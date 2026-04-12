Dr. Lutz Niemann
Als die Regierung Schröder / Fischer im Jahre 2000 die Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kernenergie den Umstieg auf Sonne und Wind einleitete, schrieben die beiden Professoren Heinz Maier-Leibnitz und Elisabeth Noelle-Neumann ein Büchlein mit dem Titel „Zweifel am Verstand“. In den weiteren Jahren gab es weitere ähnliche Bezeichnungen für Deutschlands Verhalten – Schwachsinn, Deppenvolk, Hirnabschaltung, Blödland. Meine Sammlung enthält inzwischen ca. 20 verschiedene Bezeichnungen. Daraus ist besonders zu erwähnen „sind Bekloppte“ von Sigmar Gabriel. Das zeigt: natürlich wissen auch Politiker, daß Deutschlands Ausstieg aus seiner sicheren Stromversorgung wirtschaftlicher Selbstmord bedeutet. Warum machen sie es dennoch? – das bleibt ein Geheimnis.
In 2011 sprang auch die CDU/CSU unter der Leitung von Frau Merkel auf diesen Zug auf und wollte ebenfalls die Kernenergie weghaben. Die gesamte CDU/CSU folgte dem Beschluß der Chefin. Dabei ist 2011 in Fukushima nichts besonders Schlimmes passiert. Es wurden einige Außenmauern des Kernkraftwerkes durch Wasserstoffexplosionen zerlegt, aber alle Reaktoren blieben heil und nur wegen der Kernschmelzen musste Druck abgelassen und so wurde Radioaktivität freigesetzt.
Nun aber will Deutschland seine Energieversorgung auf hoch explosiven Wasserstoff umstellen, der in Fukushima das Kernkraftwerk zerlegte. Wo bleibt da der Verstand?
Und wie gefährlich ist die Strahlung von einem Kernkraftwerk?
Es gibt Grenzwerte, und solch ein Grenzwert wird von den Menschen als Grenze zwischen gefährlich und harmlos gesehen. In Kernkraftwerken gibt es einen Grenzwert für die zusätzliche Strahlendosis von einem Milli-Sievert über das Jahr verteilt.
Da nur wenige Fachleute etwas damit anfangen können, ist ein für alle Menschen verständlicher Vergleich nützlich. Dazu nehmen wir Alkohol, das kennt jeder. Die tödliche Dosis ist eine oder zwei Flaschen Hochprozentiges, wenn diese tödliche Dosis innerhalb von kürzester Zeit hinuntergekippt wird. Aber es ist harmlos, wenn diese tödliche Dosis über das Jahr gleichmäßig verteilt wird.
Übertragen wir das auf Strahlung: Bei Radioaktivität bedeutet der Grenzwert von einem Milli-Sievert/Jahr weniger als einem Tausendstel der tödlichen Dosis über das Jahr verteilt. Das kann keine Gefahr sein, das ist harmlos — nur verstehen die Menschen die Zusammenhänge nicht. Der Grenzwert von einem Milli-Sievert/Jahr bei Radioaktivität gaukelt eine nicht vorhandene Gefahr vor.
Um eine nicht vorhandene Gefahr zu vermeiden, steigt Deutschland sogar aus seiner Stromversorgung aus, will offenbar zurück ins Mittelalter. Wo bleibt da der Verstand?
Die Grenzwerte, zu deren Einhalt in Kernkraftwerken riesige Geldbeträge ausgegeben werden müssen, werden im Flugverkehr vom fliegenden Personal durch die Höhenstrahlung jedes Jahr um das Doppelte bis Zehnfache überschritten. Es ist daher ein Paradigmenwechsel im Strahlenschutz erforderlich, so schrieb es Prof. Klaus Becker in der Fachzeitschrift StrahlenschutzPRAXIS.
Aber die Fachzeitschrift StrahlenschutzPRAXIS wird nur von den Fachleuten gelesen. Und bei Strahlung werden die Grenzwerte von Politikern festgelegt, die vom Thema „Radioaktivität und Gesundheit“ keine Ahnung haben
Ein anderes in Deutschland verschwiegenes Thema
Dazu vergleichen wir wieder mit Alkohol, denn Alkohol ist giftig, kanzerogen, teratogen, brennbar, kann mit Luft explosive Gemische bilden — Alkohol hat viele schädliche Eigenschaften. Aber Alkohol hat bei kleiner Dosis auch nützliche Eigenschaften, und das genießen die Menschen.
Auch Strahlung von Radioaktivität ist in geringer Dosis und bei geringer Dosisleistung gut für die Gesundheit von Lebewesen, weil die Strahlung das Immunsystem anregt. Das äußert sich in besserer Gesundheit, Lebensdauerverlängerung, weniger Krebs, weniger genetische Defekte. Eine zusätzliche Strahlendosis, wie sie in Kernkraftwerken laut Gesetz vermieden werden muß, kann niemals schädlich sein, wie auch das zitierte Glas Schnaps bei Verteilung über ein ganzes Jahr niemals schädlich sein kann. Die positive Wirkung einer kleinen Strahlendosis ist sicher nachgewiesen und in der Strahlenschutz-Fachwelt bekannt. Nur in Deutschland wird darüber nicht geredet. Die arbeitenden Menschen in Deutschlands Kernkraftwerken glauben an die hypothetischen Strahlengefahren, die vom unwissenden Gesetzgeber vorgegaukelt werden, denn in ihrer Ausbildung haben sie von der Strahlengefahr lernen müssen. Man muß englisch sprachige Literatur zur Hand nehmen [1] bis [4] mit weit über1000 dort zitierten Originalarbeiten, um etwas von den positiven Strahlenwirkungen zu erfahren. Ein deutsches Lehrbuch ist diesbezüglich ein Leerbuch [5].
Die Strahlendosis von 1 mSv bedeutet, daß jede Zelle vom Körper eines Menschen von einer Strahlenspur getroffen wird, was als ein Training des Immunsystems der Zelle bedeutet. 1 mSv/Jahr bedeutet also für jede Zelle ein Training pro Jahr, und das kann keinen Effekt haben wie vom Sport bekannt ist (siehe hier). T.D. Luckey, M. Doss, W. Allison, C.L. Sanders geben Empfehlungen für optimale Dosis zum Erreichen einer optimalen biopositiven Wirkung im Bereich von 60mSv/Jahr bis 3000mSv/Jahr, natürlich gleichmäßig über die Zeit verteilt.
Hoch droben in der Internationalen Raumstation ist der Strahlenpegel rund 1000-fach höher als unten auf der Erde. Bei Astromauten, die sehr lang Zeit in der Raumstation verbracht haben, soll ein positiver Effekt an den Telomeren festgestellt worden sein.
Mit dem Co-60-Ereignis von Taiwan gibt es durch einen glücklichen Zufall einen Menschenversuch mit 10 000 Personen über bis zu 20 Jahre mit sicherem Nachweis der nützlichen Strahlenwirkung.
Im Februar 2015 haben die Professoren Carol S. Marcus, Mark L. Miller und Mohan Doss an die Genehmigungsbehörde NRC (Nuclear Regulatory Commission) der USA eine Petition gerichtet mit der Bitte zur Korrektur der heute geltenden Prinzipien beim Umgang mit Strahlung. Die Petition hatte mit den dazu abgegebenen ca. 650 Kommentaren ein gewaltiges Echo in der Fachwelt der USA. Die NRC hatte die Existenz der biopositiven Wirkung von Strahlung anerkannt, jedoch als nicht zuständiges Gremium die Petition zurückgewiesen und die ICRP als zuständig benannt.
Es ist an der Zeit, nicht nur den Bau von Kernkraftwerken durch unsinnigen Strahlenschutz zu behindern, sondern auch die Ämter für Strahlenschutz abzuschaffen und das freiwerdende Personal zum Segen der Menschheit mit der Erforschung der biopositiven Wirkung der Strahlung zu beauftragen. Die Fachwelt und die Politik sind weltweit gefordert.
Die Realitätsverweigerung in Deutschland
Um den lebensnotwendigen Strom zur Verfügung zu haben, sind Kraftwerke erforderlich. Das sollte einzusehen sein. Zuerst wurden die Kernkraftwerke abgeschaltet und sogleich danach rückgebaut, obwohl diese keine Gefahr bedeuten — es war das Werk von Frau Merkel. Dann kamen als nächstes die Kohlekraftwerke an die Reihe mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, obwohl es keinen Einfluß von CO2 auf die Physik der Atmosphäre gibt — auch das war das Werk von Frau Merkel. Alles soll in Deutschland durch Wind und Sonne ersetzt werden. Aber wenn es dunkel wird und wir Licht einschalten wollen, kann es keinen Solarstrom geben, das sollte einzusehen sein. Wenn dann auch der Wind Flaute hat, gibt es gar keinen Strom mehr, das nennt man Dunkelflaute. Dann sind wieder konventionelle Kraftwerke zur Versorgung notwendig, die aber längst zerstört sind oder deren Ende bereits per Gesetz festgelegt worden ist.
Diese Realität wird in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen, fehlt es am Verstand?
Einige sehr persönliche Worte
Als Rentner hatte ich mich für die Kernenergie engagiert. Daher wurde ich von der örtlichen CSU angesprochen und mir der Eintritt in die Partei nahegelegt. Das habe ich gemacht, ich war etwa fünf Jahre CSU-Mitglied, ich bin aber nach der fatalen von Frau Merkel initiierten Entscheidung im März 2011 sofort wieder ausgetreten. Dem damaligen Generalsekretär Alexander Dobrinth der CSU habe ich meine Gründe in einem Brief erklärt. In einem Antwortbrief vom August 2011 schrieb Alexander Dobrinth, daß man „die Kernenergie als Brücke ins Zeitalter der erneuerbaren Energien betrachtet“. Versteht Herr Dobrinth die Situation bei einer Dunkelflaute nicht, fehlt es an Verstand?
In meinem Text habe ich meine Sätze zum „Zweifel an Verstand“ ganz bewusst als Frage formuliert. Nun bin ich der Meinung, daß nicht fehlender Verstand die Ursache für die falschen Entscheidungen zur Energieversorgung Deutschlands ist, sondern daß es das mit der Wahl an die Spitze eines 80-Millionen-Volkes verbundene gestiegene Selbstbewusstsein ist, daß zu einer Selbstüberschätzung der Führungspersönlichkeiten in der Politik geführt hat, immer alles richtig zu machen. Ferner fehlt das physikalische Verständnis zu Arbeit und Leistung im Bereich der Energieversorgung bei Strom, Wärme, Verkehr. In der Politik sind geschicktes demagogisches Reden notwendig, um Begeisterung beim Wähler zu erreichen — das ist das wichtigste Erfolgsrezept für politischen Aufstieg.
Die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland
Durch die Vorrangeinspeisung des Flatterstromes von Wind und Sonne ab dem Jahr 2000 wurde der billige Strom der Kernkraftwerke von 2,4 ct/kWh ersetzt durch Strom von rund 50 ct/kWh. Das führte zu stetig steigenden Strompreisen. Wo in der Industrie der Strom zur Wärmeerzeugung gebraucht wird ist der Stromverbrauch sehr hoch und die höheren Strompreise machen diese Industrien konkurrenzunfähig. Insbesondere ist das in der Metallurgie der Fall. Es wurden in der Folge Fertigungen ins Ausland mit niedrigeren Stromkosten verlegt. Das dauerte einige Jahre, erst ab 2018 sank der Stromverbrauch in Deutschland deutlich. In 2025 war der Stromverbrauch in Deutschland von zuvor über 600 TWh um rund ein Drittel auf etwa 430 TWh gesunken. Das führte nicht sogleich zu merklich höherer Arbeitslosigkeit, inzwischen aber häufen sich die Meldungen über Massenentlassungen.
Das Industrieland Deutschland vergrault seine Industrie, wo bleibt das der Verstand?
Dazu einige Zahlen:
- Die abgeschalteten Kernkraftwerke haben einen Neubauwert von 250 Mrd. EURO
- Bei 10ct/kWh und der Hälfte unseres Stroms aus Wind und Sonne werden dafür pro Jahr mehr als 20 Mrd. EURO fällig, von Anbeginn bis heute liegen die Kosten der Energiewende bei weit über 500 Mrd. EURO
- Die Kohlekraftwerke werden nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz abgeschaltet, Hamburg-Moosburg lief nur 5 ½ Jahre und kostete 3 Mrd. EURO, und es geht weiter damit.
Deutschland steigt aus seiner Stromerzeugung aus, Kernkraft ist schon weg, auch die Kohle soll verschwinden. Wegen Klimaschutz soll nur noch Erdgas verwendet werden. Das billige Erdgas aus Russland gibt es nicht mehr, die Pipeline durch die Ostsee wurde zerstört — wie das vollbracht werden konnte ist ein mit Schweigen belegtes Thema in Deutschland.
Die politischen Folgen für Deutschland
Die absolut schädliche Energiewende von Deutschland in Richtung zurück ins Mittelalter wurde 2011 mit dem Kernenergieausstieg durch die CDU/CSU endgültig zementiert, denn ALLE Parteien wollten das nunmehr. Daher gründete sich bald eine neue Partei, die als Kennzeichen gegen die von Frau Merkel betonte Alternativlosigkeit das Wort „Alternative“ im Namen trägt — die AfD. Beim politischen Streit wird der erste und hauptsächlichste Grund für diese Parteineugründung, nämlich der Ausstieg aus der gesicherten Stromversorgung unterschlagen. Es sei dem interessierten Bürger empfohlen, die Bundestagsdebatten unter www.bundestag.de selber zu verfolgen, sich also selber ein Urteil zu bilden anstatt der Propaganda der Meinungsmacher zu folgen.
Noch haben die Parteien im deutschen Bundestag eine Mehrheit, die sowohl den Ausstieg aus der Stromversorgung unseres Landes wie auch die Klimaideologie verfolgen. Aber es kommen Wahlen. Um die steigenden Stromkosten und die steigenden Heizkosten zu verheimlichen, wurde eine
erfunden: Der über der jeweiligen Preisbremse liegende Geldbetrag für Strom und Gas muß nicht mehr vom Bürger bezahlt werden, sondern er wird vom Bund bezahlt. Der Bund ist kein Dukatenesel, er holt sich das Geld vom Bürger über Steuern oder „Sondervermögen“. Die Preisbremsen werden in den Medien nicht thematisiert, der Bürger findet darüber manchmal etwas in den Rechnungen der Stromanbieter und Heizgaslieferanten. Zur Selbstinformation ist unter www.bundestag.de die Suchfunktion zu benutzen. Für jede der beiden Preisbremsen sind jedes Jahr Beträge im 2-stelligen Milliardenbereich fällig — das ist ein weiterer Grund für die Abwanderung der Industrie.
Was gibt es Positives zu berichten?
Jedermann braucht Arbeit, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Im Handwerk bei den Herstellern von Fenstern geht es voran und wird der Deindustrialisierung unseres Landes entgegengearbeitet. Es wird in Berliner Regierungskreisen in neue breitere Fenster investiert, damit das Geld gleichzeitig mit beiden Händen hinausgeworfen werden kann. So beschrieb Zippert in DIE WELT kürzlich den Fortschritt in Deutschland.
[1] „Radiation and Health“ by Thormod Henriksen and Biophysics group at UiO, frei im Internet
[2] W. Allison, „Nuclear is for Life, A Cultural Revolution“, ISBN 978-0-9562756-4-6, Nov. 2015
[3] „Underexposed – What if Radiation is Actually GOOD for You?“ By Ed Hiserodt, 2005
[4] Ch. Sanders „Radiation Hormesis and the Linear-No-Threshold Assumption“ Springer-Verlag 2010
[5] Jürgen Kiefer, „Strahlen und Gesundheit“, WILEY-VCH Verlag, 2012
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Aber die Fachzeitschrift StrahlenschutzPRAXIS wird nur von den Fachleuten gelesen. Und bei Strahlung werden die Grenzwerte von Politikern festgelegt, die vom Thema „Radioaktivität und Gesundheit“ keine Ahnung haben
Ich musste gleich wieder an meinen habilitierten EX-Gesundheitsminister Karl Lauterbach denken, der wegen der hohen Bodentemperaturen bei seinem Italien-Besuch bereits ein Ende mediterranen Lebens nahe sah. Leute die vor lauter Hitzewallungen kein Klima mehr erkennen, haben wir in der Politik genug. Und die sollen offenkundig mit allen Heilwässerchen gewaschen sein, Meriten durch Bildung erworben und logisches Denken in Amt und Würde gebracht haben.
Zur Lage von Deutschlands Situation beim Thema Energie empfehle ich einmal dieses zu lesen:
https://vera-lengsfeld.de/2026/04/12/der-kampf-um-ministerin-reiche-ist-das-endspiel-des-merz-klingbeil-kabinett/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=NL-Post-Notifications
So lange wie das „UnsereDemokratie“-Parteienkartell an der Macht bleibt, bleibt Deutschland in der Transformationsspur gnadenlos gegen die eigene Bevölkerung im ökosozialistischen Rausch des Todestriebes, oder?
In Deutschland fehlt es am Verstand. Wir sollten bitte auch darüber nachdenken, wie es gelingen konnte den Verstand an der Garderobe abzugeben. Zuerst nenne ich da Geld. Die Wind- und Sonnenbarone bekommen viel Geld, und zwar mehr Geld, als der von ihnen gelieferte Strom wert ist. ISAR 2 hat den Strom für 2,4ct/kWh eingespeist. Mein Nachbar 3 Häuser weiter bekam die ganzen 20 Jahre 49 ct/kWh für seinen Solarstrom. Und dafür wählt er all die Jahre die Partei, die ihm dieses Geld verschafft hat. Man nennt solch ein Vorgehen normal Bestechung, aber natürlich nur in anderen Ländern, heute gern in Rußland. Denn bei uns mit unseren Werten gibt es so etwas nicht — ist doch klar
Wegen dieser wirksamen Bestechung ist die SPD und alle anderen Linken so sehr von der Alimentierung des Nichtstun begeistert, es sind deren gekaufte Wähler, die die arbeiten und Steuern zahlen sind in der Minderheit, oder eben mit etwas anderen bestochen und/oder sehr oft ideologisch verführt.
Hier spielt die uns so empfohlene Demokratie, ein Zwangssystem, brutal all ihre Vorteile gegen die Fleißigen aus, oder?
Die Atomkraftwerke haben sich seit 3 Jahren in D verabschiedet und werden auch die nächsten Jahrzehnten nicht wiederholen, ob die AKW jemals wiederkommen ist auch fraglich.
In diesem Jahrhundert wird die Kernenergie keine nennenswerte Rolle bei der Energieversorgung mehr spielen, Herr Müller. Die Erneuerbaren sind viel zu preiswert geworden, als dass Kernenergie denen wirtschaftlich noch das Wasser reichen könnte.
Im ersten Quartal des Jahres war Deutschland auch wieder Stromexporteur und mit dem Zubau der Erneuerbaren Energien wird sich dieser Trend verstärken.
https://www.energy-charts.info/charts/import_export/chart.htm?l=de&c=DE
Die Kraftwerke, die Kernenergie durch Kernspaltung nutzen, nennt man fachsprachlich korrekt Kernkraftwerk. „Atomkraftwerk“ ist ein genauso unsinniger Begriff wie die durch die Grünen initiierte „Anti-Atom-Bewegung“. Die faktische Gleichsetzung von Atom und Atomkern zeigt schon den geistigen Zustand dieser Klientel.
Außerdem: Leuten, die die Stilllegung funktionierender CO2-armer Energieinfrastruktur im Milliardenwert befürworten, sollte man den Verstand absprechen. Diese Aussage trifft insbesondere auch auf Sie zu!
Diese Realität wird in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen, fehlt es am Verstand?
Meine Antwort heißt ja. Schauen Sie sich doch bloß manche Kommentare an. Der thumbe deutsche Michel kann durchaus studiert haben, verfügt oftmals sogar über gute physikalsiche Kenntnisse, aber diese besondere germanische Teil-Rasse sucht nach einer Ideologie, die von oben kommt. Solche Menschen besitzen ein „Glaubensgen“
Das Geschäftsmodell der Ablaßsteuer von erfundenen Sünden hat in Deutschland funktioniert, nicht in Frankreich und nicht in Polen.
Bei Leuten,
zweifel ich nicht deren Verstand.
Ich weiß, die haben keinen !!! (sollten die das wirklich ernst meinen, was ich bezweifel)
Man kann Ihm nichts Neues beibringen, weil er schon alles weiß, was er nicht versteht, oder?
Er verdient halt sein täglich Brot damit, was soll er auch sonst schreiben ?
Mein Dackel hört sehr gut. Er versteht auch alles was ich sage. Nur, es ist ihm wurscht.
….die den durch uns verursachten Klimawandel als Propaganda abtun,..
Herr Björn, wer ist „uns“? Gehören Sie auch dazu? Falls ja, dann müssten Sie ein ganz schlechtes Gewissen haben wegen ihres täglichen Klimafehrverhaltens.
Frage: Was tun Sie persönlich, um sich von ihren täglichen KLimasünden freizukaufen? Haben Sie sich zu Weihnachten ihren persönlichen und schädliche CO2-Fußabdruck von den Kirchen ausrechnen lassen und sich mit einer Spende freigekauft?
Oder gehören Sie zu den Gewinnern dieses CO2-Geschäftsmodelles und unter dem Wörtchen „uns“ verstehen Sie alle anderen, nur Sie ausgeschlossen.
Natürlich, Herr Kowatsch, ich genauso wie Sie und wir alle.
Im Gegensatz zu Ihnen bin ich aktiv daran beteiligt, diesen Missstand zu ändern. Ich schreibe zum Beispiel hier und überzeuge Menschen davon, dass eine Energieversorgung durch Erneuerbare Energien völlig problemlos möglich ist.
Die Augen aufmachen muss schon jeder selbst.Dass uns zum Beispiel der von Israel und den USA angezettelte Krieg gegen den Iran oder auch Putins brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine in Bezug auf die Energieversorgung nicht die Bohne interessieren würde, wenn wir in den vergangenen 25 Jahren die Erneuerbaren Energien konsequent ausgebaut hätten, wissen alle – Sie auch.
Die Realität ist, dass wir mit 500 Mrd die Erneuerbaren konsequent ausgebaut haben. Wir haben die höchste Steuerlast. Wir haben vergleichsweise wenig Vermögen, weil der Staat alles wegnimmt. Wir hsben eine Umverteilung von Arm nach Reich.
Was Sie beklagen ist die Folge des konsequenten Ausbaus.
wenn man die Energiewende gegen die Versprechen der Grünen 2000 misst ist sie grandios gescheitert trotz Rekordsubventionen.
Ich zweifle arg an Ihrem Verstand, was diese Auflistung auch belegt:
die den durch uns verursachten Klimawandel als Propaganda abtun,
Natürlich ist das ziemlich unsinnige Propaganda, selbst wenn der Mensch Störgrößen verursachen sollte, kann er damit keinen „Klimawandel verursachen“ weil ein sich wandelndes Klima eine seit jeher bestehende natürlich Größe ist und auch erst im Nachgang teilweise ursächlich benannt werden kann.
die verhindern wollen, dass wir unseren Anteil an der Eindämmung der globalen Erwärmung leisten,
Wir können noch so großen Anteil an Maßnahmen welche angeblich das Energiegleichgewicht des Planeten beeinflussen, bezahlen(denn nur darum geht es ja), wir werden keinerlei Effekte erzielen solange wir dies tun indem wir dabei die natürlichen Senken schrotten.
die sich für Deutschland eine Industriegesellschaft wie vor 50 Jahren wünschen,
Was ist daran falsch, sich eine Indusdriegesellschaft zu wünschen in welcher individuelle Prosperität mit Verantwortung für die natürlichen Resourcen einhergeht und ausreichend Finanzierbarkeit aus steuerlichen Aufkommen dafür Sorge trägt, sowie Forschung für den gesellschaftlichen Fortschritt finanziert werden kann, so wie es vor 50 Jahren die Regel war?
die an fossilen Energieträgern festhalten wollen,
Wie selbst Ihnen nicht verborgen geblieben sein kann, sind diese Energieträger immer noch und auf absehbar lange Zeit das Rückgrad welches für eine jederzeitige und stabile Versorgung mit allen Kompartinenten notwendiger Energien einhergeht.
die den Ausbau der Erneuerbaren Energien bekämpfen und Elektromobilität als die Zukunftstechnik ablehnen
Wenn diesen Energieträgern mehr und bewusst an Vorzügen unterstellt wird als diese jemals haben werden und dabei noch weiträumige Störungen in den natürlichen Resourcen verursachen, dann muss man diese ganz bestimmt nicht mögen und muss deren unkontrollierte Verbreitung eindämmen. Und Elektromobilität als Zukunftstechnologie zu bezeichnen ist schon ein ganz besonderes Merkmal von Unkenntnis, weil diese die ältere von beiden Alternativen ist und schon einmal aus nahezu den gleichen Schwachstellen/Gründen das Rennen verloren hat.
Also wer ist hier derjenige der sich eines defizitären Verstandes bedient, diejenigen welche auf Effizienz und Sicherheit setzen oder jenige welche immerwährend eine Leier drehen ohne auch nur den Ansatz von beleghaften Ergebnissen im Sinne gesellschaftlichen Fortschritts erbringen zu können?
Von Uran zu Thorium: Chinas Vorreiterrolle in der Kerntechnologie 2025_05_02 https://www.stern.de/digital/technik/thorium-statt-uran–chinas-neue-wege-in-derkerntechnologie-35687780.html
China investiert Milliarden in den Bau neuer Atomkraftwerke
2024_08_21 https://www.derstandard.de/story/3000000233266/china-investiert-milliarden-in-denbau-neuer-atomkraftwerke
Schweden
Europas größter Windpark vor der Insolvenz: Weniger Strom erzeugt als vertraglich zugesichert
2023_11_17
https://blackout-news.de/aktuelles/europas-groesster-windpark-vor-der-insolvenz- weniger-strom-erzeugt-als-vertraglich-zugesichert/
„Äußerst unrentabel“ – Europas größter Windpark Markbygden vor Insolvenz? 2023_11_21 https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/aeusserst-unrentabel- europas-groesster-windpark-markbygden-vor-insolvenz-a4487438.html
Schweden steigt zur Rettung der Wirtschaft aus dem Green Deal aus!
Schweden hat verstanden, dass Flatterstrom schlecht für die Wirtschaft ist.
Jetzt nur noch AKW
2023_07_11
https://www.windkraft-journal.de/2023/07/11/schweden-steigt-zur-rettung-der- wirtschaft-aus-dem-green-deal-aus/189904
Deutsche haben einen Weg gefunden „Atommüll“ energetisch zu nutzen. Sie wurden in Deutschland nur behindert und sind nach Kanada gegangen. Sie werden dort und an der US-Börse gefeiert. Bei diesem Verfahren bleiben 10% Restmüll, der nur noch 300 Jahre aktiv ist.
Deutschland liebt seinen „Atommüll“ und will in 100.000 Jahre zu 100%.
Belgien Schnell-Start! Neuer EU-Reaktor verbrennt Atommüll
2024_02_24 https://youtu.be/kZ1RVivz9Go?si=uffoqzMe5PTFl7DO
Niederland Strom für 1500 Jahre! Neuer Thorium-Reaktor verbrennt Atommüll https://youtu.be/h3Ju7NnrZpc
Schnell-Start: Neuer Natrium-Reaktor verbrennt Atommüll!
2024_06_07 https://www.youtube.com/watch?v=XMyC8zsJ8cI
Steven Chu: Physik-Nobelpreisträger kritisiert Grüne – „Viele Falschinformationen“
2024_02_10 https://www.welt.de/politik/deutschland/article250020734/Steven-Chu-PhysikNobelpreistraeger-kritisiert-Gruene-Viele-Falschinformationen.html
Weltweite Stimmungsmache: wie Grüne in Deutschland Steuergeld missbrauchen für den Kampf gegen die Atomkraft
2024_11_21 https://www.nzz.ch/international/atomausstieg-deutschland-wie-die-gruenen-gegendie-kernenergie-stimmung-machen-ld.1855149
Der Chef der Atomenergiebehörde hat recht: Deutschland darf sich der Kernkraft nicht mehr verweigern 2024_11_18 https://www.nzz.ch/meinung/der-chef-der-atomenergiebehoerde-hat-rechtdeutschland-darf-sich-der-kernkraft-nicht-mehr-verweigern-ld.1857559
Habeck über AKW in der Ukraine
Ist ja in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. https://x.com/zweitkto/status/1873865382500720715
Strom-Vollkosten ‚FCOE‘ und Energierenditen ‚eROI‘ 2022_03_16 https://ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/0/47241 DOI: 10.5539/jms.v12n1p96
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4000800
Fakten zu Fukushima warum die Katastrophe vermeidbar war und nicht als Begründung für den Atomausstieg taugt https://www.klimawahrheiten.de/.cm4all/uproc.php/0/Fukushima_die_grobfahrl%C3%A4ssige_Katastro phe.pdf?cdp=a&_=18ca67362e9
Weltweite Stimmungsmache: wie Grüne in Deutschland Steuergeld missbrauchen für den Kampf gegen die Atomkraft
2024_11_21 https://www.nzz.ch/international/atomausstieg-deutschland-wie-die-gruenen-gegendie-kernenergie-stimmung-machen-ld.1855149
Der Chef der Atomenergiebehörde hat recht: Deutschland darf sich der Kernkraft nicht mehr verweigern 2024_11_18 https://www.nzz.ch/meinung/der-chef-der-atomenergiebehoerde-hat-rechtdeutschland-darf-sich-der-kernkraft-nicht-mehr-verweigern-ld.1857559
Habeck zu AKW in der Ukraine
Ist ja in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. https://x.com/zweitkto/status/1873865382500720715
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen, oder?
Die Antwort auf die Verstandesfrage ist vollkommen einfach: W E F
Von dort ging die Indoktrination und Unterwanderung aller aktuellen Regierungen der westlichen Industriestaaten aus. Die dort ansässige Sekte sagt auch ganz unverhohlen was sie will: „The Great Reset“.
Hört denen einfach mal aufmerksam zu und akzeptiert endlich, daß die das genau so auch meinen.
P.S.
Wer sich noch ein wenig mehr Mühe machen möchte, schaut einfach mal durch die Listen der auf der Homepage des WEF veröffentlichten Kursteilnehmer der einzelnen Jahre. Ein who is who vieler bekannter Staatsmänner und -frauen. Auch Vorstandsvorsitzende und dergleichen sind darunter. Dann wird vieles klarer.