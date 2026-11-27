David Wojick

Die COP31 ignorierte systematisch die wachsende Umweltbewegung, deren Schwerpunkt auf der (unmöglichen) Beendigung der Nutzung fossiler Brennstoffe liegt, und das rächte sich bitter. Diese Bewegung droht, dem COP-Prozess Konkurrenz zu machen, indem sie Maßnahmen abzieht. Auch die COP selbst trieb diese destabilisierende Entwicklung kräftig voran. Also legte die Bewegung die COP lahm.

Vor drei Monaten habe ich auf zwei potenziell destabilisierende Aktivitäten hingewiesen, die Kernmerkmale der Bewegung sind. Die Bewegung hat sogar ein einprägsames Akronym: TAFF, was für „Transitioning Away from Fossil Fuels“ (Weg von fossilen Brennstoffen) steht. Beschrieben habe ich das in meinem Artikel hier.

Die erste Maßnahme ist die Ausarbeitung eines Muster-Völkervertrags zur Beendigung der Nutzung fossiler Brennstoffe. Die COP selbst basiert auf einem Vertrag aus dem Jahr 1992, der nach Ansicht vieler Umweltaktivisten ins Leere läuft. Ein neuer Vertrag könnte durchaus mit dem COP-Vertrag um Aufmerksamkeit und Ressourcen konkurrieren – sogar bis zu dem Punkt, dass die COPs überflüssig würden.

Diese von der Start-up-Initiative TAFF angestoßene Vertragsinitiative wurde auf der COP31 offiziell ignoriert. Die Verhandlungen begannen mit einer 18-seitigen Liste mit 147 Punkten, die mögliche Überlegungen und Erkenntnisse enthielt. Das Wort „Vertrag“ tauchte in dieser umfangreichen Liste kein einziges Mal auf. Die COP hätte versuchen können, die Vertragsbewegung zu kooptieren, hat dies jedoch auffällig versäumt.

Die zweite Aktivität besteht darin, die länderbezogene Entwicklung nationaler „Roadmaps“ oder Pläne zum schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zu fördern. Diese Roadmaps (in die Unmöglichkeit) sind ein offensichtlicher großer Schritt in Richtung der Ratifizierung eines Vertrags mit dem gleichen (unmöglichen) Ziel. Dass dies unmöglich zu bewerkstelligen ist, spielt in der gegenwärtigen Politik keine Rolle.

In der umfangreichen Themenliste wurde der Begriff „Roadmap“ zwar mehrfach verwendet, jedoch nie im Zusammenhang mit dieser wachsenden Umweltbewegung. Sie wurde entschieden ignoriert.

Dann öffnete die COP die TAFF-Schleusen. Während der erste lange Entwurf der Themen zumindest noch einen Hinweis auf die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe enthielt, wurde der Begriff „fossile Brennstoffe“ im zweiten Entwurf gänzlich gestrichen.

Viele COP-Delegierte waren Befürworter von TAFF und waren empört. TAFF wurde schnell zum bestimmenden Thema, was die COP in langwierige Verlängerungen und schließlich zum Scheitern trieb. Der Zusammenstoß war umfassend.

Das TAFF-Thema ist extrem. Gegner von TAFF argumentieren, bei der COP gehe es um Emissionsreduktion, nicht um den Brennstoffverbrauch. Tatsächlich lässt die Netto-Null-Doktrin gewisse Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu, solange diese kompensiert werden. Das ist es, was „Netto“ bedeutet.

Auch die großen Exportländer fossiler Brennstoffe sind nicht bereit, auf diese Einnahmen zu verzichten. Tatsächlich leitete Australien, das wertmäßig etwa ein Drittel der weltweiten Kohle exportiert, die Verhandlungen der COP31. Russland wird nicht auf Gas verzichten, ebenso wenig wie Saudi-Arabien auf Öl, und so weiter. Das sind die Realisten.

Die Befürworter von TAFF haben den für grüne Bewegungen charakteristischen, einseitigen Ansatz gewählt. Die Nutzung fossiler Brennstoffe ist die größte Emissionsquelle, also muss sie aufhören, Punkt. Wie ich bereits dargelegt habe, handelt es sich hierbei um eine riesige und gefährliche neue grüne Bewegung. Die Machbarkeit spielt für diese Leute keine Rolle.

Die Bewegung „Transitioning Away from Fossil Fuels“ (TAFF) hat sich mittlerweile fest als wichtige Kraft in der internationalen Klimapolitik etabliert. Im August habe ich gefragt, wie die COP mit dieser neuen Bewegung umgehen würde. Sie hat es geschafft!

Wie der COP-Prozess mit diesem Sieg umgehen wird, bleibt abzuwarten – sofern er dazu überhaupt in der Lage ist. Wenn eine COP keine Entscheidungen treffen kann, wozu gibt es sie dann überhaupt?

Auf jeden Fall ist TAFF eindeutig eine gefährliche, menschenfeindliche Umweltbewegung. Unsere Zivilisation wird derzeit mit fossilen Brennstoffen betrieben, und es gibt keine praktikable Alternative. Jeder ernsthafte Versuch, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren, muss zwangsläufig in eine Katastrophe führen.

Link: https://www.cfact.org/2026/11/23/cop31-collides-with-stop-fossil-fuel-movement/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE