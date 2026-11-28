Von Jo Nova

Fülle dieses schwarze Loch und verwandle es in eine Wasserrutsche.

Hier gibt es neuere Nachrichten vom Pumpspeicher Kraftwerksbau in Australien. Auf Eike lasen Sie bereits öfter zu diesem Projekt. Setzt sich die Vernunft durch?

Robert Gottleibsen und Aiden Morrison hatten mit ihrer letzten Kostensteigerung recht, acht Monate bevor die Regierung dies schließlich eingestand. Nun behauptet Gottleibsen, aus hochrangigen Kreisen zu hören, dass die tatsächlichen Kosten für die Tunnel 40 bis 50 Milliarden Dollar und für die Hochspannungstürme weitere 25 Milliarden Dollar betragen werden. Sollten Gottleibsens Informationen stimmen, wären das potenziell 75 Milliarden Dollar.

Wenn dieses technische Desaster tatsächlich realisiert wird, sprechen wir von einem Projekt, das jeden Australier etwa 2.500 Dollar kosten wird. Das wären 10.000 Dollar, die Anthony Albanese jeder vierköpfigen Familie abgenommen hätte, um eine Art „Batterie“ zu bauen, die unser Kohle- und Gasnetz überhaupt nicht bräuchte und die lediglich weniger als 10 % des nationalen Strombedarfs für eine Woche decken würde.

Stattdessen sollten all diese Kosten in jedes Wind- und Solarprojekt eingerechnet werden, das darauf angewiesen ist. Wenn die Projektbetreiber dann panisch das Weite suchen, ist das ein Zeichen für den freien Markt. Halleluja !

Wir alle vergessen, dass der italienische Bauunternehmer WeBuild ursprünglich den Bau von Snowy 2.0 zu einem Festpreis von 4 Milliarden Dollar angeboten hatte, was das Unternehmen in den Ruin getrieben hätte. Daraufhin bot die Labour-Regierung ihnen (und den Gewerkschaften) einen unbegrenzten Blankoscheck zur Finanzspritze an.

Wir sind die Bergbauexperten der Welt und werden das Land mit einem 800 Meter langen Tunnel durch eines der schlimmsten Gesteinsgemische der Welt ruinieren, dessen Existenz uns schon vor Beginn der Arbeiten bekannt war. Doch wir haben die Verwerfungslinie anfangs nicht ausreichend untersucht, weil wir Angst hatten, weitere Löcher in einem Nationalpark zu bohren. So schlimm ist es. Jemand hat 50 Millionen Dollar und keine Opossums gerettet und dafür vielleicht tausendmal so viel verschwendet?

Das Wasserkraftprojekt Snowy 2.0 könnte nach katastrophalen Planungsfehlern 75 Milliarden Dollar kosten.

Von Robert Gottliebsen, The Australian

Das Snowy-2.0-Wasserkraftspeicherprojekt entwickelt sich zu unserem größten technischen Desaster. Alle australischen Steuerzahler werden die Zeche zahlen müssen, doch New South Wales muss wachsam sein, um nicht noch zusätzlich belastet zu werden.

Aus den Hochgebirgsregionen hört man, dass die Kostenexplosion bei Snowy 2.0 viel schlimmer ist, als ich vorhergesagt hatte. Wir könnten mit Ausgaben in den Hochgebirgsregionen zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar und Gesamtprojektkosten von rund 75 Milliarden Dollar rechnen – das 37-Fache der ursprünglichen Schätzung.

Daraufhin kamen einige Beamte zusammen und schätzten die Kosten auf rund 4 Milliarden Dollar. Um diese Schätzung zu untermauern, erklärte sich das italienische Unternehmen Webuild bereit, das Projekt zu einem Festpreis von etwa 4 Milliarden Dollar durchzuführen. Schon bald erkannte Webuild jedoch, dass die Kostenexplosion den internationalen Konzern in den Ruin treiben würde.

Die Planer des Projekts ignorierten die Warnungen der ursprünglichen Machbarkeitsstudie, dass der 17 km lange Tunnel durch schwieriges Gelände führen musste – darunter etwa 800 Meter durch eines der weltweit am schwersten zu durchbohrenden Gesteinsschichten – die sogenannte Long Plain Fault Zone. In Kombination mit der CFMEU (California Federal Tunnel Enforcement Unit) ergibt sich daraus eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Zwei oder drei kostengünstige Gaskraftwerke in der Nähe von Märkten hätten dieselbe Aufgabe zu einem Bruchteil der Kosten erfüllen können.

Zu allem Übel hat die verschwenderische Investition in kurzfristige Heimspeicherbatterien das Geschäftsmodell von Snowy 2.0 (sofern man überhaupt von einem solchen sprechen konnte) bereits vorher endgültig ruiniert. Da der Markt für Heimspeicherbatterien nun die nächtlichen Stromspitzen kompensiert und auch den Überschuss an billigem Solarstrom tagsüber aufzehrt, ist die Gewinnspanne für Snowy 2.0 noch geringer als zuvor.

Wenn Gottliebsen Recht hat und wir bereits 12 Milliarden Dollar für Snowy 2.0 ausgegeben haben, stehen wir vor der Wahl, ob wir die nächsten 63 Milliarden Dollar dafür ausgeben, dieses Loch weiter zu graben, oder ob wir es komplett aufgeben und das Geld für den Bau von Ultra-Super-Critical-Kohle- oder Kernkraftwerken verwenden.

Wir könnten stattdessen 15 moderne Kohlekraftwerke oder sechs Kernkraftwerke bauen.

China baut ultra-superkritische Kohlekraftwerke für nur 1 Milliarde AUD pro Gigawatt Leistung. Und das in nur drei Jahren! Selbst wenn wir die Kosten in Australien vervierfachen müssten, wären das nur 4 Milliarden AUD pro 1-GW-Kraftwerk. Wir könnten 15 moderne Kohlekraftwerke bauen, für das Geld, das wir für die Fertigstellung von Snowy 2.0 ausgeben. Selbst die kohlekritischen Schätzungen von GenCost liegen beim Siebenfachen der chinesischen Kosten, was immer noch bedeutet, dass wir neun moderne Kohlekraftwerke bauen könnten.

Südkorea baut Atomkraftwerke für 3.500 US-Dollar pro kW, was bedeutet, dass ein 1-GW-Kraftwerk 3,5 Milliarden US-Dollar kostet. Selbst bei einer Verdopplung dieser Kosten könnten wir immer noch sechs Atomkraftwerke zum gleichen Preis wie Snowy 2.0 bauen. Diese hätten dreimal so viel Strom liefern können wie Snowy 2.0 und das über 60 Jahre statt nur einer Woche. Da Snowy 2.0 selbst keine Energie erzeugt, müssen wir die Kosten für den Bau von 3 GW Wind- und Solarenergie dazu rechnen, um die 2,2 GW gespeicherten Stroms zu erzeugen, die Snowy uns möglicherweise zurückgeben würde, den Wirkungsgrad nicht betrachtet.

Wie ich bereits im Juni sagte, Snowy 2.0 ist ein Milliarden-Dollar-Schwarzes Loch:

Sobald staatlich geförderte Megaprojekte zu groß werden, um zu scheitern, gewinnen Bauunternehmen und Gewerkschaften enormen Einfluss. Wenn letztendlich die Steuerzahler oder Stromkunden die Kosten tragen müssen, kann jede Verzögerung, jede Abweichung und jede Lohnbedingung in die Endabrechnung einfließen. Was als Energiepolitik begann, wird so zu einer Infrastrukturkrankheit.

Die politische Klasse versprach den Australiern ein sauberes, günstiges und modernes Stromnetz. Stattdessen errichten sie eine schuldenfinanzierte Maschinerie, die öffentliche Gelder in private Garantien [für ausländische Unternehmen], höhere Stromrechnungen, zerstörtes Ackerland und eine dauerhafte Abhängigkeit von bürokratischen Modellen umwandelt.

Snowy 2.0 ist ein Denkmal für das organisierte Verbrechen. Es ist ein Betrug.

Mit freundlicher Genehmigung von Ballyborama und OldOzzie

https://joannenova.com.au/2026/11/snowy-2-0-full-soviet-grade-catastrophe-grows-to-75-billion/

Bereits schon lange absehbar