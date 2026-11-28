Cap Allon
Die europäischen Gaspreise stiegen am Montag um 8,6 % und erreichten 96 €/MWh, weil kälteres Wetter die ohnehin schon erschöpften Reserven weiter zu schmälern drohte.
Prognosen zufolge werden die Temperaturen in Nordwesteuropa Anfang Dezember 8 °C unter dem Durchschnitt liegen.
Die EU-Gasspeicher sind nur zu 69,2 % gefüllt.
In Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft, liegen die Vorräte bei 56,6 %, verglichen mit einem saisonalen Durchschnitt von rund 87 %.
Und der Winter hat noch nicht einmal begonnen.
Brüssel hält weiterhin an dem Verbot von russischem Pipelinegas fest, wodurch Europa zunehmend von teurem Flüssigerdgas (LNG) aus Übersee abhängig wird. Darüber hinaus hat die EU ein weiteres „Darlehen“ in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine bewilligt.
Ein Jahrzehnt nach dem Pariser Abkommen ist die Industrieproduktion in Deutschland um rund 12 % geschrumpft, während sie in China um 74 % und in Indien um 42 % gestiegen ist.
Laut der EDGAR-Datenbank der Europäischen Kommission sind zwischen 2015 und 2024:
• die jährlichen CO₂-Emissionen Deutschlands um 205 Millionen Tonnen gesunken.
• die der EU um 620 Millionen Tonnen gesunken.
• die Chinas um 2.375 Millionen Tonnen gestiegen.
• die Indiens um 876 Millionen Tonnen gestiegen.
Allein China und Indien haben ihre jährlichen Emissionen um mehr als das Fünffache der gesamten Reduzierung der EU erhöht.
Die Schließung eines Werks in Ludwigshafen und die Eröffnung von fünf Werken in Shandong senkt die CO₂-Emissionen nicht, insbesondere wenn die gleichen Waren unter Einsatz von energieintensiveren, CO₂-reicheren Energiequellen hergestellt werden. Was sich ändert, ist, wer die Arbeitsplätze, die Investitionen und die Steuereinnahmen erhält.
Bezahlbare russische Energie war jahrzehntelang ein Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, insbesondere der deutschen – eine wirtschaftliche Beziehung, die Washington wiederholt zu kappen versucht hat.
Im Jahr 1962 vereinbarten drei westdeutsche Stahlhersteller, der Sowjetunion 163.000 Tonnen Rohre für die Ölpipeline „Druzhba“ zu liefern, die dazu dienen sollte, preisgünstiges sowjetisches Öl nach Mittel- und Osteuropa zu leiten. Die Kennedy-Regierung schaltete sich ein und übte Druck auf die Regierung von Bundeskanzler Konrad Adenauer aus, ein Exportembargo zu verhängen.
Sechs Jahrzehnte später griff Washington erneut ein und verhängte Sanktionen gegen Nord Stream 2.
Im Februar 2022 erklärte Präsident Biden, dass es im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine „keine Nord Stream 2 mehr geben werde“.
Daraufhin stellte Deutschland die Zulassung der Pipeline ein.
Sieben Monate später wurde das Nord-Stream-Pipelinesystem durch Explosionen lahmgelegt.
Die Vereinigten Staaten decken mittlerweile 63,2 % der LNG-Importe der EU.
Amerikanische Energieexporteure haben einen riesigen Markt erobert, chinesische Hersteller haben ihre industrielle Vorherrschaft ausgebaut, und Europa hat mit teuren Energiepreisen, industriellem Niedergang und erschöpften Gasreserven zu kämpfen.
Europäische Politiker verfolgen weiterhin eine Politik, die im Widerspruch zu den industriellen und wirtschaftlichen Interessen des Kontinents steht.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Und nun rückt der Winter 2026/27 näher, während die Gasreserven stark erschöpft sind.
Link: https://electroverse.substack.com/p/november-cold-and-snow-records-fall?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Es gibt hier immer noch Leute, die Russland für eine Art Wohltäter halten, der mit niedrigen Gaspreisen die deutsche Industrie fördern will.
Sehen wir uns den Preisverlauf 2021 und 2026 an. 2021 war vor dem Ukrainekrieg.
Inflation ist im Diagramm nicht berücksichtigt, mit Inflation wäre der Preis 2021 im Vergleich höher. Jetzt haben wir fast dieselben Gaspreise wie 2021. Mit Inflation wäre der Gaspreis 2021 ca. 15 % höher gewesen.
Putin hatte schon vor dem Ukrainekrieg die Gaspreise deutlich erhöht. Ich wüßte keinen Grund, weshalb er in Zukunft niedigere Preise als Weltmarktpreise nehmen sollte.
Europas Problem ist nicht der Bezug von Erdgas aus USA, sondern der Bezug von Erdgas an sich. Jede Krise der Welt führt zu höheren Preisen, sei es Putins Krieg in der Ukraine, oder Trumps Krieg gegen den Iran.
Putin ist kein Wohltäter, Russland auch nicht.
Im Jahr 2025 wurden 4,25 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert und deckte im Jahr 2025 rund 4,8 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs.
2021 waren das noch 5,16 Milliarden Kubikmeter Erdgas die gefördert wurden in Deutschland.
Kann man alles beim Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) nachgelesen und nachgeprüft werden.
Erdgas, das ist keine Option für Deutschland.
Seymour Hersh –
Wie die USA die Nord Stream Pipeline sprengten
2023_02_21
https://www.youtube.com/watch?v=Ci4TfcmXPXI
Unmöglich: Tauchexperte zweifelt an Alleingang bei Nord-Stream-Sprengung
2024_11_04 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/unmoeglich-tauchexperte-zweifelt-analleingang-bei-nordstream-sprengung-a4923501.html
Nord-Stream: US-Marine war kurz vor Sprengung am Tatort
2024_10_07 https://www.anonymousnews.org/international/nord-stream-us-marine-war-kurz-vor-sprengung-am-tatort/
Moskau wirft Washington Befehl für Nord-Stream-Sprengungen vor
2024_08_19 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/moskau-wirft-washington-befehl-fuer-nordstream-sprengungen-vor-a4835659.htm
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Die USA finanzierten den Putsch in der Ukraine
(ZDF – Die Anstalt 2014)
Kompletter Beitrag:
https://odysee.com/@BehindTheMatrix:7/USA-finanzierten-Putsch-in-Ukraine-(ZDF—Die-Anstalt-2014):0
‘https://t.co/D4INsLrIT5
The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin – The New York Times
2024_02_25
https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia- war.html
Übersetzung
https://uncutnews.ch/bestaetigt-cia-baute-12-geheime-spionagebasen-in-der-ukraine- und-fuehrte-im-letzten-jahrzehnt-einen-schattenkrieg/
Pressekonferenz mit Biden und Scholz von Februar 2022. Biden kündigt UNVERHOHLEN an, Northstream zu zerstören. „Be sure, we will able to do it.“
https://twitter.com/zukunft37/status/1755182642469773732?t=6bNKweO0yXB7WuX AW3G1sA&s=19
-THE NORD STREAM PIPELINES AND THE PERILS OF CONTAINMENT
2024_02_06
https://seymourhersh.substack.com/p/the-nord-stream-pipelines-and-the
US-Journalist Tucker Carlson über Deutschland: «Wenn Ihr sogenannter Alliierter Ihr Land für Generationen zerstört – was die Biden-Regierung mit der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline getan hat – und Sie sich nicht einmal trauen, dies anzu-sprechen, ist es vergleichsweise so, als stünde ein Typ kurz davor, Ihre Frau zu vergewaltigen»
2024_04_01 https://weltwoche.de/daily/us-journalist-tucker-carlson-ueber-deutschland-wenn-ihr-sogenannter-alliierter-ihr-land-fuer-generationen-zerstoert-was-die-biden-administration-mit-der-zerstoerung-der-nord-stream-pi/
Auch ein Grund (eigentlich ein Katastrophe) warum der %-tuale Anteil der EE in Detschland so toll gestiegen ist. Grüne sind dumm, gefährlich dumm…
Es werden gerade alle LNG-Schiffe von den USA nach Europa umgeleitet, weil das Gas jetzt schon knapp wird.
Wie sagte es einst der erste Nato-Generalsekretär Lord Hastings Lionel Ismay. Ziel der Nato ist es, die Amerikaner drin zu halten, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten. Es hat sich einiges geändert, denn die Deutschen halten sich jetzt freiwillig und eigenständig unten. Sie haben ihre preisgünstige Energieversorgung mit dem zuverlässigsten Lieferanten Russland zerstört, alle friedfertigen Absprachen in den 2+4 Vereinbarungen durch den Kamin geschickt und den Flaschengeist der Charta von Paris aus 1990 tot geprügelt. Wenn sich das Volksvermögen der Deutschen nun sukzessive mit Deindustrialisierung in Schall und Rauch auflöst, sich Sondervermögen ohne Ende ansammelt, könnte man es vielleicht als ausgleichende Gerechtigkeit für rotgrünen Klimawahn bezeichnen???
Und wie man hört sagte Außenminister Wadeful, sinngemäß: Es ist nur möglich gegen Russland in Europa Frieden zu halten, als mit Russland“
CDU, das U steht für Ukraine.
Wir haben eine Partei, die sich für die Ukraine ins Zeug legt und nicht für Deutschland.
Und warum macht das die CDU? Ich dachte immer, Black Rock bestimmt den Kurs und dieses Finanzunternehmen wäre stark in der Ukraine engagiert. Bei einer Niederlage, erleidet das Black Rock und damit die CDU Schiffbruch, ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. das U könnte auch für Unverstand stehen.
Also CDU=Christlich Demokratischer Unverstand.
Und was haben das C mit christlich und das D mit demokratisch zu tun, nichts, ist CDU ist ein U-Boot fremder Interessen oder nur autistisch blind?
Aber nur die CDU? Oder?
Die EU schafft sich und die Industrie in Europa mit ihrer Politik selbst ab, vielleicht sogar im Auftrag von China und der USA! Die Länder Europas müssen langsam anfangen ihre eigene, unabhängige Politik zu machen, auf die EU zu pfeiffen und Energie so erzeugen bzw. kaufen wie es für sie am besten ist. Für Deutschland bedeuted das:
Wenn Sie sich die kWh aus den Kohlekraftwerken leisten können, können Sie das machen.
Ich kaufe keine kWh aus den Kohlekraftwerken, die sind einfach zu teuer.
Auch Gas aus Russland ist zu teuer und schafft Abhängigkeiten.
Einfach Photovoltaikstrom verwenden, wo es nur geht, keine Energiesteuer, keine CO2-Steuer, keine Stromsteuer, keine MwSt.
Das mit dem deutschen Atomstrom hat sich auf Jahrzehnte erst mal erledigt in Deutschland.
Das mit den Salzschmelzreaktoren ist ohnehin bereits in der Vergangenheit x-mal gescheitert.
Sie nennen so viele Steuern, man könnte fast meinen, die Energiekosten bestehen fast nur aus diesen?
„Das mit den Salzschmelzreaktoren ist ohnehin bereits in der Vergangenheit x-mal gescheitert.“
Immer nett wenn man absolut keine Ahnung hat, aber sehr viel Haltung. Aber so geht das nun einmal wenn man sich nur die Öffis reinzieht und von Lesch und Co. belatschern lässt.
Aircraft Reactor Experiment (ARE, 1954): Dieser kleine Reaktor mit einer thermischen Leistung von 2,5 Megawatt lief im November 1954 für wenige Tage. Er diente der US-Luftwaffe als Machbarkeitsstudie für nuklear betriebene Langstreckenbomber und erreichte Betriebstemperaturen von bis zu 860 °C.
Molten-Salt Reactor Experiment (MSRE, 1965–1969): Der deutlich bekanntere Nachfolger diente der zivilen Energiegewinnung. Der Versuchsreaktor mit 7,4 Megawatt thermischer Leistung war über vier Jahre hinweg erfolgreich in Betrieb (entspricht rund 1,5 Jahren Volllastbetrieb). Er nutzte zunächst hochangereichertes Uran-235 und später Uran-233 (erbrütet aus Thorium) in einer Fluoridsalz-Schmelze bei rund 650 °C.
Erfolgreich waren beide Projekte, aber:
Die USA konzentrierten ihre Mittel auf konventionelle Leichtwasserreaktoren und natriumgekühlte Schnelle Brüter, da diese bereits weiter entwickelt waren und sich besser zur Gewinnung von waffenfähigem Plutonium eigneten.
Dumm kann man ruhig sein, man muss eben nur wissen wonach man suchen muss.
Einfach Photovoltaikstrom verwenden, wo es nur geht, keine Energiesteuer, keine CO2-Steuer, keine Stromsteuer, keine MwSt.
Super, super, wie Tanja Stein das macht und wie sie es kann. Glückwunsch an Tanja.
Denn sie lebt bescheiden in einer Gartenhütte mit PV-Dach und Speicherbatterien.
Dafür muss SIE natürlich keine Steuern bezahlen und IHRE 20 kW-PV-Inselanlage auch bei der Bundesnetzagentur nicht anmelden. Sie lebt halt auf einer künstlichen Insel, umgeben von einem großen Meer mit anderen Menschen, welche sich diesen Luxus nicht leisten können. Irgendwie erinnert mich das an das einstige Inselleben des Robinson Crusoe.
Ist doch ganz einfach, mehr WKA , PV-und Solaranlagen, die überwiegend in China hergestellt werden und schon ist man autark , kann auf die Gaspreise pfeifen und im Gegenzug Moral exportieren. Schöne neue grüne Welt.
Und wo speicherst Du die Energie für den Winter, Ironie bitte kennzeichnen damit ich Dich nicht in der falschen Ecke einordnen kann.
Man sollte einfach die Energiegeneratoren kaufen, die einem langrfristig am günsigsten kommen inkl. aller Nebenkosten. Gas und Öl haben sich da selber rausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, wa?
Im Winter wa, Peter, Strom vom Dach, wa, da braucht man keine Gas und Öl mehr, wa…. Peter ist ja so schlau, wa….
Wa, Herr Peter Kwass, Sie haben ja wirklich hier im Forum den allerbesten Durchblick. Keiner hätte jemals geglaubt, dass Sie ein derart schlaues Kerlchen sind. Und genau solche Leute werden gebraucht.
Nehmen Sie noch Mutti Merkel hinzu, und schon werden Sie den Rest der Welt überzeugen, dass deren Bewohner mit einer solchen Politik sich ebenfalls selbst umbringen. Dann sind wenigstens alle auf demselben Level und reduzieren die Weltpopulation. Durch Aushungern und Verhungern!
Das einzige was die klugen Zeitgenossen, die anderen gerne vorschreiben wollen was diese zu nützen hätten, nie tun obwohl das die logische Konsequenz aus der Autarkie wäre, sich bei ihrem Netzversorger abzumelden, mit genügend Speicher ja absolut kein Problem.
Und dann müssen wir unsere chinesischen Freunde schnellstmöglich bitten, sie mögen ihre Freunde in Russland davon überzeugen eine gute e-Infrastruktur bis Stalingrad (äh Wolgograd) schnellstmöglich herzustellen, damit es diesmal besser mit der Verteidigung unserer Freiheit im Osten klappt als beim letzten Mal.