Andy May

In den letzten beiden Beiträgen habe ich die ursprünglichen 647 „Pages 2k“-Proxies durchforstet, um die besten Proxies zu finden. Ich bin bekanntlich kein Befürworter der statistischen Zusammenfassung von Proxies zu hemisphärischen oder globalen Temperatur-Rekonstruktionen. Proxies, die gut mit historischen, geologischen und archäologischen Aufzeichnungen in der Region um den Proxy herum übereinstimmen, können zur Untersuchung lokaler Klimaveränderungen herangezogen werden (Soon & Baliunas, 2003) & (Soon et al., 2003b), nicht jedoch zur Untersuchung globaler oder hemisphärischer Veränderungen. Die regionalen Unterschiede sind zu groß, die wenigen Langzeit-Proxies sind zu ungenau und die Wetterprozesse weltweit sind noch zu wenig verstanden.

Aufgrund lose miteinander verbundener regionaler Wetter-Oszillationen wie der AMO (~64 Jahre) und der ENSO (~2,4 – 5,5 Jahre) variieren Wetter (und Klima) sowohl zeitlich als auch regional. Geologische Aufzeichnungen (Proxies) deuten darauf hin, dass viele dieser Oszillationen seit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Jahren einem weitgehend regelmäßigen Muster folgen. Es ist möglich, dass diese Oszillationen auf die Umlaufbahnen der Erde in Kombination mit der Variabilität der Sonne und den Umlaufbahnen des Mondes und anderer Planeten im Sonnensystem zurückzuführen sind (Scafetta, 2010), (Stefani, 2026), (Stefani, 2021). Wie diese Kräfte zusammenwirken und unser Klima beeinflussen, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt, doch können wir Klimaschwankungen mithilfe gut vernetzter Wetterstationen und Proxies beobachten. Es gibt zwei sehr hochwertige Proxy-Aggregate (eine lokale Rekonstruktion aus mehreren Proxies), auf die ich mich häufig beziehe. Es handelt sich dabei um einen indonesischen Ozean-Proxy von Yair Rosenthal (Rosenthal et al., 2013) und einen grönländischen Proxy von Bo Vinther (Vinther et al., 2009). Die beiden Proxy-Aggregate sind in Abbildung 1 dargestellt. Da es sich bei den meisten Proxies um Aggregate handelt, werde ich in diesem Beitrag die Begriffe „Proxy“ und „Proxy-Aggregat“ synonym verwenden, wie es üblicherweise der Fall ist.

Dieser Beitrag beschreibt zusammen mit meinen beiden letzten Beiträgen (hier und hier) meine Suche nach weiteren hochwertigen Proxies, die gut dokumentierten historischen, glazialen und archäologischen Aufzeichnungen angemessen entsprechen. Die Glaubwürdigkeit eines Proxies hängt davon ab, wie gut er mit der bekannten Geschichte des Gebiets und den Gletscherrückzügen und -vorstößen in der Region übereinstimmt. Unabhängig von seiner Korrelation mit den modernen instrumentellen Messdaten muss ein Proxy als ungültig angesehen werden, wenn er nicht mit diesen lokalen Ereignissen übereinstimmt. Temperaturschätzungen und Chronologien auf Basis von Proxies weisen oft erhebliche Unsicherheiten auf; daher benötigen sie unterstützende externe Daten, um als glaubwürdig zu gelten. Historische, archäologische und glaziale Aufzeichnungen sind nützliche Maßstäbe für die Beurteilung der Qualität von Proxies.

Die charakteristischen Merkmale von Abbildung 1 sind das Holozän-Klimamaximum, das von etwa 8000 v. Chr. bis etwa 4000 v. Chr. dauerte, gefolgt von einer neoglazialen Abkühlung bis in die Tiefen der Kleinen Eiszeit hinein. Der kälteste Zeitpunkt der Kleinen Eiszeit variiert regional: In Europa liegt er zwischen ca. 1650 und 1715, im südlichen Pazifik hingegen zwischen ca. 1800 und 1820. Im Anschluss an die Kleine Eiszeit erwärmt sich der größte Teil der Welt und geht in die moderne Warmzeit über. Ausnahmen bilden der größte Teil des Südlichen Ozeans, Teile des südlichen Pazifiks und fast die gesamte Antarktis.

Einige wichtige historische Ereignisse sind in Abbildung 1 nicht ausgewiesen, doch die historische Warmzeit der Bronzezeit (auch bekannt als minoische oder mykenische Warmzeit), die der Welt das Ägyptische Neue Reich, die chinesische Shang-Dynastie und die minoische Palastkultur bescherte, ist von etwa 1800 v. Chr. bis 1000 v. Chr. deutlich zu erkennen, wobei die einzelnen Datensätze unterschiedliche Spitzenwerte aufweisen. Ebenso lässt sich der historische Zusammenbruch der Bronzezeit (Cline, 2014) etwa zwischen 1200 und 800 v. Chr. in den Aufzeichnungen erkennen, gefolgt vom griechischen Dunklen Zeitalter, der römischen Warmzeit, [1] dem europäischen Dunklen Zeitalter (~400 bis 800 n. Chr.), der mittelalterlichen Warmzeit (~800 bis 1200 n. Chr.) und der Kleinen Eiszeit. Keine dieser Warm- und Kaltphasen verläuft weltweit synchron; sie variieren in der Regel zeitlich je nach Breitengrad und Region und sind in den mittleren bis hohen nördlichen Breiten am ausgeprägtesten. In den Tropen und auf der südlichen Hemisphäre sind sie im Allgemeinen weniger ausgeprägt.

Erkenntnisse

In meinem letzten Beitrag habe ich aufgeführt, was ich bei meiner ersten Untersuchung der Pages-2k-Proxys herausgefunden habe; die Liste lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Regressionen zwischen instrumentellen Temperaturdaten und Proxydaten können zu ungenauen Ergebnissen führen, wenn das Kalibrierungsintervall kurz, verrauscht, geografisch nicht abgestimmt oder durch eine geringe Proxy-Sensitivität gekennzeichnet ist. „Standardumrechnungen“ wie die von Dansgaard et al. für δ¹⁸O-Proxys oder die Mg/Ca-Umrechnung von Anand & Elderfield sind vorzuziehen. Langfristige Klimaveränderungen können durch regionale Schwankungen überdeckt werden. Regionen verändern sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit; durch Mittelwertbildung können daher bedeutende Klimaveränderungen wie die mittelalterliche Warmzeit oder die Kleine Eiszeit ausgeblendet werden. Die Klimaanomalien der mittelalterlichen Warmzeit und der Kleinen Eiszeit sind auf der Nordhalbkugel deutlich stärker ausgeprägt. Die Kombination von Proxies erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der regionalen Kohärenz, historischer Ereignisse und der Proxy-Auswahl, weil bedeutende regionale Klimaereignisse abgeschwächt oder zeitlich verschoben werden können. Gute Proxies sind lokal aussagekräftig, wenn sie durch historische, geologische und archäologische Daten gestützt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Punkte habe ich die verbleibenden Proxies noch einmal durchgesehen. Abbildung 2 zeigt die Standorte der 255 Nicht-Baumring-Proxies als graue Punkte. Die 128 „endgültigen“ Proxies sind blau überlagert. Die 57 „besten“ Proxies sind blau eingekreist und bilden den Gegenstand dieses Beitrags.

Kriterien der Proxy-Auswahl

Die bedeutendsten und am besten dokumentierten klimatischen Ereignisse der letzten 2.000 Jahre sind die mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit (Behringer, 2010) & (Parker, 2012). Diese Ereignisse (siehe diese Zeitleiste) sind auf der Nordhalbkugel sehr gut dokumentiert. Geologische Aufzeichnungen (hauptsächlich fossile Gletschermoränen) zeigen, dass diese Ereignisse auch auf der Südhalbkugel und in den Tropen zu beobachten sind, allerdings nicht so deutlich wie auf der Nordhalbkugel (Bray, 1968) & (Solomina et al., 2015). Keines der beiden Ereignisse verlief weltweit synchron, daher ist die lokale oder regionale zeitliche Einordnung der einzelnen Proxydaten von Bedeutung. In diesem Beitrag müssen die lokale zeitliche Einordnung und die Bedeutung jedes historischen oder geologischen Ereignisses, sofern verfügbar, durch einen Proxy nachgebildet werden, damit dieser als einer der besten Proxys ausgewählt werden kann.

Anschließend schloss ich alle Proxies aus, die zwischen 1870 und 1900 [2] weniger als vier Werte aufwiesen, war dies doch mein Referenzzeitraum für den Anomalie-Mittelwert und der früheste Zeitraum mit verlässlichen instrumentellen Daten. Außerdem habe ich Proxies ausgeschlossen, die keine gültigen Maßeinheiten aufwiesen. Wie in Tabelle 1 zusammengefasst, wurden durch diese Einschränkungen weitere 127 Proxies entfernt, sodass 128 übrig blieben. Von diesen 128 habe ich aus den in diesem Beitrag beschriebenen Gründen weitere 71 Proxies entfernt.

Verwendung von „Standard“-Korrelationen zur Umrechnung von Proxies in ΔT

Wie im ersten Beitrag erläutert, verwenden viele Eiskernforscher Standard-Korrelationssteigungen (δ¹⁸O/°C), um ihre δ18O-Proxywerte aus Eiskernen in Temperaturen umzurechnen. Diese Korrelationen werden aus Temperaturen und δ¹⁸O-Werten (oder anderen Proxy-Messungen) abgeleitet, die an der gleichen Probe gemessen wurden, anstatt Aufzeichnungen von Lufttemperatur- oder Meerestemperatur mit einem möglicherweise nicht damit in Zusammenhang stehenden Proxy zu vergleichen. Diese probebasierten Steigungen sind heute gültig und variieren regional, wie in Abbildung 3 dargestellt. Guan et al. weisen darauf hin, dass diese Steigungen zwar heute funktionieren, sich aber auch zeitlich verändern. Sie sind also im Zeitverlauf nicht konstant und weisen keine Stationarität auf (Guan et al., 2016). Dies trägt lediglich zur Komplexität und Ungenauigkeit der Temperaturberechnung aus Eisbohrkern- und anderen δ¹⁸O-Messungen bei. In dieser Arbeit habe ich keine zeitliche Korrektur der Steigungen vorgenommen und Stationarität angenommen, obwohl dies nicht der Fall ist. Diese Annahme wird auch von Pages 2k und den meisten Forschern getroffen.

Korrelationen von Proxies mit unabhängigen instrumentellen Temperaturen führen häufig zu anomalen Ergebnissen. Beispiele für „Standard“-Umrechnungsfaktoren von Dansgaard und Kollegen (Dansgaard et al. 1964 & 1973) sind in Abbildung 3 dargestellt. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass außerhalb der in Abbildung 3 dargestellten Gebiete die aktuellen δ¹⁸O-Steigungen stark variieren können (Guan et al., 2016) und in den Tropen sowie anderen Regionen oft negativ sein können. Hinzu kommen mögliche zeitliche Probleme mit diesen Steigungen.

Die in Abbildung 3 angegebenen aktuellen Umrechnungsfaktoren weisen alle akzeptable statistische Werte auf, mit Ausnahme der Standorte im Nordatlantik, und sind den aus Korrelationen abgeleiteten Faktoren vorzuziehen. Bei Pages 2k werden keine individuellen Umrechnungen von δ¹⁸O und anderen Proxy-Messungen in Temperaturen vorgenommen. Sie verwenden ein kompliziertes Verfahren mit mehreren Proxies, das Korrelationen zwischen Proxies und der Temperatur über ein weitläufiges Gebiet mit einem Radius von 2.000 km einbezieht. Ihr Verfahren basiert jedoch im Grunde genommen weiterhin auf einer linearen Korrelation zwischen Proxies und der Temperatur (Pages 2K, 2017), die mindestens 20 Proxy-Messungen über ihren instrumentellen Zeitraum (1850–2000) sowie p < 0,05 erfordert.

Mein Interesse gilt der Ermittlung einzelner Proxies von höchster Qualität, daher habe ich nicht versucht, ihr Verfahren mit mehreren Proxies nachzubilden. Stattdessen habe ich jeden Proxy mit den Punkten korreliert, die er innerhalb des NOAA-GlobalTemp-Instrumentalgitters (von 1870 bis 2020) in der dem Proxy am nächsten gelegenen Gitterzelle aufwies. Die OLS-Korrelationen (Ordinary Least Squares) zu den Eiskern-Proxies von Vinther, Agassiz und Renland sind in Abbildung 4 als rote Kurven in den oberen Diagrammen dargestellt. Die blauen Kurven zeigen die ΔT-Umrechnung unter Verwendung des Umrechnungsfaktors für die grönländische Küste aus Abbildung 3.

In Abbildung 4 zeigen die oberen Diagramme, dass die Umrechnung aus Abbildung 3 (blau) recht gut mit der linearen OLS-Korrelation (rot) mit instrumentellen Daten für den Renland-Eiskern übereinstimmt, jedoch sehr schlecht mit dem Agassiz-Proxy-Aggregat von 2008. Beide Datensätze stammen direkt aus der Pages-2k-Datenbank, und ihre Pages-2k-Proxy-Bezeichnung ist im Titel angegeben. Diese beiden Standorte bilden die wichtigsten Rohdaten für Vinthers grönländischen Proxy-Aggregat aus dem Jahr 1979 (Vinther et al., 2009), das in Abbildung 1 in Orange dargestellt ist. Die unteren Diagramme in Abbildung 4 vergleichen die beiden ΔT-Umrechnungen für jeden Proxy. Das ΔT aus der OLS-Korrelation ist auf der y-Achse und das Standard-ΔT aus Abbildung 3 auf der x-Achse dargestellt. Während die Agassiz-Korrelation statistisch besser abschneidet, ist die visuelle Korrelation im oberen Diagramm schlecht, so dass der aus der OLS abgeleitete Umrechnungsfaktor wahrscheinlich fehlerhaft ist.

Ein Vergleich der Abbildungen 4 und 5 hilft, das Problem zu verdeutlichen. Der auf der Korrelation basierende Umrechnungsfaktor weist, wie in Abbildung 5 dargestellt, eine sehr geringe Steigung (0,044 °C/‰) auf. Die OLS-Statistik kann irreführend sein, wenn die Steigung gering ist. Beachten Sie den großen Unterschied in der Skalierung der y-Achse zwischen den beiden unteren Diagrammen in Abbildung 4. Ein Korrelationskoeffizient allein kann nicht bestimmen, ob eine Kalibrierung physikalisch sinnvoll ist. Eine Kalibrierung mit einer sehr geringen Steigung kann die instrumentellen Temperaturen zwar statistisch reproduzieren, erzeugt nach der Umrechnung jedoch fast keine aussagekräftige Variabilität der Proxydaten.

In Abbildung 5 bedeutet die geringe Steigung des Kalibrierungsdiagramms für die Agassiz-Umrechnung (oben links), dass bei dieser OLS-Anpassung nahezu jeder δ¹⁸O-Wert mit einer NOAA-Temperatur übereinstimmen kann. Infolgedessen verläuft das umgerechnete ΔT im Diagramm oben rechts nahezu geradlinig. Die Steigung für Renland (unten links) ist steiler (1,1 °C/‰), was zu einem aktiveren berechneten ΔT im Diagramm unten rechts führt, das besser mit der Standardumrechnung übereinstimmt, wie im Diagramm oben rechts in Abbildung 4 dargestellt.

Langfristige Klimaveränderungen können durch regionale Variationen überdeckt werden

Je nach den ausgewählten Proxies und deren Aufbereitung können wichtige Klimamerkmale wie die mittelalterliche Warmzeit in einer Zusammensetzung erscheinen oder verschwinden, wie in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6 zeigt, wie empfindlich wichtige Klimamerkmale gegenüber der Auswahl der Proxies sind, selbst wenn nur die besten Proxies verwendet werden. Diese „Verflachung“ bedeutender Klimaveränderungen wird in der Regel durch Ereignisse verursacht, die aufgrund regionaler Klima-Oszillationen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten auftreten; jedoch kann auch eine ungenaue Datierung der Proxy-Proben zu diesem Verflachungsproblem beitragen.

Die Klima-Anomalien der Mittelalterlichen Warmzeit und der Kleinen Eiszeit

Die mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit sind in historischen Berichten gut dokumentiert (Behringer, 2010) & (Parker, 2012). Diese Klima-Anomalien sind auf der Nordhalbkugel deutlich stärker ausgeprägt. Bei den Proxies in Abbildung 7 handelt es sich lediglich um standardisierte Temperaturumrechnungen, die entweder auf den Dansgaard-Temperaturumrechnungskurven aus Abbildung 3 oder auf der vom ursprünglichen Proxy-Forscher verwendeten Umrechnung basieren (bezeichnet als „as is“).

In Abbildung 7 sind die mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit in der Arktis sehr deutlich zu erkennen, wenn man ausschließlich die mittels Standardkonvertierungen umgerechneten Proxies oder die vom ursprünglichen Proxy-Forscher in Temperatur umgerechneten Proxies heranzieht. Die Perioden sind – bei erheblicher Streuung – in den mittleren nördlichen Breiten sowie vom Äquator bis 30° N erkennbar. In den tropischen südlichen Breiten sind die Perioden kaum zu erkennen, in den mittleren südlichen Breiten hingegen sichtbar.

Für die Diagramme in Abbildung 7 werden Lücken bis 20 Jahre in jedem Proxy interpoliert, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass für ein bestimmtes Jahr mehrere Proxies zur Mittelwertbildung zur Verfügung stehen. Die Wahl fiel auf 20 Jahre, da ein klimatisches Ereignis üblicherweise als ein Ereignis definiert wird, das länger als 30 Jahre andauert. Die Mittelwerte in den Abbildungen 6, 7 und 8 sind nicht flächengewichtet, da sie bereits nach Breitengrad aufgeschlüsselt sind. Sie sind auch nicht nach Unsicherheit gewichtet, weil sich die Unsicherheit nur schwer berechnen lässt, wenn mit einer hohen regionalen Variabilität zu rechnen ist.

Alle geeigneten Proxies sind in Abbildung 8 dargestellt; sie wurden mittels OLS-Anpassungen abgeleitet. Anhand dieser Proxies sind die mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit in allen Breitengraden sichtbar, mit Ausnahme des antarktischen Bereichs von 90° S bis 60° S, obwohl beide in den Tropen nur schwach ausgeprägt sind.

Sowohl in Abbildung 7 als auch in Abbildung 8 ist die mittelalterliche Warmzeit und die Kleine Eiszeit nur nördlich von 30° N deutlich zu erkennen. In den Breitengraden nördlich von 30° N ist zudem eine starke Streuung der Proxy-Werte zu beobachten, was auf eine hohe regionale Variabilität hindeutet.

Die statistische Kombination von Proxies kann klimatische Ereignisse abgeschwächt darstellen

Die Abbildungen 7 und 8 verdeutlichen, wie riskant die Kombination von Proxies ist. Die Auswahl der Proxies – selbst unter den allerbesten – kann bei einem statistischen Komposit einen großen Unterschied ausmachen. Aus diesem Grund empfehle ich nach wie vor, Proxies zur Bewertung des Klimawandels einzeln zu verwenden. Die qualitativ hochwertigsten Proxies sind meiner Meinung nach diejenigen, die anhand der Dansgaard-Umrechnungsfaktoren in Abbildung 3 umgerechnet oder vom ursprünglichen Proxy-Forscher in Temperaturwerte umgerechnet wurden. Leider fallen viele Proxies nicht in diese Gruppen.

Die meisten Proxies, die es nicht auf die Liste der „besten Proxies“ geschafft haben, scheiterten daran, dass ihre Umrechnung von den Rohwerten der Proxies in Temperaturen als unzuverlässig eingestuft wurde. Dies lag in der Regel daran, dass die Umrechnungssteigungen für diesen Typ (insbesondere δ¹⁸O) von Proxy zu Proxy sehr uneinheitlich waren, die Steigungen sehr gering waren oder sie nicht mit historischen Aufzeichnungen in der Umgebung des Proxys übereinstimmten.

Über den Link unter diesem Beitrag können Sie Diagramme der besten Proxies herunterladen. Beispiele aus der herunterladbaren PDF-Datei sind in Abbildung 9 dargestellt und mit wichtigen historischen Ereignissen versehen.

Das Diagramm oben links in Abbildung 9 basiert auf Daten, die von Oppo et al. (Oppo et al., 2009) aus der Makassar-Meerenge in Indonesien erhoben und analysiert wurden. Die schwerste Dürre in der Geschichte Indonesiens ereignete sich zwischen 1790 und 1810; dass diese Dürre bis weit ins 19. Jahrhundert hinein andauerte, war teilweise auf Vulkanausbrüche in diesem Gebiet zwischen 1809 und 1835 zurückzuführen. Die Dürre ging mit einer Reihe sehr starker El-Niño-Ereignisse und mehreren ausgebliebenen Monsunregenfällen einher (Rodysill et al., 2013).

Die Grafik oben rechts in Abbildung 9 stammt aus einer Höhle in der Schweiz; die Daten wurden von Larocque-Tobler et al. erhoben und ausgewertet (Larocque-Tobler et al., 2010). Sie zeigt zunächst die bekannte mittelalterliche Warmzeit in Europa, auf welche die Kleine Eiszeit folgt. Das Profil entspricht genau der Beschreibung von Behringer (Behringer, 2010) und Geoffery Parker (Parker, 2012), die umfangreiche historische Belege für das dargestellte Temperaturprofil liefern.

Die Grafik unten links stammt aus antarktischen Eiskern-Daten, die von Steig et al. (Steig et al., 2000) erhoben und analysiert worden sind. Dies ist einer der aktiveren antarktischen Proxies, zeigt jedoch über die letzten 2.000 Jahre hinweg nur geringe Schwankungen.

Die Grafik unten rechts in Abbildung 9 zeigt Daten aus einer 350 Jahre alten Stalagmitenaufzeichnung in einer südafrikanischen Höhle, die von Sundqvist et al. (2013) erhoben und ausgewertet wurden. Die δ¹⁸O-Daten dieses Stalagmiten stimmen gut mit lokalen Temperaturaufzeichnungen überein und deuten auf einen starken Temperaturrückgang in den frühen 1700er Jahren hin, der zeitgleich mit einer kalten und trockenen Periode in Südafrika auftrat (Hannaford & Beck, 2021). Trockenperioden in Südafrika fallen oft mit El-Niño-Ereignissen zusammen (Usman & Reason, 2004), die in den frühen 1700er Jahren relativ häufig aufgetreten waren.

Befunde bzgl. Gletscher

Gletschervorstöße und -rückzüge sind „äußerst zuverlässige Anzeichen“ für den Klimawandel (Solomina et al., 2008). Dies ist in der Literatur gut dokumentiert (Bray, 1968) und (Solomina et al., 2015). Die zweitbesten Klima-Indikatoren sind historische Aufzeichnungen (Soon et al., 2003b), (Behringer, 2010) und (Parker, 2012). Der Name für den langen Zeitraum sinkender Temperaturen und vorrückender Gletscher vom Ende des Holozän-Klimamaximums um 4000 v. Chr. bis tief in die Kleine Eiszeit hinein lautet nicht ohne Grund „Neoglazial“. Zur Orientierung zeigt Abbildung 10 die Anzahl der Gletschervorstöße sowie die solaren Grand Minima (SGM) und Maxima (SGMx) der letzten 2.000 Jahre. Es handelt sich hierbei um qualitative Daten, die jedoch sehr zuverlässig sind. Die Dauer der SGMs und SGMxs ist auf der rechten Skala dargestellt und invertiert, sodass die SGMs nach oben hin eine kürzere Dauer aufweisen, was bedeutet, dass es am unteren Ende des Diagramms kälter war. Ebenso ist die Anzahl der weltweiten Gletschervorstöße auf der linken Skala invertiert, um nach unten hin kältere Bedingungen anzuzeigen.

Abbildung 10 zeigt, dass das längste große Sonnenminimum (SGM) in die Kleine Eiszeit um etwa 1470 n. Chr. fällt. Dies ist auch die Zeit mit der größten Anzahl globaler Gletschervorstöße. Die höchste Anzahl globaler Gletschervorstöße (13) trat zwischen 1450 und 1550 auf, davon acht auf der Nordhalbkugel, zwei in den Tropen und drei auf der Südhalbkugel. Zwölf davon ereigneten sich zwischen 1550 und 1700, ebenfalls mehr als in jedem anderen Zeitraum in Solominas Aufstellung (Solomina et al., 2015). Der bisherige Rekord lag bei 10 globalen Gletschervorstößen während des Zusammenbruchs der Warmphase der Bronzezeit um 1200 v. Chr., der das Ende der mykenischen Palastkultur markiert.

Diskussion

Fazit: Es ist schwierig, sich ausschließlich auf geologische Temperaturproxies zu verlassen. Die Daten können zwar recht genau sein, doch die Umrechnung der Proxy-Messwerte in Temperaturen ist problematisch. Wie bereits erläutert, sind die „Standard“-δ¹⁸O-Umrechnungen heute zwar in ihrem jeweiligen Gebiet genau, variieren jedoch stark von Region zu Region und im zeitlichen Verlauf (Guan et al., 2016). Die Proxies von Pages 2k sind nicht sehr genau; sie müssen durch andere Quellen wie historische Aufzeichnungen oder Gletscherbewegungen untermauert werden und sollten wahrscheinlich nur für kleine Regionen kombiniert, d. h. in Proxy-Aggregate umgewandelt werden.

Regionale Klimaschwankungen verlaufen nicht synchron und bewegen sich oft in entgegengesetzte Richtungen. Regionale Klimaveränderungen erschweren die Ermittlung globaler Durchschnittswerte. Dies bedeutet auch, dass große Klimaveränderungen wie die Kleine Eiszeit und die Mittelalterliche Warmzeit, die in regionalen Temperaturrekonstruktionen zwar deutlich sichtbar sind, auf globaler oder hemisphärischer Ebene „herausgemittelt“ werden können. Wichtige qualitative historische und glaziale Aufzeichnungen sollten nicht außer Acht gelassen werden; diese untermauern das Vertrauen in Proxies oder untergraben es.

Download plots of the best proxies here.

Download the R code here.

Download the bibliography here.

Link: https://andymaypetrophysicist.com/2026/11/13/best-pages-2k-proxies/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE