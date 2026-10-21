Link zum Aufmacher: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SLNSW_479519_16_Observatory_SH_198.jpg
Von Jo Nova
In der Wissenschaft gelten die Rohdaten als unantastbar, doch eine neue Analysemethode deckt Hunderte von Anomalien und Kuriositäten in den Rohdaten des Atombombenabwurfs auf. Ganze Monate vermeintlicher Rohdaten wurden ausgeschnitten und eingefügt, in einem Fall sogar bis zu 40 Jahre zurückliegend.
Trotz der hochtrabenden Behauptungen des australischen Wetterdienstes (BOM – The Bureau of Meteorology), alle Rohdaten als unbereinigte Daten zur Verfügung zu stellen, ergab eine Überprüfung durch Geoff Sherrington und Tom Berger, dass „fast alle von uns untersuchten CDO*-Datensätze (ca. 150 Stationen) rückwirkende Korrekturen aufweisen “. In einem Fall wurden identische Daten mit einem Abstand von 82 Jahren gefunden. ^ Darüber hinaus gibt es Hunderte von sich wiederholenden, strukturierten Mustern, die als „gebrochene Naht“ bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um Wiederholungen mit ein oder zwei abweichenden Werten in der Mitte der Sequenz. In längeren Abschnitten werden zwei Wochen kopiert, dann weichen zwei Tage ab, und dann werden wieder zwei Wochen kopiert.
BREAKING: THE BIGGEST CLIMATE SCANDAL IN AUSTRALIAN HISTORY
The Albanese Labor Government has just been caught red handed. New forensic evidence suggests they are using a compromised Bureau of Meteorology (BOM) to fabricate a climate crisis that simply does not exist.
A explosive forensic audit led by investigator Tom Berger and retired scientist Geoff Sherrington has uncovered widespread, systematic errors and fake readings within the BOM’s raw climate data.
We aren’t talking about minor glitches, we are talking about copy and pasted data designed to make the past look cooler and the present look warmer.
— Climate Realists (@ClimateRealists) October 19, 2026
Tom Berger ist Spezialist für datenbasierte Täuschungsanalyse und hat in der Vergangenheit das FBI unterstützt. Er hat die Rohdaten des Bureau of Meteorology (BOM) auf neue, sehr detaillierte Weise analysiert. Dabei stellte er fest, dass Anpassungen an einer Station mithilfe von maschinellem Lernen von einer anderen, 800 km entfernten Station vorhergesagt werden konnten. Dies deutet darauf hin, dass die Anpassungen einem systematischen, netzwerkweiten Muster folgten und nicht nur ein Problem an einer einzelnen Station betrafen.
In einem Fall, in dem ein Monat (bis auf ein Zehntel Grad) doppelt vorkam, spürte Graham Lloyd von The Australian die originalen archivierten Papieraufzeichnungen auf und bestätigte, dass die Online-Daten von 1907 korrekt waren, die ursprünglichen Werte für den Monat August 1867 jedoch durch eine Kopie der Daten von 1907 ersetzt worden waren.
Unter anderem stellte Berger fest, dass die Höchsttemperaturaufzeichnungen in Sydney über 110 Jahre hinweg einen nicht zufälligen Anstieg der Temperaturen nach oben aufweisen. Immer positiv, nie negativ? Er entdeckte auch Datenlücken – in einem Fall fehlten 647 aufeinanderfolgende Tage. Darüber hinaus gibt es 879 Fälle von sogenannten „Wertfallen“ und über 500 „strukturierte Wiederholungen“. Eines dieser Muster ist die sogenannte 5+1+5-Sequenz. Dabei folgen fünf identische Werte, dann ein anderer Wert und anschließend wieder fünf identische Werte. Auch 4+1+4- und 3+1+3-Wiederholungen kommen vor. Diese Muster, so Berger, seien die Spuren menschlicher Bearbeitung der Daten.
Stellen Sie sich vor, die Firmenbuchhaltung enthielte doppelte Belege!
Es ist allgemein bekannt, dass das BOM formal korrigierte Datensätze veröffentlicht, und wir haben die verschiedenen Versionen der ACORN-Anpassungen und -Homogenisierungen schon oft diskutiert. Doch wenn die Hüter der Rohdaten fehlerhafte oder veränderte Daten als Originalaufzeichnungen präsentieren, ist das eine neue Grenze. Bezeichnenderweise wurden diese seltsamen Duplikate in keiner der Expertenkorrekturen behoben. Sie waren über das ganze Land verbreitet, und viele traten sogar in der Neuzeit auf, nicht nur in alten, digitalisierten Aufzeichnungen, die von handschriftlichen Notizen kopiert wurden.
In Brisbane wurden bereits 1890 mit modernen Stevenson-Schirmen Temperaturen aufgezeichnet, doch das BOM ignoriert diese langen Aufzeichnungen oft. (Bild siehe Originalbeitrag, Copyright und Herkunft unklar – d. Übers.)
Wie die beiden Prüfer sagen: „Für keinen dieser Befunde sind Kenntnisse der Klimawissenschaft erforderlich – es handelt sich ausschließlich um Mängel in der Datenintegrität, die jeden Datensatz in jedem anderen Wissenschaftsbereich disqualifizieren würden.“
Diese fehlerhaften Daten fließen in Klimamodelle ein, auf die sich Landwirte (früher) verließen und die Stadtplaner, Gesundheitsbehörden und Versicherer nutzen wollen. Wir setzen die Wirtschaft und die Transformation unseres Energienetzes auf diese Daten. Wir investieren eine Billion Dollar in den Kohleausstieg, aber überprüfen die Originaldaten nicht?
Das Budget des BOM beträgt 614 Millionen Dollar jährlich , und die Behörde beschäftigt 1.803 Mitarbeiter. Doch erst eine Analyse zweier Freiwilliger deckte eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten auf, die unmöglich zufällig entstanden sein können. Das BOM gab kürzlich 96 Millionen Dollar für die Neugestaltung seiner Website aus , die allgemein verrissen wurde . Die eigenen Daten wurden jedoch nicht überprüft. Das ergibt keinen Sinn.
(Vergessen Sie nicht, dass die alte BOM-Website noch existiert, also speichern Sie https://reg.bom.gov.au/ als Lesezeichen. Die benutze ich!)
Die BOM räumt ein, dass es einige (wenige) Probleme gibt und verspricht, diese zu beheben.
Die Experten sagen uns, dass das Leben auf der Erde vom Verständnis des Klimawandels abhängt, aber sie scheinen sich nicht darum zu kümmern, was die längsten und besten Aufzeichnungen der Südhalbkugel aussagen. Vielleicht sind diese Duplikate zufällig. Vielleicht haben die Russen die Datenbank gehackt?
Auf Nachfrage des Abgeordneten Andrew Wilkie erklärte Stuart Minchin, CEO und Direktor des australischen Wetterdienstes (BOM), dass die Beiträge von Bürgerwissenschaftlern „eine wichtige Rolle spielen“ und fügte hinzu: „Der BOM weist die Vorwürfe der betrügerischen oder vorsätzlichen Manipulation der australischen Temperaturaufzeichnungen zurück – es gibt keine Beweise für diese Behauptung, und sie entbehrt jeder faktischen Grundlage. “
Das australische Wetteramt (BOM) räumt ein, dass doppelte Daten weniger als 200 Tageswerte eines Datensatzes mit über sieben Millionen Werten betreffen. Es versichert, dass dies keine Auswirkungen auf die langfristigen Temperaturdaten hat.
Eine forensische Prüfung deckt weit verbreitete Kopierfehler in den Rohdaten des australischen Wetterdienstes zum Klima auf.
Von Graham Lloyd, The Australian
Zu den vielen Schätzen, die im Nationalarchiv von Australien in Sydney aufbewahrt werden, gehören einige der ältesten und wertvollsten Aufzeichnungen des Landes über Temperatur und Wetter.
Dazu gehören die Originalbücher der Sternwarte von Sydney aus dem Jahr 1867, einem Jahr, in dem sich die Stadt von einer Strafanstalt zu einem pulsierenden Handelszentrum wandelte.
Die Temperaturen werden in Fahrenheit und in akribischer Detailgenauigkeit aufgezeichnet: Trockentemperatur, Feuchttemperatur, Maximal- und Minimaltemperatur im Schatten, Mittelwert, Maximaltemperatur in der Sonne, Minimaltemperatur auf dem Gras, Taupunkt und so weiter.
Die in den Büchern der Sternwarte von Sydney für August 1867 verzeichneten Mindesttemperaturen stimmen jedoch nicht mit den offiziellen digitalen Rohdaten des australischen Wetterdienstes für denselben Zeitraum überein. Ganz im Gegenteil.
Tatsächlich stimmen die Mindesttemperaturen für diesen Monat in den Rohdaten des BOM exakt mit den Tagestemperaturen in den Logbüchern der Sternwarte Sydney aus dem Jahr 1907 überein – ein Abstand von 40 Jahren.
Die Duplikate der Rohdaten sind noch immer auf der Website des australischen Wetterdienstes (BOM) sichtbar. Sehen Sie sich die Mindestdaten für 1867 an der Sternwarte Sydney an und vergleichen Sie sie mit den Daten von 1907.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 31 Tage hintereinander exakt die gleichen Temperaturen bis auf ein Zehntel Grad herrschen?
Wie konnte der August 1907 jeden einzelnen Tag bis auf ein Zehntel Grad eine identische Wiederholung des August 1867 sein?
Einigen Lesern wird der Name Geoff Sherrington bekannt sein, da er jahrelang ein fester Bestandteil der Gruppe von freiwilligen BOM-Prüfern war, die viele Beispiele für seltsame, zweifelhafte, irreführende oder unglaubliche Dinge in den australischen BOM-Aufzeichnungen veröffentlichten .
Ich besitze eine Kopie des vollständigen Berichts und werde ihn veröffentlichen, falls Sherrington und Berger ihre Zustimmung erteilen (möglicherweise nach redaktioneller Bearbeitung).
Die Zeitung „The Australian“ hat heute zwei Artikel und einen Leitartikel veröffentlicht, in denen eine unabhängige forensische Prüfung gefordert wird.
Das australische Wetteramt räumt Fehler ein, nachdem eine Prüfung doppelte historische Temperaturdaten aufgedeckt hat.
Von Graham Lloyd, The Australian
Der Ermittler Tom Berger, ein ehemaliger Computertechniker und Spezialist für datenbasierte Täuschungsanalyse, sagte, das Wetteramt habe „einige Bäume zwar erkannt, aber den Wald ignoriert“. Die festgestellten Anomalien seien statistisch so unwahrscheinlich, dass sie einem wöchentlichen Lottogewinn über ein ganzes Jahr entsprächen.
Herr Berger argumentierte, dass, ungeachtet der möglichen Auswirkungen der Fehler auf die Temperaturtrends, das Vorhandensein kopierter, duplizierter und unvollständiger Daten den Datensatz so stark beeinträchtigt habe, dass er für ernsthafte Big-Data-Analysen oder maschinelles Lernen nicht mehr zuverlässig sei.
Meteorologische Aufzeichnungen ab 1880. | Bruce Miller, CSIRO
Herr Berger meint: „Das sind keine subtilen statistischen Anomalien; es sind offensichtliche Muster menschlicher Eingriffe, die von jedem kompetenten Qualitätskontrollsystem hätten erkannt werden müssen“
„Es handelt sich hierbei nicht um einen Übertragungsfehler desselben Beobachters – es handelt sich um eine Duplikation auf Datenbankebene, die über mehrere Generationen der Datenverwaltung, über verschiedene Computersysteme hinweg und durch jede Version der Qualitätskontroll- und Homogenisierungssoftware des Amtes hindurch bestehen blieb.“
Letztendlich wissen wir noch nicht, welche Auswirkungen diese Fehler auf Klimatrends oder saisonale Analysen hatten. Wir wissen aber, dass das australische Wetteramt (BOM) nicht einmal die grundlegendsten Überprüfungen seiner eigenen Daten durchgeführt hat, um deren Richtigkeit sicherzustellen. Es betont zwar seine Wichtigkeit und die Genauigkeit seiner Daten, verhält sich aber offensichtlich nicht so, als hinge das Leben auf der Erde von korrekten Ergebnissen ab.
Das letzte Wort hat Lance Pidgeon.
Vor elf Jahren durchforstete er mühsam und manuell die Karten des australischen Wetterdienstes (BOM) für Zentralaustralien aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und fand Orte, die bis 1940 keine Thermometer hatten und in denen von 1911 bis 1917 Tag für Tag und Jahr für Jahr dieselben Temperaturen gemessen wurden. Er entdeckte exakt die gleichen, unregelmäßigen Temperaturmuster, die jedes Jahr „aufgezeichnet“ wurden. Wir wissen also schon lange, und auch der BOM weiß, dass es Probleme mit den Daten gibt.
Es lebe die Bürgerwissenschaft!
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Einige frühere Beiträge des ehrenamtlichen BOM-Audit-Teams auf joannenova.com.au
- Ein weiterer Skandal des australischen Wetterdienstes: Australische Klimadaten werden routinemäßig vernichtet.
- Warum sind Temperaturdaten ein Staatsgeheimnis? Das australische Wetteramt hält weiterhin Daten zurück.
- Wird der Klimawandel tatsächlich durch elektronische Thermometer verursacht? (Das australische Wetteramt will nicht, dass die Australier die Daten sehen.)
- Was wäre, wenn das Flughafenradar durch zufälliges elektrisches Rauschen fälschlicherweise Rekordtemperaturen erzeugen würde?
- Vergessen: Historische Hitzewellen, detailliert und sorgfältig in Adelaide aufgezeichnet
- Das mysteriöse Desinteresse des australischen Wetterdienstes an den hohen historischen Temperaturen des Stevenson-Siebs in Australien
- Das australische Klima ist in Ordnung – aber der Zustand der CSIRO und des BOM ist krisenhaft.
- Verschwindende heiße Tage im Dezember 1931 – und die monatlichen Durchschnittswerte des BOM waren heißer als an jedem einzelnen Tag dieses Monats
- Zu Charles Sturts Zeiten war es so heiß, dass Thermometer explodierten. War der heißeste Tag in Australien im Jahr 1828? 53,9 °C!
- Das australische Wetteramt, ein Land der Dritten Welt, reduziert die Anzahl der Wetterballons. Wissenschaftler bezeichnen dies als „geradezu erschreckend“.
- Lange vergessene Regengüsse – das australische Wetteramt (BoM) ruft „beispiellos“ und ignoriert dabei 120 Jahre Geschichte.
- Das australische Wetteramt stellt fest, dass es in Australien auch ein Jahrhundert später noch immer kälter wird.
- Die australischen Thermometer werden auf magische Weise aus 1.500 Kilometern Entfernung korrigiert.
- Schrumpfende Stevenson-Siebe verursachen globale Erwärmung (und abblätternde Farbe, hohes Gras…).
- Bourke: Wie 1 km² Landrodung eine Million Quadratmeilen erwärmen kann
- Das Bureau of Meteorology ignoriert gravierende Veränderungen am ikonischen, historischen Observatorium von Sydney. Nachlässig oder absichtlich?
- Sydney-Observatorium , wo Erwärmung durch Standortveränderungen, Gebäude und Autobahnen entsteht
- Der Skandal um die Bank of Manchester (BOM) spitzt sich zu: Kininmonth, Watts und Nova werden in The Australian zitiert : „Wir prüfen Banken, warum nicht die Bank of Manchester?“
***Hinweis an die Kommentatoren: Bitte unterlassen Sie jegliche Verleumdungen und die Verwendung des Begriffs „Betrug“. Die Stücklistendaten müssen derzeit einer umfassenden, unabhängigen forensischen Prüfung unterzogen werden, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden können.
*CDO = Climate Data Online
^ Korrektur: „82 Jahre an täglichen Daten wurden dupliziert“ sollte lauten: Die Lücke zwischen den duplizierten Daten betrug 82 Jahre.
https://joannenova.com.au/2026/10/boms-blockbuster-scientific-scandal-the-raw-data-is-not-raw/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Eigentlich wissen wir seit den Untersuchungen von Friedrich-Karl Ewert, dass diese Verfälschungen in jedweder Form weltweit gemacht wurden.
2011? oder 2013?
Normalerweise müssten Wissenschaftler bei Datenfälschungen auf die Barrikaden gehen.
Wenigstens die, die nicht gefälscht haben und damit arbeiten. Solche Fälschungen machen
Jahrzehnte Arbeit nutzlos. Ich würde mich unwohl fühlen, mindestens.
Hab noch nichts davon gehört.
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Das Verfahren in Vancouver ging von 2011 bis 2019
Michael Mann hat keine Beweise für seine Behauptungen (Hockeyschläger) vorgelegt
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/19/15/2019BCSC1580.html
„As soon as someone tells you it’s warming, the reply you give is: Since when?“ Geologist, Prof. Ian Plimer from Australia: „We have been cooling down for the last 4000 years. It’s all about when you start the measurements.“
„If you take measurements from the Medieval Warming, we’ve cooled… 2024_05_08
https://x.com/wideawake_media/status/1788534641479041031?t=tMmw9FbXdGj k2FUmoU3cpw&s=03
„´Betrug“ soll man nicht verwenden? Ok, wäre gefällige Meinungsbild-Optimierung dann zulässig?
Wenn man Schlamperei ausschließen will, wäre es wohl gefällig, vielleicht?
Die Meinungsbildoptimierung findet global statt, da die Treibhausgase auch nur global wirken, nicht ein paar Tage nur über der Ostsee und auch nicht im Kleinformat wissenschaftlicher Versuch.
Leider sind die Deutschen besonders anfällig für diese Meinungsbild-Optimierung. Es noch schlimmer, Leute die mit der Klimalüge ihr Geld verdienen erscheinen dem deutschen Michel glaubhafter als Forscher, die kein Geld verdienen. Und Voodoo-Klimawissenschaftler gelten als die seriösen.
Temperaturdatenmanipulationen weltweit, ein Satz: „Doch wenn die Hüter der Rohdaten fehlerhafte oder veränderte Daten als Originalaufzeichnungen präsentieren, ist das eine neue Grenze.“
Wir Ba/Ko führen hauptsächlich Temperaturdaten von Deutschland seit 1881, wir wissen, dass einzelne Stationen bei den Anfangsjahren wärmer gemacht wurden, wie z.B. der Hohepeißenberg. Komischerweise nur die Jahre, nicht die Monate.
Aber auch die Gesamtdeutschlanddaten wurden vom dWD wärmer gemacht, und zwar die ersten 60 Jahre, das betrifft alle Monate.
Wir hatten die DWD-Daten 1881 bis 2013 vom DWD freundlicherweise direkt erhalten. Sie sind auf Hunderstel geführt. Und ich führe diese Tabelle monatlich fort. Irgendwann zwischen 2014 und 2020 wurden die Anfangsjahre, auch die Monate anthropogen kälter gemacht, zwar nur leicht, aber immerhin:
Zum September: eigentlich unerheblich, nur 9 Mal zwischen 1881 und 1919:
Australien, ist das nicht das Land in das GB seine Fahrkräfte hin versandt hat.
Ja, ist es. Allerdings sind auch Verwandte meiner Vorfahren Mitte des 19. Jahrhunderts aus Schlesien freiwillig dorthin ausgewandert, und die waren tatsächlich Fachkräfte (Landwirte, Handwerker). Bei Adeleide gibt’s sogar einen Nitschke Hill 😁 Das kann also soo schlimm nicht sein.
Also haben es die Nitschkes in Australien ganz schön weit nach oben gebracht 😁