„Diese Energiewende bringt uns um“, sagte der Kanzler im Februar. Und erklärte postwendend den Kernkraftausstieg, als Teil davon, als irreversibel. Die staatseigene KfW-Bank präsentierte jetzt die Rechnung dafür: ruinöse sechs Billionen bis 2045. Über 300 Milliarden pro Jahr. Zusätzlich zu den schon angefallenen rund 1000 Milliarden.

Dipl. Physiker Dr. Werner Huber

Deutschland läuft voll in die Kostenfalle eines wetterabhängigen Wind-/Sonne-Energiesystems, bei dem die zusätzlichen Systemkosten für die Behebung der Prinzipdefizite explodieren. Genau davor und vor der „massiven Schwächung“ der deutschen Industrie warnt aktuell die Radiant Energy Group (REG) aus dem Umfeld der OECD (Organisation der Industrieländer). Deutschland aber steuert weiter Richtung Selbstruin. Sehenden Auges, ohne Rücksicht auf die Folgen. Siehe Kanzler.

Weiteres Beispiel für die Fehlsteuerung: Bis zu 71 Backup-Gaskraftwerke braucht es zur Überbrückung der dunkelflaute-bedingten Brownouts und Blackouts. Ein zweites Stromsystem, völlig unwirtschaftlich! Weltweit beispiellos. Belastung für Verbraucher und Wirtschaft: über 20 Mrd. € pro Jahr in Form neuer Stromumlage ab 2031. Der Strom ja noch nicht teuer genug … Die politmediale Gemeinde marschiert, die Reihen fest geschlossen, stoisch in die Schuldenfalle. „Ich brauche keine Zahlen, um zu wissen, dass es richtig ist“, so der Finanzminister.

Den OECD-Verantwortlichen aber wird es ob solch neuem deutschen Irrealitätsfuror blümerant: Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein Absturz könnte die ohnehin fragile Globalökonomie mit sich reißen. Deshalb richtete die OECD nun mit der REG-Studie eine unmissverständliche Warnung an die deutsche Regierung: Erneuerbare Energien würden ohne Kernkraft aufgrund extremer Systemkosten „finanziell untragbar“. Dies umso mehr angesichts stark steigendem Strombedarf.

Marsch ins finanziell Untragbare aber führt zum Kollaps. Um das zu prüfen, habe ich den Energiewende-Prozess analysiert bezüglich kostenrelevanter Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Verbraucher, Staatsfinanzen. Hier die Etappen – Richtung Absturz:

Offshore-Windkraft: Rückzug von Energie-Riesen aus Nordsee-Großprojekten wegen Kostenexplosion. Folgen: Neuausschreibungen mit noch höheren Subventionen, Verzögerungen, Kostensteigerungen. Strom wird noch teurer.

Onshore-Windkraft: Trotz starkem Zubau (2020 – 2025 plus 26 % Nennleistung) nur 2,7% mehr Stromertrag. Gründe: schwache Windjahre, Abschaltungen Windparks bei viel Solarstrom, Winderschöpfung in Windparks. Zubau im windschwachen Süddeutschland erfordert noch höhere Subventionen.

Für den Zeitraum 2027 – 2030 werden gemäß EU-Klimaverordnung rund 40 Mrd. Euro Strafzahlungen fällig wegen verfehlter CO2-Reduktionsziele (aufgrund Ausstiegs aus CO 2 -freirn Kernkraft). Für die Zeit nach 2030 sind weitere hohe Zahlungen absehbar.

Belastung der Staatsfinanzen und Verbraucher eskaliert laut KfW auf über 300 Mrd. Euro jährlich. Folgen: Überschuldung, weiterer Zinsanstieg, Kredit- und Liquiditäts-Krise Staat, Wirtschaft, Bürger. Explosion Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, soziale Unruhen

Ab 2031 finaler Kohleausstieg. Folgen: noch höhere Strompreise wegen Wegfall billiger Kohlestrom; Strommangel, Destabilisierung Netz- und Versorgungssicherheit, Industrieabschaltungen (Vorbereitungen laufen bereits)

Aufgrund Überlast aus unbezahlbarer, instabiler Energie und akuter Finanz- und Liquiditäts-Krise stürzt die Wirtschaft ab: Firmensterben und -abwanderung, Massenarbeitslosigkeit (Jugend besonders betroffen), Ruin Staatsfinanzen und Sozialsysteme, Verteilungskämpfe, soziale Instabilität, Gewalt. Der Staat kann den Kollaps nicht mehr auffangen.



Soweit markante Abwärts-Etappen. Weitgehend vorgegeben durch die Klimagesetze und das „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts. Der Absturz am Ende mag so oder auch anders kommen, jedenfalls als harter Aufschlag für die meisten, besonders die Schwächeren. – Die Energiewende mitleidlos unsozial.

Ein böses Szenario – sofern Deutschland weiterhin einseitig seine Steuergelder für die wetterabhängige Wind-/Sonne-Only-Energievision verbrennt. Eine Vision mit teuren Defiziten: neben den Blackout-Stromlücken etwa der Verlust der Netzstabilität – ein Memento der Spanien-Blackout im April 2025 – oder die nötige ungeheure Windradanzahl mit Folge 1200-Milliarden-Vernetzungsaufwand sowie breitem Schadensspektrum von Artenvernichtung bis zur Gesundheitsbelastung zahlloser Menschen, etwa durch den extrem toxischen Rotorenabrieb von PFAS-Ewigkeitschemikalien.

Gibt es Rettung? Nur bei politischem Willensumschwung, Verzicht auf Klimadogmen und Entschärfung der Klimagesetze. Dazu ein Aktions-Dreisatz, der Deutschland wieder auf Erfolgskurs führen könnte:

Stopp Kohleausstieg (betroffen Kraftwerksriesen mit Bestwerten weltweit bei Wirkungsgrad, Entschwefelung und Entrußung bis 99%): dadurch Erhaltung von 15 GW Leistung (entspricht 12 Kernkraftwerken), Strompreissenkung, Vermeidung Strommangel und Industrieabschaltungen – also Vermeidung von Haupt-Absturzursachen. Reaktivierung stillgelegter Kernkraftwerke („die sichersten weltweit“) gemäß REG-Machbarkeitsanalyse („Reaktivierung wesentlich kostengünstiger und schneller als Neubau“). Sie ist kongruent mit dem Appell ehemaliger deutscher KKW-Leiter an die Regierung: „Wir weisen als kerntechnische Führungskräfte darauf hin, dass eine Reaktivierung der deutschen Kernkraft technisch eine mögliche und sinnvolle Option ist.“ Noch seien Kompetenz, Standorte, Infrastruktur, Kraftwerksgebäude, Teile der Anlagen und des Personalstamms verfügbar. Zudem seien im Ausland deutsche Anlagen und ähnliche Kraftwerke weiter in Betrieb oder in Bau, weshalb Erfahrungen mit dem deutschen Anlagentyp vorhanden seien.

Die Reaktivierung von beispielsweise 6 KKW wäre eine Brücke zur neuen 4. KKW-Generation. Umfragen zeigen dafür mehrheitliche Zustimmung. Forcierte Mit-Entwicklung der 4. KKW-Generation (SMR). Vorteile: noch höhere Sicherheit; Recycling Alt-Atommüll als Brennstoff (Transmutation/Schnelle Brüter), dadurch Entschärfung Endlagerproblem; hohe Arbeitstemperatur erlaubt Wärmeauskopplung für Fern- und Industrie-Wärme; flexible Skalierbarkeit von Klein- bis Großkraftwerk; niedrige Stromkosten erwartbar. Unter den diversen Varianten am effizientesten das „Dual Fluid-Konzept“ (Wirkungsprinzip und Vergleich mit anderen Zukunftsenergien in meinem Buch „Klima-Wahrheit“). Rollout priorisieren mittels „Beschleunigungsgesetz“ (wie bei LNG-Terminals). Dann können Kohlekraftwerke sukzessiv durch 4.Generation-Kraftwerke ersetzt werden.

Dieser Aktions-Dreisatz sollte ergänzt werden durch eine drastische Entschärfung der CO2-Besteuerung, besser noch Abschaffung: Die Regierung muss endlich die von der politisch unabhängigen Klimaforschung international erarbeiteten Nachweise berücksichtigen, dass das anthropogene CO2 nur ein untergeordneter Klimafaktor ist. Und die Klima-Apokalyptik nur ein – widerlegter – Modellartefakt.

Diese Maßnahmen zusammen würden den Absturz verhindern und dank verlässlicher, kostengünstiger Energie unsere industrielle und wirtschaftliche Stärke reanimieren. Es bräuchte „nur“ den politischen Willen …

Dr. Werner Huber ist Dipl. Physiker und Autor des Buchs „Klima-Wahrheit: Ewiger Wandel, Geschichtsmacht, Klimastreit, Klima- und Energiezukunft“.