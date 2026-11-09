Anthony Watts

Nach jahrzehntelangen Vorhersagen verfügen wir nun über etwas Wertvolleres als alarmierende Computerprognosen: tatsächliche Beobachtungen.

Seit Jahrzehnten werden die Amerikaner mit beängstigenden Vorhersagen über die globale Erwärmung bombardiert, die heute gemeinhin als „Klimawandel“ bezeichnet wird. Man hat uns vor verschwindenden Inseln, hungernden Eisbären, beispiellosen Hurrikanen, zusammenbrechenden Nahrungsmittelvorräten und einem Planeten gewarnt, der angeblich auf eine Katastrophe zusteuert.

Wissenschaftler haben Warnungen ausgesprochen, Politiker haben sie wiederholt, und die Medien haben sie noch verstärkt. Kaum ereignet sich heute ein größeres Wetterereignis, ohne dass jemand behauptet, der Klimawandel habe es verschlimmert.

Doch nach Jahrzehnten der Vorhersagen verfügen wir nun über etwas Wertvolleres als alarmierende Computerprognosen: tatsächliche Beobachtungen. Kurzmeldung: Diese Beobachtungen geben Anlass zu beträchtlichem Optimismus hinsichtlich unserer Zukunft.

Betrachten Sie die in „Climate at a Glance“ zusammengestellten Erkenntnisse – eine Sammlung von mehr als 50 Klimathemen, die auf Daten von Organisationen wie der NOAA, der NASA, der EPA und dem IPCC basiert.

Das sich aus den tatsächlichen Daten ergebende Bild ist deutlich ermutigender, als es die Abendnachrichten glauben machen wollen.

Extremwetter: Die ausbleibende Katastrophe.

Der außergewöhnliche Rückgang der wetterbedingten Todesfälle ist eine Erkenntnis, die den Worst-Case-Prognosen widerspricht.

Uns wird immer wieder gesagt, dass Hurrikane, Tornados, Überschwemmungen und Dürren zu beispiellosen Katastrophen werden.

Doch die weltweiten Hurrikan-Aufzeichnungen zeigen keinen eindeutigen langfristigen Anstieg der Gesamtzahl tropischer Wirbelstürme. Auch die Aufzeichnungen der NOAA zeigen, dass die heftigsten Tornados in den USA nicht den unaufhaltsamen Aufwärtstrend aufweisen, den reißerische Schlagzeilen suggerieren.

Der IPCC räumt erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Trends bei verschiedenen Kategorien extremer Wetterereignisse ein, darunter Tornados und Überschwemmungen.

Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen. In vielen Regionen haben starke Niederschläge zugenommen, und weltweit treten Hitzeextreme häufiger auf. Die vorliegenden Erkenntnisse rechtfertigen es jedoch nicht, jeden verheerenden Sturm als Beweis für eine sich beschleunigende globale Notlage zu werten.

Das Wetter war schon immer gefährlich. Was sich jedoch dramatisch verändert hat, ist unsere Fähigkeit, es zu überstehen. Die vielleicht beruhigendste Klimastatistik findet bemerkenswert wenig Beachtung.

Die Zahl der Todesfälle durch wetterbedingte Katastrophen ist im Laufe des letzten Jahrhunderts um mehr als 99 Prozent zurückgegangen, wie aus historischen Katastrophendaten hervorgeht, die in „Climate at a Glance“ erörtert werden.

Bessere Vorhersagen, stabilere Gebäude, moderne Verkehrsmittel, verbesserte sanitäre Einrichtungen und Notfallkommunikation haben die Fähigkeit der Menschheit grundlegend verändert, Naturgewalten zu widerstehen.

Selbst angesichts des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Bebauung ist das Risiko enorm gesunken, bei einer Wetterkatastrophe ums Leben zu kommen. Dies verdeutlicht eine wesentliche Erkenntnis: Die Anpassung des Menschen funktioniert.

Eine weitere Überraschung: Ein grünerer Planet und mehr Nahrungsmittel

Erinnert sich noch jemand an die Warnungen, wonach die globale Erwärmung die Landwirtschaft zerstören und zu weitreichenden Nahrungsmittelengpässen führen würde? Die tatsächliche Entwicklung ist deutlich ermutigender.

Die weltweiten Ernteerträge sind in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegen. Die Produktion von Reis, Weizen und Mais hat wiederholt Rekordwerte erreicht. Ein Großteil des Verdienstes gebührt der modernen Agrartechnologie, doch auch der steigende Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre trägt zum Pflanzenwachstum bei.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Satellitenbeobachtungen der NASA haben eine erhebliche weltweite Begrünung dokumentiert, wobei der Anstieg des Kohlendioxidgehalts als wichtiger Faktor identifiziert werden konnte. Pflanzen nutzen Kohlendioxid bei der Photosynthese. Diese elementare biologische Tatsache scheint manchmal aus Diskussionen zu verschwinden, in denen CO₂ ausschließlich als Schadstoff dargestellt wird.

Natürlich ist die Landwirtschaft nach wie vor mit Dürren, Überschwemmungen, Schädlingen und Hitzestress konfrontiert. Dennoch verdienen die Belege für eine steigende Produktivität mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wie spekulative Prognosen über einen Zusammenbruch der Landwirtschaft.

Was ist mit den verschwindenden Inseln und den Eisbären passiert?

Jahrelang wurden der Öffentlichkeit Prognosen präsentiert, wonach tief liegende Pazifikinseln unter dem steigenden Meeresspiegel verschwinden würden. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass viele Korallenatolle stabil geblieben sind oder sogar an Landfläche gewonnen haben, weil sich Sedimente verlagern und ansammeln.

Das beseitigt zwar nicht die Herausforderungen des steigenden Meeresspiegels, insbesondere das Eindringen von Salzwasser und Überschwemmungen. Es zeigt jedoch, dass die Geografie der Inseln komplexer ist als das bekannte Bild, bei dem ganze Nationen einfach unter Wasser versinken.

Eisbären liefern ein weiteres aufschlussreiches Beispiel. Trotz jahrzehntelanger alarmierender Bilder ist der vielfach vorhergesagte Bestandsrückgang nicht eingetreten – eher ist das Gegenteil der Fall.

Und hier kommt die größte Überraschung: Die Klimamodelle, die vom schlimmsten Fall ausgehen, wurden zurückgezogen!

Computermodelle können nützliche wissenschaftliche Werkzeuge sein, doch ihre Ergebnisse hängen stark von Annahmen über Emissionen, Klimasensitivität und die künftige wirtschaftliche Entwicklung ab. Ein besonders besorgniserregendes Beispiel ist RCP 8.5, ein Szenario mit sehr hohen Emissionen, das häufig verwendet wird, um die Auswirkungen einer extremen künftigen Erwärmung zu veranschaulichen. Seine Plausibilität als realistische Zukunftsvision wurde stark in Frage gestellt, weshalb es inzwischen aus dem wissenschaftlichen Gebrauch entfernt worden ist.

RCP 8.5 wurde zum Lieblingsinstrument der Klimaille, weil es die beängstigendsten Schlagzeilen hervorbrachte – nicht, weil es realistische Energie- oder Wirtschaftstrends abbildete. Jahrelang behandelten Politiker, Medien und Aktivisten dieses Extremszenario als „Business as usual“, obwohl es von völlig unrealistischem Kohleverbrauch, stagnierendem technologischen Fortschritt und Bevölkerungsentwicklungen ausging, die jeglichen Bezug zur beobachteten Realität verloren hatten.

Der durch diese künstlich geschürte Panik entstandene Schaden reicht weit über die Klimawissenschaft hinaus. RCP 8.5 wurde genutzt, um kostspielige Vorschriften, Energieeinschränkungen, Angriffe auf zuverlässige Energiequellen und endlose Steuergelder für spekulative Forschung zu rechtfertigen, die auf Worst-Case-Annahmen beruhte.

Dennoch werden trotz seines Niedergangs darauf basierende Prognosen bis heute in der Forschung und in der Medienberichterstattung fortgeführt. Es scheint, als seien manche immer noch süchtig nach Zukunfts-Untergangsszenarien.

Wenn ein extremes Szenario als die wahrscheinlichste Zukunft dargestellt wird, leidet das Verständnis der Öffentlichkeit. Wissenschaftliche Unsicherheiten sollten erklärt werden, insbesondere wenn politische Entscheidungsträger teure Maßnahmen auf der Grundlage prognostizierter Risiken vorschlagen.

Die Leute machen sich zunehmend Sorgen wegen eines anderen Problems: der Kosten.

Eine Umfrage des Pew Research Center vom Oktober 2026 bringt etwas Auffälliges ans Licht.

Während 41 Prozent der registrierten Wähler Umwelt- und Klimapolitik als sehr wichtig für ihre Entscheidung bei der Kongresswahl erachten, geben 84 Prozent an, dass die Wirtschaft sehr wichtig ist. Gleichzeitig geben 74 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner an, sehr besorgt über die Benzin- und Energiepreise zu sein. Die politische Botschaft ist unmissverständlich: Erschwinglichkeit ist entscheidend.

Klimapolitische Maßnahmen, welche die Stromkosten erhöhen, eine zuverlässige Energieversorgung einschränken oder teure Auflagen erzwingen, müssen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Vorteile und Folgen gründlich geprüft werden. Jeder Dollar, der für eine ineffektive Politik ausgegeben wird, ist ein Dollar, der nicht für Infrastruktur, öffentliche Gesundheit, Katastrophenvorsorge oder andere dringende Bedürfnisse zur Verfügung steht.

Anpassung bietet uns einen praktischen Weg nach vorn, wird jedoch oft zugunsten von Weltuntergangs-Prophezeiungen ignoriert.

Wir wissen bereits, wie sich viele klimabedingte Risiken verringern lassen: bessere Entwässerung, verbesserter Hochwasserschutz, hitzebeständige Infrastruktur, zuverlässige Stromversorgung, moderne Landwirtschaft und wirksame Frühwarnsysteme. Diese Investitionen bringen messbare Vorteile mit sich, unabhängig davon, wie sich die Temperaturen in Zukunft entwickeln werden.

Der Klimawandel bringt Herausforderungen mit sich, die je nach Standort unterschiedlich ausfallen. Doch die Menschheit verfügt über außergewöhnliche technologische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Ressourcen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Nach Jahrzehnten beängstigender, aber nie eingetretener Vorhersagen und Schlagzeilen verdient die Öffentlichkeit eine ausgewogenere Darstellung der Fakten.

Die Welt ist wohlhabender, die landwirtschaftliche Produktivität ist höher, die Vegetation hat sich über weite Teile des Planeten ausgebreitet, und die Menschheit ist deutlich besser vor Wetterkatastrophen geschützt. Diese Errungenschaften verdienen Anerkennung.

Die Zukunft erfordert Vorbereitung, Innovation und ein gesundes Urteilsvermögen. Angst aufgrund fehlerhafter Klimaprognosen ist ein schlechter Ersatz für all das. Vielleicht lässt sich der Klimawandel am besten mit den Worten betrachten, die Präsident Franklin D. Roosevelt vor mehr als 90 Jahren sagte: „Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst selbst.“

Anthony Watts is a Senior Fellow for Environment and Climate at The Heartland Institute

Link: https://www.americanthinker.com/articles/2026/10/why-you-no-longer-need-to-fear-global-warming/?

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE