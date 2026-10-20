Von Jo Nova
Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für die Gehirngesundheit dar, wie man uns jetzt sagt…
Wärmere Temperaturen verursachen jetzt Demenz, wissen Sie das etwa nicht? Man dachte vielleicht, es läge an hochverarbeiteten Lebensmitteln, Pestiziden, zu viel Whisky oder Herpesviren, aber es waren einfach nur zu viele warme Nächte. Es liegt nicht daran, dass unsere Muskeln zu Wackelpudding wurden, als wir aufhörten, Holz zu hacken oder die Wäsche im Kupferkessel von Hand zu waschen. Der wahre Übeltäter waren Ihr Auto und Ihr Steak, Plastiktüten und Verbrennungsmotoren.
Menschen leben in Städten, in denen die Temperaturen von -50 °C in Sibirien bis über 40 °C in Äthiopien reichen – ein gewaltiger Unterschied von 90 Grad. Wer hätte gedacht, dass wir nur ein halbes Grad von einem massiven neurologischen Zusammenbruch entfernt wären?
EuroNews präsentiert eine ganze Reihe neurologischer Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel: Migräne, Parkinson, Demenz, Schlaganfall, Borreliose, sogar Malaria. Der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ist, gelinde gesagt, etwas lückenhaft, aber hohe Temperaturen verursachen Schlaganfälle. Und obwohl Hitzschlag derzeit nur 1 % aller Schlaganfälle ausmacht, könnte dieser Anteil in Zukunft auf 5 % oder sogar 8 % steigen – vielleicht in 20 oder 30 Jahren, wenn dieser Experte längst im Ruhestand ist.
In der Zwischenzeit beeinträchtigt die Hitze den Schlaf, sagt er – außer in Haushalten mit Klimaanlage, meint Jo, was bedeuten würde, dass die Demenzraten sinken müssten, da die Nutzung von Klimaanlagen immer weiter zunimmt, richtig? Aus irgendeinem Grund hat der Neurologe das nicht bedacht.
Der Klimawandel gefährdet die Gehirngesundheit Europas
Der in dieser Überschrift enthaltene Link führt Sie zum Video – Aufmacher Euro News
Steigende Temperaturen, schlechte Luftqualität und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten könnten die Belastung durch neurologische Erkrankungen erhöhen, wobei die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen am meisten betroffen sind. Neurologische Erkrankungen, von Migräne über Demenz bis hin zu Parkinson, betreffen Schätzungen des Neurologen Ulf Kallweit, der auch Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe Umwelteinflüsse an der Europäischen Akademie für Neurologie ist, und gehen auf etwa einen Drittel aller Menschen im Laufe ihres Lebens ein. Zusammen mit psychischen Erkrankungen verursachten sie im Jahr 2019 weltweit geschätzte wirtschaftliche Kosten von 1,5 Billionen Euro .
„Jeder ist in irgendeiner Weise betroffen oder kennt jemanden, der von einer neurologischen Erkrankung betroffen ist“, sagte Kallweit gegenüber Euronews Health am Rande des Europäischen Gesundheitsforums in Gastein. Da der Klimawandel die Temperaturen weiter ansteigen lässt, könnte sich die Situation weiter verschärfen, warnte er, bestehende Beschwerden verschlimmern und das Risiko, an neurologischen Erkrankungen zu erkranken, potenziell erhöhen.
Diese Ursache-Wirkungs-Kette: Die globale Erwärmung stört den Schlaf
Hitze kann die Gehirngesundheit auch indirekt beeinträchtigen, indem sie den Schlaf stört. In tropischen Nächten, wenn die Temperaturen über Nacht über 20 °C bleiben, fällt es dem Körper schwerer, sich abzukühlen. Dies kann den Tiefschlaf stören und die Erholung über Nacht beeinträchtigen.
„Jeder, der den letzten Sommer erlebt hat, weiß, dass der Schlaf in solchen Hitzenächten schlechter wird“, sagte Kallweit. Länger anhaltende Schlafstörungen können weitaus schwerwiegendere Folgen haben als ein paar unruhige Nächte. „Wenn man nicht gut schläft, nicht nur eine Nacht, sondern über einen längeren Zeitraum, steigt beispielsweise das Risiko für einen Schlaganfall oder auch für Demenz enorm an“, sagte er.
Wo bleibt die Kampagne für Notfall-Klimaanlagen?
Wenn die heißen Nächte den Menschen den Schlaf rauben, liegt die Lösung doch auf der Hand: Klimaanlagen. Während die Politiker das Problem lösen wollen, indem sie Reichen Batterien und Solaranlagen zur Verfügung stellen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Nächte in hundert Jahren kühler zu machen, wäre die naheliegende Lösung, ärmeren Menschen subventionierte Klimaanlagen zu geben und das Problem so schon heute zu lösen.
Aus irgendeinem Grund dachte auch Ulf Kallweit nicht daran. Er bemerkte aber, dass ärmere Menschen stärker gefährdet waren und sich möglicherweise keine Klimaanlage leisten konnten:
Leben sie in benachteiligten Vierteln, steigen ihre Gesundheitsrisiken weiter. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen in sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen schlechtere Indikatoren für die Hirngesundheit aufweisen, darunter ein geringeres Gesamtvolumen des Gehirns und mehr Anzeichen von Gefäßschäden.
„Wenn man unter der Hitze leidet und sich keine Klimaanlage leisten kann, ist das umso belastender“, sagte Kallweit. Auch der Zugang zu gesunden Lebensmitteln, die Wohnverhältnisse und die Umgebung könnten die Gesundheit der Menschen beeinflussen, fügte er hinzu.
Wenn hier auch nur der geringste Bezug zur Realität bestünde und man Demenz wirklich bekämpfen wollte, würde man ein Notfallprogramm für Klimaanlagen fordern. Ein Programm, das sicherstellt, dass auch arme Menschen eine Klimaanlage bekommen, und ein nationales Programm (was für ein radikaler Gedanke!) für billigen Strom, damit sie länger und gesünder leben können.
Es ist an der Zeit, die Nordsee zu durchbohren, um Ihr Gehirn zu schützen.
Wenn Euronews doch nur einen Wissenschaftsjournalisten eingestellt hätte, der darin geschult wäre, schwierige Fragen zu stellen… wenn der Klimawandel tatsächlich Auswirkungen auf unser Gehirn hat, dann macht er Journalisten dümmer.
Vielen Dank an ClimateDepot .
https://joannenova.com.au/2026/10/climate-change-is-attacking-our-brains-time-to-buy-emergency-solar-panels-to-stop-dementia/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Abgesehen davon, dass man dies als rassistischen Artikel betrachten könnte (Menschen aus wärmeren Regionen dieser Erde haben danach ja angeblich ein angegriffenes Gehirn, vulgo einen geringeren IQ) ist wohl auch die zweite Aussage, dass wärmere Temperaturen den Schlaf beeinträchtigen, nicht ganz richtig, Denn wenn das so wäre: wieso sind dann so viele angesichts der politischen Entwicklungen in unserem Land immer noch noch nicht aufgewacht, da wir doch den wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatten? Ach so, klar, wegen der höheren Temperaturen ist ja das Gehirn angegriffen (Satire aus)
Das mit dem IQ stimmt sogar…
Hat aber noch mehr mit der „Kultur“ zu tun!
Länder-IQ 2000-2019
https://www.laenderdaten.info/iq-nach-laendern.php
Einfach mal googlen: „Intelligenzquotient nach Ländern“. Als Definition vorab:
Die Definition besagt, dass der Intelligenzquotient eine Maßzahl für intellektuelle Leistungsfähigkeit ist. Gerne wird der IQ mit einer vorhandenen Leistung oder gar Bildung verwechselt. Es handelt sich jedoch um die „Fähigkeit“, diese Leistung zu erbringen. Also um die Auffassungs- und Kombinationsgabe und um die Lernfähigkeit.
Durchschnittlicher IQ nach Land (aktualisiert im Jahr 2024)
https://international-iq-test.com/de/test/IQ_by_country
„Der IQ im Ländervergleich
Die Frage nach der Intelligenz bestimmter Nationalitäten oder Bevölkerungsgruppen mag kontrovers betrachtet werden. Tatsächlich gibt es aber durchaus sowohl nationale, politische als auch geografische Faktoren, die Einfluss auf die Intelligenz haben. Oftmals noch überraschend, aber wissenschaftlich inzwischen nachgewiesen ist, dass ein wärmeres Klima einen merklich schlechten Einfluss auf den Intelligenzquotienten hat.
Mit einem durchschnittlichen IQ von 100 Punkten steht Deutschland in diesem Ranking auf Platz 13. Mit 106 Punkten erreichen die Einwohner in Hongkong den höchsten Intelligenzquotienten weltweit. Der letzte Platz mit gerade noch 51 Punkten wird von Nepal belegt.“
Die Intelligenz ist im Erbgut festgeschrieben!
Der Artikel „Effects of Inbreeding on Raven Matrices“ (“Auswirkungen der Inzucht auf die Raven Matrices”) vergleicht muslimische Schuljungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, deren Eltern Cousinen und Cousins ersten Grades sind mit Klassenkameraden, deren Eltern genetisch nicht verwandt sind, durch die Raven Standard Progressive Matrice, einem nicht verbalen Intelligenztest. Die Inzucht-Gruppe schnitt deutlich niedriger ab und hatte eine beachtlich größere Verschiedenheit als die genetisch nicht verwandte Gruppe und zwar sowohl bei den Ursprungsdaten, wie auch bei den statistisch angepassten Daten zur Kontrolle des Alters und dem sozioökonomischen Status.
Eine andere Studie zeigt, dass das Risiko einen niedrigeren IQ als 70 zu haben um 400% steigt: von 1,2% bei Kindern von normalen Eltern auf 6,2% bei Inzest-Kindern. „Die Daten zeigen, dass das Risiko mentaler Zurückgebliebenheit bei Elternschaften normaler Eltern die nicht blutsverwandt sind von 0,012% auf 0,062% bei Elternschaften von Cousinen und Cousins ersten Grades steigt.“ (Proceedings of the National Academy of Science, 1978 Effect of inbreeding on IQ and mental retardation“). Die Studie „A study of possible deleterious effects of consanguinity“ (Eine Studie über mögliche schädliche Effekte der Verwandtenehe) schlussfolgert, dass “das Auftreten von Tumoren, erblich bedingter Abnormalitäten, geistiger Zurückgebliebenheit und körperlicher Behinderung deutlich höher bei Nachkommen aus Verwandtenehen als bei Nachkommen aus Nicht-Verwandtenehen war.
Dazu gibt es Daten, die vorschlagen, dass Inzest-Populationen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, geistige Krankheiten zu bekommen:“ Die klinische Beobachtung macht offenbar, dass Depressionen sehr oft in Gruppen vorkommen, wo die Verwandtenehe auch oft auftritt.
Ich kenne jemanden mit einer Vorstufe von Demenz. Das ist wahrscheinlich der Anfang. Es ist aber oft schwierig mit der zu reden. Ich hatte mich mal drüber umfangreicher informiert. Und wenn die im Urlaub nach Ägypten fliegen, ist es dort sehr warm. Kommen die zurück, kann man gut mit der sprechen. Durch die Sonne wird mehr Vitamin D3 im Körper aufgebaut und dann ist es erstmal mit der Demenz vorbei.
So Zeug ist einfach nur noch zum Lachen. Wer so etwas sagt, den kann man in die nächste Anstalt einweisen. Kommt das von Lauterbach?
Oder von Hirschhausen…. 😁😱
Und was machen wir dann mit all den dementen Leuten, die wir aus Afrika importieren? Oder sind die gar nicht dement und unsere Politiker sind es?
Lesen bildet
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news,SuOEOwH
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2015_12_09
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich-fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume.
In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X
2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte-durch-diejahrtausende-doku-100.html
Und Rosemeyer kommt copy+paste mal wieder mit Eiszeit, Wein, Oliven und Zitronen.
Ist’s etwa Demenz? Glaubt er Tag für Tag was Neues zu posten? Hat er zwischendurch das Artikelthema vergessen?
Is ja schon bald klinisch.
Oliven sollen gesund sein. Allerdings brauchen die ein wärmeres Klima als in Deutschland.
Nach „Bilder kleine Eiszeit“ und „Diagramme kleine Eiszeit“ google
Und in der Schule besser aufpassen
Schul-Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von Ex-ZDF Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne 2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Deckenventilatoren mit Beleuchtung können leicht dort installiert werden wo es schon eine Deckenbeleuchtung gibt.
Drei Stufen der Rotationsgeschwindigkeit reichen aus um die Luftverwirbillung so einzustellen das man sich durch das eingen Schwitzen abkühlt, aber nicht wie mit kleinen mobilen Ventilatoreneinen steifen Nacken bekommt.
Bei einer zu langen Hängestange kann man diese mit einer Stahlsäge, einem Bohrer und handlichen Geschick kürzen.
Im Winter dient der Ventilator der besseren Wärmeverteilung.
Und das mit wenig Stromverbrauch.
Keine Wer(bung, sondern nur als Beispiel: [otto.de/haushalt/klimageraete/ventilatoren/?s=mit-licht&verwendungsort=decke]
Die wichtigsten Vorteile im Detail:
Das gab es schon vor 40 Jahren.
Franz Josef Strauß:
„Ihr seid ja Gehirnprothesenträger. Ihr habt ja gar keine eigene Meinung. Ihr brüllt ja bloß!‘“
„Wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens!“
In Afrika gibt es viel mehr HItze.
Da bekommen anscheinend die Leute jede Minute einen Schlaganfall. 🙂
„Man schaue sich die Gestalten an“
Ich schaue mir auch diese Gestalten wie Ulf Kallweit an und sehe
was aus unserer Gesellschaft geworden ist.
Ja, der Strauß hatte wenigstens noch Format.
Die alternde Gesellschaft muss also sich entscheiden, ob sie lieber in einem kardiovaskulären Optimaltemperaturbereich von 23,2° C leben möchte https://doi.org/10.1161/JAHA.124.038251 oder sich lieber auf das stille Vergessen einlässt, weil die nächtliche Hitze durch den Klimawandel uns den Schlaf und lt. Quelle Hirnmasse raubt. Das Verhalten der Menschen der Generation ü 70 lässt uns erahnen, wohin der Trend beim Wohlfühlklima geht (Abb.). Es ist allerdings unverantwortlich, wenn wir immer noch Seniorenresidenzen ohne klimatisierte Räume einrichten. Wo Menschen eigenverantwortlich handeln, werden sogar hierzulande immer mehr Klimaanlagen eingesetzt, die für die wenigen Tage mit tropischen Nächten hier bei uns Entlastung versprechen. Trotz der hohen Flatterstrompreise hierzulande sind es verbesserte Technologien, die die Menschen ins (hoffentlich halbwegs) gesunde Alter begleiten, nicht die ideologisch verpeilten Klimaaktivisten in unseren Volksparteien und Medien, die uns zum Darben und durch Hirnreduktion zum Verdrängen der Fakten einladen wollen.
Manchmal frage ich mich wirklich, wie durchgeknallt muß man sein um sowas allen ernstes zu veröffentlichen…..
Daß schlafmangel, bzw. unruhiger schlaf zu mentalen problemen führt, ist bewiesen… aber es bleibt die frage: warum afrika, mittelamerika, etc nicht die demenzhochburgen sind ?!?
man bekommt ein schleudertrauma vom kopf-schütteln
Was diese Frau hier schreibt, ist genau mein Humor.
Doch ganz im Ernst.
Wenn denn die These stimmte, müssten weltweit dramatisch hohe Raten an hitzebedigten Demenzfällen zu verzeichnen sein.
Beispielsweise in den Maghreb-Staaten, bei den Beduinen in Saudi-Arabien oder auch bei den Urlaubern, die auf den Balearen Sommerurlaub machen.
Ausgiebiges Sonnenbad in jungen Jahren macht also dumm im Kopf, wenn man ins Alter gekommen ist?
Gerüchteweise soll auch die Demenzrate unter den ìndianischen Senioren im Amazonasgebiet oder auch unter den älteren Aborigines sehr ausgeprägt zu sein.
Kann man sich echt nicht ausdenken.
„Klimawandel“ macht Gehirne weich. Das glaube ich auf Anhieb. Man kann den Betroffenen nur empfehlen: Finger weg von den Medien – selber denken!
Ob das die Schreibstube auch so sieht?
Wie 🥳🥳 sind diese „Experte“? Im Sommer 2026 war es in Deutschland wie viele Tage über 32°C und Nachts über 25°C? 5 Tage? oder vielleicht 10 Tage? In den Tropen ist das die meiste Zeit des Jahres der Fall!
▶ Klimatabelle Bangkok 2026 ⇒Einfach & schnell!
In Bangkok (und andere Orte in Thailand) laufen mehr Deutsche Rentner rum als in einer Deutschen Kleinstadt in der jetzt die Deutschen an „Hitzedemenz“ sterben sollen weil es an 10 Tagen so heiß wird wie in den tropischen Rentnerparadiesen das ganze Jahr. Deutschland leidet unter „Klimawahndemenz“, aber das akut….
Nun wird mir Einiges klar! Der Klimawandel hat bereits besonders empfindliche Gehirne (besonders die der Politiker und deren Wissenschaftler) heimgesucht (beschädigt). Es zeigt sich besonders bei denjenigen Politgrößen, welche eine Versprechen abgeben und sich bereits am nächsten Tag partout nicht mehr daran erinnern können.
Für die erwähnte Gattung der „99% aller“ Wissenschaftler bringt die klimabedingte Demenz den großen Vorteil der Erkrankten, dass sie sich an alle ihre früheren Prophezeiungen bezüglich der bevorstehenden Endzeit wegen des anthropogen CO2 Desasters nicht mehr erinnern, und sich daher, wegen des Nichteintritts, von keinen Gewissensbissen plagen lassen.
„Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für die Gehirngesundheit dar“
Nein, der Klimawandel wirkt bei einer wachsenden Zahl von Menschen vielmehr wie ein empfindliches Anregungssystem, das individuell den akuten Gehirnzustand oder die Gehirngesundheit signifikant zur Eigen-Anzeige bringt. Im Extremfall kleben sich Individuen mit Sekundenkleber auf Asphaltstraßen fest, die Harmloseren beten Windräder und Elektroautos an oder begeben sich selbst ins Hamsterrad, um Strom zu erzeugen.
Und dann gibt es noch die, die sich an gesprengten Kraftwerks-Kühltürmen erfreuen. Die wissen noch nicht einmal, dass es Teil ihres sauer verdientes Geldes ist, welches da zu Staub zerbröselt wird und feiern das mit Bier und Bratwürstchen.
Es leiden doch viel mehr Menschen an der Gehirngesundheit, als man bisher angenommen hat.