Zusammenfassung Andreas Demmig

Diese Zusammenfassungen und Ausschnitte sind mal ein Versuch, Ihnen die Nachrichten über Energie in Kurzform näher zu bringen. Details finden Sie bei den angegebenen Quellen bzw. Links. Mein Vorbild ist dafür mein Freund und Kollege Christian Freuer mit seinen Kältereports

Die Ausgaben der EU für US-Energie stiegen bis September 2026 um fast 38 Prozent auf rund 82 Milliarden US-Dollar

Die EU und die USA sind strategische Partner, die gemeinsam daran arbeiten, die Energiesicherheit zu stärken

die EU kündigt an, bis Ende 2028 amerikanisches Flüssiggas (LNG), Rohöl und Nuklearprodukte im Wert von rund 750 Milliarden US-Dollar zu beziehen.

Ausstieg aus billigerer russischer Energie ist die Hauptgrundlage für die stark gestiegenen US-Energieimporte.

Langfristige LNG-Lieferungen an polnischen Energiekonzern ORLEN.

Gas-Transit nach Mittel- und Osteuropa, an Terminals in Slowakei und Polen

Atomkraft-Deal in Milliardenhöhe, des US-Konzern Westinghouse einem polnischen Kernkraftwerksentwickler

Daily Caller News Foundation, Simon August, Energiereporter

Die Ausgaben der EU für US-Energie stiegen bis September 2026 um fast 38 Prozent auf rund 82 Milliarden US-Dollar, was jedoch zu etwa zwei Dritteln auf stark gestiegene Preise infolge des Iran-Krieges zurückzuführen ist. Während die EU-Importe von US-Rohöl um knapp 20 Prozent zunahmen, blieben die US-Flüssiggaslieferungen (LNG) nach Europa nahezu unverändert, da die Blockade der Straße von Hormus asiatische Käufer auf den Weltmarkt drängte. Trotz der hohen Preise – darunter ein Brent-Rohölpreis von durchschnittlich 124 US-Dollar im Oktober – bleiben die USA im Zuge des Handelsabkommens von 2025 und des Verzichts auf russisches Gas der wichtigste Energielieferant für Europa.

https://dailycaller.com/2026/11/24/europe-american-energy-exports-iran-war-prices-crude-lng-chris-wright/

Official Website of the European Union

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Vereinigte Staaten von Amerika

Die EU und die USA sind strategische Partner, die gemeinsam daran arbeiten, die Energiesicherheit zu stärken und den vollständigen Ausstieg aus russischen fossilen Brennstoffen zu erreichen.

… Insbesondere im Energiebereich haben die EU und die USA eine enge Zusammenarbeit aufgebaut. Seit 2022 sind die USA zu einem wichtigen Gaslieferanten für die EU geworden. Die Exportkapazität der USA für Flüssigerdgas (LNG) ist in den letzten Jahren rasant gestiegen und macht den größten Teil der neu hinzugekommenen Mengen auf den globalen LNG-Märkten im Zeitraum 2025–2030 aus.

… Am 10. März 2023 erklärten Präsident Biden und Präsidentin von der Leyen in einer gemeinsamen Erklärung , dass die USA und die EU weiterhin zusammenarbeiten werden, um die Energiesicherheit und Nachhaltigkeit in Europa durch die Diversifizierung der Energiequellen, die Senkung des Energieverbrauchs und die Verringerung der Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen voranzutreiben.

Übergeordnetes EU-US-Energieabkommen

750-Milliarden-Dollar-Abnahmezusage. In einer gemeinsamen Erklärung vom 21. August 2025 kündigte die EU an, bis Ende 2028 amerikanisches Flüssiggas (LNG), Rohöl und Nuklearprodukte im Wert von rund 750 Milliarden US-Dollar zu beziehen. Die rechtlich unverbindliche Zusage ist Teil eines umfassenden Handelsabkommens, das im Gegenzug US-Zölle auf europäische Waren begrenzt.

Ausstieg aus billigerer russischer Energie. Laut der Europäischen Kommission bilden diese Vereinbarungen zusammen mit dem schrittweisen Verzicht auf russisches Gas die Hauptgrundlage für die stark gestiegenen US-Energieimporte.

https://energy.ec.europa.eu/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/united-states-america_en?prefLang=de

Neue Abkommen beim Energieforum in Warschau

Beim Treffen der Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC) vom 17. bis 19. November 2026 in Warschau stellte das U.S. Department of Energy weitere konkrete Projekte vor.

Langfristige LNG-Lieferungen an Polen. Während der Konferenz traf die erste US-Flüssiggasladung des Exporteurs Venture Global im Rahmen eines langfristigen Liefervertrags mit dem polnischen Energiekonzern ORLEN in Polen ein.

Gas-Transit nach Mittel- und Osteuropa. ORLEN unterzeichnete Absichtserklärungen mit dem slowakischen Versorger SPP und dem ungarischen Unternehmen MVM ONEnergy, um Gaslieferungen über polnische Terminals in beide Nachbarländer zu prüfen. Ergänzend vereinbarten die Netzbetreiber der Visegrád-Staaten einen engeren Ausbau grenzüberschreitender Pipelines. [1]

Atomkraft-Deal in Milliardenhöhe. Der US-Konzern Westinghouse und der polnische Kernkraftwerksentwickler PEJ unterzeichneten eine Absichtserklärung über potenzielle Ausrüstungskäufe im Wert von rund 2,24 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung betrifft Komponenten mit langen Lieferzeiten für Polens erstes geplantes AP1000-Kernkraftwerk.

https://www.energy.gov/articles/fact-sheet-energy-department-strengthening-transatlantic-energy-security