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Von Jo Nova

In der Wissenschaft gelten die Rohdaten als unantastbar, doch eine neue Analysemethode deckt Hunderte von Anomalien und Kuriositäten in den Rohdaten des Atombombenabwurfs auf. Ganze Monate vermeintlicher Rohdaten wurden ausgeschnitten und eingefügt, in einem Fall sogar bis zu 40 Jahre zurückliegend.

Trotz der hochtrabenden Behauptungen des australischen Wetterdienstes (BOM – The Bureau of Meteorology), alle Rohdaten als unbereinigte Daten zur Verfügung zu stellen, ergab eine Überprüfung durch Geoff Sherrington und Tom Berger, dass „fast alle von uns untersuchten CDO*-Datensätze (ca. 150 Stationen) rückwirkende Korrekturen aufweisen “. In einem Fall wurden identische Daten mit einem Abstand von 82 Jahren gefunden. ^ Darüber hinaus gibt es Hunderte von sich wiederholenden, strukturierten Mustern, die als „gebrochene Naht“ bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um Wiederholungen mit ein oder zwei abweichenden Werten in der Mitte der Sequenz. In längeren Abschnitten werden zwei Wochen kopiert, dann weichen zwei Tage ab, und dann werden wieder zwei Wochen kopiert.

BREAKING: THE BIGGEST CLIMATE SCANDAL IN AUSTRALIAN HISTORY The Albanese Labor Government has just been caught red handed. New forensic evidence suggests they are using a compromised Bureau of Meteorology (BOM) to fabricate a climate crisis that simply does not exist. A explosive forensic audit led by investigator Tom Berger and retired scientist Geoff Sherrington has uncovered widespread, systematic errors and fake readings within the BOM’s raw climate data. We aren’t talking about minor glitches, we are talking about copy and pasted data designed to make the past look cooler and the present look warmer. — Climate Realists (@ClimateRealists) October 19, 2026

Tom Berger ist Spezialist für datenbasierte Täuschungsanalyse und hat in der Vergangenheit das FBI unterstützt. Er hat die Rohdaten des Bureau of Meteorology (BOM) auf neue, sehr detaillierte Weise analysiert. Dabei stellte er fest, dass Anpassungen an einer Station mithilfe von maschinellem Lernen von einer anderen, 800 km entfernten Station vorhergesagt werden konnten. Dies deutet darauf hin, dass die Anpassungen einem systematischen, netzwerkweiten Muster folgten und nicht nur ein Problem an einer einzelnen Station betrafen.

In einem Fall, in dem ein Monat (bis auf ein Zehntel Grad) doppelt vorkam, spürte Graham Lloyd von The Australian die originalen archivierten Papieraufzeichnungen auf und bestätigte, dass die Online-Daten von 1907 korrekt waren, die ursprünglichen Werte für den Monat August 1867 jedoch durch eine Kopie der Daten von 1907 ersetzt worden waren.

Unter anderem stellte Berger fest, dass die Höchsttemperaturaufzeichnungen in Sydney über 110 Jahre hinweg einen nicht zufälligen Anstieg der Temperaturen nach oben aufweisen. Immer positiv, nie negativ? Er entdeckte auch Datenlücken – in einem Fall fehlten 647 aufeinanderfolgende Tage. Darüber hinaus gibt es 879 Fälle von sogenannten „Wertfallen“ und über 500 „strukturierte Wiederholungen“. Eines dieser Muster ist die sogenannte 5+1+5-Sequenz. Dabei folgen fünf identische Werte, dann ein anderer Wert und anschließend wieder fünf identische Werte. Auch 4+1+4- und 3+1+3-Wiederholungen kommen vor. Diese Muster, so Berger, seien die Spuren menschlicher Bearbeitung der Daten.

Stellen Sie sich vor, die Firmenbuchhaltung enthielte doppelte Belege!

Es ist allgemein bekannt, dass das BOM formal korrigierte Datensätze veröffentlicht, und wir haben die verschiedenen Versionen der ACORN-Anpassungen und -Homogenisierungen schon oft diskutiert. Doch wenn die Hüter der Rohdaten fehlerhafte oder veränderte Daten als Originalaufzeichnungen präsentieren, ist das eine neue Grenze. Bezeichnenderweise wurden diese seltsamen Duplikate in keiner der Expertenkorrekturen behoben. Sie waren über das ganze Land verbreitet, und viele traten sogar in der Neuzeit auf, nicht nur in alten, digitalisierten Aufzeichnungen, die von handschriftlichen Notizen kopiert wurden.

In Brisbane wurden bereits 1890 mit modernen Stevenson-Schirmen Temperaturen aufgezeichnet, doch das BOM ignoriert diese langen Aufzeichnungen oft. (Bild siehe Originalbeitrag, Copyright und Herkunft unklar – d. Übers.)

Wie die beiden Prüfer sagen: „Für keinen dieser Befunde sind Kenntnisse der Klimawissenschaft erforderlich – es handelt sich ausschließlich um Mängel in der Datenintegrität, die jeden Datensatz in jedem anderen Wissenschaftsbereich disqualifizieren würden.“

Diese fehlerhaften Daten fließen in Klimamodelle ein, auf die sich Landwirte (früher) verließen und die Stadtplaner, Gesundheitsbehörden und Versicherer nutzen wollen. Wir setzen die Wirtschaft und die Transformation unseres Energienetzes auf diese Daten. Wir investieren eine Billion Dollar in den Kohleausstieg, aber überprüfen die Originaldaten nicht?

Das Budget des BOM beträgt 614 Millionen Dollar jährlich , und die Behörde beschäftigt 1.803 Mitarbeiter. Doch erst eine Analyse zweier Freiwilliger deckte eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten auf, die unmöglich zufällig entstanden sein können. Das BOM gab kürzlich 96 Millionen Dollar für die Neugestaltung seiner Website aus , die allgemein verrissen wurde . Die eigenen Daten wurden jedoch nicht überprüft. Das ergibt keinen Sinn.

(Vergessen Sie nicht, dass die alte BOM-Website noch existiert, also speichern Sie https://reg.bom.gov.au/ als Lesezeichen. Die benutze ich!)

Die BOM räumt ein, dass es einige (wenige) Probleme gibt und verspricht, diese zu beheben.

Die Experten sagen uns, dass das Leben auf der Erde vom Verständnis des Klimawandels abhängt, aber sie scheinen sich nicht darum zu kümmern, was die längsten und besten Aufzeichnungen der Südhalbkugel aussagen. Vielleicht sind diese Duplikate zufällig. Vielleicht haben die Russen die Datenbank gehackt?

Auf Nachfrage des Abgeordneten Andrew Wilkie erklärte Stuart Minchin, CEO und Direktor des australischen Wetterdienstes (BOM), dass die Beiträge von Bürgerwissenschaftlern „eine wichtige Rolle spielen“ und fügte hinzu: „Der BOM weist die Vorwürfe der betrügerischen oder vorsätzlichen Manipulation der australischen Temperaturaufzeichnungen zurück – es gibt keine Beweise für diese Behauptung, und sie entbehrt jeder faktischen Grundlage. “

Das australische Wetteramt (BOM) räumt ein, dass doppelte Daten weniger als 200 Tageswerte eines Datensatzes mit über sieben Millionen Werten betreffen. Es versichert, dass dies keine Auswirkungen auf die langfristigen Temperaturdaten hat.

Eine forensische Prüfung deckt weit verbreitete Kopierfehler in den Rohdaten des australischen Wetterdienstes zum Klima auf.

Von Graham Lloyd, The Australian

Zu den vielen Schätzen, die im Nationalarchiv von Australien in Sydney aufbewahrt werden, gehören einige der ältesten und wertvollsten Aufzeichnungen des Landes über Temperatur und Wetter.

Dazu gehören die Originalbücher der Sternwarte von Sydney aus dem Jahr 1867, einem Jahr, in dem sich die Stadt von einer Strafanstalt zu einem pulsierenden Handelszentrum wandelte.

Die Temperaturen werden in Fahrenheit und in akribischer Detailgenauigkeit aufgezeichnet: Trockentemperatur, Feuchttemperatur, Maximal- und Minimaltemperatur im Schatten, Mittelwert, Maximaltemperatur in der Sonne, Minimaltemperatur auf dem Gras, Taupunkt und so weiter.

Die in den Büchern der Sternwarte von Sydney für August 1867 verzeichneten Mindesttemperaturen stimmen jedoch nicht mit den offiziellen digitalen Rohdaten des australischen Wetterdienstes für denselben Zeitraum überein. Ganz im Gegenteil.

Tatsächlich stimmen die Mindesttemperaturen für diesen Monat in den Rohdaten des BOM exakt mit den Tagestemperaturen in den Logbüchern der Sternwarte Sydney aus dem Jahr 1907 überein – ein Abstand von 40 Jahren.

Die Duplikate der Rohdaten sind noch immer auf der Website des australischen Wetterdienstes (BOM) sichtbar. Sehen Sie sich die Mindestdaten für 1867 an der Sternwarte Sydney an und vergleichen Sie sie mit den Daten von 1907.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 31 Tage hintereinander exakt die gleichen Temperaturen bis auf ein Zehntel Grad herrschen?

Wie konnte der August 1907 jeden einzelnen Tag bis auf ein Zehntel Grad eine identische Wiederholung des August 1867 sein?

Einigen Lesern wird der Name Geoff Sherrington bekannt sein, da er jahrelang ein fester Bestandteil der Gruppe von freiwilligen BOM-Prüfern war, die viele Beispiele für seltsame, zweifelhafte, irreführende oder unglaubliche Dinge in den australischen BOM-Aufzeichnungen veröffentlichten .

Ich besitze eine Kopie des vollständigen Berichts und werde ihn veröffentlichen, falls Sherrington und Berger ihre Zustimmung erteilen (möglicherweise nach redaktioneller Bearbeitung).

Die Zeitung „The Australian“ hat heute zwei Artikel und einen Leitartikel veröffentlicht, in denen eine unabhängige forensische Prüfung gefordert wird.

Das australische Wetteramt räumt Fehler ein, nachdem eine Prüfung doppelte historische Temperaturdaten aufgedeckt hat.

Von Graham Lloyd, The Australian

Der Ermittler Tom Berger, ein ehemaliger Computertechniker und Spezialist für datenbasierte Täuschungsanalyse, sagte, das Wetteramt habe „einige Bäume zwar erkannt, aber den Wald ignoriert“. Die festgestellten Anomalien seien statistisch so unwahrscheinlich, dass sie einem wöchentlichen Lottogewinn über ein ganzes Jahr entsprächen.

Herr Berger argumentierte, dass, ungeachtet der möglichen Auswirkungen der Fehler auf die Temperaturtrends, das Vorhandensein kopierter, duplizierter und unvollständiger Daten den Datensatz so stark beeinträchtigt habe, dass er für ernsthafte Big-Data-Analysen oder maschinelles Lernen nicht mehr zuverlässig sei.

Meteorologische Aufzeichnungen ab 1880. | Bruce Miller, CSIRO

Herr Berger meint: „Das sind keine subtilen statistischen Anomalien; es sind offensichtliche Muster menschlicher Eingriffe, die von jedem kompetenten Qualitätskontrollsystem hätten erkannt werden müssen“

„Es handelt sich hierbei nicht um einen Übertragungsfehler desselben Beobachters – es handelt sich um eine Duplikation auf Datenbankebene, die über mehrere Generationen der Datenverwaltung, über verschiedene Computersysteme hinweg und durch jede Version der Qualitätskontroll- und Homogenisierungssoftware des Amtes hindurch bestehen blieb.“

Letztendlich wissen wir noch nicht, welche Auswirkungen diese Fehler auf Klimatrends oder saisonale Analysen hatten. Wir wissen aber, dass das australische Wetteramt (BOM) nicht einmal die grundlegendsten Überprüfungen seiner eigenen Daten durchgeführt hat, um deren Richtigkeit sicherzustellen. Es betont zwar seine Wichtigkeit und die Genauigkeit seiner Daten, verhält sich aber offensichtlich nicht so, als hinge das Leben auf der Erde von korrekten Ergebnissen ab.

Das letzte Wort hat Lance Pidgeon.

Vor elf Jahren durchforstete er mühsam und manuell die Karten des australischen Wetterdienstes (BOM) für Zentralaustralien aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und fand Orte, die bis 1940 keine Thermometer hatten und in denen von 1911 bis 1917 Tag für Tag und Jahr für Jahr dieselben Temperaturen gemessen wurden. Er entdeckte exakt die gleichen, unregelmäßigen Temperaturmuster, die jedes Jahr „aufgezeichnet“ wurden. Wir wissen also schon lange, und auch der BOM weiß, dass es Probleme mit den Daten gibt.

Es lebe die Bürgerwissenschaft!

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Einige frühere Beiträge des ehrenamtlichen BOM-Audit-Teams auf joannenova.com.au

***Hinweis an die Kommentatoren: Bitte unterlassen Sie jegliche Verleumdungen und die Verwendung des Begriffs „Betrug“. Die Stücklistendaten müssen derzeit einer umfassenden, unabhängigen forensischen Prüfung unterzogen werden, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden können.

*CDO = Climate Data Online

^ Korrektur: „82 Jahre an täglichen Daten wurden dupliziert“ sollte lauten: Die Lücke zwischen den duplizierten Daten betrug 82 Jahre.

https://joannenova.com.au/2026/10/boms-blockbuster-scientific-scandal-the-raw-data-is-not-raw/