Der Pazifik bedeckt etwa ein Drittel der Erdoberfläche. Ein Großteil davon hat sich in dieser Ära der „globalen“ Erwärmung abgekühlt.
Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es „im Zeitraum von 1940 bis 2020 eine Abkühlung des Pazifikraums auf dekadischer Zeitskala“ gegeben hat, einschließlich einer deutlichen Abkühlung um -0,4 °C pro Jahrzehnt im Zeitraum von 2005 bis 2019 (die im Zeitraum von 2005 bis 2010 sogar „-0,9 °C pro Jahrzehnt überstieg“).
„…Beobachtungen zeigen eine signifikante Abkühlung des südlichen Pazifiks im Zeitraum 1979–2013“
„…Abkühlung des pazifischen Sektors auf dekadischen Zeitskalen im Zeitraum 1940–2020 in den Reanalyse-Daten“
„Die Meerestemperatur ist im südwestlichen Pazifik seit 1979 gesunken, wobei die Abkühlung im Zeitraum 2005–2010 -0,9 °C pro Jahrzehnt erreichte.“
„Der Erwärmungstrend im indischen Sektor erreicht 0,2 °C pro Jahrzehnt, und der Abkühlungstrend im pazifischen Sektor erreicht im Zeitraum 2005–2019 -0,4 °C pro Jahrzehnt.“
Die Abkühlung im Pazifik beschränkt sich nicht nur auf die oberflächennahen Schichten, sondern erstreckt sich auch auf die Tiefsee.
„Wir gehen ferner davon aus, dass die Abkühlung im Pazifik von der Oberfläche bis in die Tiefe robust ist und sogar bis in die mittleren Schichten des Ozeans bis zu einer Tiefe von 1.500 m reicht, anstatt auf die Mischschicht beschränkt zu sein.“
„Der Abkühlungstrend ist auch in Tiefen von 1.000 m signifikant und erreicht -0,2 °C pro Jahrzehnt.“
Link: https://notrickszone.com/2026/10/14/new-study-suggests-large-regions-of-the-pacific-ocean-have-been-cooling-for-the-last-80-years/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Laut KI erwärmt sich der Großteil des Pazifik und nur 15 bis 20% kühlen ab. Im Eike Artikel über die Abkühlung des Pazifik soll ein Großteil abkühlen. Was ist richtig?
Zum Beitrag über den Abkühlungstrend des Pazifik würde mich interessieren ob diese Entwicklung einen überwiegenden Teil des Pazifik oder nur einen Teil unter 20% betrifft
Es wird kälter
„Krasser Temperaturabfall_ Forscher warnen:
2030 schläft die Sonne ein – und bringt uns eine Mini-Eiszeit
mit Video“
2015_07_13
https://www.focus.de/wissen/videos/krasser-temperaturabfall-forscher-warnen-2020-schlaeft-die-sonne-ein-und-bringt-uns-eine-mini-eiszeit_id_4813214.html
The Approaching New Grand Solar Minimum and Little Ice Age Climate Conditions
2015_11
http://dx.doi.org/10.4236/ns.2015.711052
The New Little Ice Age Has Started
ScienceDirect
2016_00_00
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804588-6.00017-3
„The Chill of Solar Minimum”
“We see a cooling trend,” says Martin Mlynczak of NASA’s Langley Research Center.
2018_09_27
https://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/
NASA warnt vor Mini-Eiszeit: Ein Blick in die Geschichteentlarvt die „Klima-Lüge“ | ET im Fokus
2019_08_10
https://www.epochtimes.de/wissen/meinung/nasa-warnt-vor-mini-eiszeit-ein-blick-in-die-geschichte-entlarvt-die-klima-luege-et-im-fokus-a2938526.html
Wissenschaftler über das bevorstehende große Sonnenminimum und kälter werdendes Klima
2023_07_31
https://tkp.at/2023/07/31/wissenschaftler-ueber-das-bevorstehende-grosse-sonnenminimum-und-kaelter-werdendes-klima/
Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die nächste Epoche eine starke Abkühlung der Erde aufgrund einer relativen Abflachung der Sonnenleistung mit sich bringen wird. Sie beruhen auf astrophysikalischen Beobachtungen, Messungen und der Extrapolation von historischen Veränderungen der Sonnenaktivität im Zusammenhang mit der Klimaveränderung auf die nächsten Jahrzehnte.
Astro-Physiker über den durch die Sonne verursachten Klimawandel
2023_08_04
Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die nächste Epoche eine starke Abkühlung der Erde aufgrund einer relativen Abflachung der Sonnenleistung sein wird
https://tkp.at/2023/08/04/astro-physiker-ueber-durch-die-sonne-verursachten-klimawandel/
Neue Studie_ Abkühlung der Erde um 1°C wegen Solarem Minimum zu erwarten
2023_09_22
https://tkp.at/2023/09/22/neue-studie-abkuehlung-der-erde-um-1c-wegen-solaren-minimum-zu-erwarten/
Arktis-Wissenschaftler widerlegt „Klimakrise“ und warnt vor kommender Eiszeit
2023_10_23
https://tkp.at/2023/10/23/arktis-wissenschaftler-widerlegt-klimakrise-und-warnt-vor-kommender-eiszeit/
Die Sonne hat maximale Aktivität erreicht – Kleine Eiszeit folgt
2024_07_01
https://tkp.at/2024/07/01/die-sonne-hat-maximale-aktivitaet-erreicht-kleine-eiszeit-folgt/
„Wir werden unweigerlich in eine ungünstige Kälteperiode übergehen“, warnte er laut der Russischen Akademie der Wissenschaften.(RAS).
https://new-ras-ru.translate.goog/activities/news/direktor-limnologicheskogo-instituta-so-ran-andrey-fedotov-kogda-lednikovyy-period-nastupit-vy-ego-s/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Laut Fedotov, dem Direktor des Limnologischen Instituts der RAS, wird die Periode der „ungünstigen Kälte“ um 2030 beginnen.
Fedotov gab diese Warnung in einer Erklärung ab, die von der RAS, der führenden wissenschaftlichen Einrichtung des Landes, veröffentlicht wurde.
Klima wird kälter – Entwicklung Richtung Kleine Eiszeit schreitet fort
Generalversammlung der Europäischen Geophysikalischen Union 2025
„Modern Grand Solar Minimum and its effect on the terrestrial environment“
https://solargsm.com/wp-content/uploads/2025/05/zharkova1_egu25_gsm_2may25.pptx
2025_05_26
https://tkp.at/2025/05/26/klima-wird-kaelter-entwicklung-richtung-kleine-eiszeit-schreitet-fort/
Man hat also bisher im trüben gefischt, oder in deren Sprachgebrauch im dunklen geforscht und glaubt nun in den „neuen Modellen“ wo man ein paar Potentiometer getauscht hat, den Stein der (be)erleuchtung gefunden zu haben? Seelig seien die Gottgefälligen denn sie wissen immer noch nicht was sie eigentlich tun.
Gerne auch hier mal schauen.
„Erderwärmung lässt im Pazifik junges Wasser altern und altes jünger werden
Die stärkere Schichtung des Ozeans verändert die Zirkulation und damit auch die Sauerstoffversorgung verschiedener Pazifikregionen“
https://www.scinexx.de/news/geowissen/erderwaermung-laesst-im-pazifik-junges-wasser-altern-und-altes-juenger-werden/
Falls hiesiges Institut wissenschaftlich unterwegs sein will, bietet sich noch Potential.
Und wo ist in Ihrem link der Beweis erbracht, dass die Erderwärmung fast ausschließlich von den angeblichen Treibhausgasen erbracht wird.
Dafür gibts keinen Nachweis, das ist bei Ihnen ein Glaubensmodell, bei anderen ein Geschäftsmodell.
Treibhausgase?
Darum geht’s in dem Artikel nicht.
Und die Autoren sind richtig anschlussfähig unterwegs, sie verwenden das gecancelte SSP5-8.5 Szenario, anscheinend um wenigstens einigermaßen hinnehmbare Ergebnisse zu erzielen. Die Autoren untersuchen zudem einen Mechanismus, keine unmittelbar gemessene zukünftige Entwicklung. Sie verwenden ein vereinfachtes Ozeanmodell mit einer horizontalen Auflösung von 2,8° und 23 vertikalen Schichten. Hinzu kommen Vergleiche mit CMIP6-Projektionen und vorhandenen Sauerstoffbeobachtungen.
Die CMIP6-Auswertung für das 21. Jahrhundert verwendet dabei insbesondere das starke Erwärmungsszenario SSP5-8.5. Die idealisierten Experimente enthalten beispielsweise eine Erwärmung der Meeresoberfläche um 3,5 °C innerhalb von 100 Jahren.
Haben Sie da vielleicht noch etwas was selbst dem IPCC nicht suspekt vorkommen muss?
Habe mir den verlinkten Artikel angesehen. Auch wieder Modellrechnung. Da weiß man was man davon zu halten hat. Grundlage der Physik ist das Experiment, bzw. die Messung.
Ein Artikel der junges und altes Wasser unterscheidet ist schon vom Titel her Quatsch, da kann nur Müll drin stehen. Wer hat den das Alter der Moleküle gezählt? Das Wasser existiert schon ein paar Milliarden Jahre! Oder haben das die Grünen geschaffen?
Jungbrunnen-Wasser 😜
Versuchen Sie doch mal nachzuvollziehen, wie lange bestimmte Wasserschichten im Ozean sind, welche durch Niederschläge und Zuflüsse wann hinzugekommen sind. Vlt kommen Sie dann zur Erklärung.
• Junges Wasser befindet sich meist in den oberen Schichten und zirkuliert schnell.
• Altes Wasser liegt in der Tiefsee, bewegt sich sehr langsam und hat seit Jahrhunderten kein Sonnenlicht oder Luft mehr gesehen.
Bei „jungem Wasser“ und „altem Wasser“ handelt es sich um etablierte Fachbegriffe aus der physikalischen Ozeanografie.
Alter Hut, reißerisch aufgemacht, jedoch keinerlei aktueller Meldung wert.
Wer an Zusammenhängen interessiert ist, schaue auf dieser Seite nach Antworten:
https://www.mpg.de/26167588/pazifik-raetsel-neue-generation-von-klimamodellen-bringt-erstmals-licht-ins-dunkel
Wenn aus den CMIP6-Modellen die beobachteten Temperaturtrends nicht abgeleitet werden können, muß man nur zum ICON-Modell wechseln, dann passt es besser. Und wegen der Erderwärmung kühlt sich der Pazifik in manchen Regionen ab. Ocean Game 3.0
Seit 30 Jahren les ich nur von Modellen. Nirgendwo ist der Beweis.
Na soo alt ist der Hut, März 2026, nun wahrlich nicht, da ist der Hockeystick wesentlich älter.
Alter Hut…!? Meine Mutter war noch Putzmacherin, die nahm alte Hüte und machte Neues daraus. Da wurde etwas real neu hergestellt, handfest, visuell überprüfbar, man sagte: modelliert dazu. In der Klimawissenschaft ist jedes Modell schon alt, wenn es herauskommt, weil Beweise und experimentelle Grundlagen fehlen und – je nach Auftraggeber – geschwurbelt werden darf oder muss bis sich die Balken biegen oder sollte ich in den Ozeanen sagen, sich die Grenzschichten bis zur Unkenntlichkeit verschieben. Dann sind wir eigentlich wieder direkt im PIK angekommen und dem Untergang geweiht.
PIK?
10 hoch x mal fundiertere Kompetenz. Daher muss der Klimaleugner an sich inhaltsbefreit gegen das PIK antexten 😉
fundiertere Kompetenz
Ja, unbedingt. Musste nicht Anders Levermann erst kürzlich eine verkorkste Studie über die Kosten des „Klimawandels“ zurückziehen?
Eike zieht ja nie was der vielen eigenen Verkorksten zurück.
Demnach lässt sich auch keine Strichliste führen. Eike fühlt sich anscheinend als unfehlbar. Unabhängig, wie oft und fundiert den Studien und Artikeln Unzulänglichkeiten nachgewiesen werden.
Ja, die Studie wurde zurückgezogen. Und jetzt kommt der offenbar schwer verständliche Teil für Sie: Genau so funktioniert Wissenschaft.
Ergebnisse werden überprüft, Fehler aufgedeckt, Methoden kritisiert und Veröffentlichungen gegebenenfalls korrigiert oder zurückgezogen.
Besonders bemerkenswert ist allerdings Ihre Schlussfolgerung: Weil eine ökonomische Prognose zu Klimaschäden methodische Fehler enthielt, steht offenbar gleich die gesamte Klimaphysik infrage.
Nach dieser Logik müssten wir wohl auch die Medizin abschaffen, sobald eine klinische Studie zurückgezogen wird.
Wissenschaftler müssen nicht unfehlbar sein. Sie müssen ihre Ergebnisse überprüfbar machen und Fehler korrigieren. Verstanden?
Dass ausgerechnet die wissenschaftliche Selbstkorrektur als Beweis gegen die Wissenschaft präsentiert wird, hat schon eine gewisse unfreiwillige Komik.
Aber vermutlich wäre Ihnen eine Wissenschaft lieber, die niemals Fehler einräumt. Das wäre dann allerdings eher eine Glaubensgemeinschaft. 🙂
Ihr Beitrag zeigt, Ihnen geht es nicht um Wissen und Verstehen, sondern nur um Anschlussfähigkeit zur Glaubensgemeinde. Ich kann mich an keine Arbeit aus der Alarmschmiede erinnern in der es um reine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik ging, sondern grundsätzlich artikulieren die ihre Thesen entlang des Dogmas, selbst wenn es die erhobenen Daten nicht hergeben, mus die Botschaft verbreitet werden.
Leider gibt es keine „Alarmschmiede“.
Ihre nicht vorhandene Erinnerung kann damit erklärt werden, wie wenig Sie sich informieren. Und vor allem wo. Und wo nicht.
Worum geht es Ihnen, wenn nicht um Anschlussfähigkeit zur Glaubensgemeinde EIKE?
Wieviel Arbeiten haben Sie denn gelesen / studiert, um das bewerten zu können?