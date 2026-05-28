Von Peter Clack
Seit vierzig Jahren wird uns gesagt, der Planet habe eine einzige „globale Durchschnittstemperatur“ – eine erfundene Zahl, die als glaubwürdiger gilt als das Wetter vor deinem eigenen Fenster. Der große Fehler daran ist, dass es wirklich kein einziges Temperaturszenario gibt, das auf irgendeinen geographischen Punkt irgendwo auf der Erde zutrifft. Nicht so, wie die Leute es sich vorstellen, nicht mehr als es eine einzige „globale Stimmung“ oder „ein Gefühl für Ironie“ gibt. Wenn du sagst: „Die Durchschnittstemperatur des Planeten beträgt 15 °C“, bedeutet das absolut nichts für eine Person, die durch das von Frost gezeichnete Sibirien stapft oder an einem schwülen Sommerabend in Brasilien einen Piña Colada schlürft. Es ist sinnlos für die menschliche Geographie und Politik. Statistisch kannst du die Temperatur einer Polkappe und der Sahara-Wüste mitteln, aber die resultierende Zahl beschreibt einen Ort, der nicht existiert.
Sie existiert nicht innerhalb der realen Welt.
Es ist ein Computermodell – keine Realität. Das Konzept einer einzigen globalen Temperaturmetrik ergibt nur Sinn aus kosmischer Entfernung. Es ist eine planetare Metrik, die für Satelliten gedacht ist, nicht für menschliches Leben oder Geographie. Wenn internationale Gremien sich ausschließlich darauf konzentrieren, einen einzigen globalen Durchschnitt um 0,1 °C zu verschieben, behandeln sie die Erde als ein thermodynamisches Legoland-System.
Klimazonen der Erde nach Köppen
Aber der Planet erlebt das Klima nicht auf diese Weise. Das Klima der Erde ist in mehrere unterschiedliche Klimazonen zerbrochen (grob 14 separate Szenarien), basierend auf gelebten Erfahrungen. Alle sind vollständig regional, bestimmt durch lokale Topographie, Ozeanströmungen, Vegetationsdecke und atmosphärische Drucksysteme.
Hawaii hat 10 Klimazonen
Tourismuswerbung vermarktet Hawaii als idyllisches, einheitliches tropisches Paradies. Aber jeder, der wirklich dort war, weiß, dass die Insel etwa 10 der 14 unterschiedlichen Klimazonen der Welt enthält, von ständig feuchten tropischen Regenwäldern bis zu ariden Wüsten und sogar alpiner Tundra auf dem Gipfel des Mauna Kea, wo es schneit. Internationale Institutionen ziehen sich leise von ihren extremsten „Kollaps“-Szenarien zurück. Der gesamte Apparat wurde auf einer fehlerhaften Prämisse aufgebaut – dem Versuch, die Welt basierend auf einem einzigen, aggregierten Temperaturmarker zu regieren, den kein Mensch je tatsächlich erlebt. Die Hawaii-Analogie zeigt, wie lokale Realität einheitliche Narrative zerstört. Die wahre Gefahr ist nicht eine geringfügige Verschiebung eines globalen statistischen Durchschnitts, sondern die zivilisatorische Lähmung, die entsteht, wenn zentrale Bürokratien die Realität durch Ideologie ersetzen. Wenn ein immenser institutioneller und bürokratischer Apparat um eine spezifische Reihe von Zahlen, Zielen und Narrativen herum aufgebaut wird, entwickelt er eine enorme strukturelle Trägheit. Er hält nicht einfach an oder dreht sich auf einen Knopfdruck um, nur weil sich die zugrunde liegenden Annahmen verschieben. Wir haben stark verarbeitete, kontinentengroße Schätzungen zu einer Heiligen Schrift erhoben und dann trillionenschwere Politikhebel in die Hände von Leuten gelegt, die jede Infragestellung der Schätzung als Ketzerei behandeln. Es stellt sich heraus, dass es keinen Thermometer gibt, der groß genug ist, um „die Erde“ zu messen.
Der Originalartikel erschien bei x auf dem Blog vom Peter Clack
For forty years we’ve been told the planet has a single ‚global average temperature’—a made-up figure treated as more credible than the weather outside your own window.
The great flaw in this is that there really is no one temperature scenario that applies to any geographical… pic.twitter.com/sWztACoiAs
— Peter Clack (@PeterDClack) May 24, 2026
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Das Durchschnittsalter steigt in Deutschland stetig, dabei existiert ein Durchschnittsalter nicht in der realen Welt. Die Zahl ist also „erfunden“. Es gibt keinen geographischen Ort, an dem alle wirklich das Durchschnittsalter haben.
Es gibt verschiedene Alterszonen, wie Kindergärten und Altenheime, und die wollen uns weis machen, dass es ein einziges deutschlandweites Alter gibt?
Heißt das, wir müssen uns keine Sorgen machen und die Rente ist sicher?
Cool!
Netter Versuch, aber der Vergleich hinkt: Ein Lebensjahr altert immer exakt gleich – egal ob im Kindergarten oder im Altenheim. Wenn das Durchschnittsalter steigt, wissen wir dank realer Zahlen exakt, wie viele Beitragszahler im Rentensystem fehlen.
Ein statistischer Temperaturindex in „°C“ hat dagegen keine feste energetische Masse. Wenn man Luft und Meeresoberflächen statistisch mittelt, berechnet man den Durchschnitt aus Äpfeln und Birnen. Wenn die GMST um 1 °C steigt, wissen wir eben gerade nicht, wie viel reale Wärmeenergie (Joule) neu im System steckt, weil Luft und Wasser Energie physikalisch völlig unterschiedlich speichern.
Kurzum: Die Rente rechnet mit realen Einheiten, die GMST mit einem falschen nichtenergetischen Maß.
Das kommt darauf an, ob Sie das Durchschnittsalter aus Lebenszeiten in Jahren oder Wachzeiten der einzelnen Menschen ermittelt haben. Temperaturen sagen nur bei einem sonst konstanten und eingeschwungenen Körper etwas über dessen Zustand „wärmer“ oder „kälter“ aus.
Temperaturen über die Welt werden aber nicht über gleiche und jeweils eingeschwungene Körper gemessen.
Vermutlich ist das für Sie zu kompliziert, man kann ja schließlich auch mit platten Reifen Auto fahren. So funktioniert nämlich Ihre Durchschnittstemperatur!
Immer wieder lustig, wenn Leute Durchschnittswerte für ein Mysterium halten.
Die globale Durchschnittstemperatur im vergangenen lag bei 14,9°C bis 15,0°C. Das sind rund 1,4°C bis 1,5°C höher als zum vorindustriellen Niveau.
Fazit: Global gesehen wird es wärmer, was ohne weitere Aspekte keine Rückschlüsse auf das Wetter vor der Haustür zulässt..
Eine Analogie:
Die durchschnittliche Kaufkraft der Menschen in Deutschland hat sich seit 2005 Jahren um durchschnittlich 8% erhöht. Wir sind also in den letzten 20 Jahren wohlhabender geworden.
Fazit: Wir werden immer reicher, was ohne weitere Aspekte keine Rückschlüsse auf die persönliche Einkommenssituation zulässt.
Lohnentwicklung in Deutschland und Europa | Arbeitsmarktpolitik | bpb.de
Mehr Kaufkraft: Reallöhne wuchsen 2024 im Rekordtempo – Business Insider
Herr Björn, lassen Sie es! Es ist ein Märchen, dass es vor reichlich 150 Jahren „genau“ 1,4 – 1,5 K kälter gewesen sein soll, oder haben Sie das damals selbst gemessen? Bekannt ist aber, das zu Beginn des 19.Jhdt. die „kleine Eiszeit“ zu Ende ging, somit sollte man erstmal über den Bezugspunkt der Erwärmung sprechen die für vilee ein besseres Leben ermöglichte. Wenn ich z.B das Erdmittelalter als Bezugspunkt nehme war es ca. 7 K wärmer (ca. 22 °C) als heute – und ganz ohne „menschliches“ CO2.
„Fazit: Global gesehen wird es wärmer, was ohne weitere Aspekte keine Rückschlüsse auf das Wetter vor der Haustür zulässt..“
Aber Deutschland erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt!
Und im Übrigen müssen wir das Wetter ändern, wenn sich das Klaima ändern soll!
Herr Björn, 2 Dinge als Einwand Ihrer Behauptung: Die globale Durchschnittstemperatur im vergangenen lag bei 14,9°C bis 15,0°C. Das sind rund 1,4°C bis 1,5°C höher als zum vorindustriellen Niveau.
Richtig ist: 1) Wie hoch die globale Durchschnittstemperatur derzeit ist, ist nicht feststellbar. Es kommt immer drauf an, wo gemessen wird, bzw. wo die Messstationen stehen. Über dem Meer gibts überhaupt keine.
2) Ihre Falschbehauptung: Derezit 1,4C bis 1,5C höher als zum vorindustriellen Niveau: Das ist ein Glaubenssatz der Treibhauskirche. Richig ist, es gibt überhaupt kein vorindustrielles Niveau. In vorindustrieller Zeit- wann war das überhaupt?- wurden null und gar keine globalen Temperaturen gemessen bzw. gemittelt. Manche Kontinente waren noch gar nicht entdeckt/erschlossen.
Es gibt lediglich Einzelstationen wie den Hohenpeißenberg, die in die Vorindustriezeit zurückreichen, HPB bis 1781. Wir werden nächsten Maiartikel diese Station mit Grafik an den Anfang stellen.
Erg: Der Mai wurde erst vor 40 Jahren am neuen Platz an der SW-Kante des Berges wärmer, allerdings scheint jetzt dort die Sonne, bis 1936 war ein reiner Schattenplatz. Inzwaischen ist die Wetterhütte ist abgeschafft und das Digitalthermometer steht ganztägig in der Sonnen.
Was sagt uns das? Siehe den Artikel. Aber es gibt Naturbeobachter, die auch ohne Thermometer wissen wie es sich in Deutschland entwickelt hat. Und da kann ich ihren Glauben teilweise bestätigen. Der Mai wurde ab 1988 wärmer, zumindest in den seit meiner Geburt bis heute angewachsenen Wärmeinseln. Und da stehen auch die DWD-Wetterstationen.
Ach Björn, was sagt die durchschnittliche Penisgrösse der Deutschen Männer den Deutschen Frauen? Und wie wird diese durch Migration verändert? Was sagt uns das? Dass die Grüne einfach zu 🥳🥳 sind zu begreifen was ein Durchschnitt aussagt und vor allem was nicht…..