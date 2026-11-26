Prof. Dr. Andreas Schulte war vom Oktober 2003 bis zum März 2023 Inhaber des Lehrstuhls für Waldökologie, Forst- und Holzwirtschaft an der Universität Münster (C4-Professur). Er studierte Forstwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen und promovierte dort am Forschungszentrum Waldsterben / Waldökosysteme, bevor er für über sieben Jahre in der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Südamerika und Südostasien arbeitete. Im Video analysiert er die sogenannte „Energiewende“:
Die Energiewende ist ein Faß ohne Boden geworden, ihre Finanzierbarkeit angesichts der Gleichzeitigkeit explodierender Kosten allein für Bürgergeld, Pflege, Rente, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur ohne soziale Verwerfungen ein Ding der Unmöglichkeit.
Zudem: Ihr Nutzen für das globale Klima ist nicht meßbar, bestenfalls angesichts der gigantischen Kosten grotesk gering. Zudem hatte ich viele Schäden und Risiken für die Umwelt und Natur, den Menschen insbesondere durch den Ausbau von Windkraft im Wald mit vielen Daten und Fakten in den vorangegangenen Videos belegt.
Im letzten Video kommen nun wie angekündigt die konkreten, sofort umsetzbaren Vorschläge in Form des 8-Punkte-Plans. Statt kreative Buchführung zur Befriedigung lokaler bis staatlicher Utopien zu betreiben, müßte folgendes Ziel für Deutschland sofort gelten: Eine weltweite und maximal umweltfreundliche Energieversorgung über Innovationen und sofort umsetzbare Investitionen mit zu gewährleisten, ohne die industrielle, finanzielle und soziale Grundlage Deutschlands zu zerstören. Neben einer einleitenden Zusammenfassung erwartet Sie im Teil 1 des Videos eine klare Zieldefinierung und die Darlegung von vier konkreten, sofort umsetzbaren Maßnahmen:
1. Moratorium Windkraft
2. Moratorium Photovoltaik auf Agrarflächen
3. Strategieänderung Photovoltaik und
4. Sofortiger Stopp der Zerstörung regelbarer Kraftwerke. Im 2. Teil des Videos werden dann Aktionsfelder in Sachen Atomenergie, Forschung & Entwicklung, der Holz-/Bioökonomie und der CO2-Steuer bzw. des Klimageldes vorgestellt.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Natürliche Klimaänderungen im Laufe der Erdgeschichte
Ulrich Radtke, Rektor Universität Duisburg-Essen
Olaf Bubenzer, Universität Heidelberg
2007_09_00 https://www.researchgate.net/profile/Olaf-Bubenzer-2/publication/318524816_Naturliche_Klimaanderungen_im_Laufe_der_Erdgeschichte/links/5cf7f0034585153c3db726c6/Natuerliche-Klimaaenderungen-im-Laufe-der-Erdgeschichte.pdf
Windräder Wissenschaftliche Arbeiten
EU-Kommission gibt zu: Windkraftanlagen gehören ausdrücklich zu den PFAS-Verbreitern2026_09_14https://tkp.at/2026/09/14/eu-kommission-gibt-zu-windkraftanlagen-gehoeren-ausdruecklich-zu-den-pfas-verbreitern/
Projected impacts of future offshore wind farms on coastal precipitation over the Northwest European shelf
nature
2026_08_12
https://doi.org/10.1038/s43247-026-03852-x
Impacts of wind farms on land surface temperature
2012_04_29
https://www.nature.com/articles/nclimate1505
Adverse health effects of industrial wind turbines
Roy D Jeffery et al
2013_05
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3653647/
Climatic Impacts of Wind Power
Lee M. Miller, David W. Keith
2018_12_19
https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.09.009
Windparks erzeugen lange Wirbelschleppen
2018_02_02
TU Braunschweig
https://magazin.tu-braunschweig.de/m-post/windparks-erzeugen-lange-wirbelschleppen/
Wind plants can impact long-term local atmospheric conditions
Scientific Reports
Nicola Bodini, Julie K. Lundquist & Patrick Moriarty
2022_09_09
https://doi.org/10.1038/s41598-021-02089-2
Wind farms dry surface soil in temporal and spatial variation
Gang Wang, Guoqing Li, Zhe Liu
2023_10
https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102000
Effect of particles from wind turbine blades erosion on mussels
Bedulina et al.
2024_12_02
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177509
Microplastics Emission from Eroding Wind Turbine Blades_ Preliminary Estimations of Volume
Technical University of Denmark
Mishnaevsky Jr. et al.
2024_12_11
https://doi.org/10.3390/en17246260
Deutlich erhöhte Inzidenz von Herzinsuffizienz und Rhythmusstörungen in Kommunen mit erheblichem Ausbau der Windenergie
Universitäts-Medizin Mainz
2026_04
https://tkp.at/wp-content/uploads/2026/05/Uni-Medizin-Mainz_-_Kogress-DGIM_April-2026-1-1.pdf
Efficient finite difference modeling of infrasound propagation in realistic
3D domains: Validation with wind turbine measurements
2026_02_05
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2025.111156
Chemical emissions from offshore wind farms_
From identification to challenges in impact assessment and regulation
Hengstmann et al.
Marine Sciences Department, Wüstland 2,
22589 Hamburg, Germany
Leibniz Univ. Hannover and Technische Universität Braunschweig,
Merkurstr. 11, 30419 Hannover, Germany
2025_04_05
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117915
A fundamental basis for all living creatures, mechanotransduction, is significantly endangered by periodic exposure to impulsive infrasound and vibration from technical emitters – in particular cardiovascular and embryological functions
„SCIREA Journal of Clinical Medicine“
2025_04_02
https://doi.org/10.54647/cm321372
Infraschall geht ans Herz_
Studie erkennt Erkrankungsrisiko durch Windräder
ET +
2026_07_05
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/infraschall-geht-ans-herz-studie-erkennt-erkrankungsrisiko-durch-windraeder-a5521897.html
Moin Michael, ich bin zumindest dankbar für deine Links zu den Themen, auch wenn sich Wiederholungen nicht vermeiden lassen. Oft kann man die originären Arbeiten, Studien und Literaturquellen auch auf tkp.at finden. Mit Prof. Andreas Schulte ist weiterhin ein fundiert ausgebildeter Waldökologe und Forstwissenschaftler öffentlichkeitswirksam unterwegs. Er war zuletzt in Münster aktiv. Meine Erinnerung an Studienzeiten dort geht zurück Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre, als Prof. Wilfried Bach sich als wissenschaftlicher Pionier mit dem CO2-Haushalt in der Atmosphäre beschäftigte und aus Amerika den „initialen Klimawahn“ nach Deutschland an das Institut für Geographie mitbrachte. Manche Weiche hat er dann gestellt als Leiter in der Enquetekommission für Klimafragen und -wandel. Andreas Schulte ist ein versierter Gegenpol zur damaligen Zeit, als das CO2 als Molekül des Lebens in der Umweltplanung „abgeschossen“ wurde.
CO2- das Molekül des Lebens für diesen Planeten.
Und genau dieses Lebensmolekül wollen die Klimaretter von diesem Planeten verbannen. Dümmer und lebensfeindlicher geht nimmer.
Nur weil wir so tolerant sind, lassen wir uns das bieten. Damit hab ich auch meine Frage selbst beantworet, die meist am Schluss immer lautete: „Wie lange wollen wir uns das noch bieten lassen.?“
Meinen Sie jetzt Exxons CO2-Klimastudien ab 1977 ff.?
Wir waren mit Abstand die Besten, weltweit. Das müssen wir jetzt durchziehen und unseren Überschuss schnellstmöglich loswerden, um den weltweiten Durchschnitt zu erreichen.
Gemeinsamkeit geht nur so!
Dazu haben wir die besten POlitiker, welche die besten Ideen seit Marx durch sozialistische Überredungskunst verwirklichen. Dummerweise hat das was mit „national“ zu tun, denn wir sind tatsächlich die einzigen…
Deutschland und die Welt bewegen sich Richtung Erneuerbare Energien.
Ach Ute, die Rüstungsproduktion im 3. Reich erreichte 1944 ihren Höhepunkt, alles stand auf Endsieg! Wer glaubt mit seinen Erneuerbaren %-Bildchen die Realität abzubilden ist genau so verblendet wie die „Endsieggläubigen“ anno 1944. So sind die Deutschen halt, glauben an den Sieg, diesmal an den Sieg der „Energiewende“….
_Bin gespannt, wann die Ute ihren Nachnamen mal richtig schreibt. Die KI findet nirgendwo eine Frölich.
😀
Typisch für Frau Frölich, selektive Zahlen zu präsentieren in der Hoffnung das keiner einen Blick dahinter wirft.
In den ersten drei Quartalen 2026 (Januar bis September) wies Deutschland insgesamt einen geringen Nettostromimport von rund 0,4 TWh auf (49,2 TWh Importe gegenüber 48,8 TWh Exporten).
ABER!
Mengen und Werte (Q1–Q3 2026): Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Exportmengen um 25,5 % (auf 4,3 Mrd. Euro), während die Importmengen um 13,3 % sanken, wertmäßig aber wegen höherer Preise auf 5,7 Mrd. Euro zunahmen.
Solche Verlustgeschäfte kann man auch mit wokem Schulterklopfen nicht wirklich lange durchhalten.
Cost fast garnix.
Und beginnt man den Wegfall großer energieintensiver Indusdrien mit einzuberechnen, bzw. deren fehlende Wertschöpfung, dann kollabiert die/Ihre Milchmädchenrechnung gänzlich.
Laut der Zwischenbilanz der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) sank der gesamte deutsche Energieverbrauch in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,6 % (ein Minus von rund 279 Petajoule bzw. ca. 77,5 Mrd. kWh auf 7.470 PJ).
Deutschland und die Welt bewegen sich Richtung Erneuerbare Energien.
Das ist uns Schützer der Schöpfung zunächst doch egal, solange die Bewegung zu keiner CO2-reduktion führt, ist die Sache vom Standpunkt der Lebenserhaltung auf diesem Planeten doch in Ordnung.
Die andere Frage ist, ob das ökonomisch sich rechnet, was zu bezweifeln ist, denn in Deutschland haben wir eine starke Verteuerung der Energie. Hoffen wir, dass damit kein CO2 eingespart wird.
Nettostromimport nach Deutschland ca. 0% beim Strom, 2026.
Import nach Deutschland ca. 98% beim Erdöl.
Import nach Deutschland ca. 96% beim Gas.
Import nach Deutschland ca. 100% bei der Steinkohle.
Import nach Deutschland ca. 100% beim Uran.
Welche realistische und realisierbaren Alternativen hat Deutschland im Energiesektor?
Und wie sahen die Zahlen vor Trittin und Habeck mit „Wind und Sonne“ schicken keine Rechnung aus? Das haben Sie doch bestimmt locker vorrätig!
Ist Ute Frölich mit meiner Frage überfordert? =>
Und wie sahen die Zahlen vor Trittin und Habeck mit „Wind und Sonne“ schicken keine Rechnung aus? Das haben Sie doch bestimmt locker vorrätig!
Ach Ute, wie dumm muss man sein um nicht zu verstehen dass der Import von Energieträger kein Problem sondern Grundlage der industriellen Wertschöpfung ist. Noch nicht mal das Wort „industrielle Wertschöpfung“ lernen Grüne auf der Waldorfschule, geschweige denn dessen Bedeutung….
Wenn ich 100 Kuchen backe, wenn alle satt sind und ich 100 X zahlen muss, damit ich sie los werde und 100 Kuchen kaufen muss, wenn alle keinen haben und dafür 100 X zahlen muss, dann bin ich stolzer Netto-Null-Kuchenimporteur und um 200 X ärmer!
Die Deutsche „Energiewende“ ist ein ideologisches Projekt, wer dieses rational analysiert kann sich nur an den Kopf fassen über so viel Irrsinn. Leider sind ideologische Projekte dem Deutschen Wesen viel zuträglicher als jede Rationalität. Von daher muss auch dieses Projekt zuerst grandios scheitern bevor die Zipfelmütze davon Abstand nimmt…
Leider sind ideologische Projekte dem Deutschen Wesen viel zuträglicher als jede Rationalität.
Exakt richtig, leider glaubt ein Großteil der Deutschen Unwahrheiten oder dreisten Lügen mehr als Wahrheiten. Besonders für Weltuntergangsschilderungen sind ist die Art der Germanen empfänglich, vor 2000 Jahren und heute auch noch.
Mir fiel das schon von Kindheit an auf. Das muss wohl an einem bestimmten „Germanen-Gen“ liegen, das andere Völker nicht haben. Ich muss immer nur den Kopf schüttel, und ich frag mich seit Jahren, weshalb logische Sachverhalte zu keiner Einsicht und zu keinem Umdenken führen: Bei unseren Artikeln werden die Leute dann wieder massenhaft auftauchen.