WUWT, Anthony Watts

Nach zwei Wochen voller dringender Reden zum Klimawandel, Warnungen, Verhandlungen, Protesten, Entwürfen zu einem Abkommen, überarbeiteten Entwürfen zu einem Abkommen und mehr als zwei Tagen Überstunden endete die COP31 in Antalya, Türkei, ohne ein umfassendes Abkommen. Fast 200 Länder konnten sich nicht auf das zentrale Thema einigen, das sie eigentlich zusammengeführt hatte: fossile Brennstoffe. Wenn es das Ziel dieser jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen ist, ein gemeinsames globales Engagement für die Transformation des weltweiten Energiesystems zu demonstrieren, hat die COP31 genau das Gegenteil bewiesen.

Selbst die New York Times konnte das Ergebnis nicht beschönigen. Ihre Schlagzeile lautete: „ UN-Klimaverhandlungen scheitern im erbitterten Streit um fossile Brennstoffe “. Die NYT berichtete, dass die Verhandlungen ohne endgültige Einigung abgebrochen wurden, nachdem Spannungen die Gespräche gelähmt hatten. Europäische Staaten und kleinere Länder, die ein stärkeres Vorgehen im Wetterschutz (äh,..Klima – d.Übs.) forderten, lehnten das vorgeschlagene Abkommen ab, während Saudi-Arabien, Russland und andere Länder, die fossile Brennstoffe fördern, sich gegen Formulierungen wehrten, die einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas vorsahen.

Das ist ein beachtliches Ergebnis für die 31. jährliche Konferenz der Vertragsparteien.

Das Scheitern war historisch ungewöhnlich. Die COP31 war der erste UN-Klimagipfel seit der COP15 in Kopenhagen 2009, der keine endgültige Einigung erzielen konnte. Die Verhandlungsführer verbrachten zwei Tage über den geplanten Abschluss hinaus damit, eine für alle akzeptable Formulierung zu finden. Flüge wurden umgebucht. Hinter verschlossenen Türen geführte Sitzungen zogen sich in die Länge. Diplomaten verhandelten die ganze Nacht hindurch. Die COP31 ging schließlich als längster UN-Klimagipfel aller Zeiten in die Geschichte ein.

Und nach alldem konnten sie sich nicht einmal auf das Wort „fossile Brennstoffe“ einigen.

Das Scheitern war schon vor Beginn der Verhandlungen absehbar. Die Staats- und Regierungschefs der fünf größten CO₂-Emittenten weltweit – China, USA, Indien, Russland und Japan – nahmen nicht am Gipfeltreffen teil. Laut einer Analyse des Guardian repräsentierten die Länder, deren Staats- und Regierungschefs anwesend waren, lediglich 14 Prozent der globalen CO₂-Emissionen. Nur zwei der zehn größten Emittenten, Saudi-Arabien und Iran, waren durch ihre Staats- und Regierungschefs vertreten. Man muss sich das einmal vor Augen führen.

Seit Jahrzehnten wird uns eingeredet, der Klimawandel sei eine existenzielle Krise, die sofortiges, koordiniertes globales Handeln erfordere. Doch als die Staats- und Regierungschefs der Welt die Gelegenheit hatten, diese Dringlichkeit zu beweisen, hatten die Verursacher des Großteils der globalen Emissionen Wichtigeres zu tun. Ihre Verhandlungsdelegationen waren zwar anwesend, ihre Staats- und Regierungschefs jedoch nicht. Das ist kaum das Bild einer Welt, die sich mobilisiert, um einer drohenden planetaren Notlage zu begegnen.

Und dann wurde es noch schlimmer.

Vor dem Scheitern der COP31 kritisierte die Klimaschutzorganisation 350.org, dass der fast finale Entwurf jegliche Formulierungen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gestrichen hatte. Nicht etwa abgeschwächt oder verschoben, sondern komplett entfernt. Die Organisation nannte diese Entwicklung eine „Ungeheuerlichkeit“ und beklagte, dass der Gipfel die Bemühungen um den Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas ins Abseits drängte.

Das waren keine Klimaskeptiker, die den Prozess von außen verspotteten. Es waren Klimaaktivisten, die selbst mittendrin waren und zugaben, dass das zentrale Ziel jahrzehntelanger Klimadiplomatie faktisch aus dem Dokument verschwunden war.

Auch ein späterer Entwurf erwähnte fossile Brennstoffe nicht. Die Europäische Union, Großbritannien, Panama, gefährdete Inselstaaten und andere lehnten ihn ab. Irlands Klimaminister Darragh O’Brien erklärte im Namen der Europäischen Union, es sei „unverantwortlich“, einen Klimapakt zu schließen, der fossile Brennstoffe nicht erwähne.

Somit kam kein Pakt zustande.

Hieraus lässt sich eine wichtige Lehre ziehen, die Klimaaktivisten und weite Teile der Medien scheinbar nur ungern anerkennen. Fossile Brennstoffe sind keine optionalen Extras, die Regierungen mit einem Federstrich abschaffen können. Kohle, Erdöl und Erdgas sind nach wie vor tief in Transportwesen, Stromerzeugung, Landwirtschaft, Produktion, Düngemittelherstellung, Bauwesen und unseren modernen Lebensstandard eingebettet. Entwicklungsländer brauchen bezahlbare und zuverlässige Energie, um zu wachsen. Industrienationen brauchen sie, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Letztendlich müssen sich Regierungen gegenüber den Bürgern verantworten, denen Stromrechnungen, Benzinpreise, Lebensmittelpreise, Arbeitsplätze und die Stromversorgung am Herzen liegen.

Diese Realität dringt letztendlich in jede COP-Konferenz ein, egal wie viel Rhetorik ihr vorausgeht.

Die Ironie liegt darin, dass die New York Times nur wenige Tage vor dem Scheitern der COP31 ihren Lesern mitteilte , „schockierende“ Anzeichen des Klimawandels würden den Verhandlungen zusätzliche Dringlichkeit verleihen. Doch die verhandelnden Länder konnten diese vermeintliche Dringlichkeit offenbar nicht in ein Konsensabkommen umsetzen. Wenn die Warnsignale des Klimawandels tatsächlich so hell blinkten, wie die NYT behauptete, so hatten die Verhandlungspartner jedenfalls eine seltsame Art, dies zu demonstrieren.

Das deutlichste Beispiel für die Sinnlosigkeit des gesamten COP-Prozesses liefert aber vielleicht nicht die Ereignisse im Konferenzsaal selbst, sondern ein einfaches Diagramm zur atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration, das von der National Oceanic and Atmospheric Administration geführt wird.

Die erste COP fand 1995 in Berlin statt. Damals lag der weltweite Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre laut NOAA bei etwa 360 ppm. Einunddreißig COP-Konferenzen später überstieg der globale Jahresdurchschnitt im Jahr 2025 425 ppm, ein Anstieg von rund 18 Prozent. Die NOAA-Messungen für 2026 zeigen einen weiteren Anstieg des atmosphärischen CO₂-Gehalts.

Schauen Sie sich die Grafik an. Darin ist kein COP-Effekt erkennbar.

Globaler monatlicher CO₂-Mittelwert. Quelle: NOAA Global Monitoring Laboratory, gemeinfrei. gml.noaa.gov/ccgg/trends

Keines der Treffen konnte den Anstieg der Emissionen stoppen.

Kopenhagen, Paris, Glasgow, Dubai – nichts half. Nach 31 Konferenzen, jahrzehntelangen Verhandlungen, unzähligen Zusagen, Klimazielen, Klimafonds, Emissionsversprechen und unzähligen internationalen Flügen ist der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre weiterhin bemerkenswert stetig angestiegen. Dieses spektakuläre, jahrzehntelange Scheitern scheint die Bedeutung von „Netto-Null“ für das Klima neu zu definieren.

Das heißt nicht, dass einzelne Länder keine Änderungen an ihren Energiesystemen vorgenommen hätten. Im Gegenteil. Doch gemessen an dem Kriterium, auf das diese Konferenzen Einfluss nehmen sollen – der Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre – ist das globale Ergebnis eindeutig: Die Werte steigen kontinuierlich an.

Das wirft natürlich die Frage auf: Was genau bewirken diese Konferenzen?

Einunddreißig COP-Konferenzen sind bereits vorbei. Zehntausende Delegierte reisten um die Welt. Unzählige Reden wurden gehalten, Kommuniqués veröffentlicht, Fristen verkündet, Ziele überarbeitet und Katastrophenwarnungen wiederholt. Dennoch ist der CO₂-Gehalt der Atmosphäre deutlich höher als zu Beginn des Prozesses. Die größten Emittenten der Welt verzichten zunehmend darauf, ihre Staats- und Regierungschefs zu entsenden, und die COP31 konnte nicht einmal ein übergreifendes Abkommen erzielen, das die Brennstoffquellen erwähnt, deren Beseitigung sie drei Jahrzehnte lang versucht hat.

Irgendwann hört Scheitern auf, ein vorübergehender Rückschlag zu sein, und wird zum bestimmenden Merkmal des Prozesses. Es ist wie das genaue Gegenteil des berühmten Satzes aus Apollo 13 : Scheitern ist IMMER eine Option.

Vielleicht ist es an der Zeit zu erkennen, dass das Problem nicht darin besteht, dass die Welt die Klimabotschaft nicht gehört hat. Sie hat sie seit über drei Jahrzehnten immer wieder gehört. Regierungen haben lediglich festgestellt, dass die Realität meist die Oberhand gewinnt, wenn Klimarhetorik auf Energiesicherheit, wirtschaftliche Entwicklung, Bezahlbarkeit und politische Wählbarkeit trifft.

Die COP31 scheiterte nicht nur daran, eine Einigung zu erzielen. Nach 31 Treffen lieferte sie einen bemerkenswert deutlichen Beweis für die Sinnlosigkeit des gesamten Unterfangens.

Die Delegierten können Erklärungen abgeben. Sie können Ziele festlegen. Sie können nächstes Jahr eine weitere COP abhalten und den Prozess von Neuem beginnen. Aber die Atmosphäre liest keine Pressemitteilungen. Dem Planeten ist es egal, und wenn man die COP31 betrachtet, scheint es ihnen zunehmend auch egal zu sein.

Anthony Watts ist Senior Fellow für Umwelt und Klima am Heartland Institute.

https://wattsupwiththat.com/2026/11/25/cop31-after-31-climate-summits-failure-is-always-an-option/