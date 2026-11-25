Frank Bosse von den Klimanachrichten analysiert dazu:

„Man filtert die Kalenderwochen mit über 20 °C Mitteltemperatur heraus und erklärt die vom statistischen Bundesamt gelieferten Zahlen zur Übersterblichkeit in diesen Zeiten zu „Hitzetoten“. Das „Modell“ ist simpel und liefert die gewünschten Ergebnisse: In diesem Jahr sahen wir schon bis zur Kalenderwoche 29 fast 10.000 Hitzetote. Die Unterscheidung „an Hitze“ oder „mit Hitze“ wird nicht mal versucht, wie schon bei den Covid-19 Toten, könnte aber sehr wohl wichtig sein zur Einschätzung der eigentlichen Ursache eines Todesfalles. Die Überschrift steht und wird eifrig zitiert: „Der Klimawandel kostete x tausend Tote!“