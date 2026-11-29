Nigeria verfügt über 215 Billionen Kubikfuß Erdgas, doch Europa fordert das Land immer wieder auf, es nicht zu nutzen.

Vijay Jayaraj

Nigeria weiß bereits seit 1973 von dem Erdgasfeld Ima. Bis zum 23. September 2026 stellte jedoch niemand Mittel für dessen Erschließung bereit – erst an diesem Tag unterzeichneten der nigerianische Ölkonzern Amni International und der französische Multikonzern TotalEnergies in der Landershauptstadt Abuja die endgültige Investitionsentscheidung. [Einige Hervorhebungen wurden hinzugefügt {vom Blog-Admin}]

Zwischen der Entdeckung und der Erschließung liegen 53 Jahre. In dieser Zeit wurde Nigeria zum Land mit der größten Bevölkerung ohne Zugang zu Energie.

Der jüngste Bericht der Weltbank ergab, dass im Jahr 2023 86,8 Millionen Nigerianer ohne Strom waren – mehr als in jedem anderen Land.

Schätzungen zufolge entstehen nigerianischen Unternehmen durch die unzuverlässige Stromversorgung jährlich Verluste in Höhe von etwa 29 Milliarden US-Dollar.

Wenn Sie ein Unternehmen in Onitsha oder eine Schweißerei in Kaduna betreiben, kennen Sie das Problem: Sie kaufen teuren Diesel, um einen Generator zu betreiben, und geben die Kosten an Ihre Kunden weiter.

Das Ima-Projekt zielt nun darauf ab, diese Energiearmut zu bekämpfen. In zwei Jahren wird eine einzige Plattform täglich 350 Millionen Kubikfuß über eine 23 km lange Pipeline an einen Produzenten von Flüssigerdgas (LNG) liefern.

Das Feld verfügt über nachgewiesene Reserven von 1,28 Billionen Kubikfuß und hat einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Nigerianische Kreditgeber haben 77 % der Finanzierung bereitgestellt. Kein Klimafonds in Paris hat auch nur einen Finger gerührt.

Tatsächlich tut Europa sein Bestes, um die Öl- und Gasförderung in Entwicklungsländern zu unterbinden.

Im Jahr 2017 stellte die Weltbank die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten im Upstream-Bereich ein, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Ab Januar 2027 werden die EU-Methanvorschriften von Importeuren verlangen nachzuweisen, dass ihr Gas den europäischen Regeln für Messung, Berichterstattung und Überprüfung entspricht.

Im Juni schloss sich Nigeria den Vereinigten Staaten, Katar und Algerien an und warnte Brüssel, dass die meisten Exporteure diese Anforderungen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllen können.

Wood Mackenzie schätzte, dass fast die Hälfte der derzeitigen Gasimporte der EU diese Anforderungen nicht erfüllen würde.

Europa baute seine Fabriken zunächst auf Kohle, dann auf Gas aus der Nordsee und aus Russland auf. Nun verlangt es von einem afrikanischen Land die Einhaltung eines Berichtsstandards, dessen Ausarbeitung Brüssel Jahre gekostet hat und den es bereits mit der Verschiebung der Sanktionen bis 2030.

Die Klimalobby vertrat jahrelang die Ansicht, dass afrikanisches Gas der Welt am besten als unverbrannter Eintrag in einem CO₂-Konto diene.

Diese Doktrin brachte Dunkelheit, Schulden und abgeschriebene Kredite mit sich. Sie führte zu keiner messbaren Abkühlung in einem Land, dessen Bevölkerung ohnehin kaum Strom verbraucht.

Nigeria kann es sich nicht mehr leisten, Zeit mit einschüchternder Klimapolitik aus Brüssel zu verschwenden. Nigerias Anteil am weltweiten LNG-Markt ist von 6 % auf 5 % gesunken und könnte auf 2 % sinken.

Australien verschifft jährlich 88 Millionen Tonnen LNG aus Erdgasreserven von 120 Billionen Kubikfuß. Nigeria verfügt über 215 Billionen Kubikfuß Gas und verschifft lediglich 22 Millionen Tonnen LNG.

Diese Lücke ist der Preis für ein Jahrzehnt, in dem man sich für Benzin rechtfertigen musste.

Der Staatsminister für Erdöl Heineken Lokpobiri hat die Diskussionen über die Klimawende als reine Rhetorik abgetan und erklärt: „Wir werden die Förderung fossiler Brennstoffe in Nigeria niemals einstellen.“

Er hatte zudem zutreffend vorhergesagt, dass die Rückkehr von Donald Trump den von ihm als „heuchlerisch“ bezeichneten globalen Wandel verlangsamen würde.

Auch bei der COP30 im November 2025 in Belém lehnte Nigeria gemeinsam mit China, Indien, Saudi-Arabien und Russland einen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ab.

Im Jahr 2026 weigerten sich nigerianische Minister auf dem ersten „Fossil Fuel Transition Summit“ in Santa Marta in Kolumbien erneut, einen Ausstieg zu akzeptieren.

Gasminister Ekperikpe Ekpo fasste diese Doktrin auf der globalen Energiekonferenz ADIPEC so zusammen: Für Nigeria ist Gas der Dreh- und Angelpunkt aller Dinge.

Vor kurzem unterzeichnete Ekpo gemeinsam mit US-Energieminister Chris Wright sowie den Energieministern von Katar und Algerien einen offenen Brief, in dem sie Brüssel warnten, dass die meisten Exporteure die EU-Methanvorschriften nicht erfüllen können.

Die Beweislast hat sich also verlagert.

Wenn Sie immer noch der Meinung sind, Nigeria solle nachgewiesene Offshore-Gasvorkommen ungenutzt lassen, erklären Sie bitte, was Sie stattdessen den 86,8 Millionen Nigerianern anbieten, die ohne Strom leben.

Erklären Sie, warum Europa während einer Versorgungskrise Flüssiggas importieren darf, während Nigeria die Förderung dieses Gases rechtfertigen muss.

Die nigerianische Führung sollte mehr Gas an Kraftwerke, die Düngemittelproduktion und für Kochgas weiterleiten. Nigeria hat viel zu lange damit verbracht, um Erlaubnis von Menschen zu bitten, die nie im Dunkeln leben mussten.

Mehr: CO2 Coalition

Link: https://climatechangedispatch.com/nigeria-massive-gas-reserves-climate-politics-delays/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE