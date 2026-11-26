Die Energiewende ist ein Faß ohne Boden geworden, ihre Finanzierbarkeit angesichts der Gleichzeitigkeit explodierender Kosten allein für Bürgergeld, Pflege, Rente, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur ohne soziale Verwerfungen ein Ding der Unmöglichkeit.

Zudem: Ihr Nutzen für das globale Klima ist nicht meßbar, bestenfalls angesichts der gigantischen Kosten grotesk gering. Zudem hatte ich viele Schäden und Risiken für die Umwelt und Natur, den Menschen insbesondere durch den Ausbau von Windkraft im Wald mit vielen Daten und Fakten in den vorangegangenen Videos belegt.

Im letzten Video kommen nun wie angekündigt die konkreten, sofort umsetzbaren Vorschläge in Form des 8-Punkte-Plans. Statt kreative Buchführung zur Befriedigung lokaler bis staatlicher Utopien zu betreiben, müßte folgendes Ziel für Deutschland sofort gelten: Eine weltweite und maximal umweltfreundliche Energieversorgung über Innovationen und sofort umsetzbare Investitionen mit zu gewährleisten, ohne die industrielle, finanzielle und soziale Grundlage Deutschlands zu zerstören. Neben einer einleitenden Zusammenfassung erwartet Sie im Teil 1 des Videos eine klare Zieldefinierung und die Darlegung von vier konkreten, sofort umsetzbaren Maßnahmen:

1. Moratorium Windkraft

2. Moratorium Photovoltaik auf Agrarflächen

3. Strategieänderung Photovoltaik und

4. Sofortiger Stopp der Zerstörung regelbarer Kraftwerke. Im 2. Teil des Videos werden dann Aktionsfelder in Sachen Atomenergie, Forschung & Entwicklung, der Holz-/Bioökonomie und der CO2-Steuer bzw. des Klimageldes vorgestellt.