Von klimaatgek.nl, Quelle: MDPI

Anbei ein Fundstück aus Holland, über die Reaktion, wenn die Fakten nicht zum Narrativ passen. Die Reaktion der Profiteure kommt auch Ihnen sicherlich bekannt vor. „Folgen Sie der Wissenschaft“, heutzutage ergänzt durch „… unsere Wissenschaft“ – Einleitung durch Andreas Demmig

Marcel Crok (Clintel) schrieb auf LinkedIn :

Das Folgende wurde von Hessel Voortman in einem sehr nüchternen und zurückhaltenden Stil verfasst, aber was geschehen ist, ist sehr ernst und symptomatisch für die gegenwärtige wissenschaftliche Welt und beschränkt sich nicht allein auf die Klimadebatte.

Wenn Arbeiten erscheinen, die dem Paradigma widersprechen, lautet die Reaktion aus dem Fachgebiet nicht einmal mehr „Wir werden versuchen, das zu widerlegen“, sondern immer häufiger „Wir werden versuchen sicherzustellen, dass diese Arbeit zurückgezogen wird“.

Dasselbe geschah mit Hessels erster Arbeit über den Meeresspiegelanstieg entlang der niederländischen Küste (wo eine Gruppe niederländischer Experten vergeblich versuchte, die Zurückziehung der Veröffentlichung zu erwirken), und genau dasselbe unternahm eine Gruppe internationaler Meeresspiegelforscher (darunter wiederum einige der gleichen Niederländer) nach der Veröffentlichung seiner zweiten Arbeit über den weltweiten Meeresspiegelanstieg. Auch hier blieb der Versuch erfolglos.

MDPI, Zeitschrift für Meereswissenschaft und -technik

Eine globale Perspektive auf lokale Meeresspiegelveränderungen

Hessel G. Voortman 1, *Und Rob De Vos 2

Abstrakt

Im Jahr 2021 veröffentlichte der IPCC neue Meeresspiegelprognosen. Diese Prognosen gaben erstmals Aufschluss über den zu erwartenden relativen Meeresspiegelanstieg vor Ort. Für einen umsichtigen Planer von Küsteninfrastruktur ist es wichtig zu wissen, wie die lokalen Prognosen mit den lokalen Beobachtungen übereinstimmen. Ein solcher Vergleich stand bisher aus. Wir verglichen lokale Prognosen und Beobachtungen hinsichtlich der Anstiegsrate im Jahr 2020. Dazu nutzten wir zwei Datensätze mit lokalen Meeresspiegeldaten aus aller Welt. In beiden Datensätzen eigneten sich etwa 15 % der verfügbaren Daten, um die Anstiegsrate im Jahr 2020 zu bestimmen. Die geografische Abdeckung der geeigneten Standorte ist unzureichend; die meisten Standorte befinden sich auf der Nordhalbkugel. Lateinamerika und Afrika sind stark unterrepräsentiert. Wir führten statistische Tests mit allen ausgewählten Datensätzen durch, wobei wir eine Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs als Hypothese annahmen. In beiden Datensätzen zeigte sich bei etwa 95 % der geeigneten Standorte keine statistisch signifikante Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs. Die Untersuchung legt nahe, dass lokale, nicht-klimatische Phänomene eine plausible Ursache für den beschleunigten Meeresspiegelanstieg an den verbleibenden 5 % der geeigneten Standorte sind. Im Durchschnitt ist die vom IPCC prognostizierte Anstiegsrate um etwa 2 mm pro Jahr höher als die beobachtete Rate.

https://www.mdpi.com/2077-1312/13/9/1641

Was hatte Hessel falsch gemacht? Ausgehend von den allgemein verwendeten Meeresspiegeldaten stellte er trocken fest, dass keine Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs erkennbar sei. Eine solche Schlussfolgerung ist offenbar so unerwünscht, dass nur der letzte Ausweg (Rücknahme) als angemessene Reaktion in Frage kommt. …

Ein Lob an Hessel, dass er ruhig geblieben ist, sich an die Verfahren gehalten und nun die Sachlage sehr besonnen dargelegt hat.

Hier ist die von Marcel beschriebene „trockene und kühle“ Reaktion:

Für die Anpassung der Küstenregionen sind Informationen zum Meeresspiegelanstieg erforderlich. Sowohl der erwartete als auch der beobachtete Meeresspiegelanstieg sind für die Entscheidungsfindung wichtig.

Im vergangenen August erschien der Artikel „Eine globale Perspektive auf den lokalen Meeresspiegelanstieg“ ( https://lnkd.in/eYR9Fkgm ) im Journal of Marine Science and Engineering. Der Artikel vergleicht die beobachtete Anstiegsrate mit aktuellen Prognosen und kommt zu dem Ergebnis, dass die prognostizierte Rate systematisch höher ist als die aus Beobachtungen abgeleitete. Er wurde von mir und Rob de Vos verfasst.

Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung reichten sechzehn Autoren eine Beschwerde gegen den Artikel ein, in der sie argumentierten, dass dieser fehlerhaft sei und das Peer-Review-Verfahren unzureichend gewesen sei. Die sechzehn Autoren schlugen sogar vor, den Artikel zurückzuziehen.

Das Kommentieren von Artikeln und das Äußern von Bedenken ist Teil des wissenschaftlichen Prozesses, weshalb Fachzeitschriften entsprechende Verfahren haben. Die Vertraulichkeit der Kommentare ist ebenfalls Bestandteil dieses Prozesses. Umso überraschender und enttäuschender war es, festzustellen, dass die sechzehn Kritiker ihre Bedenken auf einem Preprint-Server veröffentlicht hatten. Darüber hinaus erschienen regelmäßig Kommentare zum Verfahren, das – wie bereits erwähnt – vertraulich ist, in den sozialen Medien. Wir als Autoren haben uns entschieden, das wissenschaftliche Verfahren einzuhalten und haben uns bisher nicht öffentlich zu den geäußerten Bedenken geäußert.

Im vergangenen Dezember entschied die Zeitschrift, dass kein Grund für die Zurückziehung des Artikels vorliege. Da während des Veröffentlichungsprozesses keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, entspricht dies unseren Erwartungen. Die sechzehn Autoren sind eingeladen, ihre Kommentare zur Begutachtung einzureichen. Sobald diese die Begutachtung bestanden haben, werden wir als Autoren darauf antworten. Kommentare und Antworten werden gemeinsam veröffentlicht. Dies ist das übliche Verfahren für die Bearbeitung von Kommentaren.

Rob de Vos und ich begrüßen die Einladung zur Kommentierung unseres Artikels ausdrücklich. Die Einreichung von begutachteten Kommentaren und die Einhaltung der von der Zeitschrift festgelegten Verfahren sind beide notwendig, um die Qualität des wissenschaftlichen Prozesses zu gewährleisten.

Wir danken der Zeitschrift für die Zeit und Mühe, die sie in eine faire Entscheidung und die Einhaltung eines korrekten wissenschaftlichen Verfahrens investiert hat.

Die Ablehnung des Widerrufsantrags hat offenbar bei einigen für große Frustration gesorgt. Einer der Unterzeichner hat sogar eine kleine Guerilla-Kampagne in den sozialen Medien gestartet, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen.

In der Zwischenzeit warten wir gespannt darauf, ob die Unterzeichner des Widerrufsschreibens die ausgestreckte Hand der Redaktion annehmen und einen Kommentar verfassen.

Was für eine Welt.

https://klimaatgek.nl/wordpress/2026/01/12/when-the-sht-hits-the-fan/