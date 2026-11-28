Cap Allon

Die europäischen Gaspreise stiegen am Montag um 8,6 % und erreichten 96 €/MWh, weil kälteres Wetter die ohnehin schon erschöpften Reserven weiter zu schmälern drohte.

Prognosen zufolge werden die Temperaturen in Nordwesteuropa Anfang Dezember 8 °C unter dem Durchschnitt liegen.

Die EU-Gasspeicher sind nur zu 69,2 % gefüllt.

In Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft, liegen die Vorräte bei 56,6 %, verglichen mit einem saisonalen Durchschnitt von rund 87 %.

Und der Winter hat noch nicht einmal begonnen.

Brüssel hält weiterhin an dem Verbot von russischem Pipelinegas fest, wodurch Europa zunehmend von teurem Flüssigerdgas (LNG) aus Übersee abhängig wird. Darüber hinaus hat die EU ein weiteres „Darlehen“ in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine bewilligt.

Ein Jahrzehnt nach dem Pariser Abkommen ist die Industrieproduktion in Deutschland um rund 12 % geschrumpft, während sie in China um 74 % und in Indien um 42 % gestiegen ist.

Laut der EDGAR-Datenbank der Europäischen Kommission sind zwischen 2015 und 2024:

• die jährlichen CO₂-Emissionen Deutschlands um 205 Millionen Tonnen gesunken.

• die der EU um 620 Millionen Tonnen gesunken.

• die Chinas um 2.375 Millionen Tonnen gestiegen.

• die Indiens um 876 Millionen Tonnen gestiegen.

Allein China und Indien haben ihre jährlichen Emissionen um mehr als das Fünffache der gesamten Reduzierung der EU erhöht.

Die Schließung eines Werks in Ludwigshafen und die Eröffnung von fünf Werken in Shandong senkt die CO₂-Emissionen nicht, insbesondere wenn die gleichen Waren unter Einsatz von energieintensiveren, CO₂-reicheren Energiequellen hergestellt werden. Was sich ändert, ist, wer die Arbeitsplätze, die Investitionen und die Steuereinnahmen erhält.

Bezahlbare russische Energie war jahrzehntelang ein Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, insbesondere der deutschen – eine wirtschaftliche Beziehung, die Washington wiederholt zu kappen versucht hat.

Im Jahr 1962 vereinbarten drei westdeutsche Stahlhersteller, der Sowjetunion 163.000 Tonnen Rohre für die Ölpipeline „Druzhba“ zu liefern, die dazu dienen sollte, preisgünstiges sowjetisches Öl nach Mittel- und Osteuropa zu leiten. Die Kennedy-Regierung schaltete sich ein und übte Druck auf die Regierung von Bundeskanzler Konrad Adenauer aus, ein Exportembargo zu verhängen.

Sechs Jahrzehnte später griff Washington erneut ein und verhängte Sanktionen gegen Nord Stream 2.

Im Februar 2022 erklärte Präsident Biden, dass es im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine „keine Nord Stream 2 mehr geben werde“.

Daraufhin stellte Deutschland die Zulassung der Pipeline ein.

Sieben Monate später wurde das Nord-Stream-Pipelinesystem durch Explosionen lahmgelegt.

Die Vereinigten Staaten decken mittlerweile 63,2 % der LNG-Importe der EU.

Amerikanische Energieexporteure haben einen riesigen Markt erobert, chinesische Hersteller haben ihre industrielle Vorherrschaft ausgebaut, und Europa hat mit teuren Energiepreisen, industriellem Niedergang und erschöpften Gasreserven zu kämpfen.

Europäische Politiker verfolgen weiterhin eine Politik, die im Widerspruch zu den industriellen und wirtschaftlichen Interessen des Kontinents steht.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Und nun rückt der Winter 2026/27 näher, während die Gasreserven stark erschöpft sind.

Link: https://electroverse.substack.com/p/november-cold-and-snow-records-fall?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE