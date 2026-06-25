Daily Caller News Foundation, Benedict Segrest,

Die Ölpreise fielen am 15.06.2026 auf den niedrigsten Stand seit März, nachdem Präsident Donald Trump eine vorläufige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran verkündet hatte.

Der Preis für Brent-Rohöl fiel am Montag nach Börsenbeginn auf 83 US-Dollar pro Barrel, nachdem er während des Iran-Krieges fast durchgehend über 90 US-Dollar gelegen hatte. Die Preise liegen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Operation Epic Fury von rund 72 US-Dollar pro Barrel. (Siehe auch: „Lasst das Öl fließen!“: Trump verkündet diplomatischen Durchbruch mit dem Iran)

„Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an alle! Hiermit autorisiere ich die uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus und gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade der Vereinigten Staaten. Schiffe der Welt, startet eure Motoren! Lasst das Öl fließen!“, postete Präsident Donald Trump am 14. Juni auf Truth Social. „Mit der Öffnung der Straße nach Unterzeichnung des Abkommens am Freitag zur Minenräumung wird das Öl an beiden Enden wieder für die Region und die Welt fließen!“

Brent-Rohöl ist eine spezielle Ölsorte, die laut Intercontinental Exchange als Preisreferenz für rund 80 % des weltweit gehandelten Öls dient . Die Ölpreise steigen oder fallen üblicherweise entsprechend den Brent-Rohöl-Futures.

Die Benzinpreise bewegen sich parallel zum Brent-Rohölpreis. Jede Erhöhung des Brent-Preises um 10 Dollar entspricht einer Erhöhung des Benzinpreises um 24 Cent pro Gallone.

Quelle: https://www.marinevesseltraffic.com/HORMUZ-STRAIT/ship-traffic-tracker?full_screen=yes&map=vf

Das „dunkle“ ist das Festland. Die bunten Zeichen sind Schiffe auf dem Meer – bitte größer-ziehen, interaktiv werden die Namen und z.T auch die Zielhäfen angezeigt – es sind sehr viele Schiffe dort unterwegs – aktuell 20.06., 20:30

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus kam nach der iranischen Vergeltungsaktion für die Operation „Epic Fury“, bei der der Oberste Führer Ayatollah Khamenei und weitere hochrangige Beamte getötet wurden , praktisch zum Erliegen . Rund 20 % der weltweiten Ölversorgung werden durch die Straße von Hormus transportiert .

Brent erreichte einen Höchststand von 126 US-Dollar, nachdem vorherige Verhandlungen gescheitert waren und die USA die Straße von Hormus blockiert hatten. Die Preise sanken nach Waffenstillständen und anderen Friedenssignalen, nur um nach Scharmützeln oder diplomatischen Rückschlägen wieder anzusteigen.

Das Abkommen soll am Freitag von den USA und dem Iran unterzeichnet werden, gab Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif bekannt . Sharif hatte als Erster die Einigung verkündet.

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https://dailycaller.com/2026/06/15/oil-price-plummet-iran-peace-deal/