„Diese Energiewende bringt uns um“, sagte der Kanzler im Februar. Und erklärte postwendend den Kernkraftausstieg, als Teil davon, als irreversibel. Die staatseigene KfW-Bank präsentierte jetzt die Rechnung dafür: ruinöse sechs Billionen bis 2045. Über 300 Milliarden pro Jahr. Zusätzlich zu den schon angefallenen rund 1000 Milliarden.
Dipl. Physiker Dr. Werner Huber
Deutschland läuft voll in die Kostenfalle eines wetterabhängigen Wind-/Sonne-Energiesystems, bei dem die zusätzlichen Systemkosten für die Behebung der Prinzipdefizite explodieren. Genau davor und vor der „massiven Schwächung“ der deutschen Industrie warnt aktuell die Radiant Energy Group (REG) aus dem Umfeld der OECD (Organisation der Industrieländer). Deutschland aber steuert weiter Richtung Selbstruin. Sehenden Auges, ohne Rücksicht auf die Folgen. Siehe Kanzler.
Weiteres Beispiel für die Fehlsteuerung: Bis zu 71 Backup-Gaskraftwerke braucht es zur Überbrückung der dunkelflaute-bedingten Brownouts und Blackouts. Ein zweites Stromsystem, völlig unwirtschaftlich! Weltweit beispiellos. Belastung für Verbraucher und Wirtschaft: über 20 Mrd. € pro Jahr in Form neuer Stromumlage ab 2031. Der Strom ja noch nicht teuer genug … Die politmediale Gemeinde marschiert, die Reihen fest geschlossen, stoisch in die Schuldenfalle. „Ich brauche keine Zahlen, um zu wissen, dass es richtig ist“, so der Finanzminister.
Den OECD-Verantwortlichen aber wird es ob solch neuem deutschen Irrealitätsfuror blümerant: Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein Absturz könnte die ohnehin fragile Globalökonomie mit sich reißen. Deshalb richtete die OECD nun mit der REG-Studie eine unmissverständliche Warnung an die deutsche Regierung: Erneuerbare Energien würden ohne Kernkraft aufgrund extremer Systemkosten „finanziell untragbar“. Dies umso mehr angesichts stark steigendem Strombedarf.
Marsch ins finanziell Untragbare aber führt zum Kollaps. Um das zu prüfen, habe ich den Energiewende-Prozess analysiert bezüglich kostenrelevanter Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Verbraucher, Staatsfinanzen. Hier die Etappen – Richtung Absturz:
Offshore-Windkraft: Rückzug von Energie-Riesen aus Nordsee-Großprojekten wegen Kostenexplosion. Folgen: Neuausschreibungen mit noch höheren Subventionen, Verzögerungen, Kostensteigerungen. Strom wird noch teurer.
Onshore-Windkraft: Trotz starkem Zubau (2020 – 2025 plus 26 % Nennleistung) nur 2,7% mehr Stromertrag. Gründe: schwache Windjahre, Abschaltungen Windparks bei viel Solarstrom, Winderschöpfung in Windparks. Zubau im windschwachen Süddeutschland erfordert noch höhere Subventionen.
Für den Zeitraum 2027 – 2030 werden gemäß EU-Klimaverordnung rund 40 Mrd. Euro Strafzahlungen fällig wegen verfehlter CO2-Reduktionsziele (aufgrund Ausstiegs aus CO2-freirn Kernkraft). Für die Zeit nach 2030 sind weitere hohe Zahlungen absehbar.
Belastung der Staatsfinanzen und Verbraucher eskaliert laut KfW auf über 300 Mrd. Euro jährlich. Folgen: Überschuldung, weiterer Zinsanstieg, Kredit- und Liquiditäts-Krise Staat, Wirtschaft, Bürger. Explosion Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, soziale Unruhen
Ab 2031 finaler Kohleausstieg. Folgen: noch höhere Strompreise wegen Wegfall billiger Kohlestrom; Strommangel, Destabilisierung Netz- und Versorgungssicherheit, Industrieabschaltungen (Vorbereitungen laufen bereits)
Aufgrund Überlast aus unbezahlbarer, instabiler Energie und akuter Finanz- und Liquiditäts-Krise stürzt die Wirtschaft ab: Firmensterben und -abwanderung, Massenarbeitslosigkeit (Jugend besonders betroffen), Ruin Staatsfinanzen und Sozialsysteme, Verteilungskämpfe, soziale Instabilität, Gewalt. Der Staat kann den Kollaps nicht mehr auffangen.
Soweit markante Abwärts-Etappen. Weitgehend vorgegeben durch die Klimagesetze und das „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts. Der Absturz am Ende mag so oder auch anders kommen, jedenfalls als harter Aufschlag für die meisten, besonders die Schwächeren. – Die Energiewende mitleidlos unsozial.
Ein böses Szenario – sofern Deutschland weiterhin einseitig seine Steuergelder für die wetterabhängige Wind-/Sonne-Only-Energievision verbrennt. Eine Vision mit teuren Defiziten: neben den Blackout-Stromlücken etwa der Verlust der Netzstabilität – ein Memento der Spanien-Blackout im April 2025 – oder die nötige ungeheure Windradanzahl mit Folge 1200-Milliarden-Vernetzungsaufwand sowie breitem Schadensspektrum von Artenvernichtung bis zur Gesundheitsbelastung zahlloser Menschen, etwa durch den extrem toxischen Rotorenabrieb von PFAS-Ewigkeitschemikalien.
Gibt es Rettung? Nur bei politischem Willensumschwung, Verzicht auf Klimadogmen und Entschärfung der Klimagesetze. Dazu ein Aktions-Dreisatz, der Deutschland wieder auf Erfolgskurs führen könnte:
- Stopp Kohleausstieg (betroffen Kraftwerksriesen mit Bestwerten weltweit bei Wirkungsgrad, Entschwefelung und Entrußung bis 99%): dadurch Erhaltung von 15 GW Leistung (entspricht 12 Kernkraftwerken), Strompreissenkung, Vermeidung Strommangel und Industrieabschaltungen – also Vermeidung von Haupt-Absturzursachen.
- Reaktivierung stillgelegter Kernkraftwerke („die sichersten weltweit“) gemäß REG-Machbarkeitsanalyse („Reaktivierung wesentlich kostengünstiger und schneller als Neubau“). Sie ist kongruent mit dem Appell ehemaliger deutscher KKW-Leiter an die Regierung: „Wir weisen als kerntechnische Führungskräfte darauf hin, dass eine Reaktivierung der deutschen Kernkraft technisch eine mögliche und sinnvolle Option ist.“ Noch seien Kompetenz, Standorte, Infrastruktur, Kraftwerksgebäude, Teile der Anlagen und des Personalstamms verfügbar. Zudem seien im Ausland deutsche Anlagen und ähnliche Kraftwerke weiter in Betrieb oder in Bau, weshalb Erfahrungen mit dem deutschen Anlagentyp vorhanden seien.
Die Reaktivierung von beispielsweise 6 KKW wäre eine Brücke zur neuen 4. KKW-Generation. Umfragen zeigen dafür mehrheitliche Zustimmung.
- Forcierte Mit-Entwicklung der 4. KKW-Generation (SMR). Vorteile: noch höhere Sicherheit; Recycling Alt-Atommüll als Brennstoff (Transmutation/Schnelle Brüter), dadurch Entschärfung Endlagerproblem; hohe Arbeitstemperatur erlaubt Wärmeauskopplung für Fern- und Industrie-Wärme; flexible Skalierbarkeit von Klein- bis Großkraftwerk; niedrige Stromkosten erwartbar. Unter den diversen Varianten am effizientesten das „Dual Fluid-Konzept“ (Wirkungsprinzip und Vergleich mit anderen Zukunftsenergien in meinem Buch „Klima-Wahrheit“). Rollout priorisieren mittels „Beschleunigungsgesetz“ (wie bei LNG-Terminals). Dann können Kohlekraftwerke sukzessiv durch 4.Generation-Kraftwerke ersetzt werden.
Dieser Aktions-Dreisatz sollte ergänzt werden durch eine drastische Entschärfung der CO2-Besteuerung, besser noch Abschaffung: Die Regierung muss endlich die von der politisch unabhängigen Klimaforschung international erarbeiteten Nachweise berücksichtigen, dass das anthropogene CO2 nur ein untergeordneter Klimafaktor ist. Und die Klima-Apokalyptik nur ein – widerlegter – Modellartefakt.
Diese Maßnahmen zusammen würden den Absturz verhindern und dank verlässlicher, kostengünstiger Energie unsere industrielle und wirtschaftliche Stärke reanimieren. Es bräuchte „nur“ den politischen Willen …
Dr. Werner Huber ist Dipl. Physiker und Autor des Buchs „Klima-Wahrheit: Ewiger Wandel, Geschichtsmacht, Klimastreit, Klima- und Energiezukunft“.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Das kann ich voll unterschreiben aber es wird in D vorläufig nicht realisiert werden.Zum einen ist es die Ignoranz der Politik,sowie das Desinteresse eines großen Teiles der Wohlstandsverblödeten deutschen Bevölkerung.
Donnerwetter, ist da Herr Huber einer ganz heißen Sache auf der Spur?
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2026/Fokus-Nr.-561-Oktober-2026-Klimaneutralitaet.pdf
Die KfW schreibt:
„Um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen, muss Deutschland nach Berechnungen von Prognos im Auftrag der KfW sechs Billionen Euro investieren. Das sind 290 Milliarden Euro im Jahr.“
Energiewende = 6 Billionen Euro Kosten = Weg in den wirtschaftlichen Zusammenbruch.
Da hat Herr Huber natürlich recht, wenn er die 290 Milliarden Euro als jährliche Zusatzkosten versteht. Nur macht die KfW genau das nicht.
Die KfW schreibt weiter:
„Betrachtet man nur die zusätzlichen Investitionen im Vergleich zu einer konventionellen (fossilen) Referenztechnologie, handelt es sich um rund 65 Milliarden Euro pro Jahr, die zusätzlich aktiviert werden müssen.“
Herr Huber verwechselt offensichtlich Investitionsbedarf mit zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten. Das sind zwei völlig verschiedene Größen.
Machen wir doch einmal die volkswirtschaftliche Rechnung auf.
Wir investieren bis 2045 ca. 65 Milliarden jährlich in den Umbau unseres Energiesystems.
Was spart Deutschland dadurch ein?
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2025/VK-Nr.-251-April-2025-fossile-Importe.pdf?utm
Die zusätzlichen Investitionen von rund 65 Mrd. € pro Jahr liegen in derselben Größenordnung wie die heutigen fossilen Energieimporte. Was bringt uns die Energiewende als Benefit zusätzlich?
Fazit: Die von Herrn Huber zitierte KfW-Studie stützt die Behauptung eines wirtschaftlichen Ruins nicht. Aus heutiger Sicht deutet mehr darauf hin, dass der Umstieg Deutschlands auf Erneuerbare Energien und das Erreichen der Klimaneutralität einen volkswirtschaftlichen Gewinn bedeutet.
Ach Björn, eine Rechnung aufmachen dass Deutschland ab 2045 komplett auf den Import von Öl, Gas und Kohle verzichten kann ist absoluter Schwachsinn. Aber darin seid ihr Grüne ganz gross….
Die Quelle des UBAs (huibuh, das ReGIERungs-Institut mit seinen wissenschaftsfernen Propagandisten, von bösen Mächten beauftragt und bezahlt?)
dürfen Sie auch ein wenig anders lesen: Zwar sind in 2025 erst ca. 20 % Erneuerbare dabei.
Aber: In der Torte werden Primärenergien verglichen.
-> Da bei vielen Formen der Elektrifizierung – wie z.B. WP und E-Auto – die Wirkungsgrade dreifach besser als bei Verbrennungstec liegen, ist der wesentlich niedrigere Gesamtenergie-Bedarf ganz stark zu berücksichtigen.
Die Entwicklung ist eindeutig, Herr Pesch.
Sie wissen, dass E‑Autos und Wärmepumpen Energie deutlich effizienter als Verbrennungsmotoren und Gasheizungen nutzen. Sie wissen auch, das dazu die Einsparungen durch Gebäudesanierung, kommen. Ein unsaniertes Haus hat ein Mehrfaches des Heizwärmebedarfs eines modernen Neubaus. Die konkreten Faktoren hängen jeweils von Fahrzeug, Gebäude und Anlagenbetrieb ab.
In den untersuchten deutschen Klimaneutralitätsszenarien steigt der Stromanteil an der Endenergie von 17 % im Jahr 2023 auf 47–59 % bis 2045. (Für 2026 wird bereits ein Anteil von knapp 23% erwartet). Zugleich sinkt die Endenergienachfrage um 32–38 %. Diese Energiebedarfe werden unter anderem mit klimaneutralem Wasserstoff, E‑Fuels und begrenzter Biomasse gedeckt werden – vor allem dort, wo direkte Elektrifizierung schwierig ist.
Ein Vergleich des heutigen Primärenergieverbrauchs mit dem künftigen Endenergiebedarf setzt unterschiedliche Bilanzgrößen nebeneinander hilft Ihnen nicht,Herr Pesch. Das verführt Sie zu falschen Schlüssen.
„Dann können Kohlekraftwerke sukzessiv durch 4.Generation-Kraftwerke ersetzt werden.“
Und genau darin liegt ein weiterer wesentlicher Vorteil der skalierbaren KKWs, sie können bein Austausch auf die vorhandene Infrastruktur aufsetzen denn es müssen keine komplett neuen Netze aufgebaut werden.
Kleine Anregung für grüne Holzköpfe. 😁👍🏼
https://youtu.be/EEIPaOpmb-s
Viel Spaß🍀
Danke für den Link. Nicht schlecht.
Da kann die links-bunt-woke Blase 🚩🏳️🌈 🏳️⚧️ gar nichts mit anfangen, da beginnt deren Horizont vor der geistigen Aufnahme.😉
Natürliche Klimaänderungen im Laufe der Erdgeschichte
Ulrich Radtke, Rektor Universität Duisburg-Essen
Olaf Bubenzer, Universität Heidelberg
2007_09_00 https://www.researchgate.net/profile/Olaf-Bubenzer-2/publication/318524816_Naturliche_Klimaanderungen_im_Laufe_der_Erdgeschichte/links/5cf7f0034585153c3db726c6/Natuerliche-Klimaaenderungen-im-Laufe-der-Erdgeschichte.pdf
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
NDR
Göttingen: Klimaforschung mithilfe von Dinosaurierzähnen
Das Forschungsteam der Universitäten Göttingen, Mainz und Bochum hat mit einer neuen Methode den Zahnschmelz von Dinosauriern untersucht. Die versteinerten Zähne stammen laut Universität aus dem späten Jura und der späten Kreidezeit. Der Zahnschmelz enthalte verschiedene Formen von Sauerstoff, den die Dinosaurier eingeatmet haben. Die Untersuchung zeigt, dass die Luft vor etwa 150 Millionen Jahren schon viel Kohlenstoffdioxid (CO2) enthalten habe. Laut der Wissenschaftler sogar viermal so viel wie zur Zeit vor der Industrialisierung – das heißt, bevor der Mensch große Mengen des Treibhausgases in die Atmosphäre ausstieß.2025_08_05https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/meilenstein-fuer-klimaforschung-mithilfe-von-dinosaurier-zaehnen,klimaforschung-100.html
Die eigentlich von PROGNOS erstellte Klimawendestudie der KfW habe ich auf Anforderung leider nicht erhalten.
Meine analoge Studie, privat und auf meiner gesamten Berufspraxis basierend, kommt aber auch auf nicht finanzierbare 7 Billionen € an Investitionen, sehr nahe an den 6 Billionen der KfW.
Vermutich hat Prognos die Investitionen für eine Speicherung zur Überbrückung einer „Dunkelflaute“ nicht mit erfasst, dafür gibt es keine technische Lösung, nur die theoretische Speicherung mit Batterien, für die ich bei 60 TWh weitere 9 Billionen € Investitionsvolumen errechnet habe. Hinzu kämen noch ca. 360 Gaskraftwerke als Reserve für ca. 500 Mrd.€.
Da sollten wir lieber die bestehenden fossilen Kraftwerke stehen lassen, soviel mehr CO2 erzeugen die auch nicht.
Hier die Studie, freue mich auf Diskussionen:
https://www.dropbox.com/scl/fi/yejjdxn106pi26bqk62if/AA_REDUZIERUNG-_CO2_-Maetzel_20.pdf?rlkey=qhk32ymvd0bhf06sky7t0lhrn&st=mlsxvhsc&e=1&dl=0
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„Für den Zeitraum 2027 – 2030 werden gemäß EU-Klimaverordnung rund 40 Mrd. Euro Strafzahlungen fällig wegen verfehlter CO2-Reduktionsziele (aufgrund Ausstiegs aus CO2-freirn Kernkraft). Für die Zeit nach 2030 sind weitere hohe Zahlungen absehbar.“
..und jetzt stellen grüne Holzköpfe wieder Ihre Idiotenbildchen von Volatilen MOMENTAUFNAHMEN als Argument f ü r eine Schwachsinnsstromakquise auf den Blog.
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Das Ziel i s t die Zerstörung Deutschlands.
Das einzige Land, das Deutschland unterstützte, war Rußland,
mit dem WICHTIGSTEN, das eine florierende Wirtschaft braucht.
MIT PREISWERTER ENERGIE.
Pipeline gesprengt…..AKWs gesprengt,…..Kohleflöze zu…..
Lieber ZWEI STROMVERSORGUNGEN mit teurem Import kombiniert. Auch noch LNG ‼️🤮
Dumm ist das neue „klug“.
Ein hervorragender Artikel. Alles drin, alles real, alles intelligent erkannt und zusammengefaßt.
Herzlichen Dank.
Wer schert sich noch um diese EU, wenn diersten Kältetoten wegen stehender Wärmepumpe bei uns aus den Häusern geholt werden ? Außer unserer Regierung natürlich.
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„Gibt es Rettung?“
Gemach, gemach, ist alles in Arbeit. Das Fetzengeld wird weltweit kollabieren, mitsamt den Läusen und Zecken, die es erschaffen haben, um davon fett zu werden. Dann sind wir nur noch ca. 2,5 Mrd. Menschen auf dem Planeten, die Auswahl ist längst abgeschlossen.
Alle technischen Errungenschaften und das Wissen bleiben erhalten, sofern keine Hitzköpfe Freudenfeuer in Amtsstuben, Polizeiwachen und Archiven machen.
Wer wird zu den mindestens 5 Mrd. gehören, die dann fehlen? Die Auswahl ist bestimmt noch nicht abgeschlossen. Alles wird sehr chaotisch erfolgen mit den entsprechenden verlustreichen Kollateralschäden. ….Bibel: Apokalypse…
Laut Bibel dauert das aber „nur“ 7 Jahre. Dann ist Schluß, wenn Christus wiederkommt und aufräumt. Aber diese Zeit wird übel, richtig übel. Die Zeiten, die wir bisher kannten waren teilweise schon übel, wie wird es wohl dann erst weltweit zugehen.
Bis dahin dauert es wohl noch etwas. Wie lange? Keiner weiß es. Israel ist der Zeiger auf der Weltuhr. Und der steht kurz vor 12. Wie kurz? Auch das weiß niemand. Es kann durchaus auch noch länger dauern. Aber wir Menschen kriegen das schon hin. Im Sauerei anrichten sind wir unübertroffen.
Durch die verheerende Seuche, die wir nur mittels Massenimpfungen überstehen konnten, wurden weltweit zwei klar voneinander unterscheidbare Menschenrassen geschaffen. Die Verteilung pro Staat ist sehr unterschiedlich, wie dieser Link aufzählt:
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Wir werden sehen, welche Rasse den Untergang dieses Systems überlebt. Und zwar so unbeschadet wie möglich, denn jene, die das durchgezogen haben, wollen ja danach weiterhin ungestört ihren Geschäften nachgehen …
So wie Herr Achatz oben auf die Bibel verweist. Obenauf sind die Hirten und wir sind ihr Viehbestand, der gehegt und gepflegt wird.
Normalerweise.
Zur Zeit werden wir ausschließlich von GmbHs regiert. GmbHs verwalten Waren. Wir sind heutzutage gleich viel wert wie Rinderhälften, und das wird nun wieder korrigiert.
Ein Covid-Link, ernsthaft?
Zu den Durchziehern: Unterschätzen Sie bitte nicht die erforderliche Anzahl an Sklaven! Wie wollen die 300.000 chinesische Wanderarbeiter ersetzen? Wer näht denen die „erschwingliche“ Kleidung? Woher kommen Kaffee, Tee, Kakao? Wer steigt in die Kohlegruben und Goldminen?
Feuerwehr, Polizei, Alten- und Kranken-Pflege?
Wahrscheinlich wird das alles (und noch viel mehr) von KI und Humanoiden erledigt.