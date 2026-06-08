Dipl. Physiker Dr. Werner Huber, wernerhuber.consult@t-online.de
Für den geplanten 300 Gigawatt-Mega-Windpark in der Nordsee schien den beteiligten Ländern kein Superlativ zu hoch: die Nordsee werde zum „Energie-Powerhouse“, zum „grünen Kraftwerk Europas“, zum „größten Energie-Hub der Welt“. So tönte es bombastisch zuletzt beim Nordsee-Gipfel Ende Januar dieses Jahres in Hamburg.
Dann aber, Ende Mai, fuhr die Realität dazwischen wie ein Sturm der Stärke 12: Die Energieriesen TotalEnergies und BP wollen aus dem Projekt aussteigen und sich wieder auf ihr fossiles Kerngeschäft konzentrieren. Die Konzerne nennen Gründe wie gestiegene Kosten, Exportbeschränkungen Chinas, verzögerten Netzausbau. Ein weiterer Grund dürfte eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts sein, laut der der Stromertrag bei der hohen Windparkdichte markant unter Plan ausfallen wird aufgrund von Abschattungseffekten.
Der Rückzug der beiden Energiemultis aus dem Prestigeprojekt schreckte die Berliner Politakteure auf. Denn ein gewaltiger Ausbau der Offshore-Windkraft ist für die deutsche Energiewende von zentraler Bedeutung: geplant ist eine Versiebenfachung von derzeit 10 GW-Nennleistung auf 70 GW mittels tausender Groß-Windtürme. Die Lage ist umso kritischer, als auch generell wichtige Player ihre Offshore-Windkraftprojekte zurückfahren, darunter der dänische Weltmarktführer Oersted oder der französische Energieriese EDF. Und auch die deutsche EnBW, die den Steuerzahlern dabei über eine Milliarde Verlust aufhalste.
Die Politik hätte schon längst aus den Öko-Träumen erwachen müssen, denn Warnzeichen gab es reichlich: Die internationalen Windkraft-Unternehmen kämpfen schon seit Jahren mit roten Zahlen, Offshore und Onshore. Verlust-Spitzenreiter Siemens Energy musste wegen 4,6 Milliarden Miesen in 2023 vom deutschen Steuerzahler mit einer 7,5 Milliarden Staatsbürgschaft gestützt werden. Und erste Hinweise auf die ertragsmindernden Abschattungseffekte liegen schon seit Jahren vor.
Laut dem EnBW-Vorstandschef sei in den letzten Jahren ein „perfekter Sturm“ aus verschlechterten Randbedingungen aufgezogen, der die extrem kapitalintensiven Offshore-Projekte „unrentabel“ mache. Die Ausbauziele und mit ihnen die weihevollen deutschen „Klimaziele“ entschwinden nun im ungewissen Grau der Zukunft. Und alles deutet darauf hin, dass Strom aus dem gelobten Nordsee-„Powerhouse“, wann je es in Betrieb gehen wird, teuer sein wird. Weit über Weltmarktniveau wie etwa in USA, China, Indien, teils auch Ostblockländern. Ein Klotz am Bein der deutschen Ökonomie, der sie noch weiter zurückfallen lassen wird. Und mir ihr das ganze Land.
Nicht zu reden von der Ökologie: Das großflächige Mammutprojekt verstößt kaltblütig gegen die Grundgesetzverpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere. Der Bau und Betrieb von Tausenden von Windgiganten belastet das Ökosystem der Nordsee schwer. Von Seevögeln bis zu Schweinswalen werden Lebewesen und Populationen nachweislich dezimiert. Dies auch durch tonnenweisen Schadstoffeintrag, von Schwermetallen über zahllose Chemiestoffe bis zu hochtoxischen Ewigkeitschemikalien. Nordsee-Fisch künftig Sondermüll?
Und die Windkraft an Land? Sie soll die Offshore-Windkraft noch weit übertreffen und zur Hauptsäule der Energiewende werden. Geradezu gigantomanisch sind die Ausbaupläne: In den nächsten 19 Jahren, bis 2045, soll die Kapazität von derzeit 70 GW auf 160 GW gesteigert werden. Durch Zubau Tausender neuer Groß-Windräder und Aufrüstung der dreißigtausend bestehenden. Und dies ohne Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit: pauschal vorgegeben sind 2,0 Prozent der Landesfläche für den Windradbau. Auch für die süddeutschen Schwachwindgebiete, wofür der Staat besonders stark subventionierte Abnahmepreise bis zu 11,2 cent/kWh garantiert. – Ebenfalls international nicht konkurrenzfähig und eine Last für Ökonomie und Land wie bei Offshore.
Eine Last sind die Windräder auch für die Ökologie: Schädigung von Wäldern und Erholungsgebieten, Bodenverseuchung mit toxischem Rotorenabrieb, Massentötung fliegenden Lebens. Weniger bekannt: Bodenaustrocknung mit resultierender Erwärmung – das Gegenteil des erstrebten Ziels!
Und erst recht nicht bekannt, weil medial unter der Decke gehalten, die eskalierten Gesundheitsgefahren der neuen leistungsmaximierten Anlagen für die Anwohner. Und das in viel weiterem Umkreis als bisher. Ursache: die besonders hohen Infraschallemissionen der modernen Groß-Windräder. Schon vor Jahren zeigten Studien der Universitäts-Medizin Mainz: Durch den tieffrequenten, unhörbaren aber physiologisch wirksamen Infraschall haben Windräder Auswirkungen nicht nur auf die Psyche, sondern schädigen auch das Herz und andere Organe. Von bundesweit 200 000 Erkrankten wurde berichtet, mit Symptomen wie Bluthochdruck und Herzinfarkt. Das Deutsche Ärzteblatt schrieb: „Infraschall erreicht das Innenohr, raubt kardialen Myozyten (Herzmuskelzellen) ihre Kraft und schlägt sich im Gehirnscan nieder.“
Die Verkünder dieser Nachrichten wurden vielfach angefeindet. Inzwischen aber hat die internationale Medizinforschung die Erkenntnisse zur Gewissheit verdichtet. Und die Infraschall-Belastung stellt sich bei den neuen Groß-Windrädern noch gefährlicher dar. All dies auf Basis einer bahnbrechenden Entdeckung, die 2021 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde: hochsensible Mikro-Drucksensoren in der Zellmembran der Organe („Piezokanäle“), die über elektrische Nervenimpulse lebenswichtige Funktionen steuern wie Blutdruck, Stoffwechsel, Immunreaktionen, Heilungsprozesse, Stress-Regulierung, Embryonalentwicklung.
Die Piezokanäle registrieren auch die Infraschall-Druckimpulse der Windräder, was die Lebensfunktionen stört und ein breites Erkrankungsspektrum verursachen kann. Gerichte in Frankreich beurteilten Windräder bereits als Krankheitsverursacher. Das oft vorgebrachte Nocebo-Argument, die Beschwerden würden lediglich auf einer negativen Erwartung beruhen, wird widerlegt durch die Schädigung von Tieren durch Infraschall, wie die Verstörung von Rentieren in Skandinavien oder das Wal-Sterben nahe Offshore-Windparks an der US-Atlantikküste. Mainstream-Medien unterdrücken solche Meldungen, der grüne Windkraft-Glanz soll nicht getrübt werden. Mein Buch „Klima-Wahrheit“ aber schildert den aktuellen Wissensstand, beweiskräftige Abbildung eingeschlossen.
Die Gesundheitsbedrohung wird potenziert noch durch immer größere Infraschall-Reichweiten der neuen Groß-Windanlagen. Sie gehen über die jetzigen Mindestabstände weit hinaus: durch Messungen belegt sind Reichweiten von 10 und mehr Kilometern, bei großen Windparks sogar 90 Kilometer. Ursache ist die gegen Null gehende Dämpfung des äußerst langwelligen Infraschalls der neuen Windräder. Bei einem Groß-Windrad der 7 MW-Klasse beträgt die Wellenlänge bis zu 700 Meter! Wodurch im Bereich heutiger Siedlungsabstände die Dämpfung nahe Null ist.
Zudem führt bei Nacht eine abkühlungsbedingte atmosphärische Grenzschicht zur Wellenleitung und damit Bündelung des Infraschalls in Bodennähe. All das lässt die Zahl der gesundheitlich Betroffenen sprunghaft steigen. Und den Bürgerwiderstand eskalieren. Zu all dem kommt noch die Blackout-Gefahr bei Flauten, wogegen horrend teure Reserve-Gaskraftwerke geplant sind. Insgesamt dann ein doppeltes Energiesystem, wie es sich weltweit kein anderes Land leistet: „world`s dumbest energy policy“.
Der massenhafte Windkraftausbau wird zum Verhängnis, bis hin für die Gesundheit vieler Menschen. Und das alles wegen der von tausenden Wissenschaftlern weltweit bezweifelten CO2-Doktrin. Die kürzlich sogar vom Weltklimarat entscheidend abgeschwächt wurde: Die CO2-Katastrophe ist abgesagt. Politisch unabhängige Forscher wissen das schon lange, siehe etwa die internationalen Datenanalysen, teils KI-gestützt, laut derer die CO2-Doktrin den realen Klimadaten aus Vergangenheit und Gegenwart widerspricht.
Die Windkraft- und Energiewende-Illusionen verwehen. Höchste Zeit, bessere Optionen für die Energiesicherung anzugehen. Es gibt sie, wie mein Buch „Klima-Wahrheit“ ausführt. Dazu aber müssen Doktrinen und Dogmen fallen. Zugunsten des Landes und seiner Menschen.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Herr EIKE-Admin,
wo wankt da die Windkraft?
2025 haben die Windkraftanlagen ihre TWh an Windstrom um +204 TWh ausgebaut.
Der Atomstrom hat nur ca. +34 TWh zugelegt 2025.
Im Jahr 2024 waren das noch ca. +80 TWh Atomstrom.
Kennen Sie als EIKE-Admin nicht die Zahlen, was sich so im Stromsektor gerade verändert?
Auch die erneuerbaren Energien allgemein erleben einen Boom sondergleichen, mit +848 TWh zusätzlichen TWh „grünen“ Strom weltweit, 2025.
Der Anteil der erneuerbaren Energien ist im Jahr 2025 am weltweiten Strommix um +1,8 % auf 33,76% angestiegen.
Das ist über 1/3 was die Welt an Strom (TWh) verwendet, kommt von den erneuerbaren Energien.
Warum will er die Menschen hungern lassen und vergiften?
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂-Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26
https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia
2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Windräder Wissenschaftliche Arbeiten
Impacts of wind farms on land surface temperature
2012_04_29
https://www.nature.com/articles/nclimate1505
Adverse health effects of industrial wind turbines
Roy D Jeffery et al
2013_05
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3653647/
Climatic Impacts of Wind Power
Lee M. Miller, David W. Keith
2018_12_19
https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.09.009
Wind plants can impact long-term local atmospheric conditions
Scientific Reports
Nicola Bodini, Julie K. Lundquist & Patrick Moriarty
2022_09_09
https://doi.org/10.1038/s41598-021-02089-2
Wind farms dry surface soil in temporal and spatial variation
Gang Wang, Guoqing Li, Zhe Liu
2023_10
https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102000
Effect of particles from wind turbine blades erosion on mussels
Bedulina et al.
2024_12_02
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177509
Microplastics Emission from Eroding Wind Turbine Blades_ Preliminary Estimations of Volume
Technical University of Denmark
Mishnaevsky Jr. et al.
2024_12_11
https://doi.org/10.3390/en17246260
Deutlich erhöhte Inzidenz von Herzinsuffizienz und Rhythmusstörungen in Kommunen mit erheblichem Ausbau der Windenergie
Universitäts-Medizin Mainz
2026_04
https://tkp.at/wp-content/uploads/2026/05/Uni-Medizin-Mainz_-_Kogress-DGIM_April-2026-1-1.pdf
Chemical emissions from offshore wind farms_
From identification to challenges in impact assessment and regulation
Hengstmann et al.
Marine Sciences Department, Wüstland 2,
22589 Hamburg, Germany
Leibniz Univ. Hannover and Technische Universität Braunschweig,
Merkurstr. 11, 30419 Hannover, Germany
2025_04_05
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117915
A fundamental basis for all living creatures, mechanotransduction, is significantly endangered by periodic exposure to impulsive infrasound and vibration from technical emitters – in particular cardiovascular and embryological functions
„SCIREA Journal of Clinical Medicine“
2025_04_02
https://doi.org/10.54647/cm321372
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiot
Ins Lateinische als idiōta entlehnt, verschob sich die Bedeutung des Wortes hin zu „Laie“, auch „Pfuscher“, „Stümper“, „unwissender Mensch“. Später wurde der Begriff allgemein auf Laien oder Personen mit einem geringen Bildungsgrad angewandt.
Physik-Nobelpreis 1918
Max Karl Ernst Ludwig Planck
Clausius hatte erstmals die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik formuliert, wobei Planck den ersten bereits aus seiner Schulzeit als „Prinzip von der Erhaltung der Energie“ kannte. Den zweiten Hauptsatz wählte Planck zum Thema seiner Dissertation. Wärme immer von warm zu kalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Haupts%C3%A4tze_der_Thermodynamik
Die Infrarot-Absorption von CO2 wurde von Max Planck und Schwarzschild (Schwarzschild Equation) untersucht.
bei 400 ppm 277 W/m2 und
bei 800 ppm 274 W/m2 Delta 3 W/m2
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcr1Hva0lBE6aC7azzXFoeU23TlNJNQynSp6Qj10qxWbY5wBzd8y9vwDfSHwlzdBRNPkDMgGV5VvL4SURImEhPtkNXFVVYsv06BDWZliSaw52kCk9y7cESxrPRKLWmQIjp6INaUbRvT3UR6LXnXi5SFQKG6YQ=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau 26_Band 1 von 3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59711-8
Teil V Thermodynamik
Erster Hauptsatz S 737 ff Erhaltung der Energie
Zweiter Hauptsatz S 743 ff Wärme immer von warm zu kalt
Physik-Nobelpreis 1973
Ivar Giaever
The Strange Case of Global Warming
Ivar Giaever
CO2 follows temperature
2012_07_02
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31259
32:22
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcSkd_ONoJmU_rXuZwOMHqmp2ot4iPO17qb5JKwE7-ZdODVwz8v37XQyI-CYDEaZwzcb3oUcPGClTHEwH57lO4iFSW0dw4vp1euGnV-s_wC3qhPLIQPX2s0nMIJzsSpl3_RG7K207A6tZhhEIktJcaUh5G2hg=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
Global warming and carbon dioxide through sciences
Georgios A. Florides Paul Christodoulides
2008_05_28
https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.07.007
CO2 heats 0.01-0.03 degrees and follows temperature (ABST / Fig. 6)
ZDF
2025_05_25
https://x.com/SHomburg/status/1926561981273719172
Schönes Video von @behindthematrix zum CO2-Effekt:
CO2 folgt mit ca. 800 Jahren der Temperarur
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdmCfoMCsmc7wepH6humi25s1uEEwgYQOr_4Kr9YaaXnn3JteO-cuZ5l4OZ2pKp18vSQWTdXCuNHSodUSxbQRuzghcm5v2oWIIxxIfgb65L3Bh7OhFhB8bdsQZJaqbdQE2IhTDdMFAoZXnaKv0Y54d9_Vhp4UU=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfHAaNJ6Hk_ie8NAUougmsfC5SkWnI4h9sjkKi_AlrBzkq_mIkXfgEBqXq2tycmXq6BSAc_TI9qAtPwA0HwsgOav_QC–SaxTkBe3RQYx7hwNzj79jnWlN4yx2aKoZk1_zJfqtAu9tD62IZAy09_YjPz9aPib8=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
Markus Fiedler
hat sich viel Mühe gemacht und hat auch alle Quellen angegeben.
2023_01_098
https://apolut.net/das-nicht-passende-klimapanikpuzzle-teil-1-von-markus-fiedler/
Daten der Vostok-Eisbohrkerne
Abb. 2 CO2 folgt Temperatur
Abb. 3 Methan folgt der Temperatur
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfuRhtdwNwUNJrtSSNZ6ta9Fy1jyDqXUtSF84wo8AlotXlPL6SOt0ZRnQ0GU3Bqc-nvgldiPU34pY2nLeBjI5Mb0HMOjhaYYvvYGMkDEYZOuyseorOLAB7aTG2u6WJvsVSADpTySps3__-rPofjmLAC19Vtt4g=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXctPh9GwAjaHbq20HPIIQcRe_xC9U-Uq2aTPChusfxluqdQVQt4EVAeIXVVqlJMcynYRzSJfEletBdpgBHd6DwxHa0Q1la291W1ATWcwrz6afsPwsoP-5XRwJxTOJ_kd-9Tcn5HNJm-_x7qOkfHizgoTAk0Dg=s2048?key=meTHiK95HbvAEAUyi6bTkQ
Chemie-Nobelpreis1995
„für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“
Paul J. Crutzen
https://academia.edu/29777726/Klimawandel Seite 68ff
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch (T. E. Graedel, Paul J. Crutzen, Chemie der Atmosphäre, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993, S. 414) treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Die höchste Absorptionsleistung erreicht CO2 bereits mit einem Luftanteil von 20 ppm und damit schon mehr als die zusätzlichen 360 ppm zusammengenommen. (Die hier in Grad Celsius umgerechnete Absorptionsleistung beruht auf der oben beschriebenen falschen Berechnungsweise. Das Bild gibt aber die Größenordnungen der Absorptionsleistung richtig wieder)
Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
Sättigung der Absorptionsbanden
WD 8 – 3000 – 014/20
https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf
4. Sättigung der Absorptionsbanden
… „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…
Physik-Nobelpreis 2022
Dr. John Clauser
EXCLUSIVE: ‘We Are Totally Awash in Pseudoscience’: Nobel Prize-Winning Physicist on Climate Agenda
2023_01_08
https://www.theepochtimes.com/us/exclusive-we-are-totally-awash-in-pseudoscience-nobel-prize-winning-physicist-on-climate-agenda-5430650
Physik-Nobelpreisträger John Clauser: „Keine Klima-Krise“
2023_07_12
https://tkp.at/2023/07/12/physik-nobelpreistraeger-john-clauser-keine-klima-krise/
Nobel Winner Refutes Climate Change Narrative, Points Out Ignored Factor
2024_03_08 https://www.theepochtimes.com/us/nobel-winner-refutes-climate-change-narrative-points-out-ignored-factor-5486267
„Ich glaube nicht an Klimakrise“ – Nobelpreisträger vom IWF ausgeladen
Epoch Plus
2023-07-25
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ich-glaube-nicht-an-klimakrise-nobelpreistraeger-vom-iwf-ausgeladen-a4350720.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“: Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023-07-22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger über Klimapolitik: „Wir sind völlig überschwemmt von Pseudowissenschaft“
Epoch Plus
2023-07-30 .https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-ueber-klimapolitik-wir-sind-voellig-ueberschwemmt-von-pseudowissenschaft-a4357265.html
Physik-Nobelpreisträger_ Klima-Narrativ ist _gefährliche Korruption der Wissenschaft
Epoch Plus
2023_07_18 https://www.epochtimes.de/wissen/allgemein/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-ist-gefaehrliche-korruption-der-wissenschaft-a4343285.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“_ Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023_07_22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger widerspricht Klimawandel-Narrativ_ Etwas ganz Wichtiges wurde ignoriert
Epoch Plus
2023-09-10 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-widerlegt-klimawandel-narrativ-und-weist-auf-ignorierten-faktor-hin-a4404160.html
Physik-Nobelpreisträger: „Klima-Narrativ gefährdet das Wohl von Milliarden Menschen“
Epoch Plus
2023-09-02
https://www.epochtimes.de/etplus/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-gefaehrdet-das-wohl-von-milliarden-menschen-a4410280.html.
Von Kostenabwägungen, einem CO₂-Regler und einer „Katastrophenlüge“_ Bröckelt die Glaubwürdigkeit des Klimanarrativs?
Epoch Plus
2023-10-13
https://www.epochtimes.de/politik/von-kostenabwaegungen-einem-co%e2%82%82-regler-und-einer-katastrophenluege-broeckelt-die-glaubwuerdigkeit-des-klimanarrativs-a4440373.html
«Es gibt keinen Klimanotstand»: Physik-Nobelpreis-Träger John Clauser warnt vor einer «gefährlichen Korruption der Klimawissenschaften».
Der Beweis folgte umgehend: Der IWF cancelte eine Diskussionsrunde mit Clauser
2023_07_25
https://weltwoche.ch/daily/es-gibt-keinen-klimanotstand-physik-nobelpreistraeger-john-clauser-warnt-vor-einer-gefaehrlichen-korruption-der-klimawissenschaften-der-beweis-folgte-umgehen-der-iwf-cancelt/
Physik-Nobelpreisträger von 2022 kritisiert «Klimanotstand» als «gefährliche Korruption der Wissenschaft»
2023_07_17
https://transition-news.org/physik-nobelpreistrager-von-2022-kritisiert-klimanotstand-als-gefahrliche
Letztjähriger Nobelpreisträger für Physik unterzeichnet kritische Weltklimaerklärung
2023_08_16 https://transition-news.org/letztjahriger-nobelpreistrager-fur-physik-unterzeichnet-kritische
1.600 Wissenschaftler und zwei Nobelpreisträger: „Es gibt keinen Klimanotstand“
Epoch Plus
2023-09-06 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/1-600-wissenschaftler-und-physik-nobelpreistraeger-es-gibt-keinen-klimanotstand-a4398796.html
oder Medizin Nobelpreis 1995
Christiane Nüsslein-Volhard
VIELE GESCHLECHTER? DAS IST UNFUG!
2022_08_22
https://www.emma.de/artikel/viele-geschlechter-das-ist-unfug-339689
Queerbeauftragter „hat den Grundkurs in Biologie verpasst“, sagt Nobelpreisträgerin
2022_08_22 https://www.welt.de/politik/article240616385/Gender-Debatte-Queerbeauftragter-hat-den-Grundkurs-in-Biologie-verpasst-sagt-Nobelpreistraegerin.html
Das einzige, was unserer Regierungs-Politiker verstanden haben, ist, dass man mit der CO2-Panikmache Steuern erheben kann und dies auch noch mit jährlich steigender Tendenz.
Ohne die geringste Ahnung, wie ein Land sicher mit elektrischer Energie versorgt werden kann, haben sie für das, was Ingenieure in rund 5 Jahren studieren und erlenen müssen, sich ein eigenes Vokabular gebildet. Sie kennen „Strom-Einspeisung“ und stellen sich eine Art Strombadewanne vor. Dabei wissen sie nicht einmal, dass zu einer „einspeisenden“ Leitung von einem Kraftwerk aus immer auch eine vom Verbraucher aus eine zweite Leitung vorhanden sein muss, die vom Verbraucher wieder zum Kraftwerk „einspeist“. Strom gibt es immer nur in einem geschossenen elektrischen Kreis. Er bleibt nicht beim Verbraucher hängen.
Wenn man diesen Damen und Herren auf dem Level einer Kemfert („noch und nöcher“) sagt, dass sie die Vokabel „Strom“ falsch an Stelle von „Energie“ verwenden, und diese weder eingespeist, noch ausgespeist, sondern einfach nur gewandelt werden kann, bricht deren Welt vollkommen zusammen.
Am besten stellt man sie auf den Rand einer Brücke, damit sie dann, wenn sie erfahren, dass die Energie nicht einmal durch ihre „Einspeiseleitung“ geführt wird, sondern als Vektorprodukt zweier Feldgrößen außen am Leiter entlang geführt wird (Poynting-Vektor), in ihrer Verzweiflung herunter springen können.
Der Gedanke allein wird keine Besserung bringen, eine CO2-Steuer, einmal eingerichtet, kennt beim Ausgabeverhalten unserer Polit-Größen kein Verfallsdatum. Die Sektsteuer für die kaiserliche Flotte lässt grüßen.
Also, daß sie springen werden, glaube ich nicht. Es wird sicher eine Vektorsteuer eingeführt werden. Also bitte, keine Hinweise geben was sich noch alles besteuern lässt.
Auch die Windkraft wird weltweit stark ausgebaut und wird immer stärker im weltweiten Strommix.
Ach Ute, wenn der Haufen 💩 immer grösser wird, steigt auch der Gestank weiter an. Wann versteht ihr grüne MINT-Versager dass das Problem mit jeder weiteren Windmühle und jedem weiteren PV-Dach nur grösser wird? Wahrscheinlich nie, deswegen seid ihr auch MINT-Versager…
Früher hatten wir auch Segelschiffe…
https://report24 (PUNKT) news/studie-zu-versorgungssicherheit-wind-und-solarkraft-versagen-in-62-prozent-der-zeit/
Windkraft „dezimiet massiv“ Tiere??
Das ist falsch oder zumindest völlig übertrieben und irreführend, wird aber gerne von Gegnern der Windenergie gerne verbreitet und geglaubt:
Erneuerbare Energie auf Kosten der Tierwelt?
Offshore-Windparks sind Rückzugsräume für Schweinswale in der deutschen Nordsee – BWO – Bundesverband Windenergie Offshore e.V
Windenergie soll durch Infraschall hunderttausende Erkrankte in Bezug auf Herzschäden, Organ-Schäden geben und eine Nobelpreis Entdeckung beweise das???
Das ist völliger Unsinn, deren Verbreitung bösartig gegenüber ernsthaft Forschenden ist. Tatsache ist, dass es keine belastbaren Belege für ernsthafte Gesundheitsschaden durch Windkraft-Infraschall gibt.
2024-08-05-windenergieanlagen_infraschall_faktenpapier.pdf
Gefährden Windparks die Gesundheit von Anwohnern?
Der Nobelpreis 2021 (Piezokanäle) wird missbräuchlich interpretiert. „Ausgezeichnet wurde Forschung zu Temperatur- und Druckrezeptoren.“ und nicht etwa Forschung zu Windrad-Gesundheitsschäden
Nobelpreise 2021: Medizin-Nobelpreis für Sinnesforschung
Nach dem Artikel zu urteilen hat das Buch „Klima-Wahrheit“ keinerlei Anspruch auf Redlichkeit und sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Es wurde geschrieben, um diejenigen mit schlechten, unhaltbaren Argumenten auszustatten, die einfach keine Windkraftanlagen wollen.
Der Werner Björn ist schon ein kluger Kopf. Mindestens, wenn man ihn nach der Benutzung seiner Vokabeln beurteilt. – Um Zusammenhänge wirklich zu verstehen, reicht das natürlich nicht. Deshalb gefällt er sich auch ganz besonders im Zitieren. Natürlich sorgfältig mit seinen Verständnis-Defiziten ausgesucht!
Selbstverständlich werden durch WKA massenhaft Insekten, Vögel und Fledermäuse getötet. Selbst der Gesetzgeber räumt das ein und verlangt Minderungsmaßnahmen im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Allerdings können sich die Windbarone auch Lizenzen zum töten kaufen:
“ … Soweit geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen nicht verfügbar oder Daten nicht vorhanden sind, hat der Betreiber eine Zahlung in Geld zu leisten …“ (§ 6 WindBG)
Grüne Umweltpolitik!
Danke für die Negativ-Rezension des Buches „Klima-Wahrheit“, dass Sie selbst wohl nicht gelesen haben – das sollte es doch für uns hier attraktiver machen, oder?
Die systemimmanenten Defizite der onshore Windanlagen, fluktuierende Einspeisung und nur ca. 20% Vollaststunden, wurden von den grünen Gesellschaftszerstörern mit dem Ausbau der offshore Windstromindustrie gekontert: „auf dem Meer weht immer Wind“. Es stimmt zwar dass der Ertrag dort höher ausfällt, ca. 40% Vollaststunden, aber die Fluktuierung ist genau gleich der der onshore Anlagen! D.h. weder Grundlast noch nachfrageorientierte Stromlieferung ist von offshore Anlagen möglich. Das kann jeder mit einem einfachen Blick auf das Agorameter sehen. Politik und Medien, grünbesoffen wie sie sind, ignorieren solche erkennbaren Einschränkungen und versenken Mrd. € in eine Technologie die nur scheitern kann. Wir werden von grünen Idioten zu Grunde regiert!
„auf dem Meer weht immer Wind“
…. da fehlt natürlich, dass die Orte, wo der Wind „immer“ weht, von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sind. Aber mit den heutigen Drohnen kann man ja ganz schnell Tausende Windräder mit ihren Unterseekabeln innerhalb von Minuten genau dahin bringen, wo der momentane Wind immer gerade weht.
Ganz schön unpräzise, die deutsche Sprache!
Hier in Dummland wird nichts wanken. Bei uns hier wird die Landschaft weiter gnadenlos mit Windmonstern zugebaut, der Südlink weiter geplant und vor allem ganz schnell weitere Fakten geschaffen, damit der Wahnsinn auch weitere 20 Jahre bezahlt wird.
Ich frage mich seit langen,ob die Politiker jemals etwas im Mathematik gelernt haben.Wir können doch Windkraftkapazitäten auf den dreifachen Verbrauch in D hochtreiben.Es stellt sich nur die Frage wer bezahlt diesen ökonomischen Blödsinn.Wenn man die Solaranlagen dazu rechnet,ist das mindesten 50 Prozent über dem durchschnittlichen Verbrauch.Aber Achtung!!!! Nur im Sommer,im Winter müssen konventionelle Kraftwerke einspringen.Das ist ökonomischer Selbstmord.Die Politiker der Altparteien sollten erst einmal drei Jahre Ökonomie und Physik studieren.Derweil kann sich D von diesen Irren erholen.
Dass ein Stromnetz auf Übereinspeisung genau so reagiert wie auf Untereinspeisung, nämlich mit einem Zusammenbruch, das verstehen die MINT-Versager in Politik und Medien selbst nach 20 Jahren „Energiewende“ nicht. Man glaubt dort dass ein weiterer Zubau alle Probleme löst, man hat genau nichts verstanden. Dumm, dümmer, grün….
Ich mag diese Kommentare. Da werden jahrzehntelange Ingenieursarbeit und Energiewirtschaft in ein paar Zeilen abgehandelt und am Ende sind grundsätzlich immer die anderen die Ahnungslosen!
Wer ein funktionierendes, auf rotierenden Massen (regelbare Turbine-Generator) zerstört, das eben durch jahrzehntelange Ingenieursarbeit aufgebaut wurde, ist wirklich ahnungslos, bzw. betreibt Sabotage.
Herr Träber, ich nehme an, ďaß auch ein viel längeres Studium bei diesen Gestalten nicht zum Erfolg führen wird. Wäre noch mehr Geld zum Fenster hinausgeworfen.