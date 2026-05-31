Dr. Roy Spencer, Ph. D., from his Global Warming Blog
In den letzten Wochen gab es einen wochenlangen E-Mail-Austausch zwischen vielen Klimaexperten – sowohl Fachleuten als auch Laien – über die These, dass der Luftdruck (in Verbindung mit der absorbierten Sonnenenergie) für die Temperatur verantwortlich ist. Es wurden Beleidigungen gegen diejenigen ausgestoßen, die sich weigerten zu glauben, was eine bestimmte, in Physik ausgebildete Person als Revolution in unserem Verständnis der planetarischen Temperaturen bezeichnet. Dieser Person gelang es sogar, einen Artikel in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen, die (meiner Meinung nach) Gutachter einsetzte, die mit dem Thema überfordert waren.
Die ganze Tortur erinnert mich an den Dunning-Kruger-Effekt, also die Tendenz von Menschen, die beginnen, ein komplexes Thema zu verstehen, ihr eigenes Verständnisniveau zu überschätzen. Dies führt dann zu einem Höhepunkt der Selbstüberschätzung (dem „Besteigen des Mount Stupid“), der sich allmählich wieder legt, je mehr man lernt und je mehr man erkennt, dass das Thema komplizierter und nuancierter ist, als man ursprünglich dachte.
Ich behaupte, dass die betreffende Person, die glaubt, [Druck + absorbierte Sonnenenergie = Temperatur], immer noch auf dem Berg der Dummheit festsitzt.
Der Grund, warum ich das Thema erneut anspreche (ich habe schon früher darüber gepredigt), ist, dass viele dazu verleitet wurden, an diese „Theorie“ zu glauben. Infolgedessen habe ich viele Jahre damit verbracht, Fragen aus der Öffentlichkeit (einschließlich wissenschaftlich versierter Bürger) zu diesem Thema zu beantworten. Viele sind von der „Theorie“ überzeugt worden und haben sich den Befürwortern der Theorie auf dem Berg der Dummheit angeschlossen.
Nachdem ich die wochenlange E-Mail-Diskussion verfolgt hatte, antwortete ich schließlich mit der folgenden Zusammenfassung des Themas. Ich habe den Namen der Person entfernt, um den nicht ganz so Unschuldigen zu schützen.
BETRIFFT: Wo <NAME UNTERDRÜCKT> Recht hat … und wo <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> Unrecht hat
Alle:
Nachdem ich im Laufe meiner über 40-jährigen Karriere zunächst in der Meteorologie und später im Bereich Klima tätig gewesen war glaube ich, dass ich einige Einblicke in die Themen geben kann, die in diesen E-Mails diskutiert werden. Wie <NAME UNTERDRÜCKT> war auch ich stets skeptisch gegenüber dem, was mir gesagt worden war, bis ich ein Thema selbst vollständig verstanden hatte.
Ich bin sicher, dass die folgenden Erklärungen vielen von Ihnen helfen werden. (Ich vermute, dass <NAME UNTERDRÜCKT> zu sehr in Theorien verstrickt ist, um <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> umzustimmen.) Viele der Konzepte sind nicht trivial, und ich gebe zu, dass ich einige davon erst viele Jahre nach Abschluss meiner Ausbildung (Doktor der Meteorologie) endlich verstanden habe, wurden sie doch in der Schule nicht gelehrt. Dick Lindzen hat mir dabei in den frühen Jahren meiner Klimaforschung geholfen.
Das meiste, was nun folgt, ist grundlegende atmosphärische Thermodynamik, und ich bezweifle, dass <NAME UNTERDRÜCKT> wirklich einen Universitätskurs in atmosphärischer Thermodynamik belegt hat. Falls doch, würde ich gerne wissen, wo.
Und wenn <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> mir <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> Noten zeigt, zeige ich <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> meine.
Ein Gedankenexperiment
Stellen Sie sich vor, Sie könnten plötzlich eine zusätzliche Atmosphäre Luft auf die bestehende Atmosphäre aufschichten – was würde dann mit der Lufttemperatur in der darunter liegenden Atmosphäre geschehen? Genau wie <NAME REDACTED> es vorhersagen würde, würde die Temperatur der ursprünglichen Atmosphäre darunter durch adiabatische Kompression stark steigen.
Aber was würde als NÄCHSTES passieren?….
Die hohen Temperaturen in der unteren Atmosphäre würden dann im Vergleich zu den vorherigen Verhältnissen weit aus dem Energiegleichgewicht geraten. Die Folge wäre eine Abkühlung der gesamten Luft, die durch adiabatische (oder nahezu adiabatische) Kompression (Arbeit an der unteren Atmosphäre) erwärmt wurde, bis ein neuer Zustand des Energiegleichgewichts erreicht wäre. Der Energieverlust würde durch Infrarotstrahlung der heißeren Luft erfolgen.
Tatsächlich ist es immer der Energiegleichgewichts-Zustand, der gemäß dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik die Temperatur bestimmt. Eine Temperaturänderung ist proportional zur Differenz zwischen der zugeführten und der abgegebenen Energie (wobei die dabei verrichtete Arbeit mit einbezogen wird).
Im Gegensatz dazu kann dasGasgesetz für ideale Gase (PV=nRT) keine Aussage darüber treffen, wie hoch die Temperatur „sein sollte“. Es besagt lediglich, wie die Variablen P, V und T während des Prozesses der Wiederherstellung des Gleichgewichts und im endgültigen Gleichgewichtszustand miteinander in Beziehung stehen. Was <NAME UNTERDRÜCKT> in der <PRONOMEN UNTERDRÜCKT>-Theorie übersieht, ist der „n“-Teil der Gleichung (die Molzahl oder Masse … die in der Dichteform der Gleichung P = ρRT enthalten ist). In meinem hypothetischen Gedankenexperiment mit 2 Atmosphären führt die abkühlende untere Atmosphäre, während sie einen neuen Zustand des Energiegleichgewichts mit der Sonneneinstrahlung erreicht, durch die sinkende Temperatur zu einer Zunahme der Luftdichte („Schrumpfung“), und der Druck bleibt gleich … selbst während sich die Temperatur ändert.
Konkret bedeutet dies gemäß dem 1. Hauptsatz, dass die Innentemperatur eines Atmosphärenvolumens, das einer Energiezufuhr ausgesetzt ist, so lange steigt, bis die temperaturabhängigen Energieabgabeprozesse der Energiezufuhrrate entsprechen. Dies gilt für jedes physikalische System … die Atmosphäre, einen Topf Wasser auf dem Herd, einen Automotor, den menschlichen Körper, das Innere der Sonne usw. Dieses Energiegleichgewicht bestimmt die Endtemperatur. (In der realen Atmosphäre gibt es ständige Energieungleichgewichte und damit Temperaturänderungen; Trenberths Diagramm zur globalen durchschnittlichen Energiebilanz ist nur nützlich, um ein konzeptionelles Verständnis der relativen Rolle der wichtigsten Energieflüsse im globalen durchschnittlichen Klimasystem zu erlangen.)
Die Zustandsgleichung für ideale Gase
Auch hier gilt: Die Gasgleichung (PV=nRT) kann Ihnen nicht sagen, wie hoch die Temperatur eines Gases sein sollte – das können nur die ein- und ausströmenden Energieflüsse. Das Gasgesetz gibt lediglich an, wie P, n und T bei einem gegebenen Luftvolumen (V) miteinander zusammenhängen. Ja, <NAME UNTERDRÜCKT>, auf kurzen Zeitskalen kühlt aufsteigende Luft ab und absinkende Luft erwärmt sich, aber wenn all diese Bewegung zum Stillstand käme, würden Energieflussprozesse bestimmen, wie hoch die Endtemperatur wäre … nicht der Luftdruck.
Bei einem gegebenen Luftdruck an der Oberfläche ist ein riesiger Temperaturbereich möglich, und dieser riesige Bereich ist ausschließlich auf Energieflussprozesse zurückzuführen. Noch einmal: Wenn die Lufttemperatur in Bodennähe über dem gesamten Planeten viel höher ist, als es die lokalen Energieflussprozesse zulassen, sinkt die Temperatur und das Luftvolumen schrumpft (oder die Dichte, rho, steigt gemäß der entsprechenden Gleichung für ideale Gase P=rhoRT). Der Luftdruck an der Oberfläche bleibt gleich, da die Gesamtmasse der Atmosphäre unverändert bleibt.
WARUM KÖNNTE ES EINEN ENGEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER TEMPERATUR UND DEM DRUCK IN DER UNTEREN ATMOSPHÄRE VERSCHIEDENER PLANETEN GEBEN?
Ich habe mich nicht mit den Atmosphären anderer Planeten befasst, weil es mir egal ist. Selbst wenn diese anderen Planeten nicht existieren würden, sind sie für das Verständnis unserer eigenen Atmosphäre nicht notwendig. Sollte <NAME UNTERDRÜCKT> jedoch tatsächlich Recht haben mit seiner These, dass zwischen dem Luftdruck und der Temperatur an der Oberfläche verschiedener Planeten ein enger statistischer Zusammenhang besteht – nach Bereinigung um die Sonneneinstrahlung –, dann vermute ich, dass dies daran liegt: Je mehr Atmosphäre vorhanden ist, desto mehr Treibhausgase gibt es.
Was die Treibhausgase angeht, habe ich etwas vergessen … glaubt <NAME UNTERDRÜCKT>, dass Luft Infrarotenergie absorbiert und emittiert? Denn der Treibhauseffekt ist eine notwendige Folge dieser Absorption/Emission. Energetisch gesehen ist der Treibhauseffekt ein Strahlungsisolator. Es ist vergleichbar mit der Isolierung der Wände eines beheizten Gebäudes im Winter. Bei einer gegebenen Energiezufuhr in das Gebäude steigt die Lufttemperatur im Inneren, während die Außenseite der Wände eine Abkühlung erfährt. Genau das bewirkt der Treibhauseffekt für das Temperaturprofil der Atmosphäre (im energetischen Sinne … wobei es sich eindeutig um Strahlung und nicht um Wärmeleitung als Wärmeübertragungs-Prozess handelt).
Wenn <NAME UNTERDRÜCKT> nicht glaubt, dass Luft Infrarotenergie absorbiert, wie erklärt <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> dann all die Tausenden von spektroskopischen Messungen von CO₂, Wasserdampf und Methan in Abhängigkeit von Temperatur und Druck? Und wenn <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> glaubt, dass die Atmosphäre IR-Energie absorbiert und emittiert, dann muss <PRONOMEN UNTERDRÜCKT> auch an einen Treibhauseffekt glauben, denn dies ist eine notwendige Folge … der Treibhauseffekt in planetarischen Atmosphären führt immer zu einer Erwärmung der unteren Atmosphäre und einer Abkühlung der oberen Atmosphäre.
(Übrigens ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass Luft, die IR-Energie absorbiert, diese Energie sofort durch die Abgabe von IR wieder abgibt. Das stimmt nicht. Schlagen Sie die „kinetische Gastheorie“ und verwandte Konzepte nach. Wenn CO₂- oder H₂O-Dampfmoleküle IR-Photonen absorbieren, geben sie ihre überschüssige Energie durch Kollisionen extrem schnell an andere Luftmoleküle ab. Dies geschieht viel schneller [um den Faktor ~50.000] als die Zeit, die benötigt wird, um die Energie durch IR-Photonen wieder abzugeben. Auf diese Weise führt die IR-Absorption sofort zur „Thermalisierung“ [ein Begriff, den ich hasse].
Darüber hinaus ist es entscheidend zu verstehen, dass, da die IR-Absorption weitgehend temperaturunabhängig ist, der IR-Verlust jedoch SEHR stark von der Temperatur abhängt, sich fast die gesamte Luft in der Atmosphäre in einem ständigen Zustand des IR-Energieungleichgewichts befindet. Ein Großteil dieses Ungleichgewichts wird durch konvektive Umwälzung ausgeglichen.
WELCHE ROLLE SPIELT DIE ADIABATISCHE VERTIKALE TEMPERATURABNAHME?
Die adiabatische Temperaturabnahme in der Troposphäre (9,8 °C pro km in trockener Luft) ist das ERGEBNIS der konvektiven Umwälzung. Wenn bei Aufwinden Feuchtigkeitskondensation stattfindet, ist die Temperaturabnahme geringer. Wie das ideale Gasgesetz sagt sie nichts darüber aus, wie die Temperatur „sein sollte“. Es gibt lediglich an, wie sich die Temperatur eines Luftpakets beim Auf- oder Absteigen verändert, wenn kein Energiegewinn oder -verlust stattfindet („adiabatisch“). [Es finden jedoch überall und ständig Energiegewinne und -verluste statt, und diese bestimmen die absolute Temperatur – nicht der Druck.]
INWIEFERN WIRKT SICH DER TREIBHAUSEFFEKT AUF DEN VERTIKALEN GRADIENTEN AUS?
Dies ist ein sehr interessantes Thema. Es ist etwas, das selbst viele Atmosphärenwissenschaftler und Klimaforscher nicht wirklich verstehen. Allein die Kombination aus Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche sowie der Absorption und Emission von Infrarotstrahlung durch die Oberfläche und die Atmosphäre – OHNE JEGLICHE KONVEKTIVE UMWÄLZUNG – würde zu einem extrem steilen Temperaturgradienten in der Troposphäre führen, mit sehr hohen Temperaturen an der Oberfläche und extrem niedrigen Temperaturen in der oberen Troposphäre. Dies wurde erstmals von Manabe & Strickler (1964) nachgewiesen und wird als Fall des „reinen Strahlungsgleichgewichts“ bezeichnet. Es ist gewissermaßen das, was den Begriff „Treibhauseffekt“ technisch korrekt macht; ähnlich wie ein echtes Gewächshaus, das konvektiven Wärmeverlust verhindert [da es ein Dach hat], ist der Treibhauseffekt per Definition das, was OHNE die daraus resultierende konvektive Umwälzung geschieht.
In der Realität ist die konvektive Umwälzung jedoch die REAKTION auf diese Destabilisierung durch den Treibhauseffekt! Also diese 33 °C Erwärmung durch den Treibhauseffekt, von der alle sprechen? Das ist nicht der Treibhauseffekt allein. Es ist der Treibhauseffekt + KONVEKTION. Ohne Konvektion würde dieser Wert von 33 °C eher bei 65 oder 75 °C liegen. Was wiederum zu einer weiteren faszinierenden Frage führt…
WAS WÜRDE PASSIEREN, WENN DIE ATMOSPHÄRE KEINE INFRAROTENERGIE ABSORBIEREN UND EMITTIEREN WÜRDE?
Stellen Sie sich eine kalte Planetenatmosphäre ohne Energiezufuhr vor. Schalten Sie dann die Sonne ein. Die Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche würde die Atmosphäre durch konvektive Umwälzung erwärmen. Doch die [hohe] Atmosphäre hätte angesichts dieser enormen Energiezufuhr keine Möglichkeit, diese Energie abzugeben und sich abzukühlen. Die Temperatur der [hohen] Atmosphäre würde dann über ihre gesamte Höhe hinweg weiter steigen, bis sie die gleiche Temperatur wie die Oberfläche erreicht hätte. Lange bevor dieser Prozess abgeschlossen wäre, hätte die konvektive Umwälzung aufgehört, da die Atmosphäre zu stabil wäre, um Konvektion zu ermöglichen. Die Atmosphäre würde schließlich isotherm werden (oder fast isotherm, da es aufgrund der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung zwischen den Tropen und den Polen möglicherweise eine Umwälzung im planetarischen Maßstab gäbe), mit der gleichen Temperatur wie die Oberfläche. Interessanterweise würden infolgedessen alle Wetteraktivitäten zum Erliegen kommen. Alle Wolken würden wahrscheinlich verschwinden, was zu höheren Temperaturen führen würde. Alle [verbleibenden] Zirkulationssysteme hätten planetarischen Maßstab, da der horizontale Maßstab dieser Systeme mit der Temperaturabnahme (über den „Rossby-Deformationsradius“) zusammenhängt, was auch der Grund dafür ist, dass die Stratosphäre nur Zirkulationen im planetarischen Maßstab aufweist.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/05/29/pressure-causes-temperature-its-time-to-climb-down-from-mount-stupid/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Druck und Temperatur: Eine Druckänderung bewirkt eine Temperaturänderung, der Druck an sich bewirkt aber keine Temperatur. Wenn wir einen Autoreifen aufpumpen, wird er warm. Wenn wir das Pumpen einstellen, kühlt er wieder auf Umgebungstemperatur ab, egal, welchen Druck er hat.
Stellen wir uns eine Erde ohne Atmosphäre vor: Sie wird von der Sonne aufgewärmt und strahlt dadurch ihrerseits Wärmestrahlung ab. Sie nimmt die Temperatur an, bei der aufgenommene und abgegebene Energie gleich groß sind. Nun spendieren wir der Erde eine Atmosphäre, aber ohne strahlungsaktive Bestandteile. Die Sonneneinstrahlung ändert sich nicht, auch nicht die Wärmeabstrahlung von der Erdoberfläche. Deren Temperatur bleibt also gleich, unabhängig vom Volumen (Druck) der Atmosphäre.
Und was macht diese Atmosphäre? Infolge von horizontalen Temperaturunterschieden entsteht Konvektion. Die transportiert Wärme nach oben. Davon kann aber nichts in den Weltraum entweichen, es wird also gleich viel Wärme auch wieder konvektiv nach unten transportiert (meinetwegen auch ergänzt durch Regen und Schnee). Dieser Konvektionskreislauf hat keinen Einfluss auf die Temperatur der Erde, unabhängig vom Druck.
Richtig, nur Druckänderungen ändern was an der Temperatur.
Genau. Und beim Auf- bzw. Absteigen ändert sich zweifellos der Druck.
So wie wenn ein Luftpaket in der Atmosphäre aufsteigt, oder absteigt?
Gleichzeitig? Oder Tags und Nachts?
Wieviel Wärme wird wann zum Boden übertragen?
Sollte sich das nicht auf die Bodentemperatur auswirken?
Warum haben 0.05kPa CO2 als 100% Atmosphäre nicht mehr als 1 K Effekt, wenn die gleiche Menge CO2 in der heutigen Atmosphäre 7-8 K Effekt haben soll?
Stellen sie sich vor, Druck „erzeugt“ keine Temperatur, aber die Temperatur korreliert mit dem Druck, mehr Druck in einer Atmosphäre und die Temperatur ist höher..
Und noch eine Ergänzung.
Das grundlegende Prinzip des Treibhauseffekts:
Die Abstrahlungshöhe: Die Erde strahlt Energie in Form von langwelliger Infrarotstrahlung ab. Treibhausgase (wie Wasserdampf oder CO2) und Wolken absorbieren diese Strahlung. Die effektive Abstrahlungshöhe ist jene Höhe in der Atmosphäre, ab der die Infrarotstrahlung ungehindert in den Weltraum entweichen kann. Sie wird maßgeblich durch die Menge der Treibhausgase bestimmt.
Der Temperaturgradient: Der vertikale Temperaturgradient in der unteren Atmosphäre (Troposphäre) wird durch thermodynamische Gesetze bestimmt. Er ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Luftdruck, Gravitation, aufsteigenden warmen Luftmassen (Konvektion) und der Expansion von Luftpaketen.
Sie vergleichen eine Planeten ohne EEH mit einem Körper der in 5.1km eine EEH hat und behaupten dass die Strahlung welche von dort Richtung Oberfläche emittiert wird diesen und die Luft um 33K wärmer macht. Erklären Sie wie das geht. Kann doch nicht so schwer sein.
Woher wissen Sie dass die EEH bei 5km (5.105km um genau zu sein) liegt? Woher „weiss“ diese Schicht dass sie die Temperatur einer hypothetischen Temperatur hat die sie so effektiv macht? Warum befindet sich die EEH mit 255K und der Bodentemperatur von 288K im Strahlungsgleichgewicht, offensichtlich sind sie nicht gleich warm?
Warum gibt es keine Gegenstrahlung über der EEH hinaus? Warum erwärmt die obere Stratosphäre nicht die Tropopause mit Gegenstrahlung, hier tatsächlich von warm zu kalt?
Eingestrahlt und ausgestrahlt wird mit 240 W/h was -18 Grad entspricht. Am Erdboden hat man 15 Grad. In 5 km durch den Temperaturgradienten ca. – 18 Grad. Dort liegt die eff. Abstrahlungshöhe. Ganz einfach. Mit Zunahme der THG verschiebt sich die Abstrahlungshöhe nach oben und das Temperaturprofil nach rechts. Am Boden wird es folglich wärmer. Ist der DRUCK UND GRAVITATION sogar mit drin.
Und wo liegt sie bei einer Atmosphäre von 100% CO2 von 0.05 kPa?
Und warum unterscheidet sich der Effekt im Vergleich mit der gleichen Menge CO2 in der derzeitigen Atmosphäre?
Und noch eine Anmerkung. Die Abstrahlungshöhe liegt bei -18°C in 5 km Höhe. Nur mit Temperaturprofil durch Gravitation/ Druck würde sie dort nicht liegen. Die bestimmen nur den Gradienten.
Noch eine Anmerkung zur Druckerwärmung durch Konvektion:
In einer idealen Atmosphäre gleichen sich Kompression und Expansion exakt aus. Wenn ein Luftpaket komprimiert wird (z. B. beim Absinken), erwärmt es sich. Steigt es später wieder auf und expandiert, kühlt es sich um denselben Betrag ab.
Daher meine Frage, wo in der Atmosphäre ist der Kompressor/ Wärmepumpe, die einen Wärmegewinn erzielt?
Der ist notwendig, um am Boden 15 Grad zu erzielen. Wobei oben nur mit -18 Grad abgestrahlt wird. Genau das, was auch rein kommt.
Herr Krüger, Sie beantworten Ihre Frage doch selber: beim Absinken wird ein Luftpaket komprimiert. Das passiert unter Erwärmung, weil es adiabatisch absinkt (d.h., schnell genug, um den Wärmeaustausch mit seiner Umgebung zu unterbinden). Wenn es so von TOA bis zur Erdoberfläche absteigt, erhöht sich die Temperatur um 33 Grad. Der Kompressor ist die umgebende Atmosphäre.
Bei uns wird die Luft allerdings gewöhnlich von der Erdoberfläche her erwärmt. Dann müßte man eigentlich fragen: wo ist der Dekompressor, der einen Wärmeverlust erzielt, um an TOA auf -18 Grad zu kommen? Ist aber das gleiche Problem, nur anders herum.
Und die Umgebung, was passiert mit der umgebenden Luft? Bleibt deren Temperatur gleich, während sie Arbeit am adiabatisch absinkenden Luftpaket leistet?
Die Umgebung wird hier als großes Wärmereservoir betrachtet. D.h., die Kompressionsarbeit führt dort zwar prinzipiell zu einer Temperatur-Erniedrigung, aber die verteilt sich auf eine große Luftmasse und fällt deshalb gering aus.
Außerdem, wie ich schon andernorts schrieb: wenn irgendwo Luft absteigt, steigt andernorts welche auf. Das aufsteigende Luftpaket verrichtet Expansionsarbeit gegen seine Umgebung und bewirkt dort wiederum eine Erwärmung, während es sich selber abkühlt. Insgesamt ist das Ganze ein Nullsummenspiel.
Herr Heß, soweit ich mich an Ihre sonstigen Kommentare erinnere, hätte ich eigentlich vermutet, dass Ihnen diese Zusammenhänge klar sind.
Herr Heß, wie wird der Adiabate Prozess beschrieben?
Bitte was. Durch die Konvektion erhöht sich die Temperatur um 33°C. Wie das genau?
Wie bei der Fahrrad-Luftpumpe, nur dass die Kompressionsarbeit von der umgebenden Atmosphäre aufgebracht wird und nicht vom Bizeps.
Stellen sie sich vor, die Atmosphäre ist eine Wärmekraftmaschine, und sie schafft etwas was laut Hauptsatz möglich ist. Wärme kann nicht von sich aus von kalt nach warm fliessen, es sei denn es wird Arbeit verrichtet…
Wieso?
Physik-Nobelpreis 1918
Max Karl Ernst Ludwig Planck
Clausius hatte erstmals die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik formuliert, wobei Planck den ersten bereits aus seiner Schulzeit als „Prinzip von der Erhaltung der Energie“ kannte. Den zweiten Hauptsatz wählte Planck zum Thema seiner Dissertation. Wärme immer von warm zu kalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Haupts%C3%A4tze_der_Thermodynamik
Die Infrarot-Absorption von CO2 wurde von Max Planck und Schwarzschild (Schwarzschild Equation) untersucht.
bei 400 ppm 277 W/m2 und
bei 800 ppm 274 W/m2 Delta 3 W/m2
DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau 26_Band 1 von 3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59711-8
Teil V Thermodynamik
Erster Hauptsatz S 737 ff Erhaltung der Energie
Zweiter Hauptsatz S 743 ff Wärme immer von warm zu kalt
Physik-Nobelpreis 1973
Ivar Giaever
The Strange Case of Global Warming
Ivar Giaever
CO2 follows temperature
2012_07_02
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31259
32:22
Global warming and carbon dioxide through sciences
Georgios A. Florides Paul Christodoulides
2008_05_28
https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.07.007
CO2 heats 0.01-0.03 degrees and follows temperature (ABST / Fig. 6)
ZDF
2025_05_25
https://x.com/SHomburg/status/1926561981273719172
Schönes Video von @behindthematrix zum CO2-Effekt:
CO2 folgt mit ca. 800 Jahren der Temperarur
Markus Fiedler
hat sich viel Mühe gemacht und hat auch alle Quellen angegeben.
2023_01_098
https://apolut.net/das-nicht-passende-klimapanikpuzzle-teil-1-von-markus-fiedler/
Daten der Vostok-Eisbohrkerne
Abb. 2 CO2 folgt Temperatur
Abb. 3 Methan folgt der Temperatur
Chemie-Nobelpreis1995
„für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“
Paul J. Crutzen
https://academia.edu/29777726/Klimawandel Seite 68ff
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch (T. E. Graedel, Paul J. Crutzen, Chemie der Atmosphäre, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993, S. 414) treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Die höchste Absorptionsleistung erreicht CO2 bereits mit einem Luftanteil von 20 ppm und damit schon mehr als die zusätzlichen 360 ppm zusammengenommen. (Die hier in Grad Celsius umgerechnete Absorptionsleistung beruht auf der oben beschriebenen falschen Berechnungsweise. Das Bild gibt aber die Größenordnungen der Absorptionsleistung richtig wieder)
Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
Sättigung der Absorptionsbanden
WD 8 – 3000 – 014/20
https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf
4. Sättigung der Absorptionsbanden
… „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…
Physik-Nobelpreis 2022
Dr. John Clauser
EXCLUSIVE: ‘We Are Totally Awash in Pseudoscience’: Nobel Prize-Winning Physicist on Climate Agenda
2023_01_08
https://www.theepochtimes.com/us/exclusive-we-are-totally-awash-in-pseudoscience-nobel-prize-winning-physicist-on-climate-agenda-5430650
Physik-Nobelpreisträger John Clauser: „Keine Klima-Krise“
2023_07_12
https://tkp.at/2023/07/12/physik-nobelpreistraeger-john-clauser-keine-klima-krise/
Nobel Winner Refutes Climate Change Narrative, Points Out Ignored Factor
2024_03_08 https://www.theepochtimes.com/us/nobel-winner-refutes-climate-change-narrative-points-out-ignored-factor-5486267
„Ich glaube nicht an Klimakrise“ – Nobelpreisträger vom IWF ausgeladen
Epoch Plus
2023-07-25
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ich-glaube-nicht-an-klimakrise-nobelpreistraeger-vom-iwf-ausgeladen-a4350720.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“: Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023-07-22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger über Klimapolitik: „Wir sind völlig überschwemmt von Pseudowissenschaft“
Epoch Plus
2023-07-30 .https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-ueber-klimapolitik-wir-sind-voellig-ueberschwemmt-von-pseudowissenschaft-a4357265.html
Physik-Nobelpreisträger_ Klima-Narrativ ist _gefährliche Korruption der Wissenschaft
Epoch Plus
2023_07_18 https://www.epochtimes.de/wissen/allgemein/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-ist-gefaehrliche-korruption-der-wissenschaft-a4343285.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“_ Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023_07_22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger widerspricht Klimawandel-Narrativ_ Etwas ganz Wichtiges wurde ignoriert
Epoch Plus
2023-09-10 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-widerlegt-klimawandel-narrativ-und-weist-auf-ignorierten-faktor-hin-a4404160.html
Physik-Nobelpreisträger: „Klima-Narrativ gefährdet das Wohl von Milliarden Menschen“
Epoch Plus
2023-09-02
https://www.epochtimes.de/etplus/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-gefaehrdet-das-wohl-von-milliarden-menschen-a4410280.html.
Von Kostenabwägungen, einem CO₂-Regler und einer „Katastrophenlüge“_ Bröckelt die Glaubwürdigkeit des Klimanarrativs?
Epoch Plus
2023-10-13
https://www.epochtimes.de/politik/von-kostenabwaegungen-einem-co%e2%82%82-regler-und-einer-katastrophenluege-broeckelt-die-glaubwuerdigkeit-des-klimanarrativs-a4440373.html
«Es gibt keinen Klimanotstand»: Physik-Nobelpreis-Träger John Clauser warnt vor einer «gefährlichen Korruption der Klimawissenschaften».
Der Beweis folgte umgehend: Der IWF cancelte eine Diskussionsrunde mit Clauser
2023_07_25
https://weltwoche.ch/daily/es-gibt-keinen-klimanotstand-physik-nobelpreistraeger-john-clauser-warnt-vor-einer-gefaehrlichen-korruption-der-klimawissenschaften-der-beweis-folgte-umgehen-der-iwf-cancelt/
Physik-Nobelpreisträger von 2022 kritisiert «Klimanotstand» als «gefährliche Korruption der Wissenschaft»
2023_07_17
https://transition-news.org/physik-nobelpreistrager-von-2022-kritisiert-klimanotstand-als-gefahrliche
Letztjähriger Nobelpreisträger für Physik unterzeichnet kritische Weltklimaerklärung
2023_08_16 https://transition-news.org/letztjahriger-nobelpreistrager-fur-physik-unterzeichnet-kritische
1.600 Wissenschaftler und zwei Nobelpreisträger: „Es gibt keinen Klimanotstand“
Epoch Plus
2023-09-06 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/1-600-wissenschaftler-und-physik-nobelpreistraeger-es-gibt-keinen-klimanotstand-a4398796.html
oder Medizin Nobelpreis 1995
Christiane Nüsslein-Volhard
VIELE GESCHLECHTER? DAS IST UNFUG!
2022_08_22
https://www.emma.de/artikel/viele-geschlechter-das-ist-unfug-339689
Queerbeauftragter „hat den Grundkurs in Biologie verpasst“, sagt Nobelpreisträgerin
2022_08_22 https://www.welt.de/politik/article240616385/Gender-Debatte-Queerbeauftragter-hat-den-Grundkurs-in-Biologie-verpasst-sagt-Nobelpreistraegerin.html
Eigentlich müssten selbst die Klimabewegten diesen herausragenden Wissenschaftlern glauben. Tun sie aber nicht. Für sie ist es eben ein Religion. Sie sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden.
Das mit der Gleichung von Schwarzschild und Schuster 1906 gilt ja heute noch bzgl. Strahlungstransfer. Und Knut Angström hatte zur jener Zeit auch schon die weitgehende Sättigung beim CO2 festgestellt.
Da haben sich also über einige Zeit zwei Experten ausgetauscht und einer von beiden ist dann mit seiner Sicht auf das Ergebnis an die Öffentlichkeit gegangen. Der andere Experte war natürlich von einer solch einseitigen Darstellung etwas angefasst und hat seine Sicht auf das Ergebnis dann ebenfalls veröffentlicht. Aber auch hier gilt:
Das zugrunde liegende Problem ist ein ganz alter Hut, und der Drops ist längst gelutscht.
Herr Dr.-Ing. Bernd Fleischmann hatte das konvektiv-adiabatische Model auf der 14. IKEK unter dem Titel „Die Berechnung absoluter Temperaturen mit dem konvektiv-adiabatischen Model“ vorgestellt. Dort gibt es auf Folie 15 ohne Quellenangabe eine vereinfachte Berechnung für die Venus, Zitat:
„Um Phasenübergange in der Atmosphäre zu berücksichEgen, verwenden wir den Korrekturfaktor k = 0,8 für den Exponenten, weil es die NASA seit Carl Sagan auch so macht.
T1/ T0 = (p1 / p0) ^(k(γ-1)/γ) [Exponent gekennzeichnet und in Klammern gesetzt]
Jetzt haben wir alles, um T0, die Temperatur auf der Venusoberfläche zu berechnen. Das Ergebnis:
T0 = 736 K = 463 °C
Die NASA hat im Mittel 464 °C gemessen, also nur 1 °C mehr.“
Allerdings wiegt der Korrekturfaktor „k“ sehr schwer, dessen Begründung dagegen aber zu leicht, wie die nachfolgende Abbildung aus dem Anhang meines Venus-Artikels zeigt. Eine Varianz des Korrekturfaktors „k“ zwischen 0,5 und 1,0 lässt die Oberflächentemperatur der Venus zwischen ca. 500 K und 1.100 K schwanken und steht damit in diametralem Gegensatz zu der vorgeblichen Rechengenauigkeit von einem Grad:
Wenn man die Abstrahlungshöhe und effektive Abstrahlungstemperatur bei Erde, Venus, Mars nimmt und dann nach unten rechnet per Druckformel, sollte natürlich die richtige Bodentemperatur dabei rauskommen.
Die Abstrahlungshöhe ist dabei aber Ergebnis des Treibhauseffekts. Schön das Sie diese bestätigen.
Stimmt, und das ist mir damals auch aufgefallen. Da in der Festlegung dieses Faktors eine gewisse Willkür liegt, sollte man Fleischmanns Behauptung, er könne die Oberflächentemperatur bis auf 1 Grad genau nachvollziehen, nicht allzu ernst nehmen.
Aber sein grundlegender Ansatz, auf einer definierten Fläche die Temperatur zu bestimmen und deren Höhenabhängigkeit über die Gasgesetze zu ermitteln, ist nicht verkehrt. Und widerspricht m.E. auch nicht der Gasstrahlung und dem damit verbundenen, Gegenstrahlungs-induzierten Treibhauseffekt. Weil der Strahlungs-Transport durch die Atmosphäre unter thermischem Ausgleich zwischen Strahlung und Gas stattfindet.
Natürlich entscheidet der Druck über die Oberflächentemperatur eines Planeten (s. Nikolov’s paper von 2017). Und natürlich gilt trotzdem der Energieerhaltungssatz (absorbierte Leistung von der Sonne/ca. 1,2×10^17 W ist gleich der abgestrahlten IR Leistung der Erde ins Weltall).
Entscheidend ist aber, daß dieses Gleichgewicht nicht am Erdboden herrscht, sondern wegen der Absorption/Emission der IR-aktiven Gase in ca. 5 km Höhe. Dort hat man dann auch (im Mittel) die 255 K Gleichgewichtstemperatur (mit der komischen Annahme einer homogenen Erdtemperatur, konstantem Albedo/Wärmekapazität/Wärmetransport ohne IR-aktive Gase, was natürlich ohne Wasser Blödsinn ist: keine Eis/Wolken/Ozeane => da hätte man dann den Mond…).
Durch die adiabatische Kompression (mittlere Lapserate ca. 6,5 K/km, wegen der Kondensationswärme <9,7…) kommt man dann am Boden auf eine ca. 33 K höhere Temperatur (5 km x 6,5 K/km…).
Würde das Strahlungsgleichgewicht in einer größeren Höhe liegen (bei höherer Treibhausgaskonzentration…) oder die Druckerhöhung in einer dichteren Atmosphäre (Venus…) größer sein, würde es natürlich am Boden wärmer (mehr adiabatische Kompression). Das hier ist reine Thermodynamik und anzunehmen, man hätte in einer Atmosphäre ohne Treibhausgase keinen vertikalen T-Gradienten ist biszar…
Deswegen wäre eine Atmosphäre mit Treibhausgasen und doppeltem Atmosphärendruck auch bei gleicher Sonneneinstrahlung natürlich wärmer. Die Gleichgewichtstemperatur läge immer noch bei 255 K in der Atmoshäre (nicht am Boden…), nur die Lapserate wäre dann größer. Bei beiden Punkten liegt Dr. Spencer eindeutig falsch.
Hier mal eine ganz vereinfachte Darstellung des THE in einer einfachen Abbildung, die ich gerade erstellt habe.
Wie kommen sie auf die 5 km? Wie wird diese Höhe bestimmt, wie ist sie physikalisch eindeutig festgelegt?
Was soll ihr Profile „Ohne Treibhausgase“ darstellen?
Waren sie nicht bisher der Meinung, das Treibhausgase IR Aktive Gase sind und in dem Fall die Kühlung der Atmosphäre ausfällt, diese extrem warm wäre, und Isotherm?
Da soll der THE auftreten.
Warum kann oder will niemand erklären wie die 33K GHE zustande kommen, in der Realität? Warum müssen z.B. die 15µm IR Photonen erst auf 5.1km steigen um dann „effektiv“ in Richtung Erdoberfläche zu gehen? Warum funktioniert der Effekt nicht schon bodennah, dort wo die Dichte, also Anzahl an CO2 pro Volumen viel höher ist?
Wo kommen diese Photonen (Wärmequelle müsste so um -80°C warm sein) eigentlich her und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass dieses überhaupt die Erdoberfläche erreicht, schliesslich besteht in jeder Schicht eine 50%-ige Wahrscheinlichkeit dass die Emission wieder Richtung All, resp. Tropopause strahlt.
Warum weigern sich die Treibhäusler so hartnäckig die technischen Details zu erklären? Könnte das daran liegen dass kein „Handbuch“ existiert in dem der Effekt im Detail beschrieben wird?
Siehe Erklärung dazu an Werner. Die Abstrahlungshöhe steigt mit Zunahme an THG. Damit verschiebt sich das Temperaturprofil nach rechts und unten wirds wärmer.
Sie Fragen an sie, gibt es Antworten?
Marcus Portius 1. Juni 2026 21:42
Sie müssen nicht erst aufsteigen. Sie haben Recht mit der Annahme, dass die am Boden ankommende Strahlung auch aus bodennahen Schichten stammt.
In 5 km hat man um die -18°C, welches der eff. Abstrahlungstemperatur der Erde ins All entspricht.
Und die gestrichelte Linie ist die Soll-Linie für das Temperaturprofil/ Gradienten, wie er in der Atmosphäre vorherrscht. Die verschiebt sich mit zunehmenden THE einfach nach rechts zu höheren Temperaturen. Die Abstrahlungshöhe können sie dabei bei -18°C ablesen. Bei keinen THE liegt die am Boden.
Wenn keine THG und Wolken da sind hat man eine isotherme Atmosphäre. Die die Bodentemperatur annimmt. Da N2 und O2 keine Wärme abstrahlen. Am Äquator ist es am Boden deutlich über -18°C, oder 15°C. Eher 30-40°C, ohne Wolken noch mehr.
Alles verständlich?
Eher nicht, muss nicht die Abstrahltemperatur -18 Grad C bleiben? Das muss ja dann für jede gedachte Menge Treibhausgas so sein.
Was genau verschiebt sich dann?
Und wo sind die -18 Grad C wenn nur 0.05 kPa CO2 da sind? Immerhin schaffen die nur 1 K „Effekt“.
Dicht über dem Boden dann?
Ist doch ganz einfach. Soll die Druckfration doch erklären wo der Kompressor in der Atmosphäre ist, der nur Wärme erzeugt und am anderen Ende keine „Kälte“, also eine stetige Wärmezufuhr erzeugt und wer die Arbeit dabei verrichtet.
Weiter, warum IR-aktive-Gase und Wolken keine Wärmestrahlung absorbieren und abstrahlen sollen und warum es ohne Abstrahlung ins All nicht immer wärmer werden soll.
Es ist doch ganz einfach, er wird durch diese Gase und Wolken Wärmestrahlung absorbiert und auch ins All abgestrahlt und unter Einfluss von Gravitation und Druck stellt sich dann der bekannte Temperaturgradient in der unteren Atmosphäre ein.
Eine Duckmaschine die das alleine bewältigt gibt es nicht. Auch nicht eine Tagerde nach Weber, die zunächst nur per Sonne und ganz ohne Atmosphäre funktioniert.
Das ist Ihnen im anderen Artikel mehrfach erklärt worden. Leiden Sie an Demenz oder trollen Sie nur rum?
Hat niemand behauptet, Strohmann.
Beweisen Sie dass Strahlung den Gradienten (6.5°C pro 1000m rein kinetisch) verändert
Geht das nicht in Ihren Kopf dass die Atmos- bzw. Troposphäre in ständiger Bewegung ist und somit Arbeit verrichtet wird?
Beverly Clock
Der Mechanismus der Uhr wird durch Schwankungen des atmosphärischen Drucks und durch tägliche Temperaturschwankungen angetrieben, von denen die Temperaturschwankungen für den Betrieb wichtiger sind. Durch die Temperaturschwankungen dehnt sich die Luft in einer 28-Liter-Box aus oder zieht sich zusammen und drückt auf eine Membrane. Eine Schwankung der Temperatur von sechs Grad Fahrenheit (3,3 K) im Laufe eines jeden Tages erzeugt ungefähr genug Druck, um ein Gewicht von einem Pfund um einen Zoll zu erhöhen (das entspricht 0,113 Joule oder 31 μWh), was den Mechanismus der Uhr schließlich antreibt.
Erklären Sie wie die 33K THE zustande kommen.
Habe ich in der oben eingestellten Grafik gerade gemacht.
Bei der dann aber mehr Wärme gewonnen werden muss durch Kompressrion als verloren geht durch Expansion.
Toll, schreibt einen Satz ohne irgendeine Begründung, Krüger’s Rätselrunde. Und ignoriert selbstredend das meiste von dem was geschrieben wurde.
Ist Ihnen eigentlich bewusst dass wir hier über ein Modell reden welches ein Fliessgleichgewicht, einen mittleren stationären Zustand, ein mechanisches Gleichgewicht einer adiabatischen Atmosphäre beschreibt? Schon einmal was vom Standardmodell gehört?
Kennen Sie die erweiterte baromaterische Höhenformel; sieht irgendwie nicht danach aus.
Und (natürlich) wieder die 33K nicht erklärt. Wie erwärmen THGs die Luft um 33K? Warum funktioniert das nur im globalen Durchschnitt? Woher kennen Sie die angeblich konstante Temperatur der Erdoberfläche, wer hat das wann gemessen?
Erläutern Sie mal warum ein nicht IR-aktives Gas nicht nicht konvektiert wenn es durch Leitung an einer warmen Oberfläche erwärmt wird.
Mal sehen was davon Krüger beantworten kann…
Die 33 Grad ergeben sich durch Anhebung der Abstrahlungshöhe bei Zunahme der THG. Siehe Grafik. Hat nichts mit Druck zu tun.
Sie malen ein Bild und behaupten etwas ohne jeglichen Beweis, Sie labern rum und können die Fragen nicht beantworten, genau wie Spencer. Sie beharren auf Ihrer Meinung, können aber technisch nicht erklären wie Strahlung angeblich die 33K von oben nach unten generiert. Aber Sie leugnen dass Druck und Dichte für die Temperatur verantwortlich sind, Sie behaupten somit dass das Standardmodell welches ohne Strhalung auskommt falsch ist.
Totalausfall, lächerlich. Pseudowissenschaft vom feinsten und natürlich wird das meiste des geschribenen wieder einfach ignoriert; was für ein Blender.
Weart: This was a radiative convective model, so where’s the convective part come in. Again, are you using somebody else’s…
Hansen: That’s trivial. You just put in…
Weart: … a lapse rate…
Hansen: Yes. So it’s a fudge. That’s why you have to have a 3-D model to do it properly. In the 1-D model, it’s just a fudge, and you can choose different lapse rates and you get somewhat different answers. So you try to pick something that has some physical justification.
Gut dass Hansen bereits zugegeben hat was Sie und der Rest Ihrer mediokren Truppe leugnen, nämlich dass die lapse rate nichts mit Strahlung zu tun hat, sie ist „geklaut“.
Lustig, dass EIKE den gleichen Text nochmals abdruckt, der schon am 29. Mai in «„Treibhauseffekt“ ja, oder nein. Diskussion zwischen Roy Spencer und Ned Nikolov» enthalten war. Und vor allem, dass das, was damals noch Ned (Nikolov) hieß, jetzt als <NAME UNTERDRÜCKT> daherkommt. Aber sei’s drum.
Nach den ausführlichen Kommentaren zu dem damaligen Artikel noch eine Ergänzung: inhaltlich ist Spencers Argumentation weitgehend zustimmungsfähig.
Spencer beruft sich auf die ideale Gasgleichung, die man in der Form schreiben kann p = RL rhoT (p: Luftdruck, RL: spezielle Gaskonstante von Luft, rho: Luftdichte, T abs. Lufttemperatur). Der Druck wird durch die Masse der aufgelagerten Atmosphäre festgelegt. Damit ist auch das Produkt rho T festgelegt, aber nicht die beiden Einzelfaktoren!
Daneben gilt noch die hydrostatische Grundgleichung, welche die Druckänderung mit der Höhe z zur Gravitationsbeschleunigung g in Beziehung setzt: dp/dz = – rho g. Zusammen mit der idealen Gasgleichung kommt man damit zur barometrischen Höhenformel, allerdings muss man noch eine Annahme über den Temperaturverlauf mit der Höhe machen. Gern wird eine Atmosphäre mit linearem Temperaturabfall genommen. Letztlich bleibt aber die bodennahe Temperatur T(z=0) als freier Parameter.
Drittens gilt noch die adiabatische Grundgleichung, die bei adiabatischen Prozessen eine Beziehung zwischen Temperaturänderung und Druckänderung herstellt: dp = rho cp dT (cp ist die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck). Sie liefert zusammen mit der hydrostatischen Grundgleichung den adiabatischen Temperaturgradienten, z.B. trockenadiabatisch dT/dz = – g/cp. Aber damit ist auch nur der Gradient festgelegt und kein Absolutwert T(z).
Fazit: Die Gasgesetze allein oder der Atmosphärendruck legen noch nicht den Absolutwert der Temperatur fest!
Allerdings schreibt Spencer auch einen missverständlichen Satz:
Er meint ein Fließgleichgewicht: Zufluss = Abfluss. Zwar kann so ein Fließgleichgewicht auch bei verschiedenen Temperaturen bestehen. Letztlich sind es bei der Erde aber tatsächlich die Strahlungsflüsse, die das absolute T-Niveau bestimmen, denn solare Zustrahlung ist unsere Energiequelle, und IR-Abstrahlung ist es, was die Erde vor Überhitzung schützt.
In die barometrische Höhenformel geht auch die Temperatur ein. Und nicht umgekehrt.
Ja, aber sie wird sozusagen zusätzlich hineingesteckt. Man kann z.B. eine barometrische Höhenformel für eine isotherme Atmosphäre herleiten (=> exp-Funktion). Oder, wie es näher an der Realität ist, für eine mit konstanter lapse rate (=> Potenzgesetz).
Aber nie geben die Gasgesetze her, wie hoch die Temperatur tatsächlich ist. Man muss zunächst ein Höhenniveau finden, auf dem man den Absolutwert festlegen kann, und das geschieht über Strahlungseigenschaften.
Wenn sie da was finden, ich wäre interessiert!
Spencer wirft N&Z implizit Dunning-Kruger vor. Dabei enthält sein Text selbst Passagen die den Eindruck hinterlassen, er sitze selbst auf dem Mount Stupid, weil seine Angriffe das Gegenteil von wissenschaftlicher Demut ausdrücken.
„Ich habe die relevanten Planetenatmosphären nicht untersucht weil sie mich nicht interessieren. Die Gutachter müssen ebenfalls inkompetent gewesen sein. Und alle einschließlich derer die sich zu ihm kritisch äußern sitzen auf dem Mount Stupid.“
Der problematischste Teil von Spencers Beitrag ist nicht seine physikalische Argumentation, sondern die implizite Annahme, dass die Veröffentlichung einer Arbeit, die seiner eigenen Interpretation widerspricht, nur durch Unwissenheit der Autoren, Gutachter und Leser erklärt werden könne. Damit hebt er die Diskussion von der Ebene der Argumente auf die Ebene persönlicher Kompetenz, welch er nunmehr nur für sich in Anspruch nimmt. Und genau dort beginnt ein Wissenschaftler die Ebene der Tugend und wissenschaftlichen Redlichkeit zu verlassen, weil er die Möglichkeit des eigenen Irrtums ernsthaft außer Betracht läst.
Ich teile ihre Einschätzung von Herrn Spencer an dieser Stelle.
Der Planet Venus ist ein schönes Beispiel dafür: nicht der hohe Luftdruck ist für die enorme Temperatur verantwortlich, sondern der Treibhauseffekt der fast ganz aus CO2 bestehenden Atmosphäre.
Kennen Sie das Venus-Paradoxon?
Die Oberfläche der Venus strahlt ungefähr wie ein Körper bei 735 K. Die effektive Abstrahlung der Venus ins All entspricht dagegen ungefähr 230K. Der Unterschied beträgt also über 500 K.
Die Standarderklärung dafür lautet, hohe IR-Opazität, Emission erfolgt hoch oben, dort herrschen ~230 K und darunter folgt man dem adiabatischen Gradienten bis zur Oberfläche.
Das Interessante ist, der adiabatische Gradient selbst erklärt nicht die 230 K.
Der Strahlungshaushalt selbst erklärt nicht die 735 K. Erst beides zusammen liefert die beobachteten Werte.
Herr Gouder,
Der Planet Venus liefert exakt den Beweis, dass Kompression von Gasen, diese erwärmen!
Auf der Venus passiert genau das Gleiche , was wir hier auf Erden in jedem Dieselmotor beobachten können! Außerdem wird auch auf der Venus auf der Entspannungsseite bitter kalt!
„Rund 125 Kilometer über der Planetenoberfläche wird es nach ihren Erkenntnissen dort mehr als eisig. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von rund minus 175 Grad Celsius existiert dort eine Atmosphärenschicht, die kälter als jede Luftschicht der Erde ist“
https://www.spektrum.de/news/hoellisch-kalt-auf-der-venus/1166478
https://www.co2-kuehlt-die-erde.com/
Herr Ordowski, Sie können ja mal zum Spaß die Sonne abschalten und eine Schätzung abgeben, wie 4 Wochen später die Oberflächentemperatur dort aussieht. Ist nur ein Gedankenexperiment, ich weiß, aber ein aufschlußreiches. Die Masse der Venusatmosphäre wird sich jedenfalls nicht ändern, die Gravitation auch nicht, folglich bleibt der Bodendruck der gleiche. Aber meinen Sie nicht, daß die Temperatur abstürzt?
Dr. Bernd Fleischmann hat übrigens auf der EIKE-Konferenz 2021 die Berechnung der Gastemperatur an der Venusoberfläche vorgestellt. Und er hat dafür ein konvektiv-adiabatisches Modell verwendet, also die Gaseigenschaften. Aber, ganz wichtig: er musste ein Bezugsniveau angeben, auf dem die Temperatur durch die Sonnenstrahlung vorgegeben ist. Wo das genau liegt, ist gar nicht entscheidend. Für die Venus war es die Wolkenobergrenze.
Warum soll die Temperatur abstürzen?
Sie wird um den Betrag kleiner, was an der TOA nicht an Solarer Energie abgestrahlt werden muss.
@ Admin
Ich hoffe, meine Antwort an Herrn Ordowski wird noch veröffentlicht!
Danke.
Durch Druck verbreitern sich die Absorptionsbanden von CO2. Nennt sich Druckverbreiterung. Und auf der Venus gibt es natürlich auch einen THE durch die Wolken.
Man kann die Venus nicht mit der Erde vergleichen, da sie nur ca. 3/4 der Entfernung zur Sonne hat, wie die Erde. Da die empfangene Energiemenge, ebenso wie die Intensität des Sonnenwindes im Quadrat der Entfernungszunahme abnimmt, kriegen wir viel weniger direkte Strahlung von der Sonne. Der stärkere Sonnenwind verbläst alles, was zu leicht ist, aus der Atmosphäre der Venus, nur das schwere CO2 bleibt ihr.
So konnten sich auf der Venus keine Ozeane mit Steinkorallen bilden, die bei uns das CO2 in Gebirge verwandelten.
So wie beim Mars?
Genau. So wie beim Mars.
Dort gibt es auch den Treibhauseffekt durch CO2. Er ist natürlich schwächer als auf der Venus, weil die Atmosphäre des Mars sehr viel dünner ist.
Definieren sie „dünner“.