Climate Change Dispatch, Vijay Jayaraj

Wenn Server rund um die Uhr zuverlässige Stromversorgung benötigen, stellen KI-Unternehmen fest, dass Kohlenwasserstoffe immer noch eine Rolle spielen.

Der Energiebedarf der großen Technologiekonzerne kollidiert massiv mit den jahrelangen, anspruchsvollen Klimaversprechen, die sie auf weit entfernten Klimagipfeln so gern abgeben. Doch KI und Rechenzentren benötigen enorme Mengen an zuverlässigem Strom, den Wind- und Solarenergie nicht liefern können. Amazon, Meta, Microsoft und andere greifen daher zunehmend auf Erdgas und andere Kohlenwasserstoffe zurück, um den realen Anforderungen des Serverbetriebs gerecht zu werden. – CCD-Redaktion

In Pecos County, Texas, roden Arbeiter Buschland für ein Gaskraftwerk, das ausschließlich Amazon versorgen wird. Mit 35 Turbinen und einer Erzeugungskapazität von über 7 Gigawatt würde das Kraftwerk mehr Strom produzieren als der Grand-Coulee-Staudamm. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt]

Eine staatliche Genehmigung erlaubt der Anlage, jährlich 33 Millionen Tonnen Treibhausgase auszustoßen, etwa das Doppelte dessen, was ein Kohlekraftwerk in Alabama produziert, das jahrelang die Emissionstabellen Amerikas angeführt hat.

Erinnern wir uns nun daran, wer das Unternehmen gegründet hat, das diesen Gasgiganten errichtet. Es handelt sich um Jeff Bezos von Amazon, der erst vor fünf Jahren Delegierten auf einem UN-Klimagipfel erklärte, ein Raketenflug habe ihm einen endlichen und fragilen Planeten gezeigt , woraufhin er zwei Milliarden Dollar zur „Wiederherstellung“ der Natur zusagte.

Der Applaus war herzlich. Kritiker merkten an, dass Bezos mit einem CO₂-intensiven Privatjet zum Treffen nach Schottland gereist war – und dass dieser dann von allen anderen vergessen wurde.

Nun finanziert sein Unternehmen das, was sich zur größten punktuellen Kohlendioxidquelle in den Vereinigten Staaten entwickeln könnte, deren Beitrag zur Begrünung der Ökosysteme daher begrüßenswert ist.

Sie beobachten gerade eine Konversation, und diese verdient Ihre Aufmerksamkeit aufgrund der Umstände, die sie erzwungen haben.

Die Vorlage, nicht die Ausnahme

Amazon ist nicht zufällig in den Erdgasmarkt eingestiegen. Das Unternehmen reihte sich in eine Warteschlange ein . Enverus Intelligence Research prognostiziert, dass nutzereigene Turbinen bis 2030 etwa 40 % des Energiebedarfs des neuen Rechenzentrums ausmachen werden.

Microsoft hat einen 20-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Strom aus einem Chevron-Gaskraftwerk im benachbarten Reeves County unterzeichnet.

Die Anschlussverträge sind ausgebucht, Transformatoren haben Lieferrückstände, und die einzige Kennzahl, die zählt, ist die Zeit, die benötigt wird, um ein Kraftwerk ans Netz zu bringen.

Im Jahr 2021 erklärte Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, den Klimawandel zu einer der dringlichsten Herausforderungen der Welt und positionierte sich unter den größten Unternehmensabnehmern von „sauberem Strom“.

Bis 2030 werden etwa 40 % der neuen Rechenzentrumskapazität auf nutzereigene Kraftwerke entfallen.

Dann folgte das Hyperion-Rechenzentrum in Louisiana.

Die Regulierungsbehörden genehmigten im August 2025 drei Gas- und Dampfkraftwerke dafür. Im März 2026 verdreifachte Meta den Auftrag und finanzierte sieben weitere Anlagen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 10 Gaskraftwerke und die Investitionen auf fast 11 Milliarden Dollar erhöhte.

Meta wird die Einnahmen für 15 Jahre garantieren, während die Turbinen 30 Jahre lang laufen werden – ein Missverhältnis, das ein abweichendes Mitglied der Public Service Commission zu der Warnung veranlasste, dass die Haushalte die Differenz erben könnten.

Elon Musk hat ein Imperium auf der Annahme aufgebaut, dass Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören. Im Jahr 2024 erklärte er, eine CO₂-Steuer sei die einzige notwendige Maßnahme, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Kürzlich warnte Musk vor den G20-Ministern vor einem erheblichen Stromengpass im nächsten Jahr und verteidigte den Bau von Rechenzentren gegen die negative öffentliche Meinung.

Bei demselben Treffen forderte Mark Zuckerberg von Meta die Regierungen auf, mehr Elektriker und mehr Strom zu liefern.

Keiner der beiden Männer forderte weitere Wind- und Solaranlagen .

Die Energiephysik erzwingt einen kompletten Neustart

Die Hinwendung der großen Technologiekonzerne zu dedizierter Gaskraft löst die Klimadebatte nicht, aber sie verdeutlicht die Kluft zwischen einer politischen Erzählung und einem Stromnetz, das in der Lage ist, Industrien zu unterstützen.

Wenn Server laufen müssen, haben die Gesetze der Physik ein Wörtchen mitzureden und die Realität wird anerkannt.

Zum Beispiel können Anfang 2026 alle netzgebundenen Batteriespeicher in den Vereinigten Staaten zusammengenommen den nationalen Bedarf nur für 15 Minuten decken.

Jonathan Lesser und Mitchell Rolling modellierten das regionale Stromnetz von PJM bis zum Jahr 2045 und kamen zu dem Ergebnis, dass ein Netz aus Wind-, Solar- und Batteriespeichern die zehnfache Erzeugungskapazität von Gas- und Kernkraftwerken benötigen würde.

Es würde außerdem etwa siebenmal so viel kosten und eine größere Fläche umfassen als das PJM-Servicegebiet, das den größten Teil des Mittelatlantiks und Teile des Mittleren Westens umfasst.

Trotz dieser Tatsachen hielten Pseudowissenschaftler, Betrüger und Demagogen 20 Jahre lang Vorträge darüber, dass Kohle unmoralisch sei, Erdgas eine Brücke ins Nichts und sogenannte grüne Technologien die Rettung des Planeten darstellten.

Banken verweigerten die Finanzierung von Kohlenwasserstoffprojekten in Entwicklungsländern , in denen Chirurgen unter von unzuverlässigen Generatoren erzeugtem Licht operieren und Hunderte von Millionen Menschen mit rußigem Holz und Dung kochen.

Die Lehre daraus ist für Rechenzentren und Haushalte gleichermaßen gültig: Wohlstand erfordert Strom, der bei Bedarf verfügbar ist. Zuverlässige, konventionelle Energiequellen werden die technologische Revolution und den menschlichen Fortschritt noch Jahrzehnte lang antreiben.

Mehr dazu bei der CO2 Coalition

https://climatechangedispatch.com/big-tech-energy-needs-climate-pledges/