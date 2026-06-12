Thema „Klima-Nudging“: Werden politische Ziele zunehmend über psychologische Lenkungsmechanismen durchgesetzt? Antworten hat Dr. Holger Thuß, Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie.
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Umerziehung der Bevölkerung unter dem Etikett „Klimaschutz“
Und logischerweise beruht diese Umerziehung auf der CO2-Klimalüge. Die Klimalüge mit dem Erzeugen der Klimahysterie ist Grundlage des Geschäftsmodells Klimarettung.
Unterschlage wird gleichzeitig diese Wahrheit: Die Schöpfung dieses Planeten ist auf Kohlenstoff aufgebaut und CO2 ist das Fahrzeug, um den Kohlenstoff an die diversen Stellen für die Flora aund Fauna zu transportieren.
CO2 ist die goldene Schöpfungsverbindung, wer sie verteufelt ist ein Handlanger des Teufels.