Kenneth Richard

Die heutigen Klimamodelle sind so ungenau, dass sie um das Hundertfache verbessert werden müssten, um überhaupt ein CO₂-Signal im Klimawandel nachweisen zu können.

Obwohl Wolken „den größten Einfluss auf die Strahlungsbilanz der Erde haben und ihre Absorption der Sonnenstrahlung unser Verständnis des Klimawandels direkt beeinflusst“, weichen die Modelle der NASA zur Fähigkeit der Wolken, die Sonnenstrahlung zu verändern, um 18,8 W/m² von den Satellitenbeobachtungen (MERRA2) ab (Fu et al., 2026).

„… der von der NASA MERRA2 modellierte Wert [für die Fähigkeit der Wolken, Sonnenenergie zu absorbieren] beträgt weniger als ein Viertel des beobachteten Wertes.“

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken: Die gemeldete Diskrepanz zwischen Modellen und Beobachtungen (18,8 W/m²) ist 94-mal größer als die kumulierten CO₂-Auswirkungen bei ausschließlich klarem Himmel über einen Zeitraum von 10 Jahren (0,2 W/m² gemäß Feldman et al., 2015).

Die NASA hat bereits eingeräumt, dass die Auswirkungen von Wolken so groß und ungewiss sind, dass die Modelle „in ihrer Genauigkeit um das Hundertfache verbessert werden müssen“, um einen Einfluss des Menschen oder von CO₂ auf das Klima nachweisen zu können.

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