Als die EU-Kommission am 17. November zwei staatliche Hilfen in Deutschland zur Strompreissenkung für die Industrie genehmigte, wirkte das zunächst wie ein zaghaftes Umdenken in der Energiepolitik. Doch nur einen Tag später folgte dann eine EU-Vereinbarung von Rat und Parlament, durch die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien beschleunigt werden sollen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die EU an ihrem zerstörerischen Dekarbonisierungskurs festhält. Für den Industriestandort Deutschland sind das nach wie vor düstere Aussichten.
In erster Linie geht es der EU einmal mehr um Zentralisierung. Es soll ein „gemeinsamer Rahmen für die Netzentwicklungsplanung im Strom-, Wasserstoff- und Gassektor“ geschaffen werden. Dieses zentrale Szenario soll von der EU-Kommission gesteuert werden und auf „Beiträgen der Mitgliedstaaten und Interessenträger“ beruhen. Zwar profitieren zum Beispiel Betriebe aus der Stahl-, Chemie- und Glasindustrie bis 2030 von einem günstigeren Strompreis und einem Zuschuss, doch wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Planungssicherheit sieht anders aus. Die EU-Kommission lobt sich derweil selbst dafür, dass sie zum ersten Mal mehrere Hilfen miteinander kombiniert hat. Konkret geht es um Regelungen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS) und um die vorübergehende Strompreisentlastung im Rahmen des Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) und des Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF). Heißt im Klartext: Fabriken, die besonders viel Strom verbrauchen, zahlen bis 2028 für die Hälfte ihres Stroms nur noch etwa 5 Cent pro Kilowattstunde. Außerdem wird ihnen bis 2030 ein Teil der Beträge zurückerstattet, die sie aufgrund von EU-Auflagen für den Ausstoß von CO₂-Emissionen zahlen müssen. Die Kombination aus beiden Hilfen gilt allerdings zunächst nur für 2026 (von März bis Dezember).
Es handelt sich also lediglich um einen Zeitgewinn von wenigen Jahren. Die Zerstörung der deutschen Industrie wird dadurch keineswegs aufgehalten. Im Gegenteil: Einerseits sollen die EU-Mitgliedstaaten ihr Energienetz „für die Klimaneutralität fit machen“, andererseits soll Europa vollkommen „elektrifiziert“ werden. Erreicht werden soll das, indem Fristen etwa für die Genehmigung und den Netzanschluss von Projekten wie Energiespeicheranlagen und Ladestationen gestrafft werden. Die EU-Länder sollen dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze Vorrang einräumen, da diese von übergeordnetem öffentlichem Interesse seien. Sogar das Ausbleiben einer Antwort der Behörden soll künftig als stillschweigende Genehmigung gelten können. Gleichzeitig sollen für Genehmigungsverfahren einheitliche digitale Portale eingerichtet werden. Sobald diese „Genehmigungsrichtlinie“ in Kraft tritt, sollen die Mitgliedstaaten anderthalb Jahre Zeit haben, um sie in nationales Recht umzusetzen.
Die geplante „Energietransformation“ scheitert an der Wirklichkeit
Schade nur, dass der Strom für die Elektrifizierung des europäischen Kontinents nicht vom Himmel fällt. Und so kollidieren die EU-Pläne heftig mit der Realität. Nach Recherchen des „Handelsblatts“ fehlen zahlreichen deutschen Städten und Gemeinden Stromnetzanschlüsse. Der norddeutsche Energiekonzern EWE Netz schrieb beispielsweise alle Bürgermeister und Landräte in seinem Netzgebiet an und teilte ihnen mit, dass der Bau neuer Netzkapazitäten mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen werde. Vor einem ähnlichen Problem stehen etwa auch das badische Energieunternehmen E-Werk Netze und die Stadt Hamburg. Statt von einer Verdoppelung des Strombedarfs bis 2045 geht Hamburg mittlerweile von einer Verdreifachung bis 2040 aus.
Wenn die Stromnetze überlastet sind, können sich jedoch auch keine Unternehmen ansiedeln, die auf eine hohe Stromleistung angewiesen sind. Der Traum der EU-Kommission von der „Dekarbonisierung“ und von „grünen“ Arbeitsplätzen im Bereich von KI, Digitalisierung, Datenverarbeitung und „klimaneutraler“ Industrie ist dann schnell ausgeträumt. Allein der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren lag bereits 2023 bei fast 20 Terawattstunden (TWh). Das entspricht rund 3,7 Prozent des deutschen Gesamtstrombedarfs und ist mehr als doppelt so viel wie der Strombedarf der Stadt Berlin. Bis 2030 wird ein Anstieg auf über 30 TWh erwartet. Die Stromnetzengpässe bei gleichzeitiger Tabuisierung der Atomenergie werden für den Wirtschaftsstandort Deutschland also zum echten Problem. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, Batteriespeichern, Rechenzentren, Ladesäulen und industriellen Stromprojekten im Zuge der geplanten Energietransformation der EU scheitert schlichtweg an der Wirklichkeit.
Doch nicht nur für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ist der Strom in Deutschland nach wie vor zu teuer, auch Privathaushalte haben von der ebenfalls am 18. November beschlossenen Absenkung der Stromsteuer wenig. Während die Stromsteuer derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde liegt, soll sie ab dem 1. Januar 2027 auf das von der EU festgelegte Minimum von 0,1 Cent abgesenkt werden. Dennoch kommt es unterm Strich für die meisten Verbraucher in der Strom-Grundversorgung zu einer finanziellen Mehrbelastung von durchschnittlich zwei Prozent. Grund dafür sind die gestiegenen Beschaffungskosten im Großhandel. Die mit viel Tamtam angekündigte Strompreissenkung auf Landes- und EU-Ebene ist also nicht viel mehr als eine Luftnummer. Vom Strompreis in China oder in den USA ist die EU noch weit entfernt. Ein Umdenken ist so bald nicht zu erwarten. Das zeigt nicht zuletzt das Votum der EU bei der Weltklimakonferenz: Am 22. November lehnte die EU eine Abschlusserklärung rundheraus ab, weil darin kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas enthalten war. So lange die EU an der Klima-Ideologie und dem entsprechenden Geschäftsfeld festhält, ist keine Besserung für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erwarten.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Will man CO2 einsparen, so ist die einzig richige Formulierung „Reduzierung des CO2-Ausstoβes“, und nicht „Erhöhung des Stromanteils“ oder „Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie“.
Nehmen wir zum Beispiel ein Walzwerk. Aus logistischen Gründen (Auftragsfertigung in Losen, dazwischen anpassen der Walzprofile) wird nicht direkt der heisse Stahl aus dem Hochofen verwendet, sondern abgekühlte Rohlinge. Diese Rohlinge werden in einem Gasofen erhitzt, dessen Verbrauch einer (kleineren) Groβstadt entspricht.
Nun ersetzen wir den Gasofen durch einen Elektroofen (praktische Aspekte wie die weniger diffundierende Wärme seien ignoriert). Der Strom kommt zu 65% von Sonne und Wind, und zu 35% aus einem Kohlekraftwerk. Die Branche jubelt: 65% grünes Walzwerk.
Viele Kosten für die benötigten Solar-und Windkraftanlagen und für das Netz. Eingespartes CO2: Null !
Die Kosten hätte man besser für Wärmerückgewinnung , Nutzung der eventuell auskoppelbaren Wärme, oder für ganz andere Bereiche genutzt.
Es ist eigentlich ein Skandal, dass es zig Institute gibt, die das Klima erforschen, aber anscheinend keins (zumindest keins mit einer von der Politik gehörten Autorität), das detaillierte Machbarkeitsstudien mit Kosten/Nutzen-Analysen und realistischen Zeitrahmen ausführt.
Wunderbar wenn das so kommt.
Wo ist da ein Gängelband wenn Projekte schneller durchgezogen werden können?
Beginnen Sie doch endlich mal mit denken. Die erforderlichen Rohstoffe sind derzeit schon bei Rekordpreisen angelandet, jedes neue Projekt was diese erfordert lässt die Nachfrage steigen und hebt die Preise kräftig an. Mal davon abgesehen das es überhaupt ausreichend Kapazitäten gäbe diese zu fördern, zu verarbeiten. Bei Generatoren liegen die aktuellen Wartezeiten bei mehreren Jahren. Eine Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft funktionieren nicht nach dem Muster Wünschdirwas.
Es wäre aber offensichtlich zuviel verlangt, wenn sich brüssler Beamte und hießige Glaubensbrüder mit den Marktgesetzen auskennen würden, dies erfordere ja Wissen und daran scheitert es eben.
Man muss die offizielle Erzählung kritisch sehen:
Staatliche Hilfen sind nur eine Umverteilung über Steuern ohne echte Preissenkungssubstanz.
Der Netzausbau ist ein massiver Kostentreiber auf der Infrastrukturseite.
Die Hoffnung auf sinkende Gesamtpreise beruht allein darauf, dass die Erzeugungskosten und wegfallende Engpasskosten (Redispatch) diese Milliardeninvestitionen irgendwann überkompensieren – das ist angesichts der enormen Baukosten stark zu bezweifeln.
Die Vorhaltung des Backups wirkt dauerhaft kostensteigernd.
Auch die enormen, unproduktiv aufgenommenen Schulden nebst steigenden Zinszahlungen sind weitere Steine am Hals beim Schwimmen durch den Transformationsstrom.
Frohlockend, kraftmeierisch und rückwegvernichtend ließ man aus dem KKW-Rettungsring und lässt man aus den Kohleschwimmflügeln die Luft ab.
Der Grund des Stromes ist viel, viel näher als das Flussufer, oder?
Und die Bürokratie wächst weiter und weiter – Brüssel darf doch nicht sterben – oder? Also weiter an der Zentralisierung bauen! So die Parole der politischen Crème de la Crème.
Fehlt da zu dem vorhandenen EU-Recht über die Mitgliedschaft der 27 europäischen Staaten nicht noch ein Gesamt-Europäisches-Gesetzbuch, das GEGB – zum regulierten TUN und LASSEN der Mitgliedsstaaten? Brüssel braucht doch Arbeit – oder?
Ergo: Nächstes Zentralisierungsziel – ALLE nur noch die gleiche Sprache! Wie damals beim Turmbau zu Babel – heutzutage das „Clean SPEECH Deal State Aid Framework“ – als unumstößliche Basis eines Turmbau zu Brüssel.
Warum haben die in der Schule geschlafen???
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Auf youtube
Klimaschwindel: Ex-ZDF Meteorologe packt aus
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue
Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
We find that a 1 ppm increase in CO2 equates to yield increases for corn, soybeans, and winter wheat of 0.12%, 0.13%, and 0.19%, respectively. The fertilization effect is smaller for corn (a C4 crop) and greater for soybeans and winter wheat (C3 crops), consistent with findings from controlled experiments.
CO2 Effekte auf Nahrungspflanzen
Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios
2004_01_09
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008
https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Effects of Elevated CO2 on Nutritional Quality of Vegetables A Review
2018_08_15
Frontiers in Plant Science
https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2018.00924/full
Agrar-Professor:
Mehr CO₂, mehr Vegetation – Das „Umweltgift“ sichert unser Überleben
2022_03_02
https://www.epochtimes.de/umwelt/co2-anstieg-foerdert-vegetation-agrarwissenschaftler-prof-merbach-a3707122.html
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern
2023_08_11
https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26
https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earthstudy-finds/ https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilizationgreening-earth-study-finds/
Youtube
Rising CO2 2.2.8 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Der ganze Klima-Quatsch ist einzig ein Ersatzreligion, die nicht auf Erkenntnissen der Wissenschaft basiert. Nichts von dem, was unter Wissenschaft und Mehrheitsfindung verbreitet wird, ist je bewiesen worden, es sind reine Modellgrößen von Computer-Programmen, die die die jeweilige Handschrift des Programmierers mit dessen vielen Annahmen tragen. – Deshalb kommt auch jedes Computerprogramm zu anderen Ergebnissen, da täuschen auch Ergebnisse zu Temperaturangaben mit Genauigkeiten
auf 2 Stellen hinter dem Komma nicht darüber hinweg.
Selbst eine Einzeltemperaturmessung gibt eine Genauigkeit auf 1/100 Grad nicht her. Wie viele Stellen nach den Hundertsteln mag der Rahmsdorf wohl im Ergebnis weggestrichen haben, um sich nicht selbst in der Öffentlichkeit als Spinner darzustellen?
Und trotzdem gibt es Gewinner, vornean der Staat, der damit beliebig steigende CO2-Steuern in Gesetze gießt. Irgendwann bleiben nur noch die gedruckten Zahlen auf den Geldscheinen übrig, kaufen kann man damit schon längst nichts mehr.
Hatten wir doch schon einmal. Ob das ein Habeck oder ein Klingbeil oder ein Merz weiß?
Oh, ich denke, dass zumindest Merz das weiß. Bei Habeck oder Klingbeil bin ich mir da nicht so sicher. Bleiben wir bei Merz. Was interessiert einen Multimillionär das Leben der kleinen Leute. Es ist so etwas von uninteressant für ihn und hindert ihn nicht daran, den ihm eingegebenen Plan fortzuführen. Er ist wie der Fürst im Mittelalter oder wie Marie Antoinette.
Zentralisierung funktioniert nie schon wegen der unterschiedlichen Interessen der europäischen Ländern, die in der EU sind. Die EU wird schon länger in Frage gestellt, weil die Deutsche vdL der Politkommissar ist und Merz die EU dominieren will. Eine EU unter deutscher Vorherrschaft sollte es wegen unserer Geschichte nie geben. Der WK 2 ist, geschichtlich gesehen, noch recht nah und die Völker wollen nur unser Geld, aber nie und nimmer eine deutsche EU werden. Deutschland gehört nicht zu den angesehenen Ländern.
Ja, Zentralisierung der Energieerzeugung gefällt auch mir nicht. Zu viel Macht bei wenigen großen Playern.
Die wird tödlich sein. Wer hat denn schon dort oben im Politkommissariat Ahnung von der Energiewirtschaft. Die sonnen sich doch in Statistiken, wie toll Sonne und Wind sind, dabei ist eine Monatszahl die irrelevanteste Zahl bei der Stromgewinnung. Heute: keine Sonne, kein Wind, aber vielleicht in den nächsten Tagen ganz lange Sonne und noch mehr Wind. Hilft mit das heute Abend 18:00 Uhr oder mittags 12:00 Uhr?
Kommunismus ist Rätemacht plus Elektrifizierung der ganzen Länder.
frappierend.
Man hat halt hinzugelernt, Unterdrückung in nur einem Land funktioniert nicht dauerhaft, oder?
Die Völker der EU wollen keine gemeinsame Industriepolitik mehr; das Projekt ist politisch verdorben worden; das Pendel bewegt sich in die andere Richtung.
Will man in zunehmend aggressiveren Zeiten die Resilienz erhöhen, dann muss man dezentralisieren – EU will reinplanen, reinregulieren, Machtabschöpfen und nicht den Fragilitätsabbau.
Alles was die EU an sich zog, zeigt auf Landesebene Nachteile, oder?