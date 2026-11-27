Als die EU-Kommission am 17. November zwei staatliche Hilfen in Deutschland zur Strompreissenkung für die Industrie genehmigte, wirkte das zunächst wie ein zaghaftes Umdenken in der Energiepolitik. Doch nur einen Tag später folgte dann eine EU-Vereinbarung von Rat und Parlament, durch die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien beschleunigt werden sollen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die EU an ihrem zerstörerischen Dekarbonisierungskurs festhält. Für den Industriestandort Deutschland sind das nach wie vor düstere Aussichten.

In erster Linie geht es der EU einmal mehr um Zentralisierung. Es soll ein „gemeinsamer Rahmen für die Netzentwicklungsplanung im Strom-, Wasserstoff- und Gassektor“ geschaffen werden. Dieses zentrale Szenario soll von der EU-Kommission gesteuert werden und auf „Beiträgen der Mitgliedstaaten und Interessenträger“ beruhen. Zwar profitieren zum Beispiel Betriebe aus der Stahl-, Chemie- und Glasindustrie bis 2030 von einem günstigeren Strompreis und einem Zuschuss, doch wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Planungssicherheit sieht anders aus. Die EU-Kommission lobt sich derweil selbst dafür, dass sie zum ersten Mal mehrere Hilfen miteinander kombiniert hat. Konkret geht es um Regelungen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS) und um die vorübergehende Strompreisentlastung im Rahmen des Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) und des Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF). Heißt im Klartext: Fabriken, die besonders viel Strom verbrauchen, zahlen bis 2028 für die Hälfte ihres Stroms nur noch etwa 5 Cent pro Kilowattstunde. Außerdem wird ihnen bis 2030 ein Teil der Beträge zurückerstattet, die sie aufgrund von EU-Auflagen für den Ausstoß von CO₂-Emissionen zahlen müssen. Die Kombination aus beiden Hilfen gilt allerdings zunächst nur für 2026 (von März bis Dezember).

Es handelt sich also lediglich um einen Zeitgewinn von wenigen Jahren. Die Zerstörung der deutschen Industrie wird dadurch keineswegs aufgehalten. Im Gegenteil: Einerseits sollen die EU-Mitgliedstaaten ihr Energienetz „für die Klimaneutralität fit machen“, andererseits soll Europa vollkommen „elektrifiziert“ werden. Erreicht werden soll das, indem Fristen etwa für die Genehmigung und den Netzanschluss von Projekten wie Energiespeicheranlagen und Ladestationen gestrafft werden. Die EU-Länder sollen dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze Vorrang einräumen, da diese von übergeordnetem öffentlichem Interesse seien. Sogar das Ausbleiben einer Antwort der Behörden soll künftig als stillschweigende Genehmigung gelten können. Gleichzeitig sollen für Genehmigungsverfahren einheitliche digitale Portale eingerichtet werden. Sobald diese „Genehmigungsrichtlinie“ in Kraft tritt, sollen die Mitgliedstaaten anderthalb Jahre Zeit haben, um sie in nationales Recht umzusetzen.

Die geplante „Energietransformation“ scheitert an der Wirklichkeit

Schade nur, dass der Strom für die Elektrifizierung des europäischen Kontinents nicht vom Himmel fällt. Und so kollidieren die EU-Pläne heftig mit der Realität. Nach Recherchen des „Handelsblatts“ fehlen zahlreichen deutschen Städten und Gemeinden Stromnetzanschlüsse. Der norddeutsche Energiekonzern EWE Netz schrieb beispielsweise alle Bürgermeister und Landräte in seinem Netzgebiet an und teilte ihnen mit, dass der Bau neuer Netzkapazitäten mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen werde. Vor einem ähnlichen Problem stehen etwa auch das badische Energieunternehmen E-Werk Netze und die Stadt Hamburg. Statt von einer Verdoppelung des Strombedarfs bis 2045 geht Hamburg mittlerweile von einer Verdreifachung bis 2040 aus.

Wenn die Stromnetze überlastet sind, können sich jedoch auch keine Unternehmen ansiedeln, die auf eine hohe Stromleistung angewiesen sind. Der Traum der EU-Kommission von der „Dekarbonisierung“ und von „grünen“ Arbeitsplätzen im Bereich von KI, Digitalisierung, Datenverarbeitung und „klimaneutraler“ Industrie ist dann schnell ausgeträumt. Allein der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren lag bereits 2023 bei fast 20 Terawattstunden (TWh). Das entspricht rund 3,7 Prozent des deutschen Gesamtstrombedarfs und ist mehr als doppelt so viel wie der Strombedarf der Stadt Berlin. Bis 2030 wird ein Anstieg auf über 30 TWh erwartet. Die Stromnetzengpässe bei gleichzeitiger Tabuisierung der Atomenergie werden für den Wirtschaftsstandort Deutschland also zum echten Problem. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, Batteriespeichern, Rechenzentren, Ladesäulen und industriellen Stromprojekten im Zuge der geplanten Energietransformation der EU scheitert schlichtweg an der Wirklichkeit.

Doch nicht nur für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ist der Strom in Deutschland nach wie vor zu teuer, auch Privathaushalte haben von der ebenfalls am 18. November beschlossenen Absenkung der Stromsteuer wenig. Während die Stromsteuer derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde liegt, soll sie ab dem 1. Januar 2027 auf das von der EU festgelegte Minimum von 0,1 Cent abgesenkt werden. Dennoch kommt es unterm Strich für die meisten Verbraucher in der Strom-Grundversorgung zu einer finanziellen Mehrbelastung von durchschnittlich zwei Prozent. Grund dafür sind die gestiegenen Beschaffungskosten im Großhandel. Die mit viel Tamtam angekündigte Strompreissenkung auf Landes- und EU-Ebene ist also nicht viel mehr als eine Luftnummer. Vom Strompreis in China oder in den USA ist die EU noch weit entfernt. Ein Umdenken ist so bald nicht zu erwarten. Das zeigt nicht zuletzt das Votum der EU bei der Weltklimakonferenz: Am 22. November lehnte die EU eine Abschlusserklärung rundheraus ab, weil darin kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas enthalten war. So lange die EU an der Klima-Ideologie und dem entsprechenden Geschäftsfeld festhält, ist keine Besserung für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erwarten.