Kenneth Richard

Eine 2026 in der Fachzeitschrift „Communications Earth & Environment“ veröffentlichte Studie rekonstruiert anhand fossiler Pollenfunde von fünf Standorten in mittleren Höhenlagen in den Karpaten die saisonalen Temperaturschwankungen der letzten 12.000 Jahre in Ost- und Mitteleuropa (ECE).

Die Rekonstruktion zeigt kontrastierende Entwicklungen bei den Sommer- und Wintertemperaturen nach einer anfänglichen Erwärmungsphase im frühen Holozän. Die Sommertemperaturen erreichten vor etwa 7.200 Jahren einen Höchstwert von 1,4 °C über dem holozänen Mittelwert (2,4 °C wärmer als heute), bevor sie bis in die Gegenwart hinein allmählich zurückgingen.

Umgekehrt stiegen die Wintertemperaturen während des gesamten mittleren Holozäns weiter und erreichten vor etwa 2.100 Jahren ein Maximum von 1,7 °C über dem holozänen Mittelwert (1,5 °C wärmer als heute), bevor es in den letzten zwei Jahrtausenden zu einer Abkühlung kam.

Die heutige Zeit könnte zu den kühlsten Zeiträumen der letzten 10.000 Jahre in Ostmitteleuropa gehören.

In dieser Region waren die Erwärmungs- und Abkühlungsraten zudem deutlich höher als heute. Vor etwa 8.200 Jahren sanken die Sommertemperaturen innerhalb von 190 Jahren um 2 °C und die Wintertemperaturen innerhalb von 290 Jahren um 2,4 °C. In beiden Jahreszeiten kam es anschließend zu einer raschen Erholung: Die Temperaturen stiegen im Sommer um 2,1 °C (1,4 °C pro Jahrhundert) und im Winter um 2,3 °C (1,53 °C pro Jahrhundert) über einen Zeitraum von 150 Jahren.

Link: https://notrickszone.com/2026/11/22/new-study-modern-temps-are-among-the-coldest-of-the-last-10000-years-in-east-central-europe/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE