Das Robert-Koch-Institut publizierte im August einen Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität – umgangssprachlich die „Hitzetoten“.
Nach den beiden hochsommerlichen Hitzewellen im Juni und Juli 2026 sprechen die wissenschaftlichen Aktivisten und die Massenmedien von teils Tausenden Hitzetoten.
Frank Bosse von den Klimanachrichten analysiert dazu:
„Man filtert die Kalenderwochen mit über 20 °C Mitteltemperatur heraus und erklärt die vom statistischen Bundesamt gelieferten Zahlen zur Übersterblichkeit in diesen Zeiten zu „Hitzetoten“. Das „Modell“ ist simpel und liefert die gewünschten Ergebnisse: In diesem Jahr sahen wir schon bis zur Kalenderwoche 29 fast 10.000 Hitzetote. Die Unterscheidung „an Hitze“ oder „mit Hitze“ wird nicht mal versucht, wie schon bei den Covid-19 Toten, könnte aber sehr wohl wichtig sein zur Einschätzung der eigentlichen Ursache eines Todesfalles. Die Überschrift steht und wird eifrig zitiert: „Der Klimawandel kostete x tausend Tote!“
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