiere trinken aus dem ausgetrocknetem Wasserloch – ….

Ausschnitte von Berichten des Guardian, Andreas Demmig

Einleitung Durch die Bearbeitung eines Beitrags auf WUWT, über die Antworten von KI’s, die nicht den Narrativen der „wahren Klimawissenschaftlern“ entsprechen, habe ich Informationen der angegebenen Links für Sie extra aufbereitet.

Der IPCC steht unter Druck, die Veröffentlichung eines wichtigen globalen Klimaberichts zu verzögern.

The Guardian, Fiona Harvey, Umwelteditorin

Der AR7-Bericht war ursprünglich für 2028 rechtzeitig zum COP33-Gipfel geplant, doch einige Erdölstaaten und große Entwicklungsländer wollen ihn verschieben.

… Der Bericht, bekannt als AR7, sollte 2028 rechtzeitig für die Beratungen auf dem UN-Klimagipfel COP33 Ende desselben Jahres erscheinen. Auf dem COP33-Gipfel sollen die Maßnahmen der Regierungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommensziel , die Erderwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, kritisch bewertet werden.

Eine Gruppe von Ländern unter Führung Saudi-Arabiens und Russlands, zu der auch Indien und China gehören, drängt jedoch darauf, die Veröffentlichung des Berichts auf das Jahr 2029 zu verschieben. …. … dies sei notwendig, um Entwicklungsländern mehr Einfluss auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ermöglichen. Die Klimaforschung wurde drei Jahrzehnte lang von Ländern und Blöcken wie der EU, Großbritannien und den USA dominiert, wobei sie unter der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA stark eingeschränkt wurde.

Die globalen Temperaturen haben die Schwelle von 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau bereits überschritten, obwohl der IPCC zuvor angedeutet hat, dass es noch einen Weg zur Normalisierung gibt. Würden die aktuellen nationalen Emissionsziele erreicht, lägen die globalen Temperaturen über 1,8 °C . Das ist allerdings eine große Unbekannte, da die meisten Länder keine vollständig ausgearbeiteten Pläne zur Zielerreichung haben, was bedeutet, dass deutlich höhere Temperaturen wahrscheinlich sind. ….

https://www.theguardian.com/environment/2026/oct/13/ipcc-pressure-delay-publication-climate-report-ar7-cop33

Laut einem führenden Wissenschaftler wird die Verzögerung des IPCC-Berichts die globalen Bemühungen zur Bewältigung der Klimakrise gefährden.

Fiona Harvey, Graham Readfearn und Damien Gayle in Antalya

Johan Rockström, einer der weltweit führenden Klimaexperten des Postdamer Institut für Klima, sagt, dass eine Verlangsamung der wissenschaftlichen Arbeit die Zusammenarbeit gefährdet.

Die Klimawissenschaft ist „grundlegend“ für das Pariser Abkommen und die weltweiten Fortschritte bei der Bekämpfung der globalen Erwärmung, und Versuche, neue wissenschaftliche Berichte zu verzögern, gefährden die globale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Krise, warnte einer der weltweit führenden Klimawissenschaftler.

Johan Rockström, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sagte, dass dem weltweit führenden Gremium von Klimaforschern, dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), ermöglicht werden müsse, so schnell wie möglich an seiner nächsten umfassenden Bewertung des globalen Wissens über die Klimasysteme zu arbeiten .

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist ein 1992 gegründetes Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft Gründung & Größe: Gegründet 1992; rund 480 bis 500 Beschäftigte Leitung: Interdisziplinäres Direktorium (u. a. Johan Rockström und Ottmar Edenhofer) Finanzierung: Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft; Grundfinanzierung durch das Land Brandenburg, den Bund und die Länder



… Rockström erklärte, die Berichte seien fair. „Der IPCC steht für objektive, evidenzbasierte Wissenschaft und ist die einzige verlässliche Grundlage für unsere Politikgestaltung“, sagte er. „Der IPCC fasst alle freiwilligen Beiträge von Wissenschaftlern aus aller Welt, dem globalen Süden und Norden, zusammen und erstellt gemeinsam eine Synthese etablierter Forschungsergebnisse.“

… Die UN hat bereits festgestellt, dass die Welt auf einen Temperaturanstieg von 2,8 °C zusteuert – ein Wert, der laut früheren IPCC-Berichten schwerwiegende und in einigen Fällen irreversible Folgen haben würde, wie das Abschmelzen von Eiskappen und Gletschern, den Anstieg des Meeresspiegels, die Korallenbleiche und extreme Wetterereignisse.

… Rockström erklärte, selbst bei einer Verzögerung des AR7 würden die wissenschaftlichen Erkenntnisse des AR6 ausreichen, um zu zeigen, dass die im Vorjahr vor der COP30 eingegangenen Verpflichtungen deutlich verbessert werden müssten. „Wir verfügen über alle notwendigen Beweise. Selbst wenn man die Aktualisierungen [der Emissionszusagen] ausschließlich auf den AR6 stützen würde , wären wir immer noch auf einem enormen Fortschritt“, sagte er.

https://www.theguardian.com/science/2026/nov/19/ipcc-report-delay-climate-crisis-scientist

COP31 live: Die umstrittenen Klimaverhandlungen gehen in die Verlängerung, ohne dass ein neuer Abkommensentwurf in Sicht ist. Fossile Brennstoffe und Klimafinanzierung gehören zu den tiefen Spaltungen, die den UN-Gipfel über sein offizielles Ende hinausgeführt haben.

Ursprungsbeitrag auf WUWT

https://wattsupwiththat.com/2026/11/18/united-nations-complains-ai-models-are-not-adhering-to-their-climate-brainwashing/