Craig Rucker, CFACT

Amerika hat sich aus dem UN-Klimageschäft zurückgezogen. Der Rest der Welt hat die Botschaft noch nicht verstanden.

Nächsten Monat werden rund 100.000 Politiker, Bürokraten, Funktionäre, Aktivisten und andere Betrüger nach Antalya in der Türkei (COP-Leute bevorzugen „Türkiye“) zur COP31 strömen, der jährlichen UN-Klimakonferenz der Vertragsparteien. Sie werden einfliegen, endlos reden und die besten Hotels, Speisen, Getränke und die Gastfreundschaft genießen, die Recep Tayyip Erdoğan zu bieten hat. Dann werden sie nach Hause fliegen, nachdem sie ausgeheckt haben, wie sie den reichen Nationen, die noch dazu bereit sind, weitere Billionen abknöpfen können.

Selbst jetzt, nachdem die wissenschaftlichen, energetischen und wirtschaftlichen Realitäten der realen Welt die betrügerische Wissenschaft der UN, ihre „Garbage-in/Garbage-out“-Klimamodelle, den Aktivismus gegen fossile Brennstoffe und die Fantasien über erneuerbare Energien zerschlagen haben, dominieren Behauptungen über eine Klimakrise nach wie vor die Nachrichten, die Politik und die finanziellen Ausgaben.

Die Türkei wird als „Brücke“ zwischen Industrie- und Entwicklungsländern fungieren. Mitveranstalter Australien wird sich für eine weltweite „Beschleunigung der sauberen Energie“ einsetzen – genau jene Politik, welche die Energieversorgungssicherheit, die Arbeitsplätze, die Wirtschaft und den Lebensstandard der eigenen Bürger untergräbt.

Wie schon die COP30 wird dies eine „Umsetzungskonferenz“ sein, deren Schwerpunkt darauf liegt, bestehende Verpflichtungen in „investitionsreife Projekte“ umzuwandeln – insbesondere indem zögerliche, ehemals wohlhabende Nationen unter Druck gesetzt werden, all dies mit weiteren Billionen Dollar zu finanzieren. Die Agenda hat sich nicht geändert: „saubere“ Energie, die Elektrifizierung all dessen, was derzeit mit „bösen“ fossilen Brennstoffen betrieben wird, die drastische Senkung der Methan- und (Pflanzen fördernden) Kohlendioxid-Emissionen sowie eine neue „Klima-Umsetzungsbrücke“, um Pläne in Projekte umzusetzen – was, wie der COP31-Präsident selbst einräumt, ohne neue Finanzmittel zur Finanzierung dieser Projekte erfolgt.

Was die hochrangigen Vertreter der COP wissen, aber nicht sagen:

Mehr als 80 % der weltweiten Energie stammt nach wie vor aus fossilen Brennstoffen. China, Indien, Indonesien, Vietnam, Argentinien und andere Länder bauen in rasendem Tempo Kohle- und Gaskraftwerke, um zu industrialisieren und die Menschen aus der Armut zu befreien. Die wichtigste Regierung der Welt hat sich aus dem UN-Klimaschutzabkommen zurückgezogen, lässt deren Geschwätz links liegen – und tut alles in ihrer Macht Stehende, um die Förderung und Nutzung von Öl, Gas und Kohle in den Vereinigten Staaten und weltweit voranzutreiben.

Und Kanada, Großbritannien, Deutschland und die anderen Länder, auf die sie sich verlassen haben, um ihre Wunschträume zu finanzieren, haben ihre eigenen Volkswirtschaften mit Netto-Null-Maßnahmen ruiniert.

[Hervorhebungen vom Übersetzer]

Deshalb sichern sie sich mit einer Fülle neuer Krisen, Themen und Programme ab. Vor allem wollen sie ihre Pfründe, ihre Programmbudgets, ihr Ansehen und ihre Macht nicht verlieren. Dazu gehören:

• Dynamische und widerstandsfähige Gesundheitssysteme (die mit teurer, unzuverlässiger Wind-, Solar- und Notstromversorgung betrieben werden)

• Das Recycling von Materialien aller Art (sie bevorzugen den Begriff „Kreislaufwirtschaft“)

• Resiliente, nachhaltige Ernährungspolitik (zur Einschränkung des Fleischkonsums und des Einsatzes von Stickstoffdüngern, gentechnisch veränderten Pflanzen und sogar Traktoren)

• Jugendbildung (Indoktrination und Panikmache, um leidenschaftlichen Aktivismus zu schüren und gleichzeitig den Glauben zu vermitteln, dass sie keine Zukunft haben)

Sie werden Unterstützung von fast 100 „zivilgesellschaftlichen“ Gruppen erhalten: Climate Action Network, Greenpeace, 350.org, Amnesty International, das Türkische Klimanetzwerk und viele mehr. Alle unterstützen zwar offiziell die „Umsetzungs“-Agenda, beabsichtigen aber in Wirklichkeit, lautstark ihre Forderungen nach einem „gerechten, geordneten und ausgewogenen“ Übergang zu „sauberer, grüner, erneuerbarer und nachhaltiger“ Energie zu vertreten – sowie nach Geld (für sich selbst und ihre Mitstreiter), um dies zu verwirklichen. Sie fordern „Rechenschaftspflicht“ für das „Greenwashing“ von Unternehmen und Regierungen – aber niemals für ihre eigenen Lügen.

Nun zu den Realitäten, von denen sie wollen, dass die Welt sie weiterhin ignoriert.

Das Gastgeberland Türkei erzeugt nach wie vor 46 % seines Stroms mit Kohle und Erdgas. Es verbraucht weniger Strom als der zunehmend sinkende europäische Durchschnitt. Und es bleibt einer der größten Erdgasabnehmer Russlands.

„Grüne“ Energie ist weder sauber noch erneuerbar oder nachhaltig. Wind-, Solar-, Notstrom- und Übertragungsanlagen erfordern riesige Mengen an Metallen, Mineralien und Kunststoffen. Zudem verursachen sie im Bergbau, bei der Aufbereitung, der Herstellung und der Entsorgung gewaltige Mengen an Umweltverschmutzung und Abfallstoffen. Sie kann weder moderne Industriegesellschaften mit Energie versorgen noch florierende Gemeinschaften schaffen, wo derzeit Elend und Krankheit herrschen.

Die nach wie vor verarmten Länder benötigen reichlich vorhandenen, zuverlässigen und erschwinglichen Strom, Brennstoffe und petrochemische Produkte, um ihre Bevölkerung aus Armut, Krankheit, Unterernährung und Hoffnungslosigkeit zu befreien. Sie sollten das tun, was wir getan haben: ihren von Gott gegebenen freien Willen, ihre Grundrechte und den Reichtum ihrer natürlichen Ressourcen nutzen, um ihre eigene Zukunft zu finanzieren und zu gestalten.

Jahrzehntelang haben „We the People“, die Steuerzahler Amerikas, dazu beigetragen, diese Vergnügungsreisen und die dort ausgeheckten Machenschaften zu finanzieren. Steuerzahler in Großbritannien, Deutschland, Kanada, Australien und anderswo zahlen nach wie vor für die Flugkosten, Hotels und Verpflegung der COP-Teilnehmer sowie für die steigenden Energiekosten, welche die Netto-Null-Politik den Arbeitnehmern und Familien auferlegt und ganze Unternehmen und Branchen nach China und in andere Länder treibt, die weiterhin fossile Brennstoffe nutzen.

Nichts davon ist gerecht oder fair. Es ist Ökoimperialismus und Kohlenstoffkolonialismus.

Die Vereinten Nationen und ihre Klimakonferenzen (COPs) haben ihren Zweck überlebt. Die Vereinigten Staaten haben dies endlich ausgesprochen. Jede Nation, der ihr Volk und ihre Zukunft wirklich am Herzen liegen, sollte diesem Beispiel folgen, die Finanzierung dieser Programme einstellen – und den Netto-Null-Wahnsinn ablehnen, den diese Betrüger uns allen aufzwingen wollen.

This article originally appeared at The Daily Caller

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/31/globalists-climate-grift-returns-in-full-force/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE