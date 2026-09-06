Cap Allon

Immer neue Betrugsmaschen des UK Met.-Office! A. d. Übers.

Der Forscher Ray Sanders hat eine Reihe stillgelegter Messstationen des Met Office aufgedeckt, die noch lange nach dem Verschwinden der Thermometer weiterhin monatliche Temperaturwerte lieferten.

Newton Rigg in Cumbria stellte 2021 die Temperaturmessungen für das Met Office ein. Das Met Office hat inzwischen bestätigt, dass sich vor Ort keine Geräte des Met Office mehr befinden. Dennoch wird die öffentliche Datei zu dieser „historischen Messstation“ bis August 2026 weitergeführt.

Dazu gehören auch die Werte für diesen Sommer: 19,6 °C im Juni, 22,1 °C im Juli und 20,7 °C im August.

Die Zahlen stammen von HadUK-Grid. Einfach ausgedrückt: Das Met Office nimmt die Messwerte von aktiven Stationen auf, wandelt sie in ein 1-km-Temperaturraster um und interpoliert dann einen Wert zurück auf die Koordinaten der stillgelegten Station.

Seit langem fragen sich Sanders und andere, welche realen Stationen in die Schätzungen für Newton Rigg eingeflossen sind. Schließlich gab das Met Office eine Antwort: Es weiß es nicht. Sein automatisiertes System speichert keine Aufzeichnungen darüber, welche einzelnen Stationen zu einem bestimmten Rasterwert beigetragen haben.

Na klar…

Sanders hatte zuvor bereits die gleiche zwielichtige Praxis in Lowestoft aufgedeckt.

Diese Messstation wurde 2010 geschlossen, was das Met Office selbst bestätigte, doch die monatlichen Temperaturwerte wurden weiterhin veröffentlicht. Im Juni 2025 – fast 15 Jahre nach der Schließung – wies die Zeitreihe der historischen Messstation immer noch einen mittleren Höchstwert von 22,3 °C und einen Mindestwert von 13,4 °C auf.

Es gab noch weitere Fälle.

Paisley wurde 2011 geschlossen, doch Sanders’ archivierte Screenshots zeigen, dass die Datenreihe danach mit geschätzten Monatswerten fortgesetzt wurde. Nairn Druim wurde 2014 geschlossen und tauchte ebenfalls weiterhin so auf, als würde die Station noch Daten liefern.

Nachdem Sanders und seine Mitstreiter das Met Office wiederholt wegen Lowestoft, Paisley und Nairn kritisiert hatten, verschwanden die Zahlen nach der Schließung. Die aktuellen Dateien des Met Office enden nun mit den tatsächlichen Schließungsdaten der Stationen: Lowestoft im Jahr 2010, Paisley im Jahr 2011 und Nairn im Jahr 2014.

Das Met Office räumte selbst ein, dass Schätzwerte „Verwirrung stiften könnten, wenn es den Anschein hat, als gäbe es einen kontinuierlichen Datenfluss“ von Stationen, die auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden, und dass es daher beschlossen habe, Schätzwerte von einer kleinen Anzahl stillgelegter Standorte zu entfernen.

Auf der aktuellen Seite des Met Office zu historischen Stationen werden Lowestoft, Paisley und Nairn ausdrücklich als geschlossene Stationen aufgeführt.

Newton Rigg ist jedoch nach wie vor in Betrieb, und die dortige Temperaturreihe wird weiterhin jeden Monat fortgeführt.

Es ist berechtigt zu hinterfragen, ob den Daten des Met Office vertraut werden kann, wenn geschlossene Stationen weiterhin Zahlen liefern und die Behörde selbst nicht angemessen erklären kann, woher diese Zahlen stammen. Dennoch gilt das Met Office als der Goldstandard für Klimadaten in UK. Seine Zahlen bilden die Grundlage für Klimaberichte, Temperaturangaben und Erwärmungstrends, die auf Bruchteile – sogar Hundertstel – eines Grads genau angegeben werden.

Dank an Ray Sanders für seine Forschungen.

Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctic-station-sets-new-all-time?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

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Zum gleichen Thema gab es auf dieser Website schon weitere Beiträge, z. B. hier sowie hier und hier. Die in diesem Beitrag geschilderten Ergebnisse der Arbeit des Ermittlers Ray Sanders werden aktuell auch bei WUWT aufgegriffen. Weil dieser Beitrag ohne Zahlschranke und außerdem mit ein paar aufschlussreichen Abbildungen daher kommt, wird er hier angefügt. A. d. Übers.

Met.-Office gibt zu: Kew Gardens ist eine Müll-Station der schlechtesten Klasse 5

Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Große Neuigkeiten von der Website von Dr. Eric Huxter:

Ray Sanders hatte aus einem Informationsfreiheitsantrag vom Januar 2026 auf eine Liste der Wetterstationen der Klassen CIMO 1 und 2 entdeckt:

Kew Gardens, bisher Klasse 2, tauchte auf dieser Liste nicht auf. Am 24. Mai sandte ich eine Anfrage bezüglich des aktuellen Status‘ an die Auskunftsstelle des Met.-Office. Meine Anfrage erhielt eine Bearbeitungsnummer, und ich wartete auf die Antwort. Da bis Juli keine Antwort eingegangen war, sandte ich die Frage erneut unter Angabe der Bearbeitungsnummer. Am 29. August erhielt ich folgende Antwort:

Wir entschuldigen uns für die verspätete Antwort. Unser Support-Team hat uns mitgeteilt, dass die CIMO-Einstufung je nach Expositionsbewertung für jeden Sensor unterschiedlich ist oder sein kann.

Ich war ziemlich beeindruckt davon, wie lange es gedauert hat, bis diese Abweichung festgestellt wurde, und habe eine präzisere Anfrage bezüglich der CIMO-Standortklasse für den Temperatursensor gestellt. Heute habe ich folgende Antwort erhalten:

Der Temperatursensor in Kew Gardens ist als CIMO 5 eingestuft.

Die ganze Geschichte steht hier.

Wie den Lesern bekannt ist, haben Ray, Eric und ich Kew Gardens genau im Auge behalten, seit dort Anfang dieses Jahres der Temperaturrekord für den Monat Mai gemessen worden ist.

Obwohl die Messstation als Klasse 2 eingestuft ist, zeigten aktuelle Fotos eine überwachsene Vegetation und die unmittelbare Nähe der Messvorrichtung zu einem Zaun. Nach den Standards der WMO sollte Kew bestenfalls als Klasse 4 eingestuft werden.

Hinzu kommt die ungeeignete Umgebung in den Gärten.

Kew hat oft die Tagesranglisten der heißesten Orte angeführt, darunter auch diesen Rekord im Mai:

Da die WMO-Vorschriften klar festlegen, dass Standorte der Klasse 5 nicht für klimatologische Zwecke herangezogen werden dürfen, freue ich mich darauf, dass das Met Office diese irreführende „Rekordtemperatur“ nun von seiner Website entfernt.

Aus den MSM wird die Meldung aber sicher nicht entfernt! A. d. Übers.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/09/05/met-office-admit-kew-is-a-class-5-junk-site/

Beide Beiträge übersetzt von Christian Freuer für das EIKE