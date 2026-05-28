Sie nutzen jeden Strohhalm: Spiegel, Zeit und andere Organe feiern, daß Deutschland im ersten Quartal 2026 wieder Nettostromexporteur war.
Vor allem Windenergie: Deutschland erstmals seit 2023 wieder Strom-Nettoexporteur. Deutschland hat im ersten Quartal wieder mehr Strom ins Ausland verkauft. Und erneuerbare Energien spielen dabei eine große Rolle.
In der EIKE-Redaktionskonferenz fiel gerade der Satz „Fakten spielen beim Klima keine Rolle“. Ja – geht es um Geld & Macht, wird gelogen und gedreht – und die Berufs-Herolde verteidigen ihr Programm bis zur Grenze des Grotesken. Diese Abbildung zeigt klar, was in der Realität tatsächlich geschieht:
Die lila Balken zeigen den grenzüberschreitenden Stromhandel, negative Werte bedeuten, daß Deutschland Strom exportierte. (Vor der Abschaltung der Kernkraftwerke exportierte Deutschland regelmäßig große Strommengen.)
Die kleinen negativen lila Balken rechts in den ersten drei Monaten von 2026 werden vom Spiegel als Beweis der gelingenden Energiewende gefeiert.
Die Windstrommenge (blaßgrün) war aktuell hoch, aber niedriger als in vielen Monaten vergangener Jahre.
Das ganze Bild: Verstromtes Gas (orange) lag mit 11,4 TWh im Januar auf zweithöchstem Wert aller Zeiten, nur der Januar 2017 war höher.
Nachhaltig war das Ganze auch nicht: Im April und Mai sind wir wieder Stromimporteur.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Deutschland im ersten Quartal 2026 wieder Nettostromexporteur, mit 2.639 GWh an Strom der in das Ausland verkauft wurde.
Wie sieht denn die Finanzbilanz aus?
Haben wir mit den Exportüberschuss auch Geld verdient?
Ich fürchte, dass wir billigen Strom exportiert und teuren Strom importiert haben.
Zum ganzen Bild gehört auch die Stromhandelsbilanz!
Agorameter
Wie man unschwer erkennen kann basiert die Deutsche „Energiewende“ auf dem Geschäftsprinzip billig (bis negativ!) exportieren und teuer importieren. Entspricht dem erprobten System der Ex-DDR wo der Bauer die Erdbeeren teurer an den Staat verkaufte als er sie im Laden zurückkaufen konnte. Dass das kein gutes Geschäftsmodell ist versteht das wohlstandsverwahrloste, urbane, geisteswissenschaftliche Lumpenproletariat, also die Kernleserschaft des „Spiegel“, nicht.