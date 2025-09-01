Als im April 2023 die letzten 3 Kernkraftwerke in Deutschland endgültig vom Netz gingen, wurde dieses im “International Journal for Nuclear Power“ mit den Worten „Triumpf der Dummheit“ kommentiert. Dazu Vermutungen, wie dieser Ausspruch gemeint ist:
Dr. Lutz Niemann
Ende der Kernenergie in Deutschland
Im Jahre 2000 wurde durch die Regierung Schröder / Fischer der Ausstieg aus der Kernenergie in Gang gesetzt. Die Stromversorgung sollte zukünftig in Deutschland durch die „Erneuerbaren“ gewährleistet werden, im Wesentlichen durch Wind und Sonne, vorrangig eingespeist.
Ist es nicht Dummheit, wenn der Kernkraftstrom mit 2,2 ct/kWh (Biblis in 2009) durch Strom mit ca. 50 ct/kWh (Voltaik in 2002) ersetzt wird und somit die Marktwirtschaft bei der Stromerzeugung abschafft wird?
Ist es nicht Dummheit, den zu jeder Tages- und Nachtzeit lieferbaren Kernkraftstrom abzuschalten und als Ersatz Sonne und Wind zu wählen, die das niemals bringen können?
Im Jahre 2011 schwenkte unter Frau Merkel auch die CDU/CSU auf die Linie von Rot/Grün ein, als in Fukushima mehrere Reaktorgebäude durch Wasserstoffexplosionen zerlegt wurden. Es wurde eine geringe Menge radioaktiver Spaltprodukte freigesetzt und weltweit verteilt, jedoch kam dadurch niemand zu Schaden.
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland auf eine Totalversorgung durch den hoch explosiven Wasserstoff setzt, der gerade in Fukushima die Reaktorgebäude zerlegte?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland sofort nach Abschaltung der Kernkraftwerke diese zerstört, um eine eventuelle Korrektur dieses Fehlers unmöglich zu machen?
Nach dem Tschernobyl-Unfall gab es weltweit einen Stopp in der Neubautätigkeit bei Kernkraftwerken. Die Ursache ist in der weltweiten Strahlenangst zu sehen, die nach dem Unfall durch ständige Aufzählung der allerkleinsten Strahlendosen in den Medien angefacht wurde. Inzwischen hat sich die Strahlenhysterie in der Welt gelegt und überall wird zur Kerntechnik geforscht, es werden neue Konzepte entwickelt, Neubauten geplant und begonnen.
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland seinen Spitzenplatz in der Kerntechnik räumt und bei Strommangel den Ersatzstrom von den KKW’s seiner Nachbarn bezieht, die als weniger sicher beurteilt werden?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland die in Gorleben für 3 Mrd. EURO geschaffenen Hohlräume in der Tiefe wieder verfüllt und in unserem Lande eine neue Stelle für ein unterirdisches Endlager sucht wird?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland die Wiederaufarbeitung von Brennelementen verboten hat und jetzt die abgebrannten Brennelemente als Müll bezeichnet, obwohl in ihnen noch 95% der Energie steckt?
Ist es nicht Dummheit, wenn weltweit in der Kerntechnik allerkleinste Strahlendosen mit gigantischem Aufwand vermieden werden müssen, obwohl man aus der Medizin und Luftfahrt deren Harmlosigkeit kennt?
Klimapolitik in Deutschland
Seit rund 50 Jahren wird CO2 für eine meßbare Klimaerwärmung verantwortlich gemacht. Diese ist jedoch nicht die Folge des angestiegenen CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Wesentliche Einflußfaktoren auf Wetter und Klima werden nicht diskutiert. Der Koalitionsvertrag unserer Regierung enthält 80-mal das Wort Klima.
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland die CO2-freie Stromerzeugung der Kernkraftwerke durch fossil befeuerte Kraftwerke ersetzt, die CO2 emittieren?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland bei 0,07% Anteil an der Fläche der Erde und 1% Anteil der Erdbevölkerung die Erde „retten“ will?
In 2020 wurde von der Regierung Merkel das Kohlverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) beschlossen. Man wollte einen Umstieg auf Erdgas, weil dieses bei Verbrennung weniger CO2 ausstößt.
Ist es nicht Dummheit, daß Deutschland zum 31.12.2021 insgesamt 8.900 MW sichere Leistung von Kohle- und Kernkraftwerken endgültig vom Netz genommen hat?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland auch die abgeschalteten Kohlekraftwerke nach Abschaltung sofort zerstört? Ein Beispiel ist das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg mit 3 Mrd. EURO Baukosten nach nur 5 ½ Jahren Betrieb.
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland neben Kernkraftstrom aus Frankreich nunmehr auch Kohlestrom von seinen Nachbarn bezieht, der natürlich teurer ist als der selbst produzierte Strom?
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland seinen Beitrag von 1,8% in der weltweiten CO2-Emission reduzieren will bzw. nur in seine Nachbarländer verschiebt, was auf die gesamte Erde ohne Einfluß ist?
Die fossilen Quellen Kohle, Öl, Gas sind vor Jahrmillionen gespeicherte Sonnenenergie, diese sind irgendwann erschöpft. Kernspaltungsenergie von Uran und Thorium kann die Menschheit zig-Millionen Jahre mit Energie versorgen, wozu Schnelle Reaktoren notwendig sind.
Kohle, ÖL, Gas, sind zu kostbar für die Verbrennung, sie sollten vorbehalten werden für die stoffliche Nutzung (organische Chemie, Werkstoffe) und Anwendungen, wo sie nicht ersetzbar sind wie in der Landwirtschaft (e-Traktoren sind unsinnig), Luftfahrt, Eisenherstellung durch Reduktion von Erzen. e-fuels aus Luft und Wasser mit Hilfe von Windradstrom sind ein Märchen.
Ist es nicht Dummheit, wenn Deutschland die abgeschalteten Kernkraftwerke durch die kostbaren Quellen Kohle, ÖL, Gas ersetzt und damit die Zeit von deren restlicher Verfügbarkeit verkürzt?
Was sind die Folgen dieser Energiepolitik?
Die Strompreise sind seit dem Beginn der Energiewende in 2000 gestiegen, wie in diesem Diagramm gezeigt. Das wird überall in Deutschland ähnlich aussehen. Für den steilen Anstieg ab 2021/2022 gibt es etliche Beiträge: Stromverknappung durch die Abschaltungen von Kraftwerken, CO2-bepreisung, Umstieg auf Erdgas.
Ein Beispiel: Importiertes Erdgas kostete vor 2020 ca. 3 ct/kWh Primärenergie, dann gab es beim Heizen in 2022 eine Steigerung auf 15 ct/kWh (in BW) oder ca. 25 ct/kWh (in Nds). Das preiswerte Pipelinegas aus Rußland musste nach der Zerstörung von Nord-Stream 1 + 2 ersetzt werden durch teures LNG. Bei der Verstromung steigt der Preis der Energie immer auf das 3-fache, dann werden aus 25 ct/kWh + die weiteren Zusätze + MwSt ca. 1 EURO/kWh. Es wurde in 2022 im Bundestag eine Strompreisbremse beschlossen: die Elektrizitätsversorgungsunternehmen dürfen den Letztverbrauchern staatlich vorgeschriebene Preise abverlangen, während der Bund die Differenz zum Marktpreis trägt. Die Wirkung zeigt sich im obigen Diagramm. Damit wurde ein weiteres Mal die freie Wirtschaft ausgehebelt und durch Staatswirtschaft ersetzt. Vielleicht gibt es auch eine Erdgas-Wärme-Preisbremse (???), genaueres ist nicht zu finden.
Die wahren Kosten durch Kernenergieausstieg und Klimapolitik in der Energieversorgung werden verdeckt. Natürlich muß der Bürger diese Kosten an anderer Stelle tragen.
Und das hat Folgen:
- Industrien mit hohem Stromverbrauch verlassen Deutschland, wie am sinkenden Stromverbrauch ab ca. 2018 von ca. 600 TWh pro Jahr auf 450 TWh pro Jahr zu sehen ist.
- Industriearbeitsplätze fallen weg und die Arbeitslosigkeit steigt. Neue „Arbeitsplätze“ in der Migrationsindustrie sind kein Ersatz
Ganz langsam erscheinen in den Zeitungen Meldungen über den Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschlands Spitzenindustrien: Chemie, Auto, Elektro, Metalle.
Ist es nicht Dummheit, wenn für e-Autos und für mit Strom betriebene Wärmepumpen geworben wird, was eine Verdopplung der Stromerzeugung erfordert und dennoch die Kraftwerke demoliert werden?
Um den wirtschaftlichen Niedergang und die Deindustrialisierung Deutschlands aufzuhalten gab es im Juni 2025 einen Gesetzentwurf für ein Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetz mit dem Vorschlag zur Aufhebung von > 20 Gesetzen, derzeit überwiesen an die Ausschüsse. Und es gab einen Gesetzentwurf für ein Moratorium für den Rückbau abgeschalteter Kernkraftwerke vom 08.10.2024 und Empfehlung vom zuständigen Ausschuß zur Ablehnung des Antrages.
PS: Das Wort „Dummheit“ in diesem Text könnte manchem Leser mißfallen. In diesem Falle bitte ich an dessen Stelle das Wort „Sonderintelligenz“ zu benutzen.
Auf den ersten Blick ist es selbstverständlich pure Dummheit,
was hier mit der Stromversorgung von Deutschland gemacht wird.
Dieser sehr gute Artikel liefert genügend Anhhaltspunkte dafür.
Meine eigene Dummheit war zu glauben, mit der Veröffentlichung von
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
würde sich irgendetwas ändern.
Aber so richtig dumm ist nur jemand, der aus den gelernten Fehlern,
NICHT dazu lernen WILL, obwohl er durchaus dazu in der Lage wäre.
Deutschland befindet sich gerade in dieser Lage.
Deutschland in seiner Geamtheit und JEDER EINZELNE
MUSS ALSO AB SOFORT wieder dazu lernen, und entsprechend reagieren.
In diesem sehr guten Artikel gibt es genügend Anhhaltspunkte dafür,
was zu machen ist.
Ein beliebter Spruch von mir.
Dummheit kann tödlich enden.
Das sagt mir die KI zu den Atomstromimporten:
Ganz klar, die KI muss dann auch „rechts“ sein.
Sie haben natürlich Recht – von der Sache her sind das alles Dummheiten, und zwar gewaltige. Aber wir dürfen angesichts der Entscheider nicht in sachlichen Kategorien denken, sondern nur in den Kategorien: Wer profitiert davon? In welcher Weise?
Finanz- und steuertechnisch dürfte klar sein, wer dabei profitiert. Die Hochfinanz, einige Produzenten der „gewünschten“ Technologien und der staat über höhere Steuereinnahmen. Die Steuer auf 50 Cent pro kWh bringt eben deutlich mehr als die Steuer auf 2,2 Cent pro kWh.
Und wir müssen noch tiefer graben. Das alles basiert auf einem fulminanten schwindel, der mit pseudowissenschaftlichen Methoden einen Notstand belegen soll, der objektiv gar nicht existiert, und der, selbst wenn er im globalen Maßstab existieren sollte, durch menschliche Aktionen gar nicht beeinflussbar wäre.
Das alles ist ein gigantischer Betrug, der uns Bürgern das letzte nach Steuern und abgaben noch verbliebene Geld aus den Taschen saugen und dem Staat unsere Steuern enteignen will (und nicht nur will, sondern es auch tut).
Gehen Sie nicht von Dummheit aus, wenn die dadurch entstehenden Gewinne für einige Wenige doch den Vorsatz als sehr viel näher liegend erscheinen lassen.
Ach so, derzeit dreschen die regierenden Klimaschützer auf Rentner, etc. ein und wollen da kürzen. Sparen bei Renten, etc. damit Geld für Klimaschutz da ist.
Das Klimageld, was uns versprochen wurde wird nie kommen.
Geschröpft werden Rentner und Co. und das Geld wandert mal wieder in die Taschen der Klimaschutz-Sekte.
Kapieren Leute wie Kraus, Kwass, kosch, Frölich leider nicht.
Auch nicht, dass wir seit den Abschalten der eigenen KKWs den Atomstrom aus dem Ausland/ Frankreich teuer importieren. Und unsere eigene Stromproduktion seit 2017 zurück geht!
„In diesem Falle bitte ich an dessen Stelle das Wort „Sonderintelligenz“ zu benutzen.“
Ich finde das passt auch gut zu der sozialistischen Ideologie, die wir hier in Deutschland insbesondere erleben. Diese Geisteskrankheit oder Religion existiert schon seit Lenin oder sogar davor.
Es ist ein unendliches Dilemma, indem die Sozialisten stecken. Mit der „sozialen Gerechtigkeit“ war immer gemeint, dass die Leistungsträger bzw. die Starken in der Gesellschaft die Schwachen schultern oder mittragen (Bei Pariser Abkommen müssen die starken Industriestaaten liefern – das gleiche Spiel). Was passiert aber, wenn die Starken nicht mehr so stark sind, dass sie nur noch sich selbst tragen können oder sogar nicht mal das?
Damit die Leistungsträger die Last der Leistungsempfänger überhaupt tragen können, muss es ihnen einigermaßen doch gut gehen. Durch mehr Einnahmen steigen auch die Steuereinnahmen und man kann die Leistungsempfänger noch schultern. Wenn die Leistungsträger (Mittelschicht) verarmen, haben sie auch keine Gewinne, die sie versteuern können also reduzieren sich die Steuereinnahmen. Damit gibt es immer weniger zum Umverteilen. Der Kuchen wird immer kleiner.
Wenn aber die Leistungsträger mehr Einnahmen erzielen, dann redet man über Kapitalismus und der Neid setzt sich durch, dass die Leistungsträger mehr belastet werden und damit schon wieder verarmen. Sie müssen die Schwachen mittragen aber dürfen auch nicht wohlhabend sein. Dieses ständige hin und her.
Hier gibt es bei der SPD und Sozialisten keine Grenze und kein Gleichgewicht. Im Gegenteil je linker die Politiker bei der SPD werden, umso mehr Zuspruch bekommen sie innerhalb der Partei.
Beispiel heute: Söder und CDU/CSU will Steuern senken, den Sozialstaat reduzieren. Für die SPD bedeutet das, dass die heilige Kuh geopfert werden soll mit Reduktion oder Abschaffung des Bürgergeldes. Schon kann Merz oder Söder, die pragmatisch sind, um an der Macht zu bleiben nichts mehr durchsetzen.
Die Linken sind ideologisch unterwegs und deswegen muss Merz mehr auf sie zugehen und Geständnisse machen, weil die Gefahr besteht, dass sie ideologisch die Koalition beenden. Die SPD ist mit ihrem Latein am Ende, weil aus den Leistungsträgern nichts mehr zu holen gibt. Deswegen müssen sie nun warten bis die Leistungsträger wieder stark genug sind, dass sie die Last der Leistungsempfänger (auch alle Ausländer) und die SPD dessen Retter wieder schultern können. Also Pause oder Verzicht bis sie demnächst wieder mit ihrer Politik anfangen und das Land ruinieren können.
Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Niemals wurde ein Land durch Sozialismus reicher. Es endete stets ohne Ausnahme in Armut.
Wenn die Deutschen eine Idee haben, setzen sie sie gründlich um. Vor allem die verrückten.
Ich habe mal meinen deutschen Kollegen gefragt, warum das so sei, und auch er wusste die Antwort nicht.
Da die Deutschen immer der Obrigkeit und ihren „Führern“ folgen. In Frankreich und anderen Ländern ist das ganz anders.
„Sonderintelligenz“ passt gut zu der Wortschöpfung „Sondervermögen“. Wie sagte Dieter Nuhr ganz treffend sinngemäß: „Ich dachte immer, Geld muss man verdienen! Nein, man kann es auch erfinden!“
Der einfachste Schluss daraus: Nur mit „Sonderintelligenz“ kann man „Sondervermögen“ erfinden.
Ich sehe das nicht mehr nur als Dummheit sondern als Absicht.
Merkel hat als sie ihre Karriere bei der CDU/CSU begann von den schlimmen Folgen der Migration und der nicht gelungenen Integration der Ausländer gesprochen.
2015 tut sie genau das Gegenteil und öffnet die Grenzen für Migranten, obwohl sie wohl ganz genau wissen sollte, was das für Folgen hat.
Genauso ist der Ausstieg von der Kernenergie möglicherweise mit Absicht passiert.
Sie hatte die Medien auf ihrer Linie und hat von einer Fukushima Katastrophe gesprochen, die gar keine große Katastrophe war, wenn man die Katastrophen vergleicht.
Alles führt zu einem Ziel —> Vernichtung Deutschland‘ s.
Die Abschaltung der AKW‘ s ist die Zerstörung des Volkseigentums.
Sie oder die Politik, die sie dahinter stand, hatte insbesondere die Deutschen und ihre Heimat im Visier.
Auch die Vernichtung der Autoindustrie in Deutschland ist keine Dummheit oder kein Zufall sondern ist ein Teil dieser Strategie.
Natürlich ist das Strategie. Vor allen den Amis und Chinesen ist daran gelegen, dass sich D-Land selbst demontiert.