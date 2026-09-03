Es ist erst wenige Jahre her, dass die Warnungen vor dem Klimawandel und der Hype um grüne Energie im Weißen Haus und in den Vorstandsetagen der Unternehmen in aller Munde waren. Die Politik des ehemaligen Präsidenten Joe Biden war ganz darauf ausgerichtet, fossile Brennstoffe abzuschaffen, und viele der größten amerikanischen Unternehmen machten sich das Konzept der Netto-Null-Bilanz bei fossilen Brennstoffen zu eigen. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Blog-Admin}]
Dies war die Bewegung während der Biden-Jahre, die darauf abzielte, praktisch die GESAMTE Öl-, Erdgas- und Kohleförderung einzustellen und diese Energiequellen durch Windkraft– und Solaranlagen sowie Elektrofahrzeuge zu ersetzen.
Dieses Ziel war reine Selbstdarstellung und hatte niemals einen praktischen Sinn. Rund 70 % der amerikanischen Energie stammt aus fossilen Brennstoffen, und nur etwa 10 % stammen aus „grüner Energie“.
Studien zeigten, dass die Initiative die US-Wirtschaft dezimiert hätte: Millionen verlorener amerikanischer Arbeitsplätze, BIP-Verluste in Höhe Hunderter Milliarden Dollar und deutlich höhere Energiekosten für amerikanische Unternehmen und Familien.
Es war ein „unbezahlbares“ Projekt zu einer Zeit, in der die Amerikaner niedrigere und nicht höhere Kosten fordern. Es brachte nur Nachteile und keinerlei Vorteile.
Selbst wenn die USA ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen reduziert hätten, hätte dies nur einen winzigen Einfluss auf die weltweiten Gesamtemissionen gehabt, nahmen doch China und Indien weitaus mehr Kohlekraftwerke in Betrieb als Amerika stilllegte.
Washington gab Hunderte Milliarden Dollar an Steuergeldern aus, um Wind- und Solarenergie zu fördern, doch der Sektor steckt nach wie vor genauso fest wie die Elektroauto-Werke, die landesweit geschlossen werden.
Gute Nachrichten: Die Netto-Null-Bewegung ist tot – oder zumindest am Tropf.
Eine neue Studie, an der ich als Mitautor für „Unleash Prosperity“ mitgewirkt habe, kommt zu dem Ergebnis, dass sich die einst aggressive Befürwortung von Netto-Null-Klimamaßnahmen durch Wall Street umgekehrt hat.
Sechs der größten US-Banken, darunter JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley und Wells Fargo, haben sich vollständig aus der „Net-Zero Banking Alliance“ zurückgezogen.
Was für eine Kehrtwende: Die „Net-Zero“-Bewegung umfasste einst eine mächtige Koalition von Finanzinstituten, die 140 Mitgliedsbanken und ein Vermögen von 75,5 Billionen US-Dollar repräsentierte.
Einige wenige Finanzinstitute – wie Morgan Stanley und State Street – befürworten zwar noch immer einige dieser radikalen Vorschriften, aber es sind nicht viele.
Vieles davon ergab von vornherein keinen Sinn, weil sich der Energiebedarf von KI und Rechenzentren in den nächsten zwei Jahrzehnten verdoppeln oder verdreifachen wird.
Um diesen Bedarf zu decken und die Stromversorgung für unsere Unternehmen und Familien bezahlbar zu halten, ist ein Ansatz erforderlich, der alle Möglichkeiten einbezieht.
Mehr bei Creators
Link: https://climatechangedispatch.com/net-zero-fossil-fuels-dead/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Seit 600 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen!!! Wir brauchen mehr CO2!!!
Climate and the Carboniferous Period
Plants and Fossils of Werst Virgina
CO2 kritisch niedrig
2009_03_21
https://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html
https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30- agenda-untermauern/
Gute Nachrichten: Die Netto-Null-Bewegung ist tot – oder zumindest am Tropf.
Gilt mal wieder nur für die USA. Bei uns in Europa überhaupt noch nicht. Im Gegenteil, nach dem Willen der uns ausraubenden Altparteien soll die Glaubensgebote dieser linksgrünen Klimakirche mit dem Geschäftsmodell der Abzocke sogar ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das nennt man dann Klimaschutz. Die CO2-Steuer soll im Neuen Jahr erneut erhöht werden. Bei uns regiert die Raupe Nimmersatt.
Wie lange wollen wir uns das noch bieten lassen? Warum wehren wir uns nicht?
Herr Kowatsch, unsere Gesellschaft ist im Sumpf der grünen Khmer gefangen, die üner Regierungen, Ämter, Ausbildung, Justiz und Medien alle als Geisel genommen haben. Daher bewegt sich erstmal nichts. In den USA kann ein Präsident mit gesunden Menschenverstand das Ruder rumreissen, das sieht man im Moment.
Ich persönlich habe die Anzeichen etwas früher gesehen. Die letzten COPs fanden unter dem Radar der Massenmedien statt und teilweise in Öl-Länder. Davor waren Wirtschaftsblätter immer voll von Schlagzeilen über COP-Teilnehmer, seit Baku praktisch Null.
Die globale Welt wird von der Wallstreet beherrscht, westliche Regierungen, Medien und NGOs sind deren nützliche Idioten. Wahlen werden maßgeblich von Big Spenden und Eigene Medien der Großkonzerne beeinflußt, also muss man deren Lied singen.
Der Zusammenhang mit dem Klima dazu ist so einfach, dass man es kaum glauben mag: Mit Aktien von gestandenen Unternehmen gewinnt man keinen Blumentopf, also erfindet man die Klimakirche, steuert diese über eigene Welt-Medien und zwingt damit, die Menschheit die funktionierende Kraftwerke und Verbrenner zu vernichten, überwiegend für Errichtung neuer Infrastruktur und neuer E-Autos zu arbeiten.
Irgendwann reicht die Gewinnspanne nicht mehr, dann folgt der langsame Ausstieg. Das beobachten wir im Moment. Also nicht Trump hat den Ausstieg aus dem Green-Deal provoziert, sondern man wollte sowieso raus und Trump kommt gerade recht.
In Einigen Jahren (Jahrzehnte) stellt man fest, dass Batterien und Solar den Planneten umbringen, und zwingt die Menschheit überwiegend für Verbrenner und Kraftwerke zu arbeiten. Damit die Gewinne an der Wallstreet stimmen.