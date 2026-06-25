Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Hervorragende Arbeit von Ray Sanders, der aktuelle Fotos der Wetterstation in Kew bereitgestellt hat, die auf Tallbloke veröffentlicht worden sind:

Der Blogger beschreibt das hier genauer.

Laut dem Met Office gehört Kew zur Klasse 2:

Das Foto zeigt deutlich, dass Kew ganz sicher NICHT der Klasse 2 entspricht.

Zunächst einmal müsste das Gelände mit niedriger Vegetation bedeckt sein, die weniger als 10 cm hoch ist. Das hohe Gras ist jedoch etwa 1 m hoch. Selbst Klasse 3 setzt eine Vegetation von weniger als 25 cm voraus, was bedeutet, dass Kew bestenfalls der Klasse 4 entspricht.

Zweitens steht die Wetterhütte nur etwa 10 cm von diesem Holzzaun entfernt. Auch dies steht im Widerspruch zur Regel der Klasse 2 bezüglich „offener Fläche“. Diese Regel ist besonders wichtig, da Zäune einen Sonnenfalleffekt erzeugen und die Luftzirkulation verringern.

Bei Standorten der Klasse 4 besteht eine Unsicherheit bis 2 °C, was bedeutet, dass die Temperatur von 35,1 °C in Kew statistisch gesehen auch nur 33,1 °C betragen könnte:

Laut dem Met Office waren die fünf Standorte mit den nächsthöchsten Temperaturen nach Kew an diesem Tag allesamt unzuverlässige Messstationen. Heathrow gehört technisch gesehen zur Klasse 3, was absurd ist, und die anderen vier gehören alle zu den Klassen 4 und 5:

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/06/20/kew-gardens-is-just-another-worthless-junk-site/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Anmerkung: Hierzu gab es jüngst schon weitere Beiträge, zuletzt hier.