Vorbemerkung: Dieser Kältereport ist noch länger als der vorige. Daher nur kurz eine Bemerkung von einem Hans-Joachim Schellnhuber höchstpersönlich: „Man kann aus einem Einzelereignis noch keinen Trend ableiten. Aber natürlich ergibt die Summe der Einzelereignisse schon einen Trend!“

Die Schlagzeilen der Woche

Europa: Früher Wintereinbruch

Japan: Schnee- und Kälterekorde gebrochen

Alpen: Teilweise bis zu drei Meter Neuschnee

Gr ö nland: Außerordentlich eisreicher Winterbeginn

Antar k ti s: Erholung des Meereises

Sahelzone, Afrika: Erneut starke Ergrünung

Fernost-Russland: Extreme Kälte

Alpen: Weitere Schnee-Rekorde

Zentral-Russland: Sdchneedecke erreicht bereits das Niveau wie normalerweise erst im Februar

Nordrhein-Westfalen: Kältester November seit 1998

USA: Thanksgiving- Schneesturm bricht 123 Jahre alten Rekord

Österreich zu 98% mit Schnee bedeckt

Gr ö land- Eis nähert sich einem 41-Jahre-Rekord

Antar k ti s: Meereis erreicht wieder das Niveau von 1986

Europa: Früher Wintereinbruch

Die neuesten Modellprognosen deuten auf einen starken Temperaturrückgang in ganz Europa hin, wobei mit Beginn des Dezembers anhaltende Frostperioden drohen – was die ohnehin schon angespannten Gasreserven weiter unter Druck setzt.

Das ECMWF hat seine 15-Tage-Kälteanomalien nach Westen verschoben, so dass deren Zentrum nun über Deutschland liegt. Für weite Gebiete von Frankreich über Polen bis hin zum Balkan werden bis zum 7. Dezember Temperaturen von 3–6 °C unter dem Durchschnitt prognostiziert.

Die Ensemble-Prognosen deuten zudem auf ein zunehmendes Risiko von nächtlichen Tiefsttemperaturen unter -8 °C in Ost- und Teilen von Mitteleuropa hin, wobei sich die Schneedecke voraussichtlich ausweiten wird.

In den Alpen macht sich der Winter bereits bemerkbar.

In Nendaz in der Schweiz fiel den ganzen Sonntag über Schnee, der das auf nur 1.350 Meter gelegene Dorf erreichte. Den neuesten Berichten zufolge liegen im Skigebiet 40 cm Neuschnee und in höheren Lagen 60 cm.

Die allgemeine Abkühlung wird durch eine sich entwickelnde Blockade in den hohen Breitengraden sowie eine erwartete negative Arktische Oszillation (AO) und Nordatlantische Oszillation (NAO) angetrieben, die die vorherrschenden milden atlantischen Westwinde zum Erliegen zu bringen drohen – das Gegenteil dessen, was vom sogenannten „Super“-El-Niño erwartet wurde. Die rekordfrühe stratosphärische Erwärmung im November könnte dieses Muster weiter verstärken.

Energie-Implikationen

Die Gasvorräte in der EU lagen am 21. November bei nur 69,2 %, wobei Deutschland mit 56,6 % besonders gefährdet war – der niedrigste Stand zu diesem Datum seit mindestens 2011.

Schwache Winde verschärfen die Lage zusätzlich. Die deutsche Windenergieerzeugung wurde am späten Montagvormittag auf knapp 8 GW prognostiziert, während in Großbritannien am frühen Montagmorgen 55,3 % des Stroms aus Gas stammten, der Anteil der Windenergie bei nur 10,2 % und der Anteil der Solarenergie praktisch bei null lag.

Die bevorstehende anhaltende Kältewelle wird die Gasentnahme beschleunigen, wobei die damit einhergehenden Windflauten die Abhängigkeit von der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen weiter erhöhen werden.

Link: https://electroverse.substack.com/p/early-winter-bears-down-on-europe?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 24. November 2026:

Japan: Schnee- und Kälterekorde gebrochen

Der Winter setzt seinen frühen Vormarsch in ganz Japan fort: Zwischen dem 21. und 23. November wurden weitere neun Temperaturrekorde für den November gebrochen oder egalisiert, dazu kamen zahlreiche Schneefallrekorde.

Am 21. November verzeichnete Tsugawa in der Präfektur Niigata eine Höchsttemperatur von nur 0,6 °C und brach damit seinen Rekordtiefstwert für den November von 0,9 °C aus dem Jahr 1985. Die Aufzeichnungen reichen hier bis ins Jahr 1978 zurück. Am folgenden Tag brach Teradomari mit 4,7 °C seinen entsprechenden Rekord.

Bis zum 23. November hatte sich die Kälte über Zentral- und West-Honshu ausgebreitet, wo sieben Messstationen ihre niedrigsten jemals im November gemessenen Temperaturen verzeichneten.

Sowohl in Nagi als auch in Oasa sank die Temperatur auf -5,3 °C, womit in Nagi ein Rekord aus dem Jahr 2008 egalisiert und in Oasa ein Rekord aus dem Jahr 2012 gebrochen wurde. Neue November-Tiefstwerte wurden außerdem in Chizu (-3,5 °C), Ikuno (-1,9 °C), Iwai (-0,4 °C), Toyohashi (0,5 °C) und Yao (1,5 °C) gemessen.

Sechs der neun Stationen, an denen Rekorde gemessen wurden, führen Aufzeichnungen seit den 1970er Jahren.

Was den Schneefall betrifft, verzeichnete Koganeyu auf Hokkaido am 21. November mit 52 cm einen neuen 48-Stunden-Schneefallrekord für den November und übertraf damit die 49 cm aus dem Jahr 2016. Kawatabi in der Präfektur Miyagi brach drei November-Rekorde mit 11 cm in drei Stunden, 16 cm in sechs Stunden und 26 cm in 12 Stunden und übertraf damit die bisherigen Rekorde aus den Jahren 1988 und 1985.

Am 22. November brach Suttsu auf Hokkaido mit 37 cm seinen 72-Stunden-Schneefallrekord für den November und übertraf damit die 32 cm aus dem Jahr 2002, während Sumon in der Präfektur Niigata mit 46 cm seinen 48-Stunden-Rekord brach und die 44 cm aus dem Jahr 2008 übertraf.

Weiter südlich brachen Ono und Imajo, beide in der Präfektur Fukui, mit 17 cm bzw. 9 cm die seit 1989 bestehenden November-Schneehöhenrekorde.

Und es wird noch mehr Schnee geben.

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Alpen: Teilweise bis zu drei Meter Neuschnee

In den Westalpen sind in nur sieben Tagen außergewöhnliche 325 cm Schnee gefallen – mehr als 3 m noch vor Dezember.

Laut OpenSnow wurden bis zum 23. November in den höheren Lagen der nördlichen französischen und westlichen Schweizer Alpen verbreitet wöchentliche Schneefälle von 150–300 cm verzeichnet, mit einem Höchstwert von 325 cm auf einer Höhe von 2.252 m.

In der Schweiz meldete das SLF-Messnetz am frühen Dienstagmorgen in L’Ecreuleuse eine Schneehöhe von 198 cm, nachdem diese vor den Stürmen noch bei nur 37 cm gelegen hatte. Am Montag wurden am Glacier de l’Evole 188 cm gemessen.

Jenseits der französischen Grenze erreichte die Schneehöhe am Refuge du Couvercle im Mont-Blanc-Massiv 180 cm, wobei bereits in Lagen von nur 1.500 m Höhe im Mont-Blanc-Gebiet, im Beaufortain, in der Haute Tarentaise und in der Vanoise 100 cm Schnee lagen.

In La Plagne erreichte die Schneehöhe am Montag 133 cm und stellte damit laut Météo-France einen neuen Rekord für den 23. November auf.

Auch die Messstation Aiguilles Rouges in Haute-Savoie brach am 21. November ihren November-Schneehöhenrekord: Mit 72 cm wurde der Wert von 71 cm aus dem Jahr 2015 übertroffen. Das Archiv der Messstation reicht bis ins Jahr 1992 zurück.

Allein für den Mittwoch werden lokal in höheren Lagen weitere 70 cm Schnee vorhergesagt.

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Gr ö nland: Außerordentlich eisreicher Winterbeginn

Die grönländische Eiskappe verzeichnet weiterhin einen der stärksten Starts in eine Eiszuwachs-Saison seit mehr als vier Jahrzehnten.

Nach den neuesten DMI-Daten hat die kumulierte Oberflächen-Massenbilanz (SMB) Grönlands seit dem 1. September 237,7 Milliarden Tonnen erreicht – der höchste Wert für den 22. November in dem öffentlich zugänglichen Archiv, das bis ins Jahr 2017 zurückreicht.

Eine Analyse des längerfristigen GEUS/PROMICE-Datensatzes ordnet die Saison 2026–27 bis zum 23. November auf den vierten Platz unter den 41 Saisons ein, hinter den Saisons 2008–09, 2016–17 und 2015–16.

Der Zuwachs an der Oberfläche liegt um 24,5 % über dem 40-Jahres-Durchschnitt.

Nach den neuesten GEUS-Prognosen wird bis zum 28. November ein weiterer Zuwachs der Oberflächemasse um 28,5 Milliarden Tonnen erwartet, womit sich die von GEUS erfasste Gesamtmenge auf 249,2 Gt beläuft – der höchste Wert für diesen Zeitpunkt im 41-jährigen Datensatz, der damit noch den Wert von 2016 übertrifft.

Unsicherheiten in den Modell-Simulationen

Unterdessen berechnete eine Studie von Forschern der Jiangsu Ocean University vom Oktober 2026 den durchschnittlichen jährlichen Netto-Eisverlust Grönlands zwischen 2002 und 2023 mithilfe von Satellitenaltimetrie mit 119,7 Gt. Wie die „South China Morning Post“ berichtete, liegt dieser Wert um etwa 55 % unter der viel zitierten Schätzung der NASA von 270 Gt pro Jahr.

Diese Diskrepanz unterstreicht die erheblichen Unsicherheiten bei der Quantifizierung des Eisverlustes in Grönland.

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Antar k ti s: Erholung des Meereises

Heute gibt es mehr Meereis rund um die Antarktis als zum gleichen Zeitpunkt der Schmelzsaison vor einem Jahrzehnt.

Laut Satellitendaten des NSIDC betrug die Ausdehnung des antarktischen Meereises am 20. November 14,219 Millionen Quadratkilometer, verglichen mit 13,352 Millionen am gleichen Tag im Jahr 2016.

Das entspricht einem Anstieg um 867.000 Quadratkilometer (6,5 %) – eine Fläche, die größer ist als das französische Festland und UK zusammen.

Anfang dieses Jahres erreichte das antarktische Meereis sein jährliches Minimum von 2,58 Millionen Quadratkilometern, was den 16. niedrigsten Wert seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen darstellt und eine deutliche Erholung gegenüber dem Rekordtief von 2023 bedeutet.

Das antarktische Meereis unterlag während der gesamten Zeit der Satellitenbeobachtung erheblichen Schwankungen und erreichte erst im September 2014 ein Rekordhoch von mehr als 20 Millionen Quadratkilometern.

Windmuster, Ozeanzirkulation und natürliche Klimaschwankungen spielen alle eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Ausdehnung des Eises rund um den Kontinent – aber nicht CO₂.

Link: https://electroverse.substack.com/p/november-cold-and-snow-records-fall?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 25. November 2026:

Sahelzone, Afrika: Erneut starke Ergrünung

Während die Erderwärmung und steigende CO₂-Werte unerbittlich als Umweltbedrohungen dargestellt werden, werden weite Teile Afrikas feuchter, grüner und produktiver.

Eine neue Niederschlagsanalyse, über die „The Economist“ berichtet, zeigt erheblichen Zuwachs im gesamten Sahelgürtel, der sich vom Senegal über Niger und den Tschad bis in den Sudan erstreckt.

Im Vergleich des Zeitraums 2011–2024 mit 1981–2010 sind die jährlichen Niederschlagsmengen in Teilen dieses riesigen Gürtels um 50–200 mm gestiegen.

Die Erholung ist vor Ort sichtbar.

Der Tschadsee, der einst regelmäßig als Beweis für eine katastrophale Wüstenbildung angeführt worden war, hat sich erholt: Seine offene Wasserfläche hat sich Berichten zufolge seit 2012 mehr als verdoppelt. Die Grundwasservorkommen erholen sich, und Satellitenbeobachtungen zeigen, wie sich die Vegetation über ehemals ausgedörrte Landschaften ausbreitet.

Eine im Juli 2026 im „Journal of Geophysical Research: Atmospheres“ veröffentlichte Studie stellte fest, dass in der südlichen Sahara sowohl die Niederschlagsmengen als auch die Vegetation zunehmen, was mit einer stärkeren biologischen Aufnahme von CO₂ aus der Atmosphäre einhergeht.

Ein höherer CO₂-Gehalt in der Atmosphäre fördert zudem direkt das Pflanzenwachstum, insbesondere dort, wo Wasser verfügbar ist – ein bekannter Düngungseffekt, der in der Mainstream-Berichterstattung zum Klimawandel selten erwähnt, geschweige denn gelobt wird.

Dies erinnert an die alte afrikanische Feuchtperiode, als die heutige Sahara noch Grasland, Seen, Wildtiere und menschliche Siedlungen beherbergte.

Mehr Niederschläge, ausbreitende Vegetation, aufgefüllte Wasserreserven und ein gesteigertes landwirtschaftliches Potenzial – echte Umweltgewinne, die einer mit CO₂ angereicherten Welt geschuldet sind.

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Fernost-Russland: Extreme Kälte

Im russischen Fernen Osten herrscht derzeit ein außergewöhnlich kalter November mit Temperaturen nahe -50 °C, was Schulschließungen erzwingt und Notfallwarnungen auslöst.

Am 24. November bestätigte das russische Ministerium für Katastrophenschutz Temperaturen von -47 °C im Bezirk Susuman der Oblast Magadan, was die Absage des Unterrichts in Susuman und Myaundzha zur Folge hatte.

Das jüngste Bulletin der regionalen Notfallzentrale verdeutlicht das Ausmaß der Kälte: Tiefstwerte von -44 °C wurden in Susuman und Seymchan gemessen, -43 °C in Talaya, Ust-Omchug und Elgen sowie -42 °C in Omsukchan.

Selbst die Tageshöchsttemperaturen blieben in weiten Teilen des Landesinneren unter -30 °C.

In Susuman liegt die Durchschnittstemperatur im November derzeit bei -32,9 °C und damit rund 6,3 °C unter dem Normalwert.

Die Küstenstadt Magadan erlebt einen November, der mehr als 4 °C unter dem Durchschnitt liegt, wobei die Temperatur am Sonntag auf -22 °C sank. Lokale Medien berichten, dass die Buchten der Stadt innerhalb einer Woche zugefroren sind.

Die Notfallwarnungen von Roshydromet bleiben in Kraft, werden doch die Tagesdurchschnittswerte noch mindestens fünf weitere Tage deutlich unter dem Normalwert liegen.

Die Behörden warnen vor möglichen Ausfällen der Strom- und Heizungsversorgung, Verkehrsbeeinträchtigungen und einem erhöhten Risiko für kältebedingte Todesfälle.

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Alpen: Weitere Schnee-Rekorde

Nach einer Woche mit außergewöhnlich starken Schneefällen in den westlichen Alpen werden in der Schweiz und in Frankreich neue Schneehöhenrekorde gemessen.

Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) bestätigt, dass allein am 24. November sechs Messstationen in Höhenlagen über 2.000 m Rekord-Schneehöhen verzeichneten.

In L’Ecreuleuse im Wallis stieg die Schneehöhe auf 203 cm und brach damit den absoluten November-Rekord der Messstation, dessen Aufzeichnungen bis ins Jahr 1996 zurückreichen.

Jenseits der Grenze in Frankreich verzeichnete Grande Parei am 23. November 142 cm und brach damit seinen Tagesrekord, während La Rosière mit rund 100 cm seinen absoluten November-Rekord einstellte – und das noch eine Woche vor Monatsende. Und in Tignes brach eine Schneehöhe von 114 cm den bisherigen November-Rekord von 91 cm aus dem Jahr 2019.

Die beeindruckende Schneedecke erstreckt sich bis in den Nordwesten Italiens, wo die Schneehöhe laut dem Schneebericht von Cervinia am 24. November in Cime Bianche Laghi 130 cm, in Plateau Rosà 120 cm und in Plan Maison 90 cm betrug.

Und der meteorologische Winter hat noch nicht einmal angefangen.

Link: https://electroverse.substack.com/p/africas-sahel-is-greening-again-extreme?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 26. November 2026:

Hier zunächst eine Meldung, die sogar in den Alarmisten-Blog wetteronline.de Eingang gefunden hat:

Nordrhein-Westfalen: Kältester November seit 1998.

Link: https://www.wetteronline.de/wetterticker/nrw-erlebt-kaeltesten-november-seit-1998–be0bc115-2382-42c4-b3c8-5a8c622f0d9b

Beispielhaft seien hier die Tiefstwerte in Deutschland in der Nacht vom 24. zum 25. November gezeigt:

Die höheren Werte im Südwesten und Nordosten sind hochnebelartiger Bewölkung geschuldet. Die in der ersten Meldung dieses Reports erwartete Kälte ist also eingetreten. Noch beachtlicher ist dabei, dass diese Werte trotz des Fehlens einer Schneedecke aufgetreten waren. Über einer geschlossenen Schneedecke dürfte es allgemein noch drei bis vier Grad kälter geworden sein.

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Zentral-Russland: Sdchneedecke erreicht bereits das Niveau wie normalerweise erst im Februar

Während im russischen Fernen Osten Temperaturen von fast -50 °C herrschen, verschärft sich der Winter Tausende von Meilen weiter westlich, wobei die Schneehöhen in Teilen Zentralrusslands das Siebenfache des saisonalen Durchschnitts übersteigen.

Eine über dem Balkan entstandener Zyklone sorgte am 24. und 25. November in Zentralrussland für rund 36 Stunden Schneefall und hinterließ eine Schneedecke, wie sie eher für Anfang Februar typisch ist.

Bis Mittwoch betrug die Schneehöhe in Aleksin 33 cm – verglichen mit einer saisonalen Norm von nur 5 cm – und in Novomoskovsk 30 cm. In Tula wurden 29 cm gemessen bei einer Norm von 4 cm.

Nach Angaben des regionalen Wetterdienstes betrug die Schneehöhe sowohl in Plavsk als auch in Volovo 18 cm, in Suworow 15 cm und sowohl in Uslowaja als auch in Jefremow 13 cm – allesamt mehr als das Dreifache des Normalwerts.

In nur 36 Stunden fielen in Uzlovaya 71 % der durchschnittlichen Niederschlagsmenge für November, in Aleksin 67 % und in Tula 59 %.

Weiter nördlich bestätigt das russische Hydrometeorologische Zentrum, dass in Naro-Fominsk, südwestlich von Moskau, die Rekordschneehöhe von 20 cm erreicht wurde, die zuvor in den Jahren 1988 und 2004 gemessen worden war.

In der Moskauer Innenstadt erreichte die Schneehöhe 18 cm, wobei es nun auf der Rückseite des Sturms deutlich kälter wird.

Das russische Fobos-Wetterzentrum meldet, dass Schneefall dieser Intensität zu dieser Jahreszeit nur einmal alle 15 Jahre vorkommt.

In den Bergregionen Russlands treten derzeit ebenfalls stärkere Schneefälle auf. Im Kaukasus stieg die Schneehöhe am Rosa Peak auf 2.320 m innerhalb eines Tages von 65 cm auf 120 cm, während aus den Bergregionen des Gebiets Kemerowo in Sibirien Schneehöhen von 82 cm gemeldet werden.

In weiten Teilen Zentralrusslands liegt die Schneedecke faktisch mehr als zwei Monate früher als üblich.

Link: https://electroverse.substack.com/p/central-russia-under-february-level?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 27. November 2026:

USA: Thanksgiving- Schneesturm bricht 123 Jahre alten Rekord

Ein Schneesturm an Thanksgiving brachte in den zentralen Vereinigten Staaten bis zu 38,1 cm Schnee, brach damit einen 123 Jahre alten Schneefallrekord und bescherte St. Louis den schneereichsten November seit 1980.

Am 25. November wurden in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri 13,2 cm Schnee gemessen, womit laut dem NWS der bisherige Tagesrekord von 3,8 cm aus dem Jahr 1903 gebrochen wurde.

Am Thanksgiving-Tag fielen dann weitere 5,3 cm Schnee, wodurch sich die Gesamtmenge innerhalb von zwei Tagen auf 18,5 cm belief – mehr als das Zehnfache der für die Stadt bis zum 26. November üblichen Schneemenge im November.

Vier Tage vor Monatsende hat St. Louis bereits den fünftschneereichsten November seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884 verzeichnet und liegt damit nur hinter den Jahren 1951, 1926, 1980 und 1975.

An anderen Orten in Missouri wurden weitaus stärkere Schneefälle gemeldet, darunter 38,1 cm nördlich von French Village, 35,6 cm in Ste. Genevieve und 33 cm in Coffman. Alle drei Werte übertreffen den historischen Dreitages-Schneefallrekord des Ste. Genevieve County von 30,5 cm vom November 1951.

Nördlich von Farmington fielen 36,8 cm Schnee, während der November-Durchschnitt bei nur 0,3 cm und der Jahresdurchschnitt bei 22,1 cm liegt. Ebenso fielen in De Soto 28,7 cm, was die normale jährliche Schneemenge von 23,1 cm übertraf. In Union fiel etwa das 15-Fache der normalen November-Schneemenge, wobei nördlich der Stadt 27,2 cm gemeldet wurden.

Jenseits der Staatsgrenze in Illinois fielen östlich von Centreville 24,1 cm Schnee. Nach Angaben des NWS kam es seit dem Winter 1980/81 in der Vorhersagegebiet von St. Louis nur sechs Mal zu großflächigen Schneefällen im November mit einer Höhe von mindestens 15,2 cm.

Das Gewicht des nassen Schnees brachte Bäume und Stromleitungen zum Einsturz, wodurch am Thanksgiving-Morgen mehr als 125.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom waren.

Der Schnee reichte bis nach Memphis, Tennessee, wo eine Spur Schnee den am 26. November, dem Thanksgiving-Tag, aufgestellten Schneefallrekord aus den Jahren 1956 und 2010 einstellte. Die Aufzeichnungen hier reichen bis ins Jahr 1872 zurück.

Auch die Kälte beeindruckte, denn Rekordtiefstwerte wurden bis in den Süden von Texas gemessen.

In Victoria, nahe der Golfküste, sanken die Temperaturen am Thanksgiving-Morgen auf 0,6 °C und erreichten damit den Rekordwert vom 26. November 1992 in einer Reihe, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht.

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Österreich zu 98% mit Schnee bedeckt

Der Winter hat Österreich erfasst: An 114 der 116 Schneemessstationen des Landes liegt Schnee, und die Hauptstadt verzeichnet einen der stärksten November-Schneefälle seit Jahrzehnten.

Nach den neuesten Messungen von GeoSphere Austria lag am frühen Freitagmorgen an mehr als 98 % der Messstationen Schnee, wobei sich erhebliche Schneemengen bis auf eine Höhe von nur 160 m erstreckten.

In Wien erreichte die Schneehöhe auf der Hohen Warte über Nacht 18 cm, wobei der öffentlich-rechtliche Sender ORF das Ereignis als den stärksten November-Schneefall in der Hauptstadt seit mehr als 40 Jahren bezeichnete. Hier sind seit Beginn der regelmäßigen Messungen im Jahr 1952 bisher nur an vier Tagen im November mindestens 15 cm Neuschnee gefallen: 1966, 1971, 1980 und 1995.

Schwerer, nasser Schnee ließ Äste abbrechen, zwang Weihnachtsmärkte zur Schließung und legte die Wiener Autobahn A21 für mehrere Stunden lahm. Die Feuerwehr in der Steiermark rückte innerhalb von nur 12 Stunden zu mehr als 200 Einsätzen aus.

Jenseits der Grenze in Italien sind in den Piemont-Alpen weitere 50 cm Schnee gefallen.

Noch weiter östlich haben die starken Schneefälle nun den Ural erreicht, nachdem Anfang dieser Woche in Zentralrussland Schneehöhen wie im Februar gemessen worden waren. Bis zum 27. November betrug die Schneehöhe in Turinsk 34 cm, in Tabory 32 cm und in Jekaterinburg 25 cm, wobei in Jekaterinburg 40 % der durchschnittlichen monatlichen Schneemenge in einer einzigen Nacht fielen.

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Gr ön land- Eis nähert sich einem 41-Jahre-Rekord

Der außergewöhnliche Start der grönländischen Eiskappe in die Eiszuwachs-Saison 2026–27 hat sich weiter beschleunigt: In nur 12 Tagen haben sich mehr als 50 Milliarden Tonnen neue Oberflächenmasse angesammelt.

Nach den neuesten Daten des DMI hat Grönland am 26. November weitere 6,2 Milliarden Tonnen an Masse gewonnen, wodurch sich die kumulierte Oberflächen-Massenbilanz (SMB) seit dem 1. September auf 262,9 Gt erhöht hat.

Allein in den letzten drei Tagen kamen rund 21,8 Milliarden Tonnen hinzu: Zuwächse von 8,133 Gt, 7,443 Gt und 6,248 Gt.

Der Gesamtwert ist der höchste Stand am 26. November im herunterladbaren Betriebsarchiv des DMI, das bis ins Jahr 2017 zurückreicht, und übertrifft damit den bisherigen Höchstwert von 237,8 Gt aus dem Jahr 2022. Er liegt zudem um 53,6 % über dem Wert zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Die längerfristige historische Entwicklung ist noch beeindruckender. Der GEUS/PROMICE-Datensatz, der bis ins Jahr 1986 zurückreicht, stuft die Saison 2026–27 als dritthöchsten Wert unter 41 Saisons bis zum 26. November ein.

Mit einer kumulierten Gesamtmenge von 239 Gt liegt sie nur hinter den Jahren 2016–17 (242,2 Gt) und 2008–09 (239,5 Gt), womit diese Saison nur 3,2 Gt hinter dem 41-Jahres-Referenzwert für diesen Zeitpunkt zurückbleibt – eine Marke, die nach neuesten Prognosen noch vor Ende November überschritten werden könnte.

Der Zuwachs an der Oberfläche liegen derzeit 29,3 % über dem Durchschnitt der vorangegangenen 40 Jahre.

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Antar k ti s: Meereis erreicht wieder das Niveau von 1986

Heute gibt es mehr Meereis rund um die Antarktis als noch vor einem Jahrzehnt und etwa genauso viel wie vor 40 Jahren.

Die neuesten EUMETSAT-Daten bis zum 24. November zeigen, dass sich die Ausdehnung des antarktischen Meereises nach dem langsamen saisonalen Abschmelzen im Frühjahr dieses Jahres dem Medianwert der Satellitenaufzeichnungen nähert, die bis ins Jahr 1979 zurückreichen:

Ein Vergleich der NSIDC-Satellitenbilder zeigt insgesamt einen Anstieg zwischen dem 23. November 2016 und dem 23. November 2026:

Geht man weitere 30 Jahre zurück, so hat sich zwar die geografische Verteilung verändert, doch die gesamte Eisbedeckung am 23. November 1986 ist der heutigen sehr ähnlich:

Vier Jahrzehnte steigender CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre und globaler Erwärmung – und dennoch ist die Ausdehnung des Meereises rund um die Antarktis unverändert.

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Wird fortgesetzt mit Kältereport Nr. 49 / 2026

Redaktionsschluss für diesen Report: 27. November 2026

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE