Kenneth Richard

Der Pazifik bedeckt etwa ein Drittel der Erdoberfläche. Ein Großteil davon hat sich in dieser Ära der „globalen“ Erwärmung abgekühlt.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es „im Zeitraum von 1940 bis 2020 eine Abkühlung des Pazifikraums auf dekadischer Zeitskala“ gegeben hat, einschließlich einer deutlichen Abkühlung um -0,4 °C pro Jahrzehnt im Zeitraum von 2005 bis 2019 (die im Zeitraum von 2005 bis 2010 sogar „-0,9 °C pro Jahrzehnt überstieg“).

„…Beobachtungen zeigen eine signifikante Abkühlung des südlichen Pazifiks im Zeitraum 1979–2013“

„…Abkühlung des pazifischen Sektors auf dekadischen Zeitskalen im Zeitraum 1940–2020 in den Reanalyse-Daten“

„Die Meerestemperatur ist im südwestlichen Pazifik seit 1979 gesunken, wobei die Abkühlung im Zeitraum 2005–2010 -0,9 °C pro Jahrzehnt erreichte.“

„Der Erwärmungstrend im indischen Sektor erreicht 0,2 °C pro Jahrzehnt, und der Abkühlungstrend im pazifischen Sektor erreicht im Zeitraum 2005–2019 -0,4 °C pro Jahrzehnt.“

Die Abkühlung im Pazifik beschränkt sich nicht nur auf die oberflächennahen Schichten, sondern erstreckt sich auch auf die Tiefsee.

„Wir gehen ferner davon aus, dass die Abkühlung im Pazifik von der Oberfläche bis in die Tiefe robust ist und sogar bis in die mittleren Schichten des Ozeans bis zu einer Tiefe von 1.500 m reicht, anstatt auf die Mischschicht beschränkt zu sein.“

„Der Abkühlungstrend ist auch in Tiefen von 1.000 m signifikant und erreicht -0,2 °C pro Jahrzehnt.“

Link: https://notrickszone.com/2026/10/14/new-study-suggests-large-regions-of-the-pacific-ocean-have-been-cooling-for-the-last-80-years/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE