Daily Caller News Foundation, Paris Apodaca, Energiereporterin

Eine ehemalige Klimareporterin bekennt, sie habe bewusst darauf verzichtet, über positive Wetterentwicklungen zu berichten, da dies die Erzählung, der Klimawandel stelle eine existenzielle Bedrohung dar, verkompliziert hätte.

„Als ich Klimareporterin war, habe ich nie über positive Klimanachrichten berichtet, weil das die Erzählung, der Klimawandel sei eine existenzielle Bedrohung, ‚trüben‘ würde“, schrieb Lucy Biggers am Dienstag auf X. „Niemand hat mir gesagt, ich solle mich so verhalten. Ich habe mich aus freiem Willen dafür entschieden.“

Biggers, die jetzt für The Free Press arbeitet, nannte die historisch ruhige atlantische Hurrikansaison 2026 als Beispiel für die Art von Geschichte, über die Klimajournalisten ihrer Meinung nach nur ungern berichten.

„Ich glaube, das ist der Grund, warum Ereignisse wie die diesjährige, historisch ruhige Hurrikansaison im Osten der USA selten in den Medien breit thematisiert werden. … Viele Journalisten befürchten, dass eine Berichterstattung darüber ‚Klimaleugnern Argumente liefern‘ würde.“

Laut dem Wetterkanal haben sich bisher nur fünf tropische Stürme gebildet, keiner davon erreichte Hurrikanstärke . Die Saison verzeichnete am Samstag zudem einen Rekord: den spätesten Saisonstart ohne Hurrikan seit Beginn der Satellitenbeobachtungen im Jahr 1966, wie CBS News berichtete .

„Es war größtenteils eine Art sanfte Selbstzensur. Ich kannte die gängigen Ansichten der Klimabewegung und wollte mich nicht exponieren und sie infrage stellen. Das hätte zu viel Arbeit bedeutet und meinen Status innerhalb der Gruppe gefährdet“, erklärte Biggers gegenüber der Daily Caller News Foundation.

„Deshalb ignorierte ich alles, was das gängige Verständnis des Klimawandels infrage stellte – alles Positive über Plastik, fossile Brennstoffe oder den Kapitalismus. Ich hielt mich von diesen Themen fern, weil ich mich schützen und dazugehören wollte“, so Biggers.

Biggers bezeichnete sich zuvor als Klimaaktivistin und gab an, jahrelang die Argumente der Klimabewegung unkritisch hingenommen zu haben, während sie für das linke Nachrichtenportal Now This News arbeitete.

„Ich würde sagen, das ist auch heute noch weit verbreitet. Man sieht es an der ruhigen Hurrikansaison an der Ostküste, die wir gerade erleben. Niemand berichtet darüber so intensiv wie über eine sehr aktive Hurrikansaison an der Ostküste“, sagte Biggers gegenüber DCNF.

„Wäre das der Fall, würden wir unaufhörlich davon hören. Aber weil die Geschichte keine gefährliche Klimakatastrophe bestätigt, berichten die Redaktionen weniger darüber.“

Meteorologen führen die ungewöhnlich ruhige Saison größtenteils auf ein starkes El-Niño-Phänomen zurück, ein Klimaphänomen, das durch eine ungewöhnliche Erwärmung der Oberflächentemperaturen des Pazifiks gekennzeichnet ist. Die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA erklärte, El Niño verstärke die vertikale Windscherung über dem tropischen Atlantik, wodurch die Entstehung und Organisation von Hurrikanen erschwert werde.

Die atlantische Hurrikansaison ist jedoch noch lange nicht vorbei; das Nationale Hurrikanzentrum gibt den 30. November als offizielles Ende an.

„Ich habe im Grunde die Hälfte meiner Zwanziger damit verbracht, einfach alles zu akzeptieren, was mir gesagt wurde. Ich habe nie wirklich selbst recherchiert“, sagte Biggers im Mai in der Sendung TRIGGERnometry.

Die ehemalige Klimareporterin sagte, sie sei davon überzeugt worden, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung darstelle, obwohl ihr damals, wie sie es heute beschreibt, ein tiefes Verständnis der Klimawissenschaft gefehlt habe.

„So sehr war mein kritisches Denken ausgeschaltet, weil ich durch meine Zugehörigkeit zu dieser Bewegung so viel Unterstützung erhielt, dass ich sie einfach weiter vorangetrieben habe“.

Während Biggers argumentierte, die ruhige Zeit habe nur wenig Beachtung gefunden, berichteten mehrere große Nachrichtenagenturen über das Ausbleiben von Hurrikanen. Die Associated Press, CBS News, die Washington Post und die New York Times berichteten in den letzten Tagen über die ungewöhnliche Ruhe.

„Klimajournalisten berichten heutzutage häufig über Studien, die ein düsteres Zukunftsbild zeichnen, ohne die bereits vorhandenen empirischen Belege zu berücksichtigen“.

https://x.com/ChrisMartzWX/status/2098790106643534322

Beitrag des Meteorologen Chris Martz, der die Hurrikansaison als historisch bezeichnete.

Martz hatte geschrieben, dass sich bis zum 12. September im Nordatlantik kein Hurrikan gebildet hatte. Dies war das erste Mal seit Beginn der Satellitenära 1966, dass das Becken so weit im Kalenderjahr ohne Hurrikan geblieben war. Er sagte auch, die bisherige kumulierte Zyklonenergie, ein Maß für die gesamte tropische Sturmaktivität, sei auf dem niedrigsten Stand seit 1941.

https://dailycaller.com/2026/09/17/lucy-biggers-climate-reporter-news-narrative-hurricane-season/

Auch andere Autoren berichteten über dieses Thema. S.u. und suchen Sie nach „Chris Frey, Hurrikan“ und Sie werden finden, dass es bereits schon öfter „kein Thema“ in den MSM war.