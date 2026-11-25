Helmut Kuntz

Wer erinnert sich noch an die Schreckensmeldungen im Sommer über die hohe Anzahl durch die Hitzewellen „überverstorbener“ Personen? Das RKI hat nun gerechnet und genau ermittelt, wie viele es waren: [1] „Nach dem Übersterblichkeitsbericht des RKI kam es im Sommer 2026 im Zeitraum der KW 20 bis KW 33 (Mitte Mai bis Mitte August) zu einer Übersterblichkeit von geschätzten 18.800“.

Ermittelt wurde diese Anzahl „wissenschaftlich seriös und international anerkannt“

Wie das RKI seine Toten berechnet hat erklärt, wenn man sie danach fragt, jedem die KI. Weiter sagt die KI dazu: „Ja, die Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) ist wissenschaftlich seriös und international anerkannt.“

Anbei trotzdem eine Betrachtung, ob die Angabe des RKI wirklich schlüssig ist und welche Information dabei vielleicht weggelassen wurde.

Könnte man auch auf eine andere Anzahl an Sommerhitze-Verstorbenen kommen?

Wenn man die RKI-Zahlen anzweifelt, muss die Antwort „ja“ lauten. Aber wie viele könnten es dann sein?

Deshalb eine Ableitung des Autors, die ja keinesfalls richtiger sein muss als die des RKI, aber genauso als Diskussionsbasis dienen kann.

Sieht man sich Mortalitätsgrafiken dieses Sommers in Wochenauflösung, wie vom RKI dargestellt an, schaut der Mortalitätsverlauf wirklich furchtbar aus:

Nun behaupten Querdenkende als alternative These, dass eine wesentliche Anzahl dieser Hitzetoten schon wirklich verstarben, allerdings durch die zusätzliche Hitzebelastung nur zeitlich etwas „früher“, als sie ohne Hitzewelle verstorben wären.

Das folgende Bild zeigt, wie man auf diese These kommen kann.

Seit Beginn der ersten Hitzewelle stieg die Sterblichkeit sprunghaft und gewaltig an, um dann schon während dieser Welle abzuflauen und kurz danach ganz zu verschwinden. Bei den dann folgenden Hitzewellen warend die „Mortalitätsreaktionen“ nur noch Rauschen, bei der letzten sogar negativ.

Wie lässt sich dieser Mortalitätsverlauf erklären?

Fast alle aufgrund der Hitzewellen Verstorbenen waren schon recht alt, RKI: „Der größte Anteil hitzebedingter Sterbefälle entfällt auf die Altersgruppen ab 75 Jahren“. Wer in dieser Altersgruppe schon stark geschwächt war, verstarb durch die Zusatzbelastungen. Als diese verstorben waren, gab es fast keine Zusatzmortalität mehr.

Das RKI hat diese recht glaubhafte These weder geprüft, noch wenigstens in Erwägung gezogen. Der Autor findet sie aber interessant und zeigt über die folgenden Darstellungen, wie sich diese These erhärten lässt.

Die vom RKI gewählte, hohe Auflösung der Sterbezahlen sieht gut aus, zur Analyse kann die hohe Auflösung aber auch nachteilig sein. Deshalb nimmt der Autor versuchsweise anstelle der üblichen Wochenauflösung die Monatsauflösung (ab Bild 3).

Was erst einmal geradezu ins Auge fällt, ist die gewaltige Übersterblichkeit in den Wintermonaten, oft schon im September beginnend, während man die kleinen Übersterblichkeiten im Sommer schon suchen muss. Auch zeigt der Mittelwertverlauf eher ein Abnehmen der Mortalität, als einen „Klimawandel-bedingten“ Anstieg:

Nun diese Grafik mit zusätzlich gekennzeichneten Winter- und Sommer-Übersterblichkeiten und den ungefähren Zeiträumen der diesjährigen Hitzewellen.

Daran sieht man:

– Die diesjährige Sommer-Übersterblichkeit begann mit dem Juni und war eine Zeit lang erheblich größer, als in den letzten Jahren.

– Überdeutlich, dass schon nach der ersten, kurzen Hitzewelle die Übersterblichkeit drei Monate lang abnahm, obwohl noch weitere Hitzewellen folgten.

– Dass die Mortalitäts-Abnahme beim Abschluss mit einer deutlich geringeren Mortalität als in den letzten Jahren endete.

Alleine die stetige Abnahme der Mortalität schon nach der ersten Hitzewelle trotz noch folgender Hitzewellen, ist ein erhebliches Indiz für die alternative These.

Ein Versuch, die Alternativthese weiter zu erhärten

Im folgenden Bild 5 ist die wesentliche Sommer-Übersterblichkeit durch ein rotes Dreieck ausgefüllt und dieses mit gleicher Größe in die Sommer „Untersterblichkeit“ gespiegelt. Begonnen wurde mit dem Juni,obwohl der Maiwert bereits leicht ansteigt. Aber im Mai gab es keine Hitzewelle, weshalb dessen (kleiner) Anstieg nicht dem „Hitzesommer“ zugerechnet werden kann.

Schon rein optisch sieht man, dass die so hysterisch propagierte Sommer-Übersterblichkeit danach durch Untersterblichkeit kompensiert wurde, was die Alternativthese des lediglich früher (2 … 3 Monate) Versterbens nochmals erhärtet, nach Ansicht des Autors bereits belegt:

Nun kann man behaupten, solche Bildchen sind ja ganz schön, aber ohne „Mathematik“ führt so etwas zu keiner fundierten Aussage.

Deshalb „Mathematik“, auch wenn es maximal nur Dreisatzrechnen ist, zusammengefasst in der Tabelle Bild 6.

Die reine Hitzewellen-Übersterblichkeit als Summe der den Maiwert übersteigenden Verstorbenen im Juni und Juli, berechnet sich zu 4705 zusätzlich Verstorbenen.

Zum Ermitteln der darauf folgenden „Untersterblichkeit“ (welche die Übersterblichkeit kompensiert), ist es schwierig, einen eindeutigen Start-Referenzpunkt zu finden, also mit welchem Wert und Monat die Untersterblichkeit begann.

Der Endwert ist notgedrungen der Oktoberwert, weil damit die Daten enden. Mit den Daten des November wird sich dieser Wert allerdings verschieben. Das ist ein Mangel dieser Auswertung, aber der Autor wollte nicht warten, bis die Novemberdaten vorliegen.

Nimmt man als Referenz den Juliwert, ergibt sich als Summe der Referenzdifferenz von August bis Oktober ein Wert von 13.891 Personen (Verlauf dazu im Bild 7).

Nimmt man als Referenz den Augustwert, ergibt sich als Summe der Referenzdifferenz von September bis Oktober ein Wert von 10.309 Personen (Verlauf dazu im Bild 8).

Wie der Mortalitätsverlauf dieses Hitzesommers aussieht, wenn man die Untersterblichkeit von der Übersterblichkeit abzieht, zeigen die folgenden Bilder:

Was „sagen“ diese korrigierten Verläufe aus?

Wenn man die Übermortalität mit der folgenden, gewaltigen Untermortalität gegenrechnet, war die Mortalität trotz der Hitze fast normal.

Es bedeutet nicht, dass es keine Hitzetoten gab. Doch die vom RKI berechnete Anzahl „von geschätzten 18.800“ darf begründet als viel zu hoch angegeben, angezweifelt werden.

Zudem ist die Aussage des RKI durch das Weglassen dieser Betrachtung irreführend, da es schon einen erheblichen Unterschied macht, ob zum Beispiel ein 30jähriger plötzlich an Hitze verstirbt, oder über 75jährige bis Hochbetagte ein bis drei Monate früher als „natürlich“ verstarben, so bitter das in Einzelfällen auch sein mag.

Aber das gewünschte, politische Ziel solcher Berichterstattung wurde ja schon erreicht:

KI: Nach dem Extremsommer 2026 mit rund 16.000 Hitzetoten in Deutschland fordern vor allem ein breites Bündnis aus über 30 Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsverbänden, die Oppositionsparteien (Grüne und Linke) sowie eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung eine verstärkte CO₂-Reduktion.

Heutzutage kommt man nicht mehr darum herum, vorsichtshalber auch die KI zu befragen. Und was sagt diese dazu?

Die Zahl von 18.800 ist eine belastbare statistische Schätzung, die in der Wissenschaft eher als konservativ gilt – sie lässt sich also nicht als bloßes Vorziehen von ohnehin unmittelbar bevorstehenden Todesfällen wegerklären…

Was die Daten zeigen: Bei extremen Hitzeperioden – wie Ende Juni 2026 – bleibt dieser deutliche Rückgang in den Folgewochen jedoch weitgehend aus oder fällt wesentlich kleiner aus als der vorherige Anstieg. Studien zeigen, dass ein Großteil der Betroffenen ohne die Hitzebelastung noch Monate oder sogar Jahre gelebt hätte.

Sie glaubt als der „Wissenschaft“ und Studien. Und mit der Behauptung „Bei extremen Hitzeperioden – wie Ende Juni 2026 – bleibt dieser deutliche Rückgang in den Folgewochen jedoch weitgehend aus oder fällt wesentlich kleiner aus als der vorherige Anstieg“, liegt sie eindeutig daneben, weil die Verlaufsbilder genau das Gegenteil zeigen. Die Wahrheit ist für die KI also nicht immer „wissenschaftlich“.

Quellen

[1] RKI Wochen­bericht zur hitze­bedingten Morta­lität Kalenderwoche 37/2026 (07.09. bis 13.09.2026) Stand: 24.09.2026 Hitze und Übersterblichkeit in Deutschland

Von den geschätzten 16.000 hitzebedingten Sterbefällen sind etwa 9.600 infolge der besonders heißen KW 26 Ende Juni und etwa 4.200 Sterbefälle infolge der Hitze in den KW 31 bis 33, also Ende Juli bis Mitte August entstanden. Die Auswirkungen der Hitze könnten sogar noch größer sein als mit dem Hitze-Modell berechnet. Nach dem Übersterblichkeitsbericht des RKI kam es im Sommer 2026 im Zeitraum der KW 20 bis KW 33 (Mitte Mai bis Mitte August) zu einer Übersterblichkeit von geschätzten 18.800 (95%-PI: 13.300; 23.400).

[2] EIKE Mai 02, 2021: Oh wie ist Statistik schwer, wenn nicht der einfache Inzidenzwert wär …

[3] EIKE Apr. 13, 2021: Inzidenzwert-Ermittlung und dessen Anwendung unter einem „Aluhut“ betrachtet

[4] EIKE Juli 31, 2025: Die Pegeldaten von Tuvalu zeigen weiterhin keinen Untergang, trotzdem müssen die westlichen Länder dafür bezahlen.