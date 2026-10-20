von Uli Weber
Einführung: Dieser Artikel wurde am 15. Mai 2019 auf KalteSonne veröffentlicht und ist mit dem KS-Archiv untergegangen. Im Angesicht des UN-Biodiversitätsgipfels COP17, über den ein aktueller EIKE-Artikel berichtet, hat er nichts von seiner Aktualität verloren, denn in der Zwischenzeit gab es weitere Versuche, den vorgeblichen Verlust globaler Biodiversität im populistischen Volksglauben zu verankern. Da aber dieser UN-Diversitätsrat bis heute nicht gegen die vom UN-Klimarat getragenen naturzerstörenden globalen „Klimaschutzmaßnahmen“ vorgeht, dürfte sich die unterlegte UN-Strategie in Wahrheit ganz anders darstellen:
Hier bahnt sich offenbar ein globales Hase-und-Igel Drama an, in dem zwei vollalimentierte UN-Kraken die Igel und wir die zu deindustrialisierenden Hasen sein könnten…
Anfang Mai 2019 überschlugen sich die Medien mit Meldungen über ein zukünftiges Artensterben von apokalyptischem Ausmaß. Nach einer aktuellen Presseerklärung des „UN-Weltbiodiversitätsrates“ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) zur weltweiten Artenvielfalt sind nämlich 1.000.000 (in Worten: Eine Million) Arten auf unserer Erde vom Aussterben bedroht. Der zugrunde liegende IPBES-Bericht basiert nach eigenen Angaben auf der Auswertung von 15.000 wissenschaftlichen und staatlichen Quellen.
Nach mehr als 50 Jahren Umweltschutz in den westlichen Industrienationen, erheblichen Ausweitungen und Vernetzungen von Schutzgebieten sowie dem seit vielen Jahrzehnten geltenden Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) erzählt man uns jetzt also, dass von angeblich 8 Millionen Arten plötzlich 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sein sollen; das wären also 12,5 Prozent aller Arten auf unserer Erde. Aus diesem Widerspruch lässt sich zunächst einmal die nachfolgende Frage zum UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES ableitet:
Wie viel seriöser als die politisch gesteuerte UN-IPCC-Klimawissenschaft ist denn die UN-IPBES-Artenschutzwissenschaft?
Schaunmeralsomalganzgenauhin und rechnenmereinfachmalnach: Pro ausgewertete Quelle (15.000) wird vom UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES das Aussterben von durchschnittlich etwa 65 Arten behauptet. Da aber für eine qualifizierte wissenschaftliche Aussage über eine konkrete Art mindestens ein definierter Ist-Zustand und dessen zeitliche Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich sind, benötigen wir schon jeweils mindestens zwei Berichte pro Aussage und Art, also eigentlich 2 Millionen Berichte. Für die Aussage von 1 Million vom Aussterben bedrohten Arten wäre also gegenüber der Angabe des UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES von 15.000 Quellen ein Berichtsverhältnis von 1:130 erforderlich, soweit es sich bei diesen Berichten nicht bereits um entsprechende Metastudien handelt.
Gehen wir wohlmeinend einmal von solchen Metastudien aus, wobei der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES mit solchen Metastudien seinem wissenschaftlichen Ansprüchen nicht vollends gerecht werden würde, weil dann ja im IPBES-Bericht auch noch deren Quellen hätten ausgewertet und angegeben werden müssen, und rechnen wir damit einfach einmal weiter.
Je nach Spezies kann man von einem Untersuchungsgebiet von 1×1 Meter bis 100×100 Kilometern ausgehen; dabei beträgt die Gesamtfläche der Erde 510 Millionen Quadratkilometer. Das ergibt überschlägig mindestens 50.000 Untersuchungsgebiete á 10.000 Quadratkilometer, wobei dort jeweils mehrere Arten gleichzeitig untersucht werden können und nicht alle Arten in allen Untersuchungsgebieten vorkommen.
Für eine einzelne Art benötigt man mindestens die Beobachtungsdauer von einem vollen Jahreszyklus, für eine konkrete Aussage über eine zahlenmäßige Entwicklung also mindestens zwei Untersuchungsperioden mit mehreren Jahrzehnten Abstand –plus die Überprüfung der Wanderwege von nicht ortsfesten Arten. Das ergibt dann insgesamt mindestens zwei Millionen Beobachtungsjahre mal 50.000 Untersuchungsgebiete, also 100 Milliarden Untersuchungsgebietsjahre á 10.000 Quadratkilometer, wobei ein einzelner Beobachter wiederum eine Anzahl von Flächen und Arten gleichzeitig untersuchen kann.
Damit repräsentiert jede einzelne der 15.000 UN-IPBES-Quellen also durchschnittlich etwa 6.500.000 Untersuchungsgebietsjahre mit jeweils etwa 65 vom Aussterben bedrohten Arten.
Diese unglaubliche wissenschaftliche Leistung ist zudem in aller Stille erbracht worden. Gleichfalls sind sowohl das Timing von UN-IPBES als auch die Kommunikationsdisziplin der Beteiligten zu würdigen, denn sie alle hatten bis zur Erreichung dieses absoluten High-Score von 1.000.000 gefährdeten Arten stillgehalten und diese erschreckende Information nicht vorzeitig bei einem Zählerstand von 1.000, 10.000 oder 100.000 vom Aussterben bedrohten Arten an die Öffentlichkeit „geleakt“.
Klar ist damit umgekehrt aber auch, dass die meisten dieser wissenschaftlichen Beobachtungen längst in Arbeit gewesen sind, während unser gemeinsames natürliches Erbe durch chaotische und unkoordinierte Maßnahmen für einen „globalen Klimaschutz“ schwer geschädigt worden ist – und alle beteiligten Wissenschaftler und staatlichen Institutionen hatten dazu bisher geschwiegen. Daraus leitet sich die unmittelbare Frage ab, wo dieser „Weltbiodiversitätsrat“ eigentlich war, als große Urwaldflächen für Palmölplantagen abgeholzt worden und natürliche Landschaften durch Wind- & Solarparks sowie Monokulturen von Energiepflanzen „nachhaltig“ verwüstet worden sind.
Stellen wir mit diesem Zwischenstand noch einmal einen Bezug zu den politisierten UN-Klimawissenschaften her:
“The Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) ist eine Körperschaft der Vereinten Nationen zur Beurteilung der Wissenschaft zum Klimawandel (“The Intergovernmental Panel on Climate Change is the United Nations body for assessing the science related to climate change”). Die IPCC-Berichte für Entscheidungsträger (Summary for Policymakers) werden aber üblicherweise politisch abgestimmt und widersprechen daher oftmals der in den zugehörigen Assessment Reports veröffentlichten korrekten wissenschaftlichen Datengrundlage.
Wie glaubwürdig ist der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES und bestehen auch seine Kernaussagen aus politisch ausgehandelten Schreckensbotschaften?
Die obige Abschätzung für den zugrunde liegenden Arbeitsumfang der 15.000 UN-IPBES-Quellen stellt lediglich eine Rückrechnung für die von ihm behauptete 1 Million bedrohte Arten dar. Ein globales Monitoring für alle dort behaupteten 8 Millionen Arten auf unserer Erde müsste demnach also den 8-fachen Untersuchungsaufwand erfordern, also knapp 1 Billion Untersuchungsgebietsjahre á 10.000 Quadratkilometer – da gibt es also noch gehörig Luft nach oben. Schauen wir jetzt einmal nach, ob wenigstens die Gesamtanzahl der Arten von 8 Millionen korrekt ist. Bei Wikipedia heißt es unter dem Stichwort „Artenvielfalt“, Zitat mit Hervorhebungen:
„Im Global Biodiversity Assessment, im Auftrag der UNEP (United Nations Environment Programme) 1995 erstellt, wurde für die Erde insgesamt eine Zahl von rund 1,75 Millionen beschriebenen Arten angegeben. Diese Zahl ist nur ein Schätzwert. Eine genaue Aufstellung existiert nicht. Heute rechnet man mit insgesamt über 2 Millionen beschriebenen Arten.“
Und weiter heißt es dort bei Wikipedia, Zitat mit Hervorhebungen:
„Die globale Gesamtzahl aller Arten wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr stark unterschiedlich zwischen 3,6 Millionen bis zu 112 Millionen geschätzt. Die Schätzgrößen wurden extrapoliert auf der Basis der Mitte der 1990er Jahre beschriebenen rund 1,75 Millionen Arten. Einen differenzierten Überblick über den damaligen Schätzstand gibt wiederum das Global Biodiversity Assessment von 1995, zu welchem in den letzten Jahren für viele Teilgruppen aktuellere Schätzwerte erarbeitet worden sind. Ein aktuellerer Gesamtüberblick wurde nicht mehr erarbeitet.“
Anscheinend handelt es sich bei den 1.000.000 laut UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES vorgeblich vom Aussterben bedrohten Arten also um die Hälfte der bisher beschriebenen Arten von etwa 2 Millionen. Und offenbar ist auch die Angabe von 8 Millionen Arten auf unserer Erde eine willkürliche Aussage, die eher einen zweistelligen Prozentsatz von vorgeblich bedrohten Arten spiegelt als die tatsächliche Artenvielfalt auf unserer Erde, die vielmehr auf bis zu 112 Millionen Arten geschätzt wird. Aber schauen wir weiter: Der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES stellt in seinem „Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – ADVANCE UNEDITED VERSION – 6 May 2019” auf Seite 14 die nachfolgende Abbildung zum Artensterben dar:
Abbildung: IPBES SPM 2019 Figure 3 auf Seite 14
Bildunterschrift: “A substantial proportion of assessed species are threatened with extinction and overall trends are deteriorating, with extinction rates increasing sharply in the past century.
(A) Percentage of species threatened with extinction in taxonomic groups that have been assessed comprehensively, or through a ‘sampled’ approach, or for which selected subsets have been assessed, by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species. Groups are ordered according to the best estimate for the percentage of extant species considered threatened (shown by the vertical blue lines), assuming that data deficient species are as threatened as non-data deficient species.
(B) Extinctions since 1500 for vertebrate groups. Rates for Reptiles and Fishes have not been assessed for all species.
(C) Red List Index of species survival for taxonomic groups that have been assessed for the IUCN Red List at least twice. A value of 1 is equivalent to all species being categorized as Least Concern; a value of zero is equivalent to all species being classified as Extinct. Data for all panels derive from www.iucnredlist.org (see Chapter 3 Figure 3.4 and Chapter 2 Figure 2.7).”
Der Gefährdungsgrad für die vom UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES in Abbildung 3A aufgelisteten Arten basiert offenbar allein auf Roten Listen und zusammenfassend erhoben/aus Teilmengen ermittelten Aussagen über deren Gefährdung. Tatsächlich weist die Abbildung 3A aus dem „Summary for Policymakers“ lediglich eine Gesamtzahl von knapp 40.000 untersuchten Arten (“Total number of extant assessed species”) aus, die dort in mehrere Unterkategorien von „ausgestorben“ bis „ungefährdet“ unterteilt werden – und die Mehrzahl dieser knapp 40.000 Arten ist offenbar gar nicht gefährdet (grüne Balken). Der dazugehörige Text ist im IPBES-SPM unter dem Punkt A5 auf Seite 3 unter “Human actions threaten more species with global extinction now than ever before” zu finden, Zitat mit Hervorhebungen:
„An average of around 25 per cent of species in assessed animal and plant groups are threatened (figure SPM.3), suggesting that around 1 million species already face extinction, many within decades, unless action is taken to reduce the intensity of drivers of biodiversity loss. Without such action there will be a further acceleration in the global rate of species extinction, which is already at least tens to hundreds of times higher than it has averaged over the past 10 million years. {Fig SPM4, BG 6}”
Sie lesen richtig, dort steht tatsächlich, dass lediglich 25 Prozent der in Abbildung 3 bewerteten 38.679 Arten gefährdet sind. Und damit erlaubt sich der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES dann „nahzulegen“, also ausdrücklich nicht „zu bewiesen“, dass insgesamt etwa 1 Million Arten auf unserer Erde vom Aussterben bedroht sind.
Aus dem unter Punkt A5 auf Seite 3 angegebene Gesamtgefährdungsgrad von durchschnittlich 25 Prozent errechnen sich knapp 10.000 hoch gefährdete Arten, also lediglich etwa 1 Prozent der alarmierenden IPBES-Aussage von 1 Million. Daraus ergibt sich eine deutliche zahlenmäßige Diskrepanz zwischen der erschreckenden Verlautbarung von 1 Million vom Aussterben bedrohten Arten in der IPBES-Presseerklärung und einer zugrunde liegenden Angabe von knapp 10.000 gefährdeten Arten im IPBES-SMP Abbildung 3; hier stehen also allein schon Datengrundlage und Aussage zahlenmäßig völlig auf dem Kopf. Wenn man einmal die Angabe des UN-IPBES über die Gesamtzahl aller Arten auf unserer Erde von 8 Millionen zugrunde legt, dann schließt man dort also aus einer Teilmenge von etwa 1 Promille mit einem Faktor von etwa 100, dass 12,5 Prozent aller Arten vom Aussterben betroffen sein sollen. Und daraus leitet sich dann unmittelbar die rhetorische Frage ab, ob das, was ein UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES hier der interessierten Öffentlichkeit präsentiert, eigentlich noch Wissenschaft ist oder ein ganz grober Fall für die Faktenfinderindustrie…
Der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES stellt sich damit also als ein ganz neues Instrument für die öffentliche Verbreitung von alarmistischen Schreckensszenarien dar.
Was ist dieser „UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES“ nun eigentlich genau und was ist seine Aufgabe? Der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES wurde im Jahre 2012 von „Mitgliedsstaaten“ gegründet; unter „Establishment of IPBES“ findet man den genauen zeitlichen Ablauf dieser UN-Neugründung. Und auf der IPBES-Homepage erfahren wir dann unter „About“ auch dessen Aufgaben, Zitat mit Hervorhebungen:
“What is IPBES?
The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is an independent intergovernmental body, established by member States in 2012. The objective of IPBES is to strengthen the science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development.”
Interessant ist insbesondere die Zusammenarbeit von UN-IPBES mit anderen internationalen Verbänden, für die es bereits eine ganze Anzahl von Verträgen gibt. So gibt es beispielsweise ein Memorandum für die Zusammenarbeit von UN-IPBES mit FutureEarth. Das englische Wikipedia sagt zu FutureEarth, Zitat mit Hervorhebungen:
“Future Earth is a 10-year international research program which aims to build knowledge about the environmental and human aspects of Global change, and to find solutions for sustainable development. It aims to increase the impact of scientific research on sustainable development. Future Earth is an interdisciplinary research programme bringing together natural and social sciences, as well as the humanities, engineering and law, and focused on designing and producing research together with stakeholders from outside the scientific community. ”
Die Eingangsformel des Memorandums für die Zusammenarbeit von UN-IPBES mit FutureEarth ist nachstehend mit Hervorhebungen abgebildet:
Der UN-Weltbiodiversitätsrat PBES hat also die Aufgabe, die Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft zu stärken, während sich UN-Environment als amtlicher Anwalt der globalen Umwelt bezeichnet. Und FutureEarth stellt Kenntnisse und Unterstützung bereit, um die Transformation zu einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen. Eine solche Transformation zu einer dekarbonisierten Weltgemeinschaft hatte uns übrigens der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) bereits im Jahre 2011 in seinem Hauptgutachten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ geweissagt.
Und heute, wo unter dem dröhnenden Schweigen von Wissenschaft, Politik und Medien im Ergebnis einer globalen Energiewende Millionen von Vögeln und Fledermäusen und Milliarden von Insekten von Windkraftanlagen geschreddert werden, sowie weiterhin Urwaldflächen abgeholzt und natürliche Landschaften durch Wind- & Solarparks und Monokulturen von Energiepflanzen verwüstet werden, erscheint plötzlich ein UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES wie Kai aus der Kiste und soll die Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft stärken, um die Transformation zu einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen.
Wenn jetzt also ein „UN-Weltbiodiversitätsrat“ als „Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft“ davor warnt, dass die weltweite Artenvielfalt bedroht ist, dann ist das vielleicht gar kein Zufall, sondern möglicherweise ein „UN-Rettungsschirm“ zum Schutz einer völlig verfehlten globalen „Energiewende“ gegen ihre eigenen negativen Auswirkungen auf unsere natürliche Umwelt. Denn erst die panischen Maßnahmen dieser „Energiewende“ zur Verhinderung eines „menschengemachten Klimawandels“ haben ja ganz entscheidend zu einer solchen angespannten Situation für unsere natürliche Umwelt beigetragen.
Und was ist nun die Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft?
Politik hat immer genug (Steuer-)Geld und reines Wissen ist eine brotlose Kunst; dafür ist die Wissenschaft frei und die Politik kann nichts zu ihren Erkenntnissen beitragen. Eigentlich war die Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft in einer lebendigen Demokratie bisher also lediglich die Einbahnstraße einer vorbehaltlosen Finanzierung von freier Wissenschaft zum Nutzen der Allgemeinheit durch die Politik im Rahmen der verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten beider Seiten.
Wenn nun aber die Politik zielgerichtete wissenschaftliche Argumente für eine globale Transformation zu einer nachhaltigen Welt benötigen würde, und die freie Wissenschaft wäre wiederum an einer besseren finanziellen Ausstattung interessiert, dann könnte sich aus einer solchen Schnittstelle auch eine Tauschbörse entwickeln. Und damit dürfte eine Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft vielleicht ganz zwanglos in der wirtschaftlich sehr erfolgreichen Symbiose „wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ konvergieren; oder modern ausgedrückt, hier könnten sich „rent seeking“ und „noble cause corruption“ zum beiderseitigen Nutzen auf Kosten der fehlzuleitenden Steuerzahler zusammenfinden.
Das jetzt vom UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES gemeldete globale Artensterben ist also möglicherweise nur ein neuer Mosaikstein für die politisch beabsichtigte „Große Transformation“ in ein ökologisches Mittelalter.
Eine völlig aus dem Ruder gelaufene UN-Wissenschaftsideologie könnte in ihrer Hybris also durchaus versuchen, uns im Sinne ihrer transformatorischen Globalisierungsphantasien auch noch die von ihr selbst verursachten Exzesse des Klimawahns als eine Erbschuld der Industrienationen verkaufen zu wollen. Und da die westlichen Industriegesellschaften auf jegliche Katastrophenmeldung wie Pawlowsche Hunde mit Selbstbezichtigungen und Selbstkasteiungen zu reagieren pflegen, wie deren unverhältnismäßige Reaktionen auf die Vermüllung der Ozeane trotz langjähriger eigener Mülltrennung und auf eine drohende Überbevölkerung trotz zunehmender Überalterung der Industrienationen beweisen, ist ein neuerlicher Erfolg gar nicht auszuschließen.
Es wird also zunehmend enger für unsere fossil befeuerte industrielle Kultur. Denn der UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES wird wohl eher kein wissenschaftliches Gegengewicht zur Zerstörung unserer natürlichen Umwelt durch den Ausbau einer alternativen Energieerzeugung bilden, sondern er könnte uns sogar noch für deren Auswirkungen auf die natürliche Umwelt verantwortlich machen. Hier bahnt sich offenbar ein globales Hase-und-Igel Drama an, in dem zwei vollalimentierte UN-Kraken die Igel und wir die zu deindustrialisierenden Hasen sein könnten…
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
… sondern er könnte uns sogar noch für deren Auswirkungen auf die natürliche Umwelt verantwortlich machen.
Dafür ein Beispiel, im untenzitierten Fall hat ein jahrelang bezahles Forscherteam in einer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden, dass die Leuchtkraft von Vogelfedern bei den Blaumeisen nachgelassen hat. Nun gilt es das Ergebnis einzuordnen und Schuldige zu finden, aber auch, um das geflossene und weiter sprudeln sollende Geld zu retten: Der Studienleiter sagt:
„Die Veränderung der Gefiederfarbe scheint das Ergebnis einer Kombination aus einem Temperaturanstieg von 1,2 Grad und einem Rückgang der Niederschläge zu sein, sodass wir den Klimawandel als wahrscheinliche Ursache sehen“, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Studienleiter David López-Idiáquez.
Das nennt man Ausplünderung der Gesellschaft durch eine dreist erfundene Lüge, denn unter Klimawandel, den es immer gibt, verstehen diese Blutsauger die angebliche Schuld des Menschen an der zunehmenden CO2-Konzentration der Atmosphäre. Denn nur darauf beruht das Geschäftsmodell CO2-Klimalüge.
Wir vom aktiven Naturschutz wissen, dass gerade die Vögel in wärmeren Regionen viel bunter und farbenprächtiger sind als die Arten in nördlichen Breiten. Und jeder von uns weiß, dass sich die Natur immer ändert.
Warum wurden wir Menschen in den letzten 100 Jahren größer, ist da auch der Klimawandel schuld? Müssen große Menschen bald eine höhere CO2-Abgabe zahlen?
Ich möchte weiter aus dieser Arbeit über die nachlassende Artenvielfalt und den angeblichen CO2-Klimawandel als Hauptschuldigen zitieren: https://www.t-online.de/heim-garten/aktuelles/id_101479526/blaumeisen-verblassen-klimawandel-bedroht-die-partnerwahl.html?utm_source=firefox-newtab-de-de
„Für Menschen ist den Wissenschaftlern zufolge der Leuchtkraftverlust der Federn kaum zu erkennen. Doch für Vögel könnte er zu deutlichen Problemen führen. Der Grund: Ein Männchen mit kräftig leuchtendem Gefieder signalisiert dem Weibchen Gesundheit und Durchsetzungskraft. Verblassen die Gefieder der Männchen, wird dieses Signal schwächer. Es gibt weniger Nachwuchs. Auch ein anderer Fall ist möglich: Kommt es beispielsweise dazu, dass es nur noch ganz wenige männliche Meisen mit einem leuchtenden Gefieder gibt, sinkt die Zahl derjenigen, die sich fortpflanzen und somit die genetische Vielfalt.“ Zitatende
Dann haben die Forscher vermutet, dass der Kliamwandel die Gene verändert und kommen zum Schluß: „Es besteht weiterer Forschungsbedarf.“
Mein Fazit: Logisch, Forschungsbedarf besteht immer, aber hier will eine Gruppe auf dem Pferd von anderen ausgedachter Klimapanik und Klimarettung mitreiten und Geld absahnen. Natürlich unser Geld.
Die USA haben ja der UN und Konsorten schon ganz klar den Rücken gekehrt. Das dürfte mit einer AfD-Regierung ebenfalls für Deutschland geschehen.
Wollen wir hoffen, die Ausplünderung der deutschen Bevölkerung und die Zerstörung unseres Landes muss endlich ein Ende haben. Ob die AFD das kann, weiß ich nicht? Der Klimawandel scheint auch Völker zu vernichten, und wir sind vielleicht dabei.
Wer in der Schule geschlafen hat, hat der Welt nichts vorzuschreiben!!
Wer hat das CO2 gestohlen, dass es so kalt wurde??? Wer hat das CO2 zum auftauen gemacht???
1.000 Meter Eis über Deutschland
In vielen Teilen Norddeutschlands war das Eis damals bis zu 1.000 Metern dick. Zum Höhepunkt der Eiszeit vor etwa 135.000 Jahren reichten die Gletschermassen bis südlich von Berlin, Hannover oder Bremen.
2002_02_19
https://www.scinexx.de/dossierartikel/1-000-meter-eis-ueber-deutschland/
https://de.wikipedia.org/wiki/Endmoräne
Eine Endmoräne oder Stirnmoräne ist eine wallartige Aufschüttung (Moräne) von Gesteinsmaterial am Ende von glazialem Inlandeis oder eines Gletschers. Eine Endmoräne kennzeichnet die Linie des maximalen Gletschervorstoßes oder eines Gletscherstillstandes. Sie ist Bestandteil der Glazialen Serie.
Deutschland unter 1 Kilometer Eis: Was die Landschaft über Klimageschichte verrät
2026_08_05
https://tkp.at/2026/08/05/deutschland-unter-1-kilometer-eis-was-die-landschaft-ueber-klimageschichte-verraet/
Schul-Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von Ex-ZDF Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne 2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nicht dort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen- duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf https:/doi.org/10.3386/w29320
We find that a 1 ppm increase in CO2 equates to yield increases for corn, soybeans, and winter wheat of 0.12%, 0.13%, and 0.19%, respectively. The fertilization effect is smaller for corn (a C4 crop) and greater for soybeans and winter wheat (C3 crops), consistent with findings from controlled experiments.
CO2 Effekte auf Nahrungspflanzen
Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios
2004_01_09
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008
https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Agrar-Professor:
Mehr CO₂, mehr Vegetation – Das „Umweltgift“ sichert unser Überleben
2022_03_02 https://www.epochtimes.de/umwelt/co2-anstieg-foerdert-vegetation-agrarwissenschaftler-prof-merbach-a3707122.html
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern
2023_08_11
https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
NASA
2016_04_26
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening- earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Irgendwie müssen doch die Leute untergebracht werden. Sollen sie Dächer decken oder Brot backen?
Wie sieht es beim Artensterben aus? Etwa 1,8 Millionen Arten sind auf der Erde bekannt und beschrieben, die Wissenschaft schätzt die Gesamtzahl der Arten jedoch auf 50 – 100 Millionen. Das heißt, dass nur 2 – 4 % aller existierenden Arten bekannt sind. Gleichzeitig werden jedes Jahr Tausende bisher unbekannter Arten neu beschrieben, mit steigender Tendenz. Kann man da noch von einer gesicherten Zahl ausgestorbener Arten sprechen?
Jedes Lebewesen greift in die Natur ein und verändert sie. Und die Natur wiederum greift in das Leben der Lebewesen ein und verändert sie ebenfalls. Das nennt man Evolution. Ohne Evolution keine Entwicklung des Lebens auf der Erde. 99,9% aller jemals auf der Erde existierenden Pflanzen- und Tierarten sind im Laufe der Erdgeschichte ausgestorben.
Aussterben ist damit eine wichtige Voraussetzung zur Weiterentwicklung des Lebens, ohne Aussterben keine Entwicklung zu höheren Lebewesen und zum Menschen. Das soll nicht heißen, dass der Mensch nicht pfleglich mit der Natur umgehen soll, aber die Natur hat Gesetzte, die mit unserer Ethik oft nicht übereinstimmen.
Was sagte einst ein scherzhafter Paläontologe: Wie gut, dass es zu Zeiten der Dinosaurier noch keine Menschen gab, die Artenschutz betrieben haben, denn dann gäbe es noch heute Dinosaurier, aber mit Sicherheit keine Menschen.
Nehmen sie doch mal z.B. ein Windows-Betriebssystem. Das besteht aus Aber-Millionen 0 und 1. Und ändern sie mal so ganz zufällig ein bischen darin herum. Hier paar hinzufügen dort ein paar löschen. So ganz Evolutionär. Nach ein paar Milliarden Zyklen haben sie bestimmt was ganz tolles neues. Etwas was es vorher noch nie gegeben hat. Evolution live erleben.
„aber die Natur hat Gesetzte, die mit unserer Ethik oft nicht übereinstimmen.“
Kamen da nicht schon vor ihnen irgendwelche Leute drauf. Mit der anschließenden Rassenlehre als Ergebnis. In England hatte daher auch schon jemand die Idee, niemandem mehr zu helfen, da sich dadurch nur der Gen-Pool verschlechtern würde.
Wir sind entweder Geschöpfe Gottes oder zufälliger irrelevanter Dreck. Your choice.
Danke, die Natur wandelt sich immer ebenso wie das Klima. Die Erforschung ist spannend und aufregend, nur das daraus entwickelte Geschäftsmodell der Ausplünderung der Gesellschaft muss ein Ende finden.
Aber wer soll Deutschland retten, allein bei EIKE arbeiten viele in den Kommentaren für ein weiteres Ausplündern.
Was Diversität mit Biodiversität gemein haben soll, das haben diese Leute nirgends ausgeführt und sehr wahrschein kennen die den Unterschied überhaupt nicht einmal. Bei den politischen Happening-Touris bin ich mir das sogar absolut sicher.
„…. und sehr wahrscheinlich kennen die den Unterschied überhaupt nicht einmal.“
Ganz sicher kennen sie aber eines:
Den Unterschied zwischen leeren und vollem Portemaonaie!
… mit angsterzeugtem Geld ohne adäquate Leistungen!
Der UN-WeltbiodiversitätsratWas dieser Rat an Ergebnissen veröffentlicht kann richtig oder falsch sein, es ist nicht nachprüfbar. So ähnlich wie die globalen Temperaturen.
Erst recht grottenfalsch wird es dann, wenn er angeblich festgestellte Artenverarmungen auf den Klimawandel zurückführt, z.B. „Affensterben in Afrika wegen des Klimawandels“.
Aber bei uns in Deutschland ging und geht die Artenvielfalt zurück, an diesen Untersuchungen war ich beteiligt vor 40 Jahren als ich noch im Vorstand des BUND unserer Kreisgruppe war. Niemals haben wir einen Klimawandel als Grund angegeben, sondern stets die Bebauung, die Asphaltierung und die Trockenlegung, sowie die Uniformierung der Landschaft. Die Vielfalt vernichten, die Natur einförmig gestalten war das ethische Ziel der damaligen Deutschen. Also mußte geordnet und nach irgendwelchen im Kopf spukenden DIN-Normen ausgerichtet sein. Wildkräuter waren Unkräuter, Insekten und Fledermäuse ein Teufelszeugs und Insektizide und Biozide waren jedermann zugänglich, um die Natur zu verbessern.
Ein schöner Sportplatzrasen ums Haus galt als Zierde der Schönheit. Gänseblümchen im Rasen, das war eine grobe Verunreinigung, ein Mangel an (Natur)Pflege. Man hätte sich auch ein grünes Leinentuch übers eigene Grundstück legen können. Ziel von uns Naturschützern war: Es galt dieses falsche ethische Nachkriegsnaturempfinden – der Mensch muss die Natur verschönern- gedanklich aus den Köpfen der Deutschen zu holen.
Wir waren aktive Naturschützer, Vorbilder vor Ort, unsere Gärten sahen ganz anders aus, nämlich naturbelassen. Manche von uns wurden sogar angezeigt wegen Verwilderung der Natur im Garten.
Unsere Gegenmaßnahmen: Aktionen zu Naturschutz beginnt im Garten, Naturschutz beginnt vor der Haustür, Naturschutz beginnt bei sich selbst, Naturschutz in der Gemeinde und die Schaffung von ehrenamtlich tätigen Naturschutzwarten mit behördlichem Ausweis des Landes BaWü.
Haben wir was erreicht? Auf alle Fälle bei der Stimmung und den Ansichten der Deutschen. Bei der Artenvielfalt? Wegen der anhaltenden Trockenlegung Deutschlands nehmen alle Amphibienarten immer noch stark ab, andere Arten haben sich stabilisiert. In den jetzt mehr naturnahen Gärten haben vor allem bestimmte Vogelarten wie die Mönchsgrasmücke zugenommen. Sportplatzrasengärten sind out, Leute mit anderer Ansicht ziehen in Eigentumswohnungen ohne Gartenanteil.
Neben dem sattsam bekannten zwischenstaatlichen Klimawandelausschuß haben die also einen zwischenstaatlichen Lebensvielfaltsausschuß, das war mir bisher tatsächlich entgangen. Dann brauchen die demnächst sicher einen zwischenstaatlichen Abstimmungsausschuß. Selbstverständlich mit einem:er Abstimmungsausschußvorsitzenden*In, der die jährlichen zwischenstaatlichen Abstimmungsausschußkonferenzen leitet und die Vorbereitungskonferenzen vorbereitet.
„Der UN-Weltbiodiversitätsrat …“
Schön, dann werden wir wohl bald eine:n Weltbiodiversitätsratsvorsitzend:In in unserer Mitte begrüßen dürfen. Oder zwei.
Sowas wie die Haböcke und Bärbecken vielleicht?
Bei den Genderregeln haben Sie massiven Nachholbedarf. Und welche Individuen meinen Sie in der letzten Zeile? Oder sollen das irgendwelche lustigen Wortspiele sein, die echt komisch sein wollen?
Meinen sie das wirklich ernst? Genderregeln.
Herr Franke, bei den Genderregeln sind Sie wohl spitze, beim Naturschutz kennen Sie sich nicht aus.
Deutschland braucht Bildung, Rohstoffe und Energie. Die 2 – 3 Buchstaben-Fatzkes braucht Deutschland nicht. Und schon garnicht deren Regeln und Vorgaben. Das sind alles nur durchgeknallte, aufgeblasene Wichtigtuer und Bauchpinsler, die nur das hart verdiente Geld der arbeitenden Bevölkerung vergeuden.
Das sind alles nur durchgeknallte, aufgeblasene Wichtigtuer und Bauchpinsler, die nur das hart verdiente Geld der arbeitenden Bevölkerung vergeuden..
exakt.
…Weltbiodiversitätsratsvorsitzend:In in unserer Mitte begrüßen dürfen. Oder zwei…
Die Gefahr besteht, das sind dann Leute bei Behörden beschäftigt, die sich absolut nicht auskennen in der Natur.
Es wäre besser wieder mehr ehrenamtliche Naturschutzwarte vor Ort auszubilden, die darauf achten, dass die Naturvielfalt vor Ort erhalten bleibt, also auch im eigenen Garten.
Ich hab den Verdacht, dass durch den Vertrag von Lissabon, beschlossen 2007, alle POlitischen Institutionen in Gmbhs umgewandelt wurden. Das war 09 abgeschlossen und der Vertrag trat in Kraft.
Alles, absolut alles in der EU unterliegt nur noch dem Handelsrecht. Wir können uns getrost als vollwertige Sklaven/Waren sehen, vor denen man sich nicht zu rechtfertigen braucht. Wer dann was macht, ist unerheblich.
Buchtipp: „Das Experiment“, von den Brüdern Strugatzki.