Joe Bastardi

Wenn wir über das globale Klima sprechen wollen, müssen wir tropische Wirbelstürme weltweit betrachten. Das klingt einleuchtend, oder? Nun, Sie haben noch nicht gehört, was im westlichen Pazifik vor sich geht (außer von mir, denn ich schimpfe ständig darüber), was eigentlich allgemein bekannt sein sollte, wenn der Atlantik verrückt spielt. Wenn man weiß, was dort vor sich geht, versteht man, warum dieses Muster ein Jahr wie dieses im Atlantik hervorbringen kann. Der ACE-Index ist einer der niedrigsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Prozentual gesehen liegt er in den unteren 10 %. In ACE-Einheiten gemessen liegt der westliche Pazifik jedoch fast 90 Einheiten unter dem 6-Jahres-Durchschnitt von 301.

Mit anderen Worten: Der Durchschnitt der letzten sechs Jahre dort war in Bezug auf den Gesamt-ACE genauso schwach wie unser Atlantikbecken in diesem Jahr. Das liegt daran, dass ein großräumiges Ereignis die tropische Aktivität und Intensität in der nördlichen Hemisphäre verringert und nicht erhöht – genau das Gegenteil von dem, was man erzählt. Ich werde diese Zahlen später zeigen.

Doch zunächst zum westlichen Pazifik:

Durchschnittlicher ACE-Wert für 2019–2025: etwa 209.

Der Nordatlantik liegt in diesem Jahr etwa 100 ACE-Punkte unter dem Durchschnitt (die Saison ist möglicherweise noch nicht vorbei).

Der springende Punkt ist jedoch, dass der westliche Pazifik – das bis zu diesem Jahr aktivste Becken der Welt – im Durchschnitt fast genauso weit unter dem Normalwert liegt wie der Atlantik in diesem Jahr.

Und der ACE-Index der nördlichen Hemisphäre (wo der Großteil des globalen ACE auftritt) liegt seit 2019 im Durchschnitt 13 % unter dem Normalwert (der Durchschnitt beträgt 497; der Normalwert liegt bei 571).

Der Gesamt-ACE-Index lag also deutlich unter dem Durchschnitt.

Der ACE-Wert pro Sturm betrug in diesem Zeitraum 7,4.

In den vorangegangenen 20 Jahren lag er bei 9,04.

Die Schlussfolgerung der KI:

In den letzten Saisons auf der Nordhalbkugel gab es insgesamt sowohl weniger als auch weniger intensive Systeme und pro benanntem Sturm wurde weniger ACE generiert. Der Rückgang zeigt sich sowohl in den saisonalen Gesamtwerten als auch in der Metrik für Intensität und Dauer.

Tropische Wirbelstürme nehmen also nicht an Stärke zu.

Dies passt zu meinen zuvor dargelegten Überlegungen, dass die Art der Erwärmung – die in höheren Breitengraden stärker ausfällt als in niedrigeren und sich eher in Richtung der Pole als zum Äquator hin erstreckt – zu einem stabileren Klima führt.

Man kann nicht pauschal behaupten, es werde insgesamt schlimmer, wenn das nicht der Fall ist. Weltweit gibt es weniger Stürme, die zudem weniger intensiv sind – das bedeutet nicht, dass es mehr Stürme gibt, die intensiver sind. Allerdings wird angesichts einiger aktueller Ereignisse wohl jemand argumentieren, dass dies nicht stimmt. Füllen Sie die Lücken mit Ihrem Lieblingsbeispiel dafür aus.

Die Medien ignorieren dies und berichten lediglich über jedes große Ereignis, von denen es früher mehr gab. Sie ignorieren, dass die Aktivität im westlichen Pazifik abnimmt und nicht zunimmt. Man hört nur dann davon, wenn es einen größeren Sturm gibt.

Hier findet ein großer Balanceakt statt. Dieses Jahr beispielsweise dürfte im östlichen Pazifik als Rekordjahr für den ACE enden. Selbst wenn sie die USA nicht treffen, tragen Stürme zur Wellenbewegung bei, die in Südkalifornien zu schweren Überschwemmungen führen kann. Wellen breiten sich von tropischen Wirbelstürmen aus, sodass Marie und Rachel bis in den Südwesten Kaliforniens vordrangen, und die Wellenkraft verstärkt sich, wenn sie die Küste erreicht. Das ist kein Klimawandel. Hier ist übrigens die Antwort von GROK KI auf die Frage, wann ich zum ersten Mal vor den Folgen von Rachel gewarnt habe:

Der 30. September 2026 ist das früheste Datum, an dem Joe Bastardi in einer öffentlichen Erklärung ausdrücklich davor warnte, dass der Tropensturm Rachel deutlich höhere Wellen (und damit verbundene Auswirkungen auf die Küsten) verursachen würde.

Das ist eine Vorwarnung von 10 Tagen.

Die Überschwemmungen stehen in indirektem Zusammenhang mit dem starken El Niño, weil dieser zu mehr tropischen Wirbelstürmen führt. Das wussten wir bereits vor Beginn der Saison und hatten schon im April davor gewarnt, dass in diesem Jahr Stürme Mexiko heimsuchen würden. Im Atlantik haben der El Niño und die Konstellation der atlantischen Meerestemperatur (SST) zu einem schwachen Jahr geführt. Der Punkt ist jedoch: irgendwo gibt es immer ein schwaches Jahr. Bedeutsam ist, dass dies vor allem im aktivsten Ozeanbecken der Erde der Fall war, und dass darüber nie berichtet wird, weil es ein Zeichen der Ruhe ist.

Und in der nördlichen Hemisphäre insgesamt gibt es mehr „Ruhejahre“ als „aktive Jahre“, wie die Zahlen deutlich zeigen.

Wie ich bereits sagte, hat die Konfiguration der Meerestemperatur im Atlantik (worüber wir bereits vor Saisonbeginn gesprochen haben) viel damit zu tun.

Man betrachte den El Niño von 2023:

Ein kräftiger El Niño, aber das Wasser in den Tropen ist so warm, dass es die Entstehung von Stürmen begünstigt.

Daher spielte sich das Geschehen größtenteils auf hoher See ab; die Anzahl der Stürme und der ACE-Index lagen weit über dem Normalwert.

• Benannte Stürme: 20

• ACE-Index: 148,2

Der Normalwert liegt bei 14 Stürmen und einem ACE-Index von 123.

Schauen wir uns nun dieses Jahr an:

Im Norden ist das Wasser sehr warm. Sicher, es herrscht ein starker El Niño, aber wir hatten bisher nur 9 Stürme und einen ACE-Wert von knapp 20.

Der starke El Niño von 2015 brachte 11 Stürme und einen ACE-Wert von 62,7 mit sich.

Der starke El Niño von 1997 brachte acht Stürme und einen ACE von 40 mit sich.

Dieses Jahr sticht wie ein bunter Hund hervor, und das liegt an der Art und Weise, wie es sich erwärmt.

Die diesjährige Erwärmung des Atlantiks trägt also dazu bei, die Zahl der Stürme zu verringern.

Für das nächste Jahr gehen wir bereits davon aus, dass es eine Mischung aus den Jahren 1998 und 2024 sein wird – beides Jahre mit starken Auswirkungen.

Fazit: Die Vorstellung, dass tropische Wirbelstürme zahlreicher und intensiver werden, steht im Widerspruch zu dem, was tatsächlich geschieht. Und sie weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie die Erwärmung voranschreitet, insgesamt zu einem stabileren Klima beiträgt. Stabilere Temperaturabnahmen in der Atmosphäre und weniger verfügbare zonale potenzielle Energie sind das Gegenteil dessen, was für die „Anarchie“ erforderlich ist, an die die Befürworter der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung die Menschen durch Gehirnwäsche glauben machen wollen (was ihnen in vielen Fällen auch gelungen ist, mit Hilfe von Medien, denen es an Integrität mangelt, um tatsächlich das Gesamtbild zu betrachten). Tropische Wirbelstürme sind ein weiteres Beispiel dafür.

Link: https://www.cfact.org/2026/10/13/ace-index-reveals-a-decrease-not-increase-in-nothern-hemsisphere-tropical-cylones/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE